Ümit Besen bırakmaz, bırakamaz

Uzun süredir yurtdışındaydı.
Döndü.
Kimseye bulaşmıyor kendi halinde yaşıyordu.
E haliyle sıkıldı.
Sosyal medyaya dönüşünü sitem dolu bir mesajla duyurdu Subaşı.
Sitemin sebebi ‘detoks’ sırasında çıkan haberlerdi.
Söylenenlere göre Subaşı, estetik ameliyat yaptırmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Karavan merakı bu sene çok arttı. Peki, son modelleri merak ediyor musunuz? TÜYAP’ta ‘İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı’ Karavanist kapılarını bugün açıyor.
‘Gurmepack.com’a girip ‘Bir sofra da sen kur’ hareketine destek olun. 28 TL ödeyerek bir iftar sofrası kurabilirsiniz.
Muzikplatformu.com gönüllülerin desteğiyle kuruldu ve müzik sektörünü bir araya getirmeyi hedefliyor. Sektördeyseniz üye olun.
Tam olarak ne iş yapar bilmediğimiz fenomenlerden olan genç kız ise ‘benim ne suçum var’ diyor.
Hatta “Demet Hanım isterse parayı geri gönderebilirim” diye de ekliyor.
O fenomen bu parayı yollamaz bunu bir kere geçelim.
Ama bu işe de artık engel olmanın vakti geldi, bunu da bilelim.
Bazı sosyal medya platformlarında, canlı yayınlar sırasında ‘yayıncıya para karşılığı sembolik hediyeler gönderme’ seçenekleri var
İşte sorun buradaki denetimsizlikten kaynaklanıyor.
Karşılarındaki ufak yaşta çocukları kandırıyor bu fenomenler.
Bana
EKS Mutfak Akademisi’nde saat 15.00’te kahve ve cheesecake workshop’u düzenleniyor. Biletix’ten bilet alıp katılın...
SPA ile baharı karşılamak, cildinize iyi bakmak isterseniz ‘Grand Hyatt İstanbul’da yer alan ‘Gaia SPA’ önerimdir. Denemelisiniz!
‘Borusan Quartet’ mart ayının son konserinde sevilen yapıtları seslendirecek. 16.00’daki konser kaçmaz. Adres ‘borusansanat.tv’
Ünlü sanatçıların başarılarını biliyoruz, peki ya çocuklarının? En iyisi siz ‘Çocuk Sanatçılar’ kitabını bu hafta edinin...
İnternette bahar temizliği yapın. Şifrelerinizi değiştirin, güncelleme ve yedeklemelerinizi yapın...
“Vay be Fazıl Say’ı bile çektik magazinin içine” sohbetleriyle geçti bu hafta sonu.
Ama sevdi Fazıl Say bu magazin işini. Sanki bu ‘an’ı bekliyormuş ünlü piyanist...
10 sene önce Safiye Soyman’ın bir konserinde giydiği ilginç kıyafetin fotoğrafını bulup “Hayatımda çok elbise gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi” mesajıyla paylaştı.
Bir magazin avcısı edasıyla yaptığı bu hareket haliyle çok konuşuldu.
Benimse inceden bir gönlüm kırıldı sanki...
İçim sıkıştı biraz...
Neden be Fazıl Say?
Sen ki...
Cihangir ‘Miss Pizza’ yıllara meydan okuyor. Halen denemediyseniz acele edin derim.
Akşam 20.00’de ‘Kadınlar İçin Stil ve İmaj’ eğitimi var. Online etkinlik için ‘biletino.com’dan bilet alın.
Bir şeyi daha iyi ve hızlı yapmak için neye ihtiyacınız var? Bugünü bunu öğrenmeye ayırın.
Ufak tefek bekleyen işleriniz vardır. Bugün onları da bitirebilirsiniz.
Zeynep Sağdaş’ın “Dağılmış Taşlar” şarkısını dinlediniz mi? Yeni şarkıyla beraber yeni bir Zeynep Sağdaş var artık karşımızda.
***
Akaretler’de ‘Minoa’ diye bir kitap kafe var. Kitap satın alıp bahçesinde kahvenizi için.
***
Yeniköy’deki ‘Marcel Patisserie’, fırınından çıkan sıcacık lezzetleri ile fark yaratıyor.
***
Düşünmeden cevap verdi güzel oyuncu.
“Burak King’in ‘Eyvallah’ şarkısını çok gizlice dinlerim” dedi. Hatta programda şarkıyı da söyledi.
¡¡¡
Şaşırmadım.
Benim bir değil birkaç tane var gizli şarkım.
Biri konusunu açtı mı bilmezden geldiğim, herkesin ortasında çalınca duymazdan geldiğim şarkılar.
Mert Fırat’ın İdil Fırat’ı aldattığı.
İddia sahibi kim?
Sosyal medyadaki ‘isimsiz’ biri.
İddiayı ortaya atan neresi?
Sosyal medyadaki bir magazin sayfası...
Yani baştan sona ‘at çamuru izi kalsın’ olayı da olabilir, ‘vay arkadaş böyle bir aldatma görülmemiş’ olayı da...
Genç kızın ‘ihbar’ niteliğindeki mesajlarını okudum.
‘Mert ile uzun zamandır görüştüklerini, evlendikten sonra Mert’in ona daha çok ilgi gösterdiğini, Mert’in kendisine ‘meleğim’ diye hitap ettiğini, İdil Fırat için çok üzgün olduğunu falan yazmış.
Cumartesi öğle yemeği için ‘Yeniköy’e atın kendinizi. Mutlaka zevkinize göre bir yer bulacaksınız.
Evde yemek yapacak olanlar; taze balık için son günler! Bu akşam sofranızda balığa yer açın.
Nova Norda’nın son single’ı ‘Cehennem’in klibi ‘iphone 12 Pro’ ile çekilmiş. İzleyince ‘yok artık’ diyebilirsiniz.
Çocuklar için saat 14.00’te ‘Sebzeler Ülkesi’ adlı online tiyatro oyunu var. Biletleri ‘biletix’ten alabilirsiniz.
Oyunculuğu kadar müzisyenliği ile de ön planda olan ‘Işıl Yücesoy’ Sezen Aksu Sokağı adlı bir albüm çıkardı. Arkada gün boyu hafif hafif çalsın.
Cumartesi günü ‘Grand Hyatt İstanbul’ adlı otelin uzun süren kahvaltılarını deneyebilirsiniz. Sonrasında belki İstanbul sokaklarında yürüyüş...
Dışarı çıkacaklar ‘çift maske’ artık çok önemli. Uflayıp puflamak yok ‘çift maske’ var...
‘Bir Ofis Gecesi Rüyası’ bu akşam 18.00’de Oda Tiyatrosu sahnesinde seyircisini bekliyor...
JoJo Sahnesi’nde Cem Adrian türkü söyleyecek. 22.00’deki online konserin biletleri ‘biletix’te...
Cuma ve cumartesi yemekleriniz için ‘Ya Sonra Ortaköy’ü denemelisiniz. Güzel meze, kaliteli yemek, huzurlu ortam...
Çerkes ve Anadolu mutfağı için ‘Fıccın’ı unutmayın. Menüye bakınca bile acıkacağınıza eminim...
Kahve ve makine birleşimi önemli. Genelde yabancı markaların makineleri tercih ediliyor ama Vestel oyuna girmiş ve ‘kahve.com’ ile bir işbirliği yapmış. Bir abonelik seçin ve 1 yıl boyunca kahve keyfinizi uzmanlara bırakın...
+1 Fest
Var.
Bunu söylemeye çekinenler var mı?
Çok fazla var.
Peki bu yaşadıkları ayrı ‘ev’lilikleri suistimal edenler var mı?
O da var.
2-3 sene önceydi sanırım.
Burcu Esmersoy, “
Bugüne bir ‘çilekli milföy pasta’ çok yakışır. Tarif için Hürriyet’in ‘Lezizz’ sayfasını ziyaret edin...
‘Kötü uyku’ insanı daha bencil hale getiriyor. Belki ‘tartışmalarınızın’ sebebi budur. Bugünden itibaren uykunuzu düzene sokmaya çalışın...
Türkiye’nin ilk dijital kahve zirvesinde bugün Türk kahvesinin bilinmeyenleri anlatılacak. ‘istanbulcoffeesummit.com’dan kayıt olmanız yeterli...
‘Ağaçla Bir Ömür’ sergisi Üsküdar’da ‘Nevmekan Sahil’de ziyarete açıldı. Ahşap sanatına yolculuk yapabilirsiniz...
Bağ Kültür Atölyeleri çok rağbet görüyor. Bugün biletix’ten bilet alıp, ‘Bağcılık Atölyesi’ne katılın...
7 değerli sanatçının yapıtlarını yakından hissedin. ‘KÖK’ adı verilen sergi ‘Galeri Diani’de başladı...
‘Better Call Saul’ 5. sezonu ile dijital platformda yayında. Dizinin hayranlarına duyurulur...
İletişim uzmanı Dr. Çiçek Doğan’ın roman türündeki kitabı ‘Pau Şatosu’ çıktı. Okuması kolay bir kitap bu...
Çiçek Pasajı’na en son ne zaman gittiniz? Belki bir öğlen turu planlayabilirsiniz...
‘
Hocapaşa Mevlevileri’nin sunduğu ‘Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi’ne gidip kendinizi bu büyülü dünyaya bırakın bugün. Adres, Hocapaşa Kültür Merkezi...
David Fincher’ın yeni flmi “Mank” 10 dalda Oscar odayı oldu. İzleyin derim...
İstanbul’u tepeden seyrederken güzel yemekler yemek için adres Gümüşsuyu’ndaki ‘Izaka Restoran’ olsun...
◊ Haftada bir iki gün görüşüp, magazine görüntü verip birilerine mesaj gönderiyorlardır, bu da bizi hiç ilgilendirmez.◊ Bir gün el ele kamera karşısına çıkıp ertesi gün ayrılabilirler de, bu zaten kimseyi ilgilendirmez.
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu böyle enteresan bir durum içindeler işte.
Bir şey yaşıyorlar yaşamasına ama ne yaşadıklarını kendileri bile çözemedikleri bir durumdalar.
Hafta sonu bir restoran çıkışı arabalarına binerken, Uraz Kaygılaroğlu magazincilerin sorusuna ‘iki kişilik bir şey zaten’ diye cevap verdi.
Yandı tabii bu cevaptan sonra beyinler.
Kafalar karıştı.
Yahu ne demek ‘iki kişilik bir şey zaten?’
İlişki dediğin tabii ki
Kuzeyden Su ve Getir’in kampanyasına destek olun. Sipariş verdiğiniz sular ile 5 orman oluşturulacak.
Adınıza fidanlarınız olsun istemez misiniz?
‘Bodo.com’dan bir arkadaşınız ile kendinize ‘karting’ deneyimi satın alabilirsiniz. Haydi karting pistine...
‘Glens İstanbul’ pizzalarıyla öne çıkıyor. Bugün Nişantaşı’na gidip kendinize pizza ısmarlayın...
Bir otelde tek başınıza konaklamak biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Favori otelinizde yarın akşam için yer ayırtın...
Arter Sanat Platformu’nu
AMAN TANRIM!
‘Kağıttan Hayatlar’da kağıt toplayan genç Mehmet’in hikayesi anlatılıyor.
‘Ben Bir Denizim’ filminde de ne tesadüftür ki kağıt toplayan genç Deniz’in hikayesi var.
Hatta bir kez daha ‘ne tesadüftür ki’ kağıt toplayıcılarının gün sonunda uğradıkları depo, ‘Kağıttan Hayatlar’da da, ‘Ben Bir Denizim’de de sık sık gösteriliyor.
Kağıt toplama araçlarıyla yarışma sahneleri, dükkan dekorları, filmin geçtiği mekanlar, kasadan para alınması...
Gibi gibi gibi...
Meslek birliğinin üyelerinden olan Çılgın Sedat, başkan Candan Erçetin’e okkalı bir sitem etti. “Siz benden sorumlusunuz, insan bir arar. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok” dedi.
Yahu adamın evi gözlerinin önünde yandı.
Kül oldu koca ev.
Her şeyi geçtim Candan Hanım, etmeyin yardım tamam...
Ama bir telefon da edilmez mi?
Bir geçmiş olsun denmez mi?
Ümit Besen bırakmaz, bırakamaz
Ümit Besen hayranları panikte. Ümit Besen hayranları üzgün.
Sosyal medyada ‘yapma Ümit abi’ paylaşımları yapılıyor.
Evlerde 2 gündür, ‘Nikah Masası’, ‘Okul Yolunda’ şarkıları çalıyor. Tüm bunların nedeni, Ümit Besen’in ekranları bıraktığı iddiası.
‘Artık yokum, çıkmayacağım ekrana’ demiş.
Ben hiç inanmadım bu işe.
Çünkü eğer doğruysa, Ümit Besen müziği de bıraktı demektir.
Hem albüm yapıp hem ekrana artık beni göremeyeceksiniz demek işin doğasına biraz aykırı çünkü.
Eğer bir menajerin hatalı açıklaması ya da Ümit Besen’in ‘gündeme gelme manevrası’ değilse bu...
Azıcık da olsa varsa doğruluk payı...
Gel vazgeç Ümit Abi...
◊ Biz seninle büyüdük.
◊ Bizim babalarımız gençlik dönemlerini senin şarkılarınla geçirdi...
◊ Şimdiki nesil de senin yaptığın ‘modern’ düetleri konuşuyor.
◊ Herkese nasip olmaz bu ‘süreklilik’...
Senin gibi bir isme “bıraktım” deyip dönmek de yakışmaz ayrıca.
O yüzden çekme elini ayağını ekrandan.
Peki ya sosyal mesafe
Bizi bu “ben yaparım ama başkası yapamaz”cılar bitirecek...
Nedeni çok açık...
Biz aylardır evlerimizde oturalım, sosyal mesafemizi koruyalım, kalabalık ortamlara girmeyelim diye dikkat ederken birileri hep bu dikkat ettiğimiz değerlerin üzerine basıyor.
O birileri hiç yabancı değil üstelik...
Özge Özpirinçci 35’nci yaş doğum gününü, Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Murat Dalkılıç gibi isimlerin katıldığı bir yemekle, Etiler’de bir mekanda kutladı.
Biz buraya kadar “İyi ki doğdun Özge” diyoruz sadece.
Ama saat 19.00’dan sonra olanlara ‘iyi ki’ diyemiyoruz...
Çünkü, aynı ekip doğum gününü kutladıkları mekandan çıkıp, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün beraber yaşadığı eve geçip partilemeye devam etti. Hatta eve geçtikten sonra kişi sayısı biraz daha arttı...
Kişi sayısı arttıkça müziğin sesi de yükseldi...
Müziğin sesi yükselince kapıya polis geldi...
Ekip, polis gelince dağıldı dağılmasına ama suçlu kapıda bekleyen magazin muhabiri arkadaşlar oldu...
Özpirinçci, yaptığı açıklamada polisi muhabirlerin çağırdığını iddia etti.
Evden çıkan herkes “sizin yüzünüzden” dedi...
Ben aslında olayın akşam kutlamasında değilim...
Günün orta vaktinde, çok önem verdiğiniz, sosyal mesafeyi hiçe saydığınız fotoğrafları paylaştınız...
O fotoğraflarda herkes iç içe...
Peki ona ne diyeceksiniz...
Yahu arkadaşlar...
Siz değil misiniz, kalabalık ortamlara girmeyin diyen...
Siz değil misiniz, doğum gününüz batsın diye isyan eden...
Siz değil misiniz, partiniz olmaz olsun diye bağıran...
Adana’dayım
Adana’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’ndayım’...
Çok iyi işler yapıldı burada.
Karnaval, pandemi nedeniyle ‘online’ düzenlendi ama karnaval coşkusu kentin her köşesine yansımıştı.
Zaten Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt’un hedefi de buydu.
Sokakların tıklım tıklım dolduğu, esnafın ‘bayram’ ettiği, ülkenin dört bir yanından insanların geldiği o günleri unutturmamak ve ‘pandemi sonrasındaki ihtişamlı geri dönüşün’ sinyallerini vermekti hedef.
Ben burada geçirdiğim 3 gün boyunca olan bitenden çok etkilendim.
◊ Lezzet noktaları ziyaretleri...
◊ Mini konser sahnesindeki Jabbar, Eda Baba ve Can Aydın’ın performansları...
◊ Adana ‘sokak lezzetlerinin’ sunumu...
◊ Ve dün akşam gerçekleştirilen arabalı konser sahnesindeki Sena Şener, Yeni Türkü, Adamlar ve Zuhal Olcay fırtınası.
Zuhal Olcay’a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ne zaman adını duysam ‘ne muazzam kadın değil mi?’ diye sorardım hep. Az bile diyormuşum. Neyse...
Özetle çok güzel şeyler oldu Adana’da bu hafta sonu.
Detayları salı günü bu köşeden okuyacaksınız.
Tam bir ‘evet evet öyle’ olayı
Adını ilk kez duydum Berna Tan’ın. Demiş ki...
“Aleyna Tilki’ye verilen destek bana verilseydi 10 kere dünya starı olurdum...” ‘Ufff’ dedim ve sonra YouTube’u açtım.
Bir şarkısı 113 milyon kez dinlenmiş Berna Tan’ın. Şarkını adı ‘Kına’...
Sırf adı yüzünden bu kadar fazla dinlenmiş. En az 80 milyon kez düğün ve kınalarda çalmıştır o şarkı.
Yani Berna Tan’ın sesinden, şarkının ‘muazzamlığından’ falan değil.
Mantıklı hiçbir dayanağı olmayan bu sözleri söylemek yerine işinizi yapsanız, ortaya alkışlanacak işler koysanız, biz de ‘kadın haklı arkadaşlar kıymeti bilinmiyor’ desek daha doğru olur sanki.