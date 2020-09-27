TikTok soytarı yuvası mı?

Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
TikTok soytarı yuvası mı?
Cem Yılmaz yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Katıldığı bir televizyon programında “Bana soytarı diyenler Tiktok videolarına baksın” dedi.
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Yolda yürüyen adamlar şaşkın...
Bir anda biri gelip ellerini tutuyor.
Kimi vücut hareketiyle tepkisini gösteriyor...
Kimi ise aldırmadan yoluna devam ediyor.
Pandemi, hijyen, mesafe gibi konulara hiç girmiyorum.
Yok çünkü öyle bir şey...
Sahi Cem Yılmaz ne demişti?
Soytarı görmek istiyorsak TikTok’a mı bakacaktık?
Formula heyecanı şimdiden başladı
Formula 1, 9 yılın ardından yeniden Türkiye’ye dönüyor.
15 Kasım’daki büyük yarış İstanbul Park’ta gerçekleşecek.
200 bin kişilik İstanbul Park pandemi kurallarına göre yeniden düzenlendi. İçeride aynı anda en fazla 100 bin kişi olacak...
Sayı fazla gibi gözükse de alan o kadar büyük ki. İnanın istenirse sosyal mesafe kuralları çok rahat bir şekilde uygulanabilir İstanbul Park’ta. Organizasyon ekipleri de bunun için canla başla çalışıyor.
Şu ana kadar da 60 binin üzerinde bilet satıldı.
Öyle anlaşılıyor ki Formula 1 arabalarını görmeyi, motor sesini işitmeyi çok özlemişiz.
Gışıyak, Dallampa, Garaville
Gışıyak dediler, durdum düşündüm. “Dallampa’yı bilirsin ama değil mi?” dediler, suratımı ekşittim.
“Her şeyi geçtik, Garaville’ye aşinasındır” dediklerinde dayanamadım sordum. Yahu neler oluyor?
Meğer Gışıyak da, Dallampa da, Garaville de Datça mutfağının en özel yemekleriymiş. Yiyen hayran oluyor, bir daha yeme hayaliyle sonraki Datça tatilini bekliyormuş.
Sosyal medyada Datça Belediyesi’nin hesaplarını takip edenler bu yemeklere aşina olabilirler.
Ben bir süre önce keşfettim
Datça Belediyesi’nin sosyal medya hesabını. Admin arkadaşımız o kadar iyi işler çıkarıyor ki...
Her tweet sonrası bir kahkaha patlatasınız geliyor. Diğer belediyelere cevap veriyorlar, Datça sakinlerine ve turistlere laf yetiştiriyorlar.
Son günlerde Twitter sayfamdaki en aktif hesap Datça Belediyesi hesabı. Bravo admin arkadaş.
Abilerimizin direkle sınavı
Görüntüler Ankara’dan geldi. Belli ki bir kural ihlali söz konusu. Bir işletme, açık olmaması gereken saatte açık.
O işletmede, alınan alkolün de etkisiyle iki erkek mekan ortasındaki direğin önüne gelip dans etmeye çalışıyor. Kısa süre sonra da direğe çıkmaya çalışıyorlar...
Amaçları ‘direk dansı’ yapmak.
Kaldı ki direk dansı dediğimiz profesyonel bir dans türü...
Bu dansı öğrenmek için ciddi paralar ödeniyor.
Yapması hiç de öyle kolay değil.
Bu iki abimizi izleyip dans hevesi olanlar umutlarını kaybetmesin...
Ertesi gün görüntüleri izleyince eminim onlar da “Biz ne yaptık” diye kendilerine sormuştur.
Hem kendilerini rezil ettiler...
Hem de kurallara uymayan mekanın ciddi bir ceza yemesine sebep oldular.
Türk mutfağına adanmış 50 koca sene
Türk mutfağına gönül vermiş biri var; Tahir Tekin Öztan...
Gaziantepli Tahir Bey, varını yoğunu Türk yemek kültürünün gelişmesi için harcıyor. Sahan adlı restoranların da sahibi kendisi...
Kimsenin aklına gelmemişken restoranlarda çocuk oyun salonunu açan...
Kimse ciddiye almazken, haftalık personel eğitimleri düzenleyen...
Ve pandemi başlar başlamaz her masa arasına koca koca camlar koyan Tahir Bey’in restoranları pandemi döneminin yıldızı oldu.
Öyle “kapıda kuyruklar oluşuyor” tarzında bir yıldızlıktan bahsetmiyorum. Aldıkları tedbirlerle pandemi kurallarına uyan restoranlar arasında, bu tedbirleri kontrol eden kurumlar tarafından ödüllendiriliyor...
Sahan’ın lezzetlerini övmeye gerek bile duymuyorum. Gaziantep mutfağını deneyimleyeceğiniz sayılı yerlerden.
Müşterisine saygısıyla, işine olan tutkusuyla, “Gerekirse para kazanmayalım ama kurallara uyalım” düşüncesiyle Öztan tebriği hak ediyor...
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