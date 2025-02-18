‘Üşüdüm’ aslında Tarkan’a verilmiş

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Sezen bu şarkıyı duyduktan sonra ‘pop müziği kurtarmaya karar verdi’ yorumlarını okudum mesela.

Görünen o ki topa girmiş Sezen Aksu.

Ocak ayı içinde sözü müziği kendisine ait ‘Üşüdüm’ şarkısını çıkardı Aksu.





İşte o şarkı yeni albüm ‘Paşa Gönül Şarkıları’nın habercisi oldu. Aksu aslında ‘Üşüdüm’ şarkısını Tarkan’a vermiş hatta mega star 2016’da Harbiye konserinde o şarkıyı söylemişti.

Kaydı internette var. Tarkan o şarkıyı albümüne koyacağını da duyurmuştu.

Ama vazgeçince Aksu şarkıyı kendisi okudu.

Son bir haftadır herkes Sezen Aksu’nun Kanal D’nin “Annem Ankara” dizisine armağan ettiği ‘Bana Sor’u konuşuyor.

Bana göre de son zamanların en güzel haberi oldu tüm bunlar.

Hem ‘Bana Sor’ hem de ilk Tarkan’dan dinlediğimiz ‘Üşüdüm’ şarkıları.

Müzik piyasasının devinin ayak sesleri artık iyice hissediliyor bu şarkılar sayesinde.

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Hoş geldiniz kızlar!

Bir süredir Tolga Akış önderliğinde ‘Big5 Türkiye’ yarışması yapılıyordu.

Çok geç girdi radarıma.

Ama büyük bir işe imza attılar. Ve yarışma sonunda Manifest adında bir kız grubunu Türkiye’ye sunmayı başardılar. O grubun önceki akşam akşam tanıtım konseri vardı.

6 genç kızdan oluşan grup akıllara ‘Hepsi’ grubunu getirdi.

Bir döneme damga vurmuştu ‘Hepsi’ sonra dağıldılar.

Ama öyle özlem varmış ki böyle bir gruba konsere binlerce kişi akın etti.

Resmen Kore’den dünyaya yayılan K-Pop ruhunu hissettim ben. Kızlar başarılı, sesleri iyi, dansları, sahne performansları 10 numara.

E hoş geldiler ortama..

Hep üzerlerine koyarak devam etsinler...

Aile danışmanı!

İkbal Gürpınar aile danışmanıymış. Daha doğrusu yeni yapmaya başlamış. Televizyonlardan falan hatırlarsınız simasını.

“3 kere boşandım çünkü aile danışmanlığında başarılı olmam için Allah insanları anlamamı istedi” diye açıklama yapmış

Buyur buradan yak.

Gittiğimiz danışmanlardan kusursuz bir hayat bekleriz değil mi.

Mesela doktordan da tavsiye ettiği yaşama uygun bir hayat sürmesini bekleriz...

Çoğunun öyle olmadığının kanıtıdır İkbal Hanım...

Yahu 3 kere boşanan birine neden danışılsın...

Biri “3 boşanmayla da insanlar tanınmaz” desin İkbal Hanım’a.

Neyse bizi güldürdünüz İkbal Hanım, Allah da sizi güldürsün.

Ne diyeyim...

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Çalan çaldım desin

Çalan çaldım, esinlenen esinlendim desin yahu!..

Müzik eleştirmeni İlkay Alpgiray’ın sosyal medyasında gördüm.

Söz müzik Salman Tin yazan ve Oğuzhan Koç ile düet yaptığı ‘Eylül’ şarkısını incelemiş bu kez İlkay Bey.

Ve 1988 senesinde Hamid El Shaeri’ nin ‘Ouda’ şarkısına benzerliğini yakalamış.

Kusura bakmayın da benzerlik falan yok aynısı resmen! Az biraz değiştirseydin bari be adam...

Hatta o paylaşımdan sonra Salman Tin yorum yapmış ve ‘senin derdin başka’ demiş Alpgiray’a...

Yani derttir tasadır ben bilemem.

Ama kabul edin yahu.

Aldım deyin, arakladım deyin.

Ve sakın söz müziğe kendi adınızı yazmayın.

Ayıptır!

Ne hallere soktunuz güzelim Türk müziğimizi.

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Alın size iyi bir örnek

Sibel Can’ın yeni albümünde bir şarkı var.

Adı ‘Fani’, ben bayıldım resmen şarkıya.

Sonra bir baktım şarkıda Derya Uluğ imzası var.

Tamam dedim işte bu yüzden sevdin Orkun.

Derya, Asil Gök ve Emrah Karakuyu bir araya gelip bu şarkıyı yapmışlar.

Böyle isimler olunca kapıldığınız sektörel umutsuzluktan bir anda uyanıyor ve iyi ki diyorsunuz.

İyi ki böyle usta isimler var ve güzel şarkılar yapıyorlar.

Hemen listemin en tepesine ekledim yeni şarkıyı. Bir süre günde 100 kere dinlerim net...