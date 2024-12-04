×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarOrkun ÜnYaratıcı insanlarız vesselam
Orkun Ün
Orkun Ün
Orkun ÜnYazarın Tüm Yazıları

Yaratıcı insanlarız vesselam

#Afra Saraçoğlu#Ahmet Çakar#Okan Buruk

Pazartesi akşamı bir ödül töreni düzenlendi. Törenin tarihi, kalitesiyle ilgili bir şey demem, diyemem...

Haberin Devamı

Fakat bir ödül kategorisi gözüme ilişti.

Daha detaylı incelesem birkaç kategori daha ilişirdi gözüme eminim.

O kategori şuydu: Yılın göz alıcı başarısı...

Haydaaaa...

Yahu böyle bir kategori ne anlama geliyor mesela?

Kim bulmuş mesela...

Neden böyle bir kategori var...

Ne anlama geliyor biri anlatır mı...

Ne demek yahu ‘göz alıcı başarı.’

Ödülü de Afra Saraçoğlu almış.

Vallahi kategori uydurmakta üzerimize, kendimize güldürmekte de rakibimiz yok.

Biraz abartmışlar sanki

“40 yıldır tanıdığım Okan Buruk’tan utanç duydum. Kendisi ağır bir spor terbiyesizliği yaptı. Sportif saygısızlıktır yaptıkları. İnsanların emeğine saygısızlıktır bu, seviyesizliktir bunun adı.”

Haydaaaa...

Bu sözleri Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için söyledi.

Sonra baktım ne demiş Okan Buruk diye.

Haberin Devamı

Maç sırasında Eyüpspor’lu futbolcuların sürekli yere yattığını hakemlerin buna göz yumduğunu söylemiş.

E iyi de bunu söylemesi bu hakaretleri yemesine sebep değil ki!

Doğrudur değildir tartışalım. Ama böyle ağır sözler etmeyelim...

Ben Galatasaraylı değilim ama doğrunun yanındayım.

Burada Ahmet Çakar, abartmış.

Birine zarar vereceksiniz

Sagopa Kajmer, Kayseri’de konser verirken onu dinlemeye gelen bazı seyirciler yine terör estirmişler.

Ara vermeden, 5 dakikada bir sahneye sigara atmışlar.

Bugüne kadar her şeyi duyduk, gördük fakat sigara atmayı da ilk kez görüyoruz.

Aslında yapmayacaksın böyle tiplere konser.

Hak etmiyorlar çünkü.

Ya da bir güvenlik kamerası sistemiyle tespit edeceksin bu tipleri ve konser yasağı uygulayacaksın.

Aynısını futbol maçlarında yapıyoruz, neden konserlerde yapmayalım ki?

Ne demek sigara atmak sahneye arkadaşlar, yanan bir şey atılır mı bir insanın üzerine?

Ya o sigara, dekoru tutuştursa ya da izleyicilerden birinin üzerine düşse?

Yani öyle riskli öyle tehlikeli bir hareket ki yaptığınız.

Bence yargılanmalısınız.

Azarlamaya gerek yoktu

Vedat Milor bir lahmacuncuyu azarladı biliyorsunuz. Nedeni de izinsiz fotoğrafını çekmeleri.

Yani çok kararsızım.

Bir yanım hak veriyor, bir yanım ‘fazla abartı’ diyor.

Haberin Devamı

Toplumun gözü önünde biri olunca böyle şeyleri önceden satın alıp cebinize koymanız gerekiyor.

İzinsiz fotoğraf çekmek hoş değil fakat Milor o sırada özel bir yemekte değil ki orada...

İşe gitmiş.

Karşısında kameramanı, yapımcıları falan var.

Yani ona göre giyinmiş, ona göre hareketlerine dikkat eder durumda olması lazım zaten.

Bence Vedat Bey’in eşref saatine denk gelmiş esnaf...

Yazık olmuş.

 

 

 

 

#Afra Saraçoğlu#Ahmet Çakar#Okan Buruk
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Halep’te neler oluyor... Hizbullah’tan İsrail’e kaçan kim

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Ev almak hayali bizim değil Avrupalının da hayali artık

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Sonuç takipte kararlılıktan gelir

 FUAT BOL
FUAT BOL

Yahya Kemal’i nemden kurtarın

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Arkas çiftinden tarihi bir yatırım

 MEHMET ÜSTÜNDAĞ
MEHMET ÜSTÜNDAĞ
TÜM YAZARLARIMIZ