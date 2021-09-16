Ve Hadise gitti

Bahar Özmen ve Meral İnce, YouTube’da “MB21” adında bir kanal kurdu. İki başarılı ismin ilk program konuğu Arda Turan’dı. Takibe alırsanız eğlence garanti.
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Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul’un ilk “Matematik Evi”ni açtı. Öğrencilere matematiği sevdirmek ve öğretmek için tasarlanan evi ziyaret edin.
Daha kaliteli maç, daha net filmler izlemek istiyorsanız projeksiyonlara şans verin. Eğer kafanız karışıksa işi uzmanına bırakın ve Epson’un cihazlarına göz atın. Yeni modelleri fark yaratıyor.
Biz bir çırpıda yazıyoruz, söylüyoruz ama sahneyle yaşayan, alkıştan beslenen biri için bir ömür demek 12 yıl. İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konser sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde ‘İmparatorlu’ bir kapanış planlıyor Polat Yağcı.
İbrahim Tatlıses konserleri ekim ayında başlayacak. Tek konser değil, iki, üç belki de dört, beş konser verecek Tatlıses.
E bu kadar uzun ara sonrası geri dönülünce, geri dönen isim de İbrahim Tatlıses olunca arka plandaki hazırlıklar da farklı oluyor.
Sahne tasarımı değişecek, kostümler özel olarak hazırlanacak, bugüne kadar görülmüş en büyük orkestralardan biri Tatlıses’in sahnesinde hazır bulunacak.
Boğaz Tatlıses’i, bizler onu alkışlamayı, orkestrası ise arkasında çalmayı çok özledi.
Don Juanizm
Don Juanizm diye bir şey varmış. Namıdiğer çapkınlık aslında ama bu terim sürekli sevgili değiştiren erkekler için kullanılıyormuş. Uzmanlar bunun sebebinin, “Kadınlara kendini kabul ettirme ve erkekliği simgeleştirme” olduğunu açıklamış.
◊ Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra...
◊ Özcan Deniz’in çocuğunu almak için velayet davası açtığı eski eşi Feyza Aktan...
Ve
◊ Bensu Soral ile eşi Hakan Baş...
Hepsinin hayatları şu dönem çok karışık.
Yıldız haritaları ya da burçları hangisi bilmiyorum ama kendilerine birileri tarafından mesaj verilmek isteniyor gibi.
Ya da ‘retro’nun en hasını yaşıyorlar sanki.
Sahnede ikili arasında geçen diyalog ise törenin önüne geçti.
Şaşırdık mı, Hayır.
Tören sırasında Eser Yenenler eşine “Kendini bana bırak, rahat ol” dedi. Yani aslında vermek istediği “Ben tecrübeliyim, sen kontrolü bana ver, keyfini çıkar” tarzı bir mesajdı.
Berfu ise “Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye cevap verdi.
Bu konuşma yüzünden eleştiriliyor ünlü çift.
Ne ahlaksızlıkları kaldı, ne hadsizlikleri.
Bilen bilir, eskiden Eurovision için ekran karşısına çivilenirdik, halter kaldıran bir sporcumuz varsa televizyon karşısında hop oturup hop kalkardık, güzellik yarışması için evde aile arasında kim kazanacak iddiasına tutuşurduk.
Hangisi kaldı elimizde?
Çok azı... Neyse, geçen akşam en köklü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey yapıldı. Koreografi, tören kuralları, jüri seçimi falan hepsine tamamım.
Ama ufak detaylara takıldım. Mesela, 4 güzel açıklandı yarışma sonucunda. İlk üç ve bir de sponsor güzeli.
Neden sponsor güzeli olur ki bir yarışmada? Nerede temsil edecek ülkemizi o kızcağız?
Zaten adını duyan kız da şaşkınlıkla öne attı kendini, tacını takıp “ee ne olacak şimdi” diye bekledi.
Bir de; ödül törenindeki ‘taç devri’ esnasında geçen senenin birincisi Simay Rasimoğlu geldi sahneye.
Öyle bir kıyafet giymişti ki...
“PCR da olmayacağım, aşı da olmayacağım. Ne yani çalışmam yasaklanacak mı?”
“Kendi konserime giderken PCR mı olacağım, olmam!”
Beylik cümleler kuruyordu.
Tabii hemen aşı karşıtları sahip çıktı Yıldız Tilbe’ye.
Omuzlara alındı ünlü şarkıcı.
Bir ara ben bile inandım.
Kararlı Yıldız Tilbe, ne aşı olacak ne PCR dedim.
Motokrosun formulası olarak kabul edilen ‘MXGP of Turkey’ bugün başlıyor. Afyon’daki yarış çok keyifli olacak, takip edin.
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Artweeks@Akaretler kapılarını açıyor. Sanat buluşması 19 Eylül’e kadar devam edecek.
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Mahalle kafelerini ihmal etmeyin. Kadıköy, Nişantaşı, Üsküdar ve Beşiktaş sokaklarındaki kafelerde sohbet masasına oturun bugün.
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‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu bu filmi Pera Sineması’nda izleyebilirsiniz.
◊ Roma’ya gidiyor, karşısında binler...
◊ Napoli’ye gidiyor, etrafında imza almak isteyen hayranlar...
◊ Milano desen, sokaklarında yürüyemiyor...
Michele Morrone...
◊ Roma’da pek fazla umursanmıyor...
◊ Napoli’de “amaan zaten bizim çocuk” deniyor...
◊
Sonbahar yorgunluğuna kapılmayın. Güne egzersizle başlayın. Her gün yarım saat ayırmanız yeterli.
Le Meridien Bodrum içinde bulunan Vitalica Wellness’ta yoga kampı var. Eylülün son haftasındaki kamp için şimdiden yer ayırtmanız gerekebilir.
Bodrum Caz Festivali kapsamında Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars müzik şöleni yaşatacak. Bu hafta planınız yoksa çarşamba günü Bodrum Radisson Collection içindeki etkinliği kaçırmayın.
Swissotel Sultan Park’ta açık hava sineması açıldı. Saat 21.00’de ‘Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2’ filmi var.
Ama olan bitenden o kadar habersizler ki, emniyet çıkışında kendilerine sorulan sorulara,
◊ Bir şey yok ki öylesine geldik...
◊ Belge istediler gösterdik...
◊ Yasa dışı bir şey yok, aynen devam...
Gibi açıklamalar yaptılar.
Oysa işin aslı hiç öyle değil.
Yıllardır vergi ödemeden büyük paralar kazandı bu isimler...
◊ Kendi plakanıza işlem yapıldığı iddiası doğru mu?
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.
◊ İstanbul’da bir taksi sorunu var. Durmuyorlar, gideceğimiz yeri beğenmiyorlar, bize karşı öfkeliler...
- Yok yok yok... Bakın ‘duyumlarımıza göre’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri bazı gruplara taksi plakası verme vaadinde bulunmuş. Bu yüzden çabalıyorlar. Oysa İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek yok.
Eylül çok anlamlıdır.
Ne aralık karşılar onun hissettirdiklerini, ne ocak.
O yüzden bu ayın tadını çıkarmak gerek.
Eylülün ilk haftasında...
* Yaz ayının bir muhasebesini yaparak geçirin günleri. Elbet hatalar olmuştur. Çizin üstünü, önünüze bakın.
* İlk haftanın şarkısı “Gripin-Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” olsun.
Şarkının sözlerinde, “vuralım hayatın gelişine belki biraz da dans etmek lazım” diyor.
Ne iyi diyor. Haydi!
“Seç kendine göre bi dert, aşk-meşk” mottosuyla yola çıktılar. Metehan Temel ve Uğur Çıraklı’nın Bul Bi Dert adlı grubunu müzik listelerinize ekleyin.
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Kapadokya’ya bir tatil planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Argos in Cappadocia’da “Argos Akustik Geceleri” konserleri başlayacak.
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Bodrum’un Haremtan Koyu’nda Isola Manzara Gardens açıldı. İtalyan mutfağı tutkunlarına duyurulur!
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*Nerede sağa sola küfür eden var...
*Nerede suratsız gençler var...
* Nerede kaliteden yoksun garip tipler var...
İşte onların olduğu yerde mutlaka güzel, ünlü, genç kızlar var.
Neden?
Şimdi işinde gücünde olan, eğlenmesini, oturmasını, kalkmasını bilen gençler üzgün.
Birbirlerine şunu soruyorlar, “Bizim suçumuz ne?”
Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.
‘Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.
28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.
Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.
Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!
İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.
Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?
Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.
Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.
Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.
Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!
O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.
İşte taksilerden korunmanın rehberi...
◊ i-taksi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.
◊ Bitaksi:
Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.
◊ Uber:
Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘
Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
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Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
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Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
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Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.
◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.
Ve Hadise gitti
O Ses Türkiye bilmecesi son buldu. O gitti, bu kaldı derken jüride olacak isimler netleşti. Ebru Gündeş ile arasındaki gerginlik, Hadise’yi jüri koltuğundan etti.
Yani eğer bir kazanan arıyorsak, o isim Ebru Gündeş oldu.
Acun Ilıcalı, “Hadise yerine jüri koltuğunda Oğuzhan Koç yer alacak” dedi. Ama açıklamayı yaparken Hadise’yi asla incitmedi.
“Müzik bilgisi şahane. ‘O Ses Türkiye Rap’ jürisinde ona ihtiyacımız var, orada devam edecek” dedi.
Murat Boz, Ebru Gündeş ve büyük olasılıkla Beyazıt Öztürk diğer jüri üyeleri olacak.
Aslında Ebru Gündeş jürilik teklifini kabul ettiği andan itibaren belliydi Hadise’nin o koltukta olmayacağı...
Bu saatten sonra...
- Hadise ile Ebru Gündeş’in arası düzelmez...
- Yan yana gelmez iki isim...
- Bırakın aynı stüdyoyu, aynı binada bile bulunmazlar.
O Ses Türkiye bitti mi?
Acun Ilıcalı, “Hadise O Ses Türkiye’de olmayacak” açıklamasını yaptıktan sonra şu eleştirileri okudum:
- O Ses benim için bitti...
- Hadise’siz bir jüri mi, puhahaha...
- Tek kadınla o iş olmaz...
- Oğuzhan Koç jüri üyesi olacak yetenekte mi...
- “Yediniz Hadise’yi!...
“Kaç kadın-kaç erkek” muhabbetini böyle şeylerde yapmasak mı?
Kaldı ki Ebru Gündeş gibi güçlü bir ismin olduğu yarışma izlenmeyecek mi?
Ayrıca Oğuzhan Koç yeteneksiz mi Allah aşkına?
Yani bırakınız bunları...
O sağda solda bağırıp “Artık yarışma benim için bitmiştir” diyenlerin televizyon karşısından kalkmayacaklarına öyle eminim ki...
Bir eylül klasiği Apple etkinliği
Apple’ın yeni ürün lansmanlarının hepsini izlerim, hiç sekmez. Benim için bir Eurovision, bir olimpiyat, bir milli maç gibi kaçırılmaması gereken etkinlikler arasındadır.
Salı akşamı oturup izledim, artık iPhone 13’ler giriyor hayatımıza.
Normalde Apple Türkiye ürünler tanıtıldıktan dakikalar sonra detaylı bir basın bülteni gönderir, a’dan z’ye yeni ürünlerle ilgili tüm bilgileri almamızı sağlarlardı. Bu sefer gelen bir bilgi olmadı.
Aslında iyi de oldu.
Hiç etkilenmeden izlenimlerimi yazma fırsatı doğdu bana.
Apple Watch 7:
Favori yeni ürünüm, Watch’un yeni modeli oldu. Hep istediğim daha büyük, daha ince ve azıcık kavisli bir ekrandı. Sonunda oldu. Hızlı şarj ve spora teşvik yeteneğini de unutmayalım.
iPhone 13:
Tasarım olarak bir önceki modelden farkı yok ama göz alıcı renk seçenekleri eklenmiş.
Sürekli telefonu elimizden düşürdüğümüz için ‘kır kırabiliyorsan’ diyen bir dayanıklılık da söz konusu. ‘Sinematik mod’ özelliği artık klipleri, kısa filmleri, hatta belki dizi ve filmleri bile telefonlarla çektirtecek. O hep beklediğimiz net görüntüyü fluya dönüştürme özelliği çok iyi çalışıyor.
iPhone 13 Pro:
Benim gibi küçük telefon kullanamayanların gözü aydın. Üç kamerası, sinematik modu daha verimli kullanmayı sağlayacak. Ayrıca o büyüklüğe rağmen pil ömrü de uzamış.
Şu güneş altında ekranı görememe sorunu da artık yavaş yavaş bitiyor gibi.
Sokağın coşkusu,
sanatın hazzı, doğanın huzuru
Özellikle pandemi döneminde online alışverişe talep arttı. Her şey normale dönmeye başladığından gördük ki, ‘offline’ mağazacılık yani fiziksel deneyim aslında bizim içimize işlemiş. Online falan tamam ama biz yerinde görmek istiyoruz.
Bunun farkında olan Boyner ekibi muazzam bir işe imza atmış.
‘Boyner Cadde’ adıyla açılan Erenköy’deki yeni mağazaları sektöre nefes getirmiş.
Bağdat Caddesi’nde yürürken elinde telefon fotoğraf çeken bir kalabalık çekti dikkatimi.
Kim var, ne oluyor derken Boyner’in dört cephesi graffitilerle süslenen mağazasını gördüm.
Bir sanat eseri gibi ilgi gören mağazaya attım kendimi. Beş katlı mağazanın her tarafı sanat. Çöpe atılan malzemeleri eşit veya daha büyük bir değere dönüştürdüğünüzde bunun adına ‘ileri dönüşüm’ deniyor.
Mağaza ileri dönüşüm konusu üzerinde çok durmuş. Minyatür eskizler, tablolar, çiçekler ve devasa dijital ekranlar, ‘ileri dönüşüm’ yapılan pet şişeler, kullanılmayan koltuklar, pantolonlar...
İster istemez kendinizi “Black Mirror” dizisinin geleceği anlatan sahnelerinden birinde hissediyorsunuz.
- Mağazaya girince bisiklete atlayıp pedal çevirerek elektrik üretebiliyor, üstelik bu elektrikle telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.
- Kışlık bir ürün alacaksanız, beğendiklerinizi -20 dereceye kadar soğuyan odalarda deniyorsunuz.
- Canınız sıkıldıysa ‘retro oyun’ bölümünde oyun oynayabiliyorsunuz.
Ekip düşünmüş, taşınmış...
- “Online mağazacılık çok tuttu, işi gücü bırakıp buna ağrılık verelim” dememiş.
- Offline mağaza deneyimine keyif katmış...
- Mağazanın bir laboratuvar gibi hizmet vermesi sağlanmış...
- Geleceğin mağazası terimi hayata geçirilmiş...
Gidin, gezin, görün.
Dur daha erken
Ebru Yaşar, “Çok fazla ödülüm var, ödüllerim için ev aldım” demiş. Bir ‘Ebru Yaşar Evi’ hazırlatıyormuş kendine.
Peki neler olacak evde...
- Ebru Yaşar’ın ödülleri, sahne kıyafetleri, plaketleri...
Meseleye farklı açıdan bakmak istiyorum.
Evet Ebru Yaşar, yılların sanatçısı.
Çok ödül almış olabilir...
Ama Ebru Yaşar’ın aldığı ödüller evine sığmıyorsa...
Sezen Aksu ne yapsın?
Ajda Pekkan ne yapsın?
Tarkan nereye sığdırsın ödüllerini?
Haluk Bilginer, Halit Ergenç falan ne yapsın?
Bir de şu dönemde kiralık ev piyasası malum zaten, ev falan bulunmuyorken ödüllere ayrı bir ev tutmak...
Ne bileyim, bence hiç gerek yok.