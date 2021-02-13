Virüsü eve bir arkadaş mı getirdi?

Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.
Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...
Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.
Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...
İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.
İlk adımı Sıla attı.
Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.
Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?
Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.
Bir mevzu bitmişse bitmiştir.
Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.
Akaretler’den aşağıya kendimizi bıraksak, denizi görsek. Kahve alıp biraz yürüyüş yapsak. Ne iyi gelir karantina öncesi...
Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan ‘Ars.Ist Sauna’, ‘Sanat Pazaryeri’ teması ile hafta içi her gün 12.00–19.00 saatleri arasında UNIQ Expo’da...
“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin yer aldığı ‘Çok Güzel Doğaçlamalar’ Beşiktaş Sahne’de saat 17.00’de...
Önümüzdeki 2 yılın ‘tarihini yazacağımız bir haftadayız’.
Hayatsal enerjimizi başlatacak bu haftada dileklerimize dikkat edelim.
Yaz gibi şubatın son günleri. Bugün egzersizi dışarıda yapıp, en sevdiğimiz kafeden bir tost yaptırıp eve dönelim.
Virüs ve bakteriye karşı etkili cam ev eşyası olur mu? Yapılmış.
Üstelik yerli. “V-Block” ürün serisi Paşabahçe’de satışta (İyi bir Sevgililer Günü hediyesi değil mi?)
Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.
Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.
‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.
Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.
Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?
Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.
Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.
Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.
Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.
Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.
Zihninizi durdurun. Kendiniz dinleyin ve cevaplar verin...
Bir sevdiğinize ‘nostalji’ yaşatmaya ne dersiniz? Arayın, mesaj atın eskileri konuşun...
‘MYK Gastro Arena’yı duydunuz mu? Şef Mehmet Yalçınkaya ve çırakları sizi mutfak ustası yapmak için bekliyor...
Suat Suna bizim yaş grubu için ‘aşk’ demek... “Unutulmaz sözler ve besteler” demek... 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir konser verecek Suat Suna. Biletler, ‘biletix’te...
Son 15 günde 4, ocak ayı içerisinde de 13 paylaşımı var Tarkan’ın.
Belli ki sıkılmış o da.
Belli ki hayranlarıyla etkileşime girmeyi özlemiş.
Bazen gülümserken ‘selfie’ yapıp atıyor.
Bazen de sahnedeki anılarını paylaşıyor. Tabii ki her paylaşımı haber oluyor.
Çünkü alışık değiliz.
Bu işten en çok da Tarkan hayranları memnun. Önceden Tarkan’a hasret kalan sosyal medya kullanıcıları şimdi ne zaman açsalar Tarkan ile karşılaşıyorlar.
İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
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Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
***
Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Bazılarında konuşmacı, bazılarında sinsi bir dinleyici oldum.
Pandemi falan unutup, lunaparktaki bir çocuk gibi önüme gelen her odaya dalıp dalıp çıktım resmen.
Clubhouse, kullanıcılara sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunuyor. İster bir oda açıp arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, isterseniz de açılmış odalara girip dinleyici ya da konuşmacı oluyorsunuz.
Bir süre sonra ‘elek’ görevi görecek bu uygulama.
Instagram veya YouTube’da milyonların takip ettiği isimler burada o şansı bulamayacaklar.
Hatta bence ‘rezil olacaklar’.
İşte o yüzdendir buraya ‘er meydanı’ demem...
Yani gösterecek çok şeyi olan ama konuşacak iki kelimesi bulunmayanlar uzak durmalı Clubhouse’dan.
Yasaklardan sonra ‘doğa’ çok iyi geliyor.
Hadi bir parka gidelim, alalım kitabımızı, uzanalım çimlere...
***
Dünya mutfaklarını keşfedin. Bunun için Şef İsmet Saz’ın Bronco adlı sokak lezzetleri restoranını ziyaret edebilirsiniz.
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Eski giysilerden yeni şeyler üretin. Yaratıcılığımızı bugünlerde kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız...
Kültür Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Türkiye’de çekilmesine karar verilen filmin setini hafta içi Bakan Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.
Statham ve Ritchie ile kısa bir sohbet eden Ersoy’a, Jason Statham “bugüne kadar böyle bir coğrafyada bulunmadığını, çok misafirperver olduğumuzu ve döner dönmez tüm dostlarına Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğini” söylemiş.
Başrol oyuncusundan yönetmenine, teknik ekipten temizlik kadrosuna kadar herkes mutlu yani.
Hatta bu mutluluk onların set süresini de uzattı.
Daha kısa sürede tamamlanması planlanan çekimler, ekibin keyfi yerinde olunca bir hafta sarkmış.
Böyle önemli isimlerin çekeceği bir filmde set merkezinin Türkiye olması çok mühim bir mesele.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sete kadar gidip oyuncularla sohbet etmesi de aynı derecede önemli.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
Virüsü eve bir arkadaş mı getirdi?
Demet Akalın, Okan Kurt koronavirüse yakalanınca sosyal medya hesabından isyan etti.
“Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.
Bunu bilmek çok zor tabii.
Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.
O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.
Ya hep haklıysa Demet Akalın
Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.
Ama küstüler.
Aslında arkadaşlar arasında çok normal bu küsüp barışmalar.
Ama söz konusu Demet Akalın olunca işler biraz değişiyor.
‘Demet Akalın ve küslükleri’ diye bir dizi çeksek, çok rahat 2 sezon 8 bölüm çıkar. Yazsak da roman olur.
Öyle geniş bir ‘küslük’ geçmişine sahip ki ünlü şarkıcı.
Sürekli ‘uyumsuz Demet’ ‘anlaşılması imkansız Demet’ ‘arkadaş tüketicisi Demet ‘diye haberler çıkıyor.
Peki, acaba bizler oturduğumuz yerden atıp tutuyor olabilir miyiz?
Ya haklıysa Demet Akalın?
Ya hep hayal kırıklığına uğruyorsa ummadığı kişiler tarafından?
Ya beklentileri hep boşa çıkıyorsa?
O zaman hayatından çıkarmayıp ne yapacak ki insanları.
Bir süredir “Demet Akalın neden sürekli arkadaşlarıyla küsüyor” diye düşünürken bu soruları sordum kendime.
Son olarak küstüğü Esra Balamir, ‘hata bende’ deyince tamam dedim ‘bingo’...
Gidiniz Demet Akalın’ın kapısını çalınız Esra Hanım.
Bu günlerde belli ki çok stresli kendisi.
Covid endişesi, eşinin virüsü kapması çok canını sıkmış.
E sizde yanında olmayacaksanız kim olacak.
Bardakta kürdan şişede dezenfektan
Düşünmesi bile tüyler ürpertici olan bir olay yaşadı Demet Şener.
Evinden telaşla çıkarken içinde kürdan olan bir bardağa su doldurup içti ve kürdanı yuttu. Hemen hastaneye koşan Şener ufak bir operasyonla kürdanı aldırdı. Allah korudu.
Öyle talihsiz bir durum ki, daha kötü sonuçlara yol açabilirdi.
Daha birkaç gün önce Hindistan’dan benzer görüntü düştü haber sitelerine.
Bütçe toplantıları sırasında Hintli bir yetkili masada duran şişeyi alıp su diye içti.
Etraftakiler “Aman, durun, yapmayın, etmeyin” derken çoktan 3-4 yudum almıştı şişeden.
Ama şişedeki su değil dezenfektandı. Hemen durumun farkına varan talihsiz adam tükürmeye çalışsa da nafile.
Ayağa fırladı ve kendisine verilen ‘gerçek su’ ile boğazını temizledi.
Neyse ki o olayda ucuz atlatıldı.
Çok az kişinin başına gelebilecek olayları yaşayan Demet Şener’e ve Hintli adama büyük geçmiş olsun
“Şöhretimi kullanıyorlar”
Dertli İrem Derici.
Canı çok sıkkın.
Pandemi değil nedeni.
Nedeni; “hayatına giren insanların ünlü olmak için onu kullanmaları”. İddianın sahibi de kendisi.
Ünsüz ya da yarı ünlü insanlarla birlikte olduğu için hepsinin kendisinin şöhretinden faydalandığını fark etmiş İrem Derici. Sonra da zaten hayatına kimseyi almamış.
¡¡¡
Böyle düşüncelere kapılınca arkası sürekli geliyor. Negatiflik üzerine negatiflik yağıyor insan hayatına.
Güvensizlik en üst seviyeye çıkıyor, sevilme ihtiyacı sevgisizliği doğuruyor, başarılar asla tatmin etmiyor.
Arkadaşlıklardan bile keyif alamaz hale geliyorsunuz.
Sonrası zaten ‘tükenmişlik sendromu’ tarzı sıkıntılar.
Bu tüm olan bitenler İrem Derici’den bile hayat neşesini alırsa, çok büyük şaşkınlığa uğrarım çok.
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