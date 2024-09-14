Yarışmaların kuralı olur

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Bir yarışma yapıldı... Miss Turkey 2024...

Bu yarışmada doğal olarak bir güzel seçildi.

İdil Bilgen birinci seçilen kızımızın adı.

O seçildikten sonra tartışmalar yaşandı, hâlâ da yaşanıyor.

Mesela Ahmet Çakar’ın yıllar önce söylediği bir söz yeniymiş gibi dolaşıma sokuldu ve Çakar’a hakaretler edilmeye başlandı.

Yok “sen genç bir kızı nasıl eleştirirsin”, yok “sana yakışıyor mu” falan dendi...

Yahu adam o lafı yıllar yılar önce başkası için söylemiş.

Neyse...

Konu o da değil.

Konu ne biliyor musunuz?

Konu ‘körlük’.

Kusura bakmayın da...

Bana kimse “Torpil morpil yok” demeyecek...

Bana kimse “Kazanan hakkıyla kazandı” demeyecek.

Güzellik çok görecelidir, evet ama bazı net kavramlar da vardır.

Biz, bu yarışmaların tarihine damga vuran bir ülke olarak ne ara bu hale geldik?

Tüm yarışmacıların kıyafetlerinden tutun da, sahnedeki koreografilerine kadar sınıfta kaldılar...

Sorun buradan başladı zaten.

Birinci olan kızımıza gelince...

İyi eğitimli olabilir, uzun boylu olabilir, yabancı dili süperdir ama sadece bunlar yeterli olur mu?

Kim ne fısıldadı jüri üyelerinin kulağına?

Kim yönlendirdi sizleri?

Ne kızı üzmek istiyorum ne jüri üyelerini ama elinizi bir vicdanınıza koyun ve diğer kızlarımıza bir kez daha bakın lütfen.

Birinciliği İdil mi hak ediyordu yoksa başkaları mı?

Bu, son zamanlarda tarihe geçmiş en yanlış seçimli Miss Turkey yarışması oldu.

Benden söylemesi.

Kulağınıza küpe olsun.

Hepiniz sınıfta kaldınız...

Daha da fazla canınızı sıkmak istemiyorum.

Zira bana göre her kadın güzeldir ama birilerinin birilerinden daha güzel olması gereken yerler de vardır arkadaşlar!

Dikkate değer

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◊ İlk olarak İspanyolca bir cover şarkıyla kendini tanıtmıştı genç isim Selen Tuncer... Şimdi aradan geçen zamanda üzerine ekledi, e doğal olarak kendini geliştirdi ve kendi söz ve bestesiyle yeni şarkısını çıkardı.

Adı “Affettim”. Dinleme fırsatım oldu, klibi de seyrettim.

Daha genç olduğu için yolu öyle uzun ki “Ben bu yolda emin adımlarla ilerlerim” mesajı veriyor. Fırsatını bulursanız bir dinleyin Selen’i. Eminim siz de seveceksiniz...

◊ Bizim dönem Berksan’ı iyi bilir. Çok şarkısıyla eğlenip üzüldük zamanında.

Ben biraz geç kaldım ama o da yeni bir şarkı çıkardı geçen ay. Adı “Çok Özlüyorum”. Tam da onun tarzında bir şarkı olmuş. Kulağınıza çalınır çalınmaz “Berksan bu” diyebilirsiniz. Bu hafta sonu Berksan da alınsın listelere, şöyle eskilere de gidilsin...

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Kim ki çok bahsediyorsa...

Hep söylerim, kim bir konudan çok bahsediyorsa o konu onda eksiktir. Ahlâk mı diyor ahlâk yoksunudur, efendilikten mi dem vuruyor efendilik sorunu vardır, dürüstlük mü diyor dürüstlüğü sorgulanmalıdır...

Bakın sağdan soldan sürekli başını çıkaran Jahrein lakaplı bir sosyal medya fenomeni var.

Her olaya maydanoz. İşte o şahıs bir sohbet odasında ‘kız çocuklarına yönelik müstehcen sözleri’ nedeniyle gözaltına alınmış.

Sen kalk ahkâm kes, beylik laflar et, parmak salla, sonra böyle şeyler yap.

Bazılarının hatalarını örtbas etme yöntemi yalancı kahramanlık olur, kaplama dürüstlük olur, bu onlardan işte.

Aman dikkat edin böylelerine.

Bu saatten sonra ne takip edin, ne destek olun bu ahlâk yoksunlarına.

Tecrübeler, yaşanmışlıklar bir kez daha şaşırtmadı beni, zaten böyle bir adamın da şaşırtacağını hiç düşünmezdim.