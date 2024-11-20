Toksik ilişki yazınca

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Adam mesaj atıyor kadın ifşa ediyor, kadın başkasıyla yakınlaşıyor, adam atlayıp ülkesine onu basmaya gidiyor.

Falan filan...

Şimdi de Icardi’nin 77 milyonluk servetinin 30 milyonunu nafaka olarak istediği haberleri çıktı Wanda Nara’nın.

Vallahi şaşkınlık içinde okurken bir o kadar da eğleniyorum ben bunlar sayesinde.

Öyle nafaka mı olur?

Ben İcardi’nin yerinde olsam nefret etsem bile boşanmam, böyle bir nafakayı vermemek için her numarayı yaparım.

Kaldı ki bence bunlar birbirlerine hâlâ âşık.

Başka türlü bu kadar uğraşmazlar. Ama şu da var bize ne mesajlaşmanızdan, onun kimle öpüştüğünden, diğerinin ağlamasından sızlamasından.

Onlar sayesinde her gün bir yaşıma daha giriyorum.

Bakalım daha ne skandallara gebeler...

Lüfer bizimdir!

Bana söylemişleri ama inanmamıştım.

Balıkçılarda, marketlerde bir adet lüfer bin liraya satılıyormuş.

Vallahi de billahi de öyleymiş.

Pes ama.

Bunu bir restoranda hesaba yazsalar itiraz edersin.

Tezgahtan bin liraya lüfer alamazsın.

Olmaz. Ayıptır bu.

Orada fiyat bin liraysa restorana gelince kaç bin lira olur tahmin bile etmek istemiyorum.

Sistemin kontrolü çok zor anladığım kadarıyla.

Balık tutan belli bir fiyata tezgâha satıyor, o tezgâhtaki alıyor restorana satıyor, restoran üzerine bilmem neleri ekleyip müşteriye veriyor.

Adım başı değer kazanıyor yani balık.

Ama ülkemizde balık deyince akla gelen ‘lüfer’ bin lira olamaz.

Bu benim çok ağrıma gidiyor...

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Hadi bakalım!

Son günlerde en çok ‘oh be’ dediğim haber buydu.

Artık vale hizmetlerine üst sınır getiriliyormuş.

Öyle herkes istediği fiyatı uygulayamayacak yani. Daha önce de yazdım. 800-900 liralık yerler vardı. Artık ne yapıyorlarsa o hizmet karşılığında, siz düşünün...

Şimdi 3 bölgeye ayırmışlar İstanbul’u. En pahalısı olarak kabul edilen 1’nci bölgede otel ve restoranların vale hizmeti en fazla 400 lira olacakmış.

Tıpkı İstanbul’un 3 bölgeye ayrıldığı gibi vale fiyatlandırmasının uygulanacağı yerlerde 3’e ayrılmış: Otel-restoran, hastane ve AVM olarak değerlendirmeye alınmış. En pahalı ücret yine otel ve restoranlarda olacak tabii ki...

İnsanların korkulu rüyasıydı bu. Ben 800-900 lira vereceğim yere niye arabamla gideyim ki zaten.

Taksiye binip aynı yere 3-4 kere gidip gelirim o fiyata.

O yüzden bu biraz olsun rahatlatacaktır insanları, artık neyle karşılaşacaklarını bildikleri için gönül rahatlığıyla park ettireceklerdir araçlarını.

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‘Diğer’in önemi

Pantene Altın Kelebek ilk tur oylamasında oy verirken en altta yer alan ‘diğer’ kutucuğunun önemini gördük... Bakın ‘en iyi dizi çifti” kategorisinde ilk 10’a Rojbin Erden ve Bertan Asllani halkın oyu sayesinde ikinci tura girdi.

Mesela sosyal medyada Demet Evgar ve Gonca Vuslateri ismi de çok karşılaştırıldı.

Ama Gonca yoktu ilk turda.

Çünkü onun oynadığı dizinin başrol oyuncusu Cemre Baysel var o listede.

Gonca Vuslateri’nin hayranları çaba gösterseydi Robjin-Bertan çifti gibi ‘diğer’ butonundan listeye girebilirdi.

Ama olmadı...

O yüzden Ati’nin yaptığı gibi algı operasyonlarına gerek yok...