Ya daha kötüsü olsaydı?

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Ya başka bir amacı olsaydı o sahneye atlayanın?

Ya zarar verseydi Hadise’ye?

Olmayacak şey mi sizce?

Sahneye pet şişeden çakmağa, telefondan taşa bir sürü şey atan insanlar geliyor o konserlere. Çok gördük örneklerini... O yüzden ekstra önlem almak gerekmez mi böyle isimlerin konserlerinde?

Nerede mesela o güvenlik...

Ne iş yaparlar?

Sorsan kasıla kasıla duruyorlardır sahne önünde ama sahneye atlayan bir kişiye bile engel olamıyorlar.

Bence çok ama çok dikkat edilmesi lazım. Lazım ki, daha kötü şeyler konuşmayalım yarın öbür gün.

Ne renk istersin?

2 gün hapse giren, 40 yıllık kabadayı gibi çıkıyor ya dışarı, çok gülüyorum.

Sevgililer Günü’nde biriyle tek gece geçirmek için 400 bin lira para isteyen sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın gözaltına alınmıştı.

Ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı ve elektronik kelepçe takıldı Taşkın’a.

Haberi yok hep böyle kötü olaylarla anılacak, yıllar geçse de bu skandalları hiç unutulmayacak.

Hâlâ kullanıyor bu yaşadığı talihsiz olayı.

Üstelik şuursuzca...

“Elektronik kelepçemde sorun çıktı. Bana özel yapacaklar ve yenisini getirecekler. Sizden siyah renk yerine başka bir renk talebinde bulunabilir miyim” demiş mesela.

Keşke böyle dalga geçenlere ekstra yaptırımlar falan uygulansa da milletçe şöyle ekran karşısında kahkaha atıp izlesek.

Ya bu arada sahi ne renk istersiniz Merve Hanım kelepçenizi?

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Beni inandıramazsınız

Rap’çi Çakal ile sosyal medya ünlüsü İbrahim Tilaver, Esenyurt’taki bir AVM’ye film galasına gitmiş.

Haberlerde deniyor ki; “İki ismin hayranları izdihama ve kavgaya neden oldu.”

Biri o kavga sırasında yangın tüpü bulup onu sıkmış falan hatta.

Hadi Çakal’ın kendine göre bir hayran kitlesi olabilir ama Tilaver kimdir ki? Bomboş biridir.

Yani ikisinin hayranlarını toplasan, izdihama yol açacak bir kalabalık çıkmaz, kusura bakmayın.

O bence tamamen Esenyurt’un kendi kalabalığıdır.

Beni inandıramazsınız ‘izdiham’ haberlerine...

Kabul edelim

Gökhan Türkmen, “Mert Demir’in şarkısı sizce araklama mı” sorusunun sorulduğu bir paylaşımın altına yorum yapmış.

“Neyse” demiş ve gülmüş. Ama çok imalı bir ‘neyse’ o...

Artık bazı şeyleri kabullenmek ve şaşırmamak lazım. Siz de şaşırmayın Gökhan Bey.

Evet Mert Demir’in birçok şarkısı gibi bu da ‘esinlenme’, bu iki konuda netiz.

Siz artık bu esinlenmeye başka bir isim mi takarsınız ne yaparsınız bilemem.

Orası sizin bileceğiniz iş.

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Avokadolar, mangolar

Önüme düştü tabii Şeyma Subaşı’nın röportajı.

“Parayı özel hayatıma harcıyorum, kendime yatırım yapıyorum” diyor.

Ama yatırım yöntemi ilginç...

“Business uçak biletleri, güzel ev kiralamalar, avokadolar, mangolar, hindistancevizi sütlerim ve yağlarıma gidiyor paralarım” demiş.

Nefis para harcama yöntemi!

“Eskiden çok lüks yaşıyordum ama bu dönemdeki kızlar, influencer’lar gibi paylaşımlar yapmıyordum” diye de eklemiş.

Aslında resmen sallıyor birilerine.

E ama biz ülkece biliriz yahu Şeyma’yı. Paylaşıyordu özel hayatını. Uçakları, tatilleri, otelleri. Görüyorduk bunları. Ama diyorum ya amaç başka burada.

Aslında ateş etmiş Subaşı influencer’lara.

Kimi kastediyor bilemem ama bizi kandıramaz, onu bilirim...