Yaratıcı insanlarız vesselam

Haberin Devamı

Fakat bir ödül kategorisi gözüme ilişti.

Daha detaylı incelesem birkaç kategori daha ilişirdi gözüme eminim.

O kategori şuydu: Yılın göz alıcı başarısı...

Haydaaaa...

Yahu böyle bir kategori ne anlama geliyor mesela?

Kim bulmuş mesela...

Neden böyle bir kategori var...

Ne anlama geliyor biri anlatır mı...

Ne demek yahu ‘göz alıcı başarı.’

Ödülü de Afra Saraçoğlu almış.

Vallahi kategori uydurmakta üzerimize, kendimize güldürmekte de rakibimiz yok.

Biraz abartmışlar sanki

“40 yıldır tanıdığım Okan Buruk’tan utanç duydum. Kendisi ağır bir spor terbiyesizliği yaptı. Sportif saygısızlıktır yaptıkları. İnsanların emeğine saygısızlıktır bu, seviyesizliktir bunun adı.”

Haydaaaa...

Bu sözleri Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için söyledi.

Sonra baktım ne demiş Okan Buruk diye.

Haberin Devamı

Maç sırasında Eyüpspor’lu futbolcuların sürekli yere yattığını hakemlerin buna göz yumduğunu söylemiş.

E iyi de bunu söylemesi bu hakaretleri yemesine sebep değil ki!

Doğrudur değildir tartışalım. Ama böyle ağır sözler etmeyelim...

Ben Galatasaraylı değilim ama doğrunun yanındayım.

Burada Ahmet Çakar, abartmış.

Birine zarar vereceksiniz

Sagopa Kajmer, Kayseri’de konser verirken onu dinlemeye gelen bazı seyirciler yine terör estirmişler.

Ara vermeden, 5 dakikada bir sahneye sigara atmışlar.

Bugüne kadar her şeyi duyduk, gördük fakat sigara atmayı da ilk kez görüyoruz.

Aslında yapmayacaksın böyle tiplere konser.

Hak etmiyorlar çünkü.

Ya da bir güvenlik kamerası sistemiyle tespit edeceksin bu tipleri ve konser yasağı uygulayacaksın.

Aynısını futbol maçlarında yapıyoruz, neden konserlerde yapmayalım ki?

Ne demek sigara atmak sahneye arkadaşlar, yanan bir şey atılır mı bir insanın üzerine?

Ya o sigara, dekoru tutuştursa ya da izleyicilerden birinin üzerine düşse?

Yani öyle riskli öyle tehlikeli bir hareket ki yaptığınız.

Bence yargılanmalısınız.

Azarlamaya gerek yoktu

Vedat Milor bir lahmacuncuyu azarladı biliyorsunuz. Nedeni de izinsiz fotoğrafını çekmeleri.

Yani çok kararsızım.

Bir yanım hak veriyor, bir yanım ‘fazla abartı’ diyor.

Haberin Devamı

Toplumun gözü önünde biri olunca böyle şeyleri önceden satın alıp cebinize koymanız gerekiyor.

İzinsiz fotoğraf çekmek hoş değil fakat Milor o sırada özel bir yemekte değil ki orada...

İşe gitmiş.

Karşısında kameramanı, yapımcıları falan var.

Yani ona göre giyinmiş, ona göre hareketlerine dikkat eder durumda olması lazım zaten.

Bence Vedat Bey’in eşref saatine denk gelmiş esnaf...

Yazık olmuş.