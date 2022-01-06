Umut kırıcı bir gelişme... Uzi ile birlikteymiş Aleyna Tilki

Aralık ayının son 10 günü iki gece düzenlendi. Biri ödül töreni, diğeri erken yılbaşı kutlamasıydı. Eminim o geceleri yapanlar şimdi “Keşke erteleseydik, keşke daha önce, daha sakin bir dönemde yapsaydık” diyorlardır.

Çünkü şu anda ünlüler camiası koronavirüsle boğuşuyor. O gecelere katılanların bu virüsü yayma işindeki paylarını atlamayalım.

Daha geçen akşam usta isim Erdal Özyağcılar bir video ile koronaya yakalandığını duyurdu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin çifti, ünlü oyuncu Ebru Şahin’in erkek arkadaşı basketbolcu Cedi Osman da şu anda korona ile mücadele ediyor.

Çok seyredilen dizilerin çekimlerine ara verilme sebebi de koronavirüs. “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve erkek arkadaşı Yiğit Kirazcı’nın testleri pozitif çıkınca çekimlere ara verildi.

“Kardeşlerim” dizisinin oyuncuları Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran da virüse yakalandı. “Üç Kuruş” dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, “Erkek Severse” dizisinden Alperen Duymaz da testi pozitif çıkıp kendini karantinaya alan isimler arasında.

Her gün, her saat yeni bir isim korona olduğunu açıklıyor. Mesela oyuncu Başak Parlak, Hazar Motan ve Tolga Sarıtaş da şu anda karantinada.

Bir de sahneye çıkan, konser takvimleri yoğun olan isimler var virüse yakalanan.

Onlar sessiz sedasız virüsü atlatmayı bekliyorlar.