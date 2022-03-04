Ve huzurlarınızda Bergen...

Farah Zeynep Abdullah ‘Bergen’ rolünün hakkını vermiş. Üstelik filmdeki müzikleri stüdyoya girip söylemiş Farah. Bu başlı başına bir başarı zaten. Fakat galada gördüğüm tek bir hayal kırıklığı vardı. O da Farah’ın kıyafetiydi.
“Bergen” filmi nihayet vizyonda... Pandemide yara alan sinema sektörüne nefes aldıracak bir yapım olacağı şimdiden belli.
Oyuncuların performanslarından, heyecanlarından herkesin içine sinen bir film olduğu hemen anlaşılıyor.
Farah Zeynep Abdullah rolünün hakkını fazlasıyla vermiş.
Film müziklerine ayrı bir başlık açmak gerekir.
Stüdyoya girip Bergen şarkılarını okumuş Farah.
Çekimler sırasında da kendi sesinin üzerine söylemiş şarkıları.
Set bitince ayrı bir stüdyo süreci de başlamış. Haftalar süren o süreçte şarkıları bir kez daha seslendirmiş Farah Zeynep.
Filmin son haline de o kayıtlar yerleştirilmiş.
Benim tek hayal kırıklığım Farah’ın kıyafeti oldu.
Kıyafetten anlamayanların bile olmamış diyeceği bir tarzda giyinmişti.
Oysa o gece Bergen ve ona hayat veren Farah’ın gecesiydi.
Kırış kırış pantolonla galaya mı gidilir?
Yeşil büstiyer ve pantolonun içine sıkıştırdığı bir ceketle ev sahipliği mi yapılır?
Artık herkes ‘moda gurusu’, herkes kıyafet konusunda ‘uzman’.
Dakikalar içinde fark edip eleştirmeye başladılar Farah’ı.
Sanki Farah...
◊ Bergen karakteri çok üzerime yapışmasın (oysa bırak yapışsın)...
◊ Ben Bergen gibi değil Farah gibi giyinirim (oysa o gece Bergen gibi olsana)...
◊ Kimse benden öyle süslü, gösterişli kıyafetler beklemesin, ben ters köşe yapmayı severim diye düşünmüş...
Keşke ‘şahane’ oyunculuğunu ‘şahane’ bir kırmızı halı kıyafetiyle tamamlasaydı Farah.
Bergen’in bilinmeyenleri
1959 yılında doğdu Belgin Sarılmışer.
Biz onu daha sonra Bergen olarak tanıdık.
Ankara Yenimahalle İlkokulu’yla başladı eğitim macerası.
Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’ne girdi.
Orada çello çalmayı öğrendi.
Konservatuvarda öğrenciyken arkadaşlarıyla ‘caz sanatçısı’ İlhan Feyman’ın kulübüne eğlenmeye gitti.
Arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıktı ve kulüp sahibi İlhan Feyman’dan iş teklifi aldı.
Ajda Pekkan’ın da zaman zaman sahneye çıktığı Feyman Kulüp’te arabeskten çok uzak şarkılar söyledi.
Caz şarkıları seslendirdi mesela.
Yani henüz ‘Bergen’ değilken arabeskten de uzaktaydı.
O dönem konservatuvarı yarıda bırakıp PTT’de işe başladı.
Sahnesi çok sevilince tamamen müziğe bıraktı kendini ve ‘Bergen’ macerası başladı.
Yani biz Bergen’in hayatıyla ilgili bilinmeyenleri öğrendik bu filmle...
Onun caz söylediğini, çello çaldığını ve daha nicelerini...
Oğuzhan Koç ‘yalan’ dedi
Oğuzhan Koç, ‘Demet Özdemir’in isteği ile kalça ve göbek yağlarını aldırdı’ haberlerinden sonra photoshoplu, kilo almış bir fotoğrafını paylaştı.
Bu bir mesajdı aslında...
‘Yağ aldırdı’ haberlerini ti’ye almaktı. İlla çıkıp ‘doğru değil’ demek yerine böyle bir fotoğrafla cevap vermişti o haberlere.
Ben de ‘iddia’dan aldığım gazla...
◊ Yok artık, pes, “E ama yani”lerle dolu bir yazı yazdım...
Komedyen adamın, özetle zeki adamın hali bir başka oluyor.
Çok ‘ince’ ve sitem barındıran bir mesaj aldım Oğuzhan Koç’tan...
“Doğru değil” dedi. “Doğru olmasını geçtim komik bile değil” dedi.
Yani...
◊ Demet tarafından “yağlarını aldırmalısın” diye bir ultimatom almamış...
◊ Oğuzhan yağ-mağ aldırmamış....
◊ Kilosuyla hiçbir problemi yokmuş (zaten görünen de o)...
◊ Son zamanlarda hakkında çıkan garip iddialardan bıkmış usanmış...
Ve huzurlarınızda Bergen...
Farah Zeynep Abdullah ‘Bergen’ rolünün hakkını vermiş. Üstelik filmdeki müzikleri stüdyoya girip söylemiş Farah. Bu başlı başına bir başarı zaten. Fakat galada gördüğüm tek bir hayal kırıklığı vardı. O da Farah’ın kıyafetiydi.
“Bergen” filmi nihayet vizyonda... Pandemide yara alan sinema sektörüne nefes aldıracak bir yapım olacağı şimdiden belli.
Oyuncuların performanslarından, heyecanlarından herkesin içine sinen bir film olduğu hemen anlaşılıyor.
Farah Zeynep Abdullah rolünün hakkını fazlasıyla vermiş.
Film müziklerine ayrı bir başlık açmak gerekir.
Stüdyoya girip Bergen şarkılarını okumuş Farah.
Çekimler sırasında da kendi sesinin üzerine söylemiş şarkıları.
Set bitince ayrı bir stüdyo süreci de başlamış. Haftalar süren o süreçte şarkıları bir kez daha seslendirmiş Farah Zeynep.
Filmin son haline de o kayıtlar yerleştirilmiş.
Benim tek hayal kırıklığım Farah’ın kıyafeti oldu.
Kıyafetten anlamayanların bile olmamış diyeceği bir tarzda giyinmişti.
Oysa o gece Bergen ve ona hayat veren Farah’ın gecesiydi.
Kırış kırış pantolonla galaya mı gidilir?
Yeşil büstiyer ve pantolonun içine sıkıştırdığı bir ceketle ev sahipliği mi yapılır?
Artık herkes ‘moda gurusu’, herkes kıyafet konusunda ‘uzman’.
Dakikalar içinde fark edip eleştirmeye başladılar Farah’ı.
Sanki Farah...
◊ Bergen karakteri çok üzerime yapışmasın (oysa bırak yapışsın)...
◊ Ben Bergen gibi değil Farah gibi giyinirim (oysa o gece Bergen gibi olsana)...
◊ Kimse benden öyle süslü, gösterişli kıyafetler beklemesin, ben ters köşe yapmayı severim diye düşünmüş...
Keşke ‘şahane’ oyunculuğunu ‘şahane’ bir kırmızı halı kıyafetiyle tamamlasaydı Farah.
Bergen’in bilinmeyenleri
1959 yılında doğdu Belgin Sarılmışer.
Biz onu daha sonra Bergen olarak tanıdık.
Ankara Yenimahalle İlkokulu’yla başladı eğitim macerası.
Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’ne girdi.
Orada çello çalmayı öğrendi.
Konservatuvarda öğrenciyken arkadaşlarıyla ‘caz sanatçısı’ İlhan Feyman’ın kulübüne eğlenmeye gitti.
Arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıktı ve kulüp sahibi İlhan Feyman’dan iş teklifi aldı.
Ajda Pekkan’ın da zaman zaman sahneye çıktığı Feyman Kulüp’te arabeskten çok uzak şarkılar söyledi.
Caz şarkıları seslendirdi mesela.
Yani henüz ‘Bergen’ değilken arabeskten de uzaktaydı.
O dönem konservatuvarı yarıda bırakıp PTT’de işe başladı.
Sahnesi çok sevilince tamamen müziğe bıraktı kendini ve ‘Bergen’ macerası başladı.
Yani biz Bergen’in hayatıyla ilgili bilinmeyenleri öğrendik bu filmle...
Onun caz söylediğini, çello çaldığını ve daha nicelerini...
Oğuzhan Koç ‘yalan’ dedi
Oğuzhan Koç, ‘Demet Özdemir’in isteği ile kalça ve göbek yağlarını aldırdı’ haberlerinden sonra photoshoplu, kilo almış bir fotoğrafını paylaştı.
Bu bir mesajdı aslında...
‘Yağ aldırdı’ haberlerini ti’ye almaktı. İlla çıkıp ‘doğru değil’ demek yerine böyle bir fotoğrafla cevap vermişti o haberlere.
Ben de ‘iddia’dan aldığım gazla...
◊ Yok artık, pes, “E ama yani”lerle dolu bir yazı yazdım...
Komedyen adamın, özetle zeki adamın hali bir başka oluyor.
Çok ‘ince’ ve sitem barındıran bir mesaj aldım Oğuzhan Koç’tan...
“Doğru değil” dedi. “Doğru olmasını geçtim komik bile değil” dedi.
Yani...
◊ Demet tarafından “yağlarını aldırmalısın” diye bir ultimatom almamış...
◊ Oğuzhan yağ-mağ aldırmamış....
◊ Kilosuyla hiçbir problemi yokmuş (zaten görünen de o)...
◊ Son zamanlarda hakkında çıkan garip iddialardan bıkmış usanmış...