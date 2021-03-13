‘Üçüncü yeniler’ bizleri mahvettiler

Bazı ayrılıklar kadınlara çok yarıyor. İlişki sırasındaki ‘kendini bırakmışlık’, belki de gördüğü ‘psikolojik şiddet’ öyle yıpratıyor ki kadınları. Bambaşka biri oluyorlar ilişki yaşarken.

Siz hiç hayatındaki kadının güzel görünmesini istemeyen bir erkek tanıdınız mı? Çok var aslında. Bunu bazıları açık açık söylerken, bazıları da hiç dillendirmeden uyguluyor planını. Çok can sıkıcı bir durum bu.

Ayrıldıktan sonra ‘nefes almak’ diye bir gerçek var.

Aslında erkeği kadını yok bu nefes almanın.

Kendini bir ‘kafesin içinde’ gören herkes, o kafesten kurtulduktan sonra ‘iyileşmeye’ başlıyor.

Neyse...

Bunlar aklıma Deniz Seki’nin yeni imajını görünce geldi.

Nasıl değişmiş güzel şarkıcı.

