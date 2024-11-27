Üzerimize yok!

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Bir yerlerde gördüm Dubai muhallebisi koymuşlar canım muhallebimizin adını.

Sonra dehşete düşeceğim bir şey daha çıktı karşıma...

‘Dubai çiğ köftesi’ yazıyordu.

Bir terleme aldı beni, bir titreme, bir bayılma hissi... Çiğ köfteyi Dubai çikolatası formunda yapıp satıyorlarmış.

Bu saatten sonra başına ‘Dubai’ koyup satılan hiçbir şey alkış almaz, takdir toplamaz. Aksine güldürür, alay ettirir. Hızlıca vazgeçin artık bu tür şeylerden...

Eğlenmek için izleyin

Bir dakikalık bir video yayınlamış Kerem Bürsin. Yine harmanlamış Türkçe ve İngilizceyi.

Yine ‘ti’ye alınmış sosyal medyada.

E çok komik ama.

Hem çektiği filmden bahsediyor hem hastalığından hem havadan sudan...

Video sonuna doğru da ‘iyileşiyorum galiba’ falan diyor.

Ama tüm bunları anlamak pek mümkün olmuyor.

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Bir edebiyat hocası falan dinlese kalp krizi geçirir.

TDK çalışanları görse mesleği bırakır.

‘Dikkat edin çok kötü bir virüs’ var demekmiş oysa o videoyu paylaşmasının amacı.

Vallahi artık o da bilerek yapıyor böyle konuşmaları bence.

Hoşuna gidiyor arada ‘ti’ye alınmak.

Bana sempatik geliyor o ayrı...

Jüriden notlara devam

Öyle şahane bir 50’nci yıl Pantene Altın Kelebek jüri toplantısı geçirdik ki... O toplantıdan enstantaneler ara ara aklıma gelmeye devam ediyor.

Mesela yanımda oturan Büşra Pekin ile bir ara kendimizi şarkı söylerken bulduk. Meğer ikimizin de favori şarkısı aynıymış... Yılların şarkısı Sinan Akçıl’ın sözleri yazıp bestelediği, Ebru Yaşar’ın seslendirdiği ‘Kararsızım.’

Allah’tan ses tonumuzu iyi ayarladık da kimseyi rahatsız etmeden birkaç kuple söyleyip kapattık mevzuyu.

Bir de Ömür Gedik’in ‘Civciv’ isimli kedisi vardı toplantıda... Bir gün önce beni arayıp kediyi “getirsem biri sahiplenir mi” diye sordu.

‘Evet evet kesin getir’ dedim.

O da cidden getirmiş kediyi...

Çok tatlıydı.

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Ta ki bana gelen kadar. ‘Civciv’ bir tek beni tırmaladı. Artık nedendir bilemem.

Ama canı sağ olsun tabii ki...

O da bizim en tatlı jüri üyelerimizden biri oldu bana göre.

Buradan Ömür Gedik’e sesleniyorum; 8 Aralık günü ödül törenine de getir lütfen Civciv’i.

Ben kuliste ağırlarım onu...