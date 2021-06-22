Thodex vurgununa dönmesin

Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.
Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.
Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.
Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.
Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.
Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.
Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.
◊ Oyunculuğundan çok sosyal medyasından savurduğu hakaretlerle nasıl gündeme gelir biri? İlginizi çekiyorsa, Petekkaya’yı takip edin.
◊ Bir kişi etrafındakileri nasıl kısa sürede mutsuz eder?
Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyorsanız, Erkan Bey’i inceleyin.
“Kırmızı Oda” dizisinde iyi işler yapıyordu Erkan Petekkaya. Ama diziye veda etti. Şaşırdık mı? Hayır.
Çok iyi biliyorum ki eğer Petekkaya o son skandalına imza atmasaydı, yeni sezonda da “Kırmızı Oda” kadrosunda olmaya devam edecekti.
Ama sosyal medya hesabından sağa sola hakaretler yağdırınca dizide ipi çekildi.
Peki tüm bu olan biten sonrasında kim kazandı, kim kaybetti?
Saat 22.00’de TRT 2’de Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Rüyası konseri var. Üstelik canlı!
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Seda Akipek’in yeni kitabı “Püf Çiçeğim” raflarda. Çocuklar için ideal bir hikaye.
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BeautyEurasia yani Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı kapılarını açtı. Bugün son günü. Kadınlar biraz kafa dağıtmak için ziyaret edebilir.
Evde yemek yapmaktan yorulduk. Bugün bir ev yapımı hamburgerciye uğrayın...
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Masterpiece Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da bugün ‘baykuş şeklinde saksı yapma’ atölyesi var. Evinizi renklendirin...
EKS Mutfak Akademisi, 8 haftalık bir eğitime başlıyor. ‘Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi’ için biletix’ten bilet alın...
O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı.
İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim.
8 bin lira zamla birlikte 32 bin lira olmuş.
Yani günlük ortalama 1000 TL.
32 bin lirayı peşin ödeyip, şezlonga sizden başka kimsenin oturmamasını ve ertesi gün siz plaja gelene kadar korunmasını sağlayabiliyorsunuz.
Milli maç günü geldi. Açık alanda izlemek isterseniz Zorlu PSM’deki amfide maçı seyredebilirsiniz.
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Murat Germen’in “Masal” adlı kişisel sergisinin bugün son günü. Bomontiada ALT’ta ücretsiz olan sergiyi gezin.
“Ne ararsan var” sloganıyla hizmet veren nalburdayim.com babalar gününe sürprizler hazırlamış. ‘Usta babalar’ için hediye arayanlar siteye bir bakabilir.
Eğlenme adabını bilen gençler geliyor artık, diyorlardı...
Eğlenene dik dik bakan, yalnız olanı rahatsız eden tiplerden arındırıldı, diyorlardı...
Doğruymuş.
Değişmiş Türkbükü. Güzelleşmiş.
Gençlik enerjisi gelmiş...
Türkbükü’ndeki adresim No:81 Otel ve onun Daze adındaki restoranı oldu.
Bulunduğu konum itibarıyla rekabetin tam ortasında No:81.
Kamp yapmayı denemediyseniz mutlaka bir kamp planı yapın. Düşündüğünüz kadar konforsuz olmayacak göreceksiniz...
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Madem yaz geldi, tatil beldelerinde lahmacun sezonu açıldı. Bugün en sevdiğimiz lahmacuncudan sipariş verelim...
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İstanbul’da fotoğraf turuna çıkın. Cep telefonunuzla bile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz...
Sen hiç Datça bademi yedin mi...
“Bizim domatesler ne ki, sen İtalya’dakini gör”, DEME.
Sen Karacasöğüt Köyü’nün domatesini tattın mı?
Biz kendi ülkemizin hazinelerini görmüyoruz...
Söz konusu ‘biz’ olunca kötü!
Başka ülkede tadılan lezzetler olunca ‘aaaa müthiş!’
Hayır efendim...
Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.
İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.
Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.
Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...
Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
Neyse konumuza dönelim...
Pandemi ile başlayan Podcast fırtınası devam ediyor. Dijital platformlardaki Podcast arşivi çok arttı. Bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Normal sütü bir kenara bırakıp badem ya da Hindistan cevizi sütü kullanın. Üstelik süt ile yapılan her yemeğe çok iyi uyum sağlıyor.
Ankara’da Çiçek Festivali başladı. Bugün ikinci günü. Kentpark AVM’nin açık otoparkındaki festivale gidin.
Aydınlılar bugün çok eğlenecek. ‘Miracle Beach Club’da Heijan & Muti, Uzi gibi rap’çiler konser verecek. Başlangıç saati 18.00.
Öğlen boş vaktiniz varsa Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesine 1 saatinizi ayırın. Biletler Biletix’te.
Enginarı süslemek sizin elinizde. Üzerine deniz ürünleri koyup yemeyi deneyebilirsiniz mesela.
Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
◊ Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.
◊ Adamın son dizisindeki performansı da iyi.
◊ Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.
◊ Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.
◊ Tam çok üstüne gittik diyordum ki...
Yine yaptı yapacağını.
TV8’de bir ödül gecesi düzenlendi.
Bebek, Kireçburnu ya da Salacak sahile gidip 45 dakika yürüyün. Sonrasında yeni açılan kahvecilerde keyif yapmak serbest.
Melisa, çarkıfelek otu, tarçın, karabiber ve kakule. Buyurun size özel bir ‘detoks çayı’ tarifi.
Zorlu PSM açık havada stand-up gösterisi var. ‘Tuz Biber’ adlı gösteri için saat 18.00’de PSM’de olun.
Alaçatı’da 5’inci senesinde olan ‘Limon Köyiçi’ bu sezona damga vuracak gibi. Alaçatı ziyaretçileri programlarına eklesinler.
Folie Restaurant&Sea alışılmış ‘beach’ konseptini değiştirmek için sezona başladı. Bodrum Mett Hotel içindeki mekanda sabahtan günbatımına kadar vakit geçirebiliyorsunuz.
Hocapaşa Mevlevileri’nin
Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Thodex vurgununa dönmesin
Kilo aldı, kilo verdi diye en çok konuşulan isimlerin başında geliyor Deniz Seki.
Fotoğraf paylaşıyor, “Yakaladıkkkkk photoshop var” deniyor.
E paylaşmıyor, “Al işte kilolarıyla başı dertte” deniyor.
Yahu ben gördüm Deniz’i...
İyi mi kötü kötü mü tartışılır ama gerçekten çok kilo vermiş ve incelmiş.
Neyse...
Hafta sonu buzdolabının önünden bir fotoğraf paylaşıp “Photoshop yok ama buz terapisi var” yazdı ünlü şarkıcı.
Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın gibi isimler de o fotoğrafa ‘seri’ yorum yaptılar.
“Ee ne var bunda?” diyenler o yorumları okursa “Bunda bir iş var” diyeceklerdir.
Çünkü bu açık açık reklam.
Hem de çok ‘baba’ bir reklam.
Kim bilmiyorum ama biri; “Deniz Seki sen ortayı açıyorsun, Gülben, İrem, Demet sizler de golü atmak için ceza sahasına koşuyorsunuz” demiş, çok belli.
Ve çok para harcamış...
Şimdi endişem şudur;
◊ Ya bu iş Thodex vurgununa dönerse?
◊ Kullananlar “Yağlarım gidecek” derken yara bere içinde kalırsa?
◊ Sağlıklı beslenip diyet yapanlar ‘mucize uygulama’ diye buna koşarlarsa?
◊ Toplumda “Yerim içerim, sonra buzdolabına koşup basarım buzu yanlarıma yanlarıma” algısı oluşursa?
Ayrıca Deniz Seki’nin o reklamını yaptığı ürünü kullanmadığına yemin edebilirim ama tabii ki kanıtlayamam.
Eurovision
Hafta sonu “Eurovision ile görüşmelere başlandı” haberlerini okudum. Nasıl heyecanlandım anlatamam.
Bulunduğum yemek masasında hemen favori adaylarımı sıralamaya başladım. Listenin tepesinde Aleyna Tilki vardı.
◊ Genç...
◊ Yabancı dile hakim...
◊ Kaybederse “önümüze bakalım” diyebilecek kafada...
◊ Sahne şovu işini de çözer...
Jet hızıyla bir “TRT seçim ekibi” kurduk ve kararı verdik.
Ama... Yanımda olan TRT yetkilileriyle konuşunca hayal kırıklığı aldı heyecanımın yerini.
İşin aslı...
◊ Büyük olasılıkla katılmayacağız Eurovision’a.
◊ Görüşme falan da düşük düzeyde.
◊ İlk şartımız çok net: Önce puanlama sisteminin değişmesi gerekiyor.
◊ 2022’de katılım olmayacak ama 2023 neden olmasın?
Önyargı kötüdür
“Bir türlü kabullenemediklerimiz” listesi yap deseler, Arka Sokaklar ve Demet Akalın derim.
Demet Akalın dinleyenler “Asla dinlemem” diye ortalıkta atıp tutar ve günün sonunda gizli gizli dinlerler.
“Arka Sokaklar” mı?
“Aman abi aman” diyenler Hüsnü Çoban’ın, Rıza Baba’nın hayatına herkesten çok hakimdir.
Yani birbirimizi kandırmayalım.
◊ “Dinlemem” dediklerimiz en çok dinlediklerimiz arasında...
◊ “İzlemem” dediklerimiz en çok izlediklerimiz arasında oluyor nedense.
“Arka Sokaklar”ın sezon finalinde diziyle büyüyen isimler “Bizden bu kadar” dedi ve ayrıldılar diziden.
Mesela Yüsra Geyik...
“O kim yahu” diyenlere ‘Zeliş’ deyin, “aa tamam tamam” derler.
Kız evimizde büyüdü resmen.
15 yaşında girdi, 30 yaşında çıktı diziden.
Kolay değil.
Bu ilginç bir sürdürebilirlik başarısı.
Ama şimdi işi daha zor Zeliş’in.
Oyunculuğun “Tamam mı, devam mı?” döneminde. “Tamam” diyenleri çok gördük ama “devam” diyenler az.
Bana göre Yüsra “tamam” derse üzer.
Ama devam derse...
Neyse bekleyip göreceğiz.
Bir kelime değişir, dünya değişir
“Evcil hayvanlar” değil, aile üyeleri...
“Vahşi hayvan” ne demek yahu, yaban hayvanı...
“Gösteri yunusu” çok çirkin, insanları eğlendirmek için su parklarında tutsak edilen yunuslar...
“Hayvan leşi” ne itici bir anlatım, hayvan cesedi...
“Hayvan barınağı” çok değersiz bir tanımlama, geçici rehabilitasyon merkezi...
“Telef oldu” çok acımasızlık barındırıyor, hayatını kaybetti...
Demeye bugünden başlayalım mı?
Hem bakarsınız, bir kelime değişir, sonra belki dünya değişir...
Bırakın korku pompalamayı
Son yıllarda bir astroloji rüzgarı var.
Öyle ya da böyle hepimiz kapıldık bu rüzgara.
Her 2-3 ayda bir mutlaka bir şeyler oluyor bu dünyada.
Son haber şuydu:
“Bugünlerinize şükredin. Temmuz ayı öyle bir geliyor ki, dağıtacak hepimizi. Mumla arayacaksınız eski günlerinizi. Mars, Uranüs, Satürn birlikte saldıracaklar!”
Arkadaşlar...
◊ Bırakın korku pompalamayı.
◊ Düşün yakamızdan!
◊ Ne gelirse gelsin etkiler mi artık bu milleti sanıyorsunuz?