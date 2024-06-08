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Kanal D’nin hafta içi duyurduğu Mehmet Ali Erbil’li yeni programının tanıtımına son derece çirkin bir yorum yaptı sosyal medyasından oyuncu.

Kısa süre içinde Kanal D’den o mesaja akıl dolu bir yanıt geldi.

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinden bir sahnenin kullanıldığı o cevap, eminim Farah’ın canını hayli sıkmıştır.

Çünkü bir tarafta sokak ağzı var, diğer tarafta zekâ...

Bir tarafta “Biraz konuşulayım” mantığı var, diğer tarafta ‘duruş’ var.

◊ Olur olmadık her olaya burnunu sokması...

◊ Haklı, haksız ayırmadan herkese hakaretler savurması...

◊ Oturduğu masalarda onun bunun gazına gelip “Dur bir tweet atayım” kafasına girmesi...

◊ Tribünlere oynama arzusu...

Bunların hepsini yapıyor ve adım adım kendini bitiriyor kızcağız.

Kariyerini ne kendisi yönetebiliyor ne de yanındakiler.

Farah’a tek önerim şudur:

Haddi olmayan şeylere karışmadan sadece işini yapsın.

Bunu başarabilirse, 7-8 yıla toplar bu çirkin, huysuz kız imajını.

Çünkü bu haliyle farkında olmadan utandırıyor hepimizi.

Yapma Farah...

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Dengini istemek suç değil

Hadise “Parası olmayan benden uzak dursun. Yanıma yaklaşmasın” diye bir söz etti..

Üslubu tartışırız ama mantık açısından haksız değil Hadise.

İnsan dengini isteyebilir.

Gördüğünden, yaşadığından daha azını kabul etmek istemeyebilir.

Günümüz şartları zor, o yüzden eski fedakârlıklar kalmadı artık.

“Biz birlikte olalım, samanlığı seyran olur” cümlesi anlamını yitirdi.

O yüzden çalışacak erkekler, uğraşacak, yan gelip yatmayacak!

Seda Sayan ne demişti: “Uyuyan erkek sevmem, erkek akşama kadar uyuyamaz”

Aynen öyle işte...

Eşitlik dediğiniz şey de bir yere kadar, kimse kusura bakmasın!

“Para mühim değil” açıklaması yapanları da gördüm.

İşin kötüsü en çok paraya onların düşkün olduğunu çok yakından biliyorum.

Dürüstlük çok mühim mesele.

O nedenle bravo Hadise!

Bak sen şu saçma iddiaya

Ben sanırım geç gördüm.

Bir programda “Dilan Polat 2 aydır dışarıda.Yakın arkadaşlarıyla her gün görüşüyor, partiliyor” gibi bir açıklama yapılmış.

Yahu böyle bir şey mümkün mü?

Bu açıklamayla hem kurumları hem de şahısları büyük zan altında bırakıyorsunuz.

Ah şu ekran hevesi yok mu...

Ah şu konuşulma arzusu ya!

Kaldı ki böyle bir açıklama ispatsız ortaya atılmaz, atılmamalı.

Ben böyle iddiaların yüzde 1’ine dahi inanmam.

Çünkü bilirim, kimse buna cesaret edemez.

Bilirim, böyle bir şey bırakın iki ayı, iki saat bile gizli kalmaz.

Ve çok iyi bilir, tanırım ki bu iddiaları ortaya atanların tek amacı kendi ismini dolaşıma sokmaktır.

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Sizlere son uyarı

Antalya’da sezonluk ya da kısa dönem kiralanan villalar boş kalmış.

Normalde bu dönemde dolması gereken yerlerden bahsediyorum.

Bu uyarı, artık bazı şeylerin farkına varmak için son çıkıştır.

Vakit varken hatalar düzeltilmelidir.

Çünkü o boşluğun sebebi belli: Fiyat politikası.

Normal değerinin çok üzerinde kiralamaya çalışırsanız villaları, insanlar da haklı olarak ‘bay bay’ der size.

Hatta daha ucuza tatil yapacakları başka ülkelere giderler.

Sizlere yapılan son uyarıyı ciddiye alın.

Bu işi 100 metrelik bir koşu gibi görmeyin, maraton olarak görün. Çıkın artık insanları kazıklama, cebinizi hızlıca doldurma kafasından.