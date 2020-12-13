Üyelik fiyatı şaşırtacak

-Bir mum şömine efekti yaratır mı? Yaratıyormuş. El yapımı Feu du Ciel mumlarında kullanılan çıra, yakıldığı ortamda sesiyle yanan şömine hissiyatı veriyor.
-Yemek yapmaya uzaksak “doğru pişirme tekniklerini” mutlaka inceleyelim. Uzmanlar uyarıyor; yanlış pişen besinler vitamin değerini kaybediyor!
-Tam “sahlep” havası. Üstelik uzun süre tok tutuyor.
Peki nereye gidiyor bu “ben eğlenirimciler?”
Mevsim kış olunca en popüler lokasyonlar da Uludağ ve Kartalkaya...
Tabii fiyatlar da o “popülerliğe” göre belirlenmiş.
Mesela Kartalkaya’da izole bir oda tutmak istediniz.
Hatta yılbaşından bir gün önce, 30 Aralık Çarşamba günü otelime gireyim, 3 Ocak Pazar günü de çıkarım, 4 gün bana yeter dediniz.
Ama öyle sıradan bir oda tutmak da istemiyorsunuz.
Malum virüs tehlikesi tepemizde...
İşte bunun için ödemeniz gereken tutar 4 gün için 307 bin 800 TL...
Dün akşam çok ağır yemek yediyseniz bugün bol posalı beslenmek gerek. Kırmızı pancar, zeytin ve bir ot salatası şahaneeee bir seçenek...
Hiç “rebetiko” dinlediniz mi? “Stelios Kazantzidis”ten “Arapines” adlı eseri açın biraz da ses verin... Kendinizi dans ederken bulacaksınız.
Bugün şöyle güzel bir kış çorbası mı yapsak? Mesela “zerdeçallı tavuk suyu çorbası...” Misss...
“Molino Cucina” seçeceğiniz taze makarna ve sosunu kapınıza kadar getiriyor.
Şu şımartma kutularına bakar mısınız...
Pasta ve tatlı dünyasının kraliçesi,
Haydi Kalamış Parkı’na. İKSV tarafından parka yerleştirilen dans platformunda istediğiniz müzikle gönlünüzce dans edebilirsiniz...
Atasay yeni nesil bilekliklerinde ‘yapay zeka’ teknolojisini kullanmış. Ortaya çıkan ürünler ilginç...
Hafta sonu öncesi alışveriş kalabalığına girmemek için eksiklerimizi bugünden tamamlayabiliriz...
‘Kahkaha Yogası’na başlamaya ne dersiniz? Çok iyi gelmez mi? Eğitmen Melis Pitelon’un sosyal medya hesaplarında tüm bilgiler var.
Ne nefretmiş...
Ne doluymuşsun meğer Gülşah Saraçoğlu...
Ne sinirliymişsin...
Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına dalıp ortalığı dağıtmasını dehşet içinde seyrettim.
Gülşah Hanım daha önce de beyefendinin evini basıp ortalığı dağıtmış.
Anlaşılan birleştirici değil dağıtıcı bir yapıya sahip ünlü modacı.
Kısık sesle gün boyu caz dinleyip üzerimizde bırakacağı etkiyi gözlemleyelim. Benden size Apple Music’ten bir caz listesi önerisi “100 Best of Jazz”.
Yılbaşı gecesi evdeyiz.
Haydi bugün kendimizi mutlu hissettirecek ‘stil’ önerilerine bir göz atalım.
Hediye almak da vermek de mutlu eder.
Bu sıralar internet siteleri yılbaşı için hediye önerileriyle dolu.
“MSA’nın restoranı” diye bir gerçek var. Onlar da artık gel-al seçeneğiyle sofralarınıza geliyor.
Güzel haber.
Haydi salı günümüz ‘Türk kahvesi’ ile başlasın...
Atıştırmanın sağlıklısı olur mu diyenler için ‘Sağlıklı Atıştırmalar Atölyesi’ internette sizi bekliyor...
Kolesterol tehlikesine karşı ‘ceviz’ yemeyi bugün de unutmayalım lütfen.
Bugün yanımızda su şişesiyle gezelim. Böylece günde 2 litre suyu rahatça içeriz.
İstanbul’un sokakları ‘İstanbul the Lights’ projesi ile renklenmeye başladı. 3 Ocak’a kadar rengarenk İstanbul’un bol bol fotoğrafını çekin.
Haydi biraz mutlu edelim kendimizi. ‘El yapımı çilekli pralinler’ için Instagram hesabı; ‘hermosachocolate’.
Dünya Sağlık Örgütü haftada
Nero çok hareketli diye kurşunların hedefi oldu. Kont havlıyor diye vuruldu.
Hatay’da bir ‘ruh hastası’, Goldi isimli köpeği yaraladığı için gözaltına alındı. Serbest kalınca ilk işi Goldi’yi öldürmek oldu.
Sütlaç adlı kedi evinin neşesiydi, pompalı tüfekle aldılar canını.
Sisi, yavruları Paşa ve Tosun ile birlikte çöp konteynerinde bir poşet içinde ölü bulundu.
Son olarak Diyarbakır’dan geldi vahşet haberi. ‘Büyü yapmak için’ bir kedinin ayaklarını kesmişlerdi.
Öldü dün...
Ne istersin senden güçsüz bir canlıdan?
Rutinler yaratıcılığı öldürür, evinizi düzenlemeye ne dersiniz?
Bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilirsiniz. Faydalı olmak güzeldir.
“Türkiye’de aç sokak hayvanı kalmayacak” sloganıyla yola çıktılar. “Pawguard” adlı Instagram hesabını takip edin, ödüllük işler yapıyorlar.
Haklıydık da...
Maske takmıyor, üstelik bu umursamaz tavrını tüm eleştirilere rağmen sürdürüyor falan dedik.
Amaaa... Bir dakika!
Eleştiri dediğinizin de bir sınırı olmalı.
Açıyorum televizyonu, ilk duyduğum cümle;
‘Psikolojik sorunları olan Merve Boluğur...’
Bakın ‘iddia’ falan denmiyor.
İktisat fakültesinde okuyor ama müziğe olan tutkusunu bastıramıyordu. Arkadaş ortamlarında hep şarkı söylüyor, çok beğeniliyordu.
Alkışlara o dönem alışmaya başladı.
Aynı günlerde babası vefat ettiğinde sene de 1963’tü...
Eğitimini yarıda bıraktı.
‘Madem okuyamıyorum müzikle ilgileneceğim’ dedi ve hayatını müziğe adadı.
Aslında onu dinleyen herkes ‘bambaşka bir ses’ doğduğunun farkındaydı.
Bir orkestra kurdu ve ekibiyle 10 yıl boyunca çeşitli mekanlarda konserler verdi. Sahnesine gelenleri eğlendiriyor, gittiği her yerde kendine hayran bir kitle yaratıyordu.
1977 yılında ilk ‘
Bugün ve yarın sabaha ‘Gülden Karaböcek–Şaka yaptım’ şarkısıyla başlayın. Kıpır kıpır yapacak sizi...
‘Fujibas’ adlı uygulamayı indirin ve uygulamadaki ‘evde kal’ seçeneğine tıklayın. Yükleyeceğiniz karantina fotoğraflarından yaratacağınız ücretsiz bir foto kitabınız olsun.
Bugün ‘lüfer’ alıp evdekilere bir balık ziyafeti verebilirsiniz. Tam zamanı lüferin!
Canınız balık istemediyse, evde ‘burger’ yapmayı deneyebilirsiniz. Üstelik şöyle, siyah bir aktif karbon ekmeğine ne dersiniz?
Salata yapacaksak mutlaka ‘turp’ ekleyelim. Üstelik hafif limon ve tuzla turp öyle lezzetli oluyor ki...
Yılbaşı sofranız için ‘hindi’ seçeneklerine şimdiden bir göz atın derim. Bu sene erken tükenebilir.
Madem evdeyiz uzanın koltuğa biraz tembellik yapın bugün. Film önerim
Melih Kibar’ın unutulmaz şarkılarını usta isimler yorumlamaya devam ediyor. Sırada Murat Dalkılıç var. “Bu Gece” adlı şarkı tüm dijital platformlarda.
Yılın uygulaması seçilen “Wakeout” ile evde kolay egzersiz yapabilirsiniz.
Evdekilerin garip bakışlarına aldırmayın. Haydi açtığımız şarkılarla dans edelim...
Güne nasıl başlarsak öyle devam eder.
Kivi mevsimindeyiz. Serotonin salgılamada yardımcı olan kiviyi soframıza alalım.
Yeşilay Dergisi’nin kapağı 100’üncü yıllarına özel her ay bir ünlü tarafından tasarlanıyor. Yılın son sayısının kapağı Nil Karaibrahimgil’e ait
Kanyon AVM’de “Yeni Yıl Hediye Pazarı” kuruldu. 31 Aralık’a kadar açık.
Sabancı Müzesi, “Yılbaşı Pazarı”na ev sahipliği yapıyor. Üstelik mağazaya online olarak ulaşmak da mümkün.
Meyhaneler de artık mezelerini evlere gönderiyor. “Bir de mezeyle uğraşamam” diyenlerdenseniz bu tam sizlik...
◊ “X’in sahnesi çok başarılı, ‘Z’ restoranında çıkıyor, oraya gidelim.”
◊ “2 günlüğüne şehir dışında bir otele gidelim, orada gireriz yeni yıla.”
◊ “Mahmut’la Tuğba çiftinin hindileri çok iyi. Nereden söylüyorlar bilmiyorum ama gel yılbaşı gecesi onlarla olalım.”
◊ “Arkadaşlar mekan kapatıyormuş, bizi de davet ettiler. Gitsek mi?”
Planlar planlar yani.
Ama bu sene her şey değişti.
Evdeyiz. Üstelik misafir de kabul etmemeliyiz.
“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.
Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.
Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...
CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.
Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.
Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “
Yazdım geçtim gibi bir düşünceye kapılmadan, fikri takip sonucu 2 gün sonra başka bir başlıkla çıktı köşemiz:
“390 TL’ye yasak delinir”
Türlü oyunlarla yasağı delen otellerin, müşteri çekmek için uyguladıkları düşük fiyat politikasının altını çizdik bu sefer.
Son olarak da “Dost değil korona meclisi” yazısıyla İstanbul’un göbeğinde bazı sanatçıların otel restoranlarında sahneye çıktığını, bu programlara dışarıdan müşteri kabul edildiğini ortaya çıkardık.
Son yazının çıktığı gün İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni genelgesini yayımladı ve otellerin oyununa son verdi.
Anlayacağınız uğraştık.
Takipçisi olduk.
Eğer mümkünse telefonunuz sürekli yanınızda olmasın. Biraz uzağa koyun ve paniklemeyin, sesini zaten duyarsınız.
¡¡¡
Son günlerin en soğuk havasında sıkı giyinip yapılacak bir sabah yürüyüşü moral depolatacaktır.
¡¡¡
Bal ve cevizi birlikte yerseniz gün boyu kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
Battaniye altında hiç Erkin Koray dinlediniz mi? İnanın tam havası bugün!
¡¡¡
Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin Instagram hesabına göz atmanızı çok isterim. Sokak hayvanları için gece gündüz çalışıyorlar.
“Enerji emen tipler” var ya hani... Bu hafta onlardan uzak durma haftamız olsun.
Enerji veren arkadaşlar seçelim.
“Yeni Yıl Köyü” Zorlu Center’da açıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gezilebilir...
Nalan Miri Sözer’in “Hayat 40’ta Başlar” kitabı İngilizce baskısı ile de raflardaki yerini aldı. Yaşı dert edenlere duyurulur. Etmeyin, okuyun.
Deneyimli bir okul öncesi öğretmeninin kaleminden çıkan “Bir Öğretmenin Mutfağından” kitabı, evde çocuklarıyla kalan ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde...
Üyelik fiyatı şaşırtacak
Şaşırdım...Önce iddia sanıp aldırış etmedim.
Ama sonra “Acun Ilıcalı açıkladı” başlığıyla çıkan haberleri gördüm.
Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformu Exxen’de yayınlanacak içeriklerin yıllık bütçesinin 900 milyon TL olduğunu söylemiş.
Bu işte bir yanlışlık mı var diye Acun Ilıcalı’yı aradım.
Yokmuş.
Doğruymuş.
Fazlası varmış azı yokmuş.
ÜYELİK ÜCRETİ
30 TL Mİ OLACAK?
Reklamlı ve reklamsız iki seçenek sunulacak Exxen üyelerine. Aklıma gelen ilk fiyatı sordum. “30 lira söylentileri var, doğru mu?” dedim.
Ilıcalı’nın dediğine göre, yeni platformun reklamlı üyelik seçeneği 30 liranın çok ama çok altında olacak.
Çift haneli rakamlar bile değil. Öyle söyleyeyim...
“Tamam” dedim, “Reklamsız fiyatı mı 30 lira o halde?”
“Yok yahu” dedi.
“Nereden çıkardın 30’u, reklamsız fiyatımız da onun altında.”
Bir de öğrenciler için ayrı bir üyelik planı üzerinde çalışılıyormuş.
Öyle anlaşılıyor ki; bu fiyat politikasıyla Acun Ilıcalı, yeni platformunu herkese izlettirmeyi kafaya koymuş.
Onlar da ayrıldı
Hem sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar hem de eğlenceli görüntüleriyle “mutlu aşk varmış” dedirtiyorlardı.
Zor günlerde sırt sırta vermişler, ilişkilerini sürdürmeyi başarmışlardı.
Ama onlara da ayrılan sürenin sonuna gelinmiş meğer.
Ayrılmışlar.
Aslı Bekiroğlu ve aşk yaşadığı Can Koçkan sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğrafını silip yola arkadaş olarak devam etme kararı aldı.
Üzüldüm. Aslı Bekiroğlu’nun başına gelen çirkin olaydan sonra öyle güzel kenetlenmişti ki çift birbirine. Özendirmişlerdi herkesi. Ama şu son günlerde artık Merkür mü, Venüs mü, yoksa Jüpiter’in bir oyunu mu bilmiyorum ama var bir ayrılık rüzgarı havada.
Hayırlısı...
2 adım mesafeye 90 TL mi olur
Bazı mahalle marketi ve tekeller, biz onlara destek olalım dedikçe aksi olsun diye ellerinden geleni yapıyor.
Levent’te,
Etiler’de,
Cihangir’de,
Taksim’de,
Nişantaşı’nda...
Yani İstanbul’un lüks denebilecek semtlerinde akşam oldu mu gece tarifesini açıyorlar.
Hele ki kepenk kapatıp “telefonla gizlice servis verdikleri günler” gece tarifesinin de iki katına çıkıyor fiyatları.
Bir arka sokağa sipariş getirmenin “yol masrafı” olur mu?
Onlarda oluyor.
Üstelik 70 ila 90 TL arasında değişiyor bu masraf. Kafalarına göre yani...
Siz gelen hesapta fazladan ödediğiniz ücreti fark ederseniz yol masrafı diye söylüyorlar. Yoksa ödediğinizle kalıyorsunuz, geçmiş olsun.
Çarşıda kasapta twerk atarım
Mika Can Raun.
19 yaşında.
“Sözde” sosyal medya fenomeni.
Raun, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu.
Ve beyin yakan bir röportaj çıktı ortaya...
Şimdi diyeceksiniz ki;
- Sempatiktir, o yüzden konuk olmuştur değil mi?
- Yok, son derece itici Mika Can Raun.
- Başarılıdır, yaptığı işler beğeniliyordur?
- Yaptığı iş yok ki, tamamen saçmalık.
- Güzel dans ediyordur, vardır bir ‘show business’ tarafı?
- Hayır hayır. Tek yaptığı ‘twerk’ adı verilen dansı yapmaya çalışmak. Hatta şöyle tarif etti kendini programda: “Çarşıda twerk atıyorum, AVM’de twerk atıyorum, kasaba gitsem twerk atıyorum.”
- Sosyal mesajlar veriyordur?
- “Okulu bitirmek planlarımın içinde yok. Bir şeye bağlı yaşamak istemiyorum.” Buna sosyal mesaj diyorsanız tamam...
- Bir şey öğretiyordur?
- Öğretmek yok. Sürekli ağlıyor. Sürekli birilerine küfür ediyor. Telefon kırdırır, o derece...
Bu yazıyı yazarken izlenme sayısı 1 milyonu geçmişti.
Daha da artar eminim.
Ama bugüne kadar izlediğim en gereksiz programlardan biriydi.
Konuk mu kalmadı, ne işi vardı Mika’nın programda inanın hâlâ düşünüp duruyorum...
Yanına
kâr kaldı
5 ay geçti. Ama üzerinden 5 sene de geçse onlar hiç unutmayacak Nero’yu.
Evlatlarıydı çünkü.
Sarıyer’de komşuları Alp Erkin tarafından vurularak öldürülen Nero adlı köpeğin davasında karar verildi.
Mahkeme “meşru müdafaa var” diyerek takipsizlik kararı verdi.
Evet, şimdilik
durum bu...
Evet, şu an bir şey yapılamıyor.
Ama kısa süre sonra hayvanları koruyan yasa çıkınca bu işler böyle olmayacak.
O zaman adalet minik dostlarımızın lehine işleyecek. Az kaldı...
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