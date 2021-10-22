Var mı Cem’e cevabınız?

25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
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Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
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Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Özetle Tarkan çok sağlam dönüyor.
Bugün gözünüze mutlaka çarpacaktır... Trendyol ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı Megastar. Önce reklam filmlerinde oynayacak, hemen ardından farkındalık projelerinin yüzü olacak.
Peki merak edilen şu:
Ne kadara imza attı Tarkan?
Hemen söyleyeyim...
Tarkan Trendyol’dan tam 15 milyon TL alacak.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
Tarihi yarımadanın büyüleyici güzelliği eşliğinde yemek için adres Rahmi Koç Müzesi’ndeki ‘Halat by Divan’ olmalı.
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Anadolu’nun birçok yöresindeki türkülere olan hakimiyetiyle önemli bir sanatçıdır Ahmet Aslan. Bugün solo konseri olacak. Trump Sahne’deki konser saati 20.30.
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Türkiye Yapay Zeka Haftası başladı. Online etkinlik 22 Ekim’e kadar devam edecek. ‘www.turkiye.ai’ sayfasını ziyaret edin.
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DasDas’ta “Tiyatro Haftası” başladı. Programınıza uygun bir oyunu seçin ve bu hafta tiyatroya gidin.
Ilıcalı’yı tanıyan biri olarak çok şaşırdım son paylaşımlarına.
Ürktüm, “Ben olsam asla yapamazdım” dedim.
Tanzanya’ya tatile giden Ilıcalı’nın ilk durağı, Mara Nehri oldu. Nehir vahşi yaşamıyla biliniyor, Ilıcalı da o hayvanların arasına girip birbirinden ilginç çekimler yaptı.
Mesela hemen önünde bir timsah, antiloba saldırdı. Sonrasında karşısına bir aslan çıktı...
Ama en güzel fotoğrafı, ağacın tepesine uzanan leopar verdi.
Saatte 60-70 kilometre hızla koşabiliyor leopar. Yani canı istese Ilıcalı’nın olduğu yere ulaşması 5 saniyesini almaz.
Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...
İki çift de ayrılığın eşiğinde.
Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.
Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...
Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.
Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:
“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”
“La Casa de Papel” dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, İstanbul’u çok sevdi. Yine geldi. Yarın CVK Bosphorus Hotel’de, cumartesi günü D&R Akasya’da hayranlarıyla buluşacak. Planınızı bugünden yapın.
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Suşi yapmak zor mu sanıyorsunuz? Peki bir öğreten olsa dener misiniz? MSA’da bugün suşi atölyesi var. Biletler Biletix’te.
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Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Yeni Türkü’yü dinlemek isterseniz, bu akşam 20.30’da parka gidin.
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Beyoğlu’nda sokak müzisyenleri için yapılan alanları keşfettiniz mi? Bugüne bir Beyoğlu turu yakışır.
Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
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Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
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Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
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Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
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Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Son iddiasına göre “Mustafa Sandal kendini bilerek fakir gösteriyor ve mal varlığını annesinin üzerine yapıyor”MUŞ.
İyi de sen adamın tepesine vergi memuru gibi çöktün.
Evlilik birliğinin sonrasını yürütmek de bir meziyettir, bunu yapamadın.
Ne yapsın adam?
Varını yoğunu sana mı versin?
Seda’ya inanmam Okan’a inandığım kadar
Sosyal medya fenomenlerini beğenmeyebilirsin.
Tam olayı kapatacağız, aslında işin aslı şuymuş buymuş diyecekken, ne yapıyor ediyor gündemde tutuyor olayı Erbil.
En son Ece Ronay’ın erkek arkadaşıyla buluşup bir video çekti.
Biz iki erkek anlaştık mesajı verdi.
Pardon...
Ne demek mesela iki erkek anlaştık?
◊ Kız ne diyor soran var mı?
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı “Real Love”ı ve klibini mutlaka izleyin.
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Çorba mevsimi geldi. Bağışıklık güçlendirici bir Meksika çorbası için adresiniz Meksika mutfağının iddialı ismi Ranchero olsun.
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Arnavutköy’de yeni açılan Mavra Restoran, grup olarak gelenlere ‘kendi menünü kendin yap’ seçeneği sunuyor. Bir göz atmakta fayda var.
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Özellikle Antep mutfağı mevsimsel lezzetlerde çok iddialı. Yakınınızdaki bir Antep restoranını arayıp mevsimin spesiyalini sorabilirsiniz.
Herkes birbirine savaş açmış durumda.
Hakaretler, geçmişte yaşananları açık etmeler, yaptığı mesleği küçük görmeler falan.
Şimdi aşağıda 3 olay okuyacaksınız.
Üçü de can sıkıcı, üçü de “durun yahu zaten ortalık karışık” dedirten cinsten.
Bülent Ersoy’un başı belada
◊ Orkestrası Kıbrıs’ta hapiste.
Haber olan ‘flört’ün çirkinleşmesi ve bunun ifşa boyutuna gelmesidir.
Ece Ronay yeni dönem şarkıcılarından biri. Aslında yaptığı şarkıları tutturmayı başaran da bir isim.
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a aylar önce yeni dönemin tabiriyle ‘DM’ den yürümüş.
Sonrasında da genç ismin klibinde oynadı. Biz sanıyoruz ki arada arkadaşlık, abi-kardeşlik var.
Öyle değilmiş.
Daha doğrusu, Mehmet Ali Erbil açısından öyle değilmiş. Açık açık ‘sarkıntılık’ yapmış Ece Ronay’a. Peki bunları nereden biliyoruz.
Kahve kokusunu mu özlediniz? Yeni kahveleri tatmak mı istiyorsunuz? İstanbul Coffee Festival yarın başlıyor. Mutlaka ziyaret edin.
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Sanatseverlerin en büyük tutkularından biri olan Contemporary İstanbul dönemi geldi çattı. Biletler kapış kapış satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek misafir kabul edilecek sergiyi gezin.
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Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi anlatan otellerden olan ‘Argos in Cappadocia’ akustik konserlerine başlıyor. Ekim ayı ortası için planınızı yapın.
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Maceraseverlerin vazgeçemediği festivallerden biridir ‘Big Boyz Festival’. Hazırsanız eğer bu hafta sonu kendinizi ayarlayın ve festivale katılın.
Var mı Cem’e cevabınız?
Aşı olun dedi, reklam filmlerinde oynadı, kısacası aşı destekçisi Cem Yılmaz.
Halen aşıya destek kampanyalarına devam ediyor.
İyi de yapıyor. Katıldığı bir programda kendisini eleştirenlere çok güzel cevap verdi ünlü isim...
Aynı firmanın ürettiği bir cinsel güç artırıcı hapın adını vererek, “Bu şirket eğer bir yere çip koyacak olsa o ilacın içine koyar, aşıya değil” dedi.
E çok doğru... Sonra da, “Biz birbirimizin buzdolabından hap alan insanlarız, şimdi bu insanlar kalkmışlar aşının içinde ne var diye soruyorlar” dedi.
E bu da çok doğru.
Haklı yahu adam.
◊ Biz “başım ağrıyor, çantanda hangi hap var” diyen
◊ “Midem ağrıyor, bana şu ilacı getir” diyen
◊ “Bacağım sızlıyor, bunu sür” diyen bir milletiz.
Sen olur olmadık hapları iç, ne olduğunu bilmediğin kremleri sür, sonra kalk “Bu aşının içinde ne var biliyor musun, üzerimize büyük oyunlar oynanıyor haberin var mı?” falan de...
Yemezler...
Bu sözler ‘aşı karşıtlarına Cem Yılmaz kapağı’ diye kayda geçsin lütfen...
Londra’da Nusret’e karşı kampanya
Cosmopolitan’da bir makale okudum. Daniella Scott’un kalem aldığı makalenin konusu Nusret ve Londra’ydı...
Meğer İngilizler Nusret’in Londra şubesindeki hesapları fazla buluyormuş.
Meğer onlar da benim gibi tek bir kuşkonmaza yazılan 18 sterlin yani 230 TL’ye, bir ‘soğan çiçeği’ için ödenen 200 liraya pes diyorlarmış.
Hamburgerin adının ‘altın burger’ olmasına ve 1500 liralık fiyatına isyan ediyorlarmış. Bu makaleden yola çıkarak, bazı yüksek takipçili sosyal medya hesaplarını da referans alarak İngiltere’de Nusret’e karşı bir kampanya olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Eğer büyürse bu kampanya, o ödenen faturalar sosyal medyada paylaşılmaya devam ederse çok başı yanacak Nusret’in.
Rus kadınlar
Rus milletvekili Vitaly Milonov, “Rus kadınların Türkiye’ye gitmesi yasaklansın” dedi...
Gerekçesi ilginç...
Vekile göre “Türk erkekleri Rus kadınları baştan çıkartıyormuş.”
Vitaly Bey...
◊ Senin bir kuyruk acın yoksa...
◊ Bir Türk›le kavgalı değilsen...
◊ Türk erkeklerini kıskanmıyorsan...
Ben de bir şey bilmiyorum...
‘Derin’den isyan var
Gündemde olan, sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan, sık sık haberleri çıkan, bir kesim tarafından alkışlanan, bazıları tarafından özenilen Deren Talu olunca kardeşi Derin Talu haklı olarak içsel bir ‘isyan’ olayı yaşadı.
Sessizdi, artık sesi çıkıyor.
Gece hayatında yoktu, artık sağda solda dolaşıyor.
Sıradan fotoğraflar paylaşırdı artık ablasına meydan okuyor.
Haklı da aslında.
Ben olsam ‘bu ne arkadaş, neden hep ablam’ diye düşünürüm...
Bu dostane yarış nereye varacak bilmem ama gördüğüm, duyduğum kadarıyla Derin Talu çok iddialı geliyor.
Siz olmamışsınız
Bilge Öztürk-Daren Gerede Erkaya çiftini gördüm önceki akşam bir partide.
Bilge’nin 23 yaş büyük olmasına çok takılmıyorum. Seversin kime ne...
Anlaşıyorsan bize ne...
Ama siz olmamışsınız arkadaş.
Yan yana hiç uymamışsınız. Aranızdaki yaş farkının iki katı kadar, fiziksel farklılığınız var sizin. Sevgili gibi değil abla kardeş, anne oğul gibi duruyorsunuz.