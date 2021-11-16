Ve rekorla kapattı

9 yaşında ikiz kız çocuğu annesi olan Tuba Büyüküstün kızlarını şöyle tanımlıyor; “Biri teknoloji uzmanı, diğeri tıpkı benim gibi. Neden kimse mektup yazmıyor diye ağlayan bir kızım var”



9 yaşında bir çocuk şu dönemde bunu dert edip, “Anne neden kimse birbirine mektup yazmıyor” diye soruyorsa tek bir şey söylerim Tuba’ya; ‘Ne güzel, ne duyarlı bir çocuk yetiştirmişsin.’

Neden yazmıyor söyleyeyim ben...

◊ İki kelimeyi bir araya getirme yetisi çok azaldı...

◊ Türkçe dağarcığı denen tanım bazı gençlerde kalmadı...

◊ Kağıdı unutan çok kişi var. Onlar için ‘beyaz sayfa’ tablette açtıkları ‘word’ ekranı...

◊ ‘Whatsapp’tan sesli mesaj göndermek varken mektup yazmak da neymiş’ diyenlerle dolu etraf...

