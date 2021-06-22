Thodex vurgununa dönmesin

Saat 18:30’da Zorlu PSM açık hava amfisinde stand-up gösterisi var. Hadi hep birlikte gülelim.

Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.

Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.

Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.

Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.

Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.

Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.

Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.