Test yaptırıp toplanmak serbest mi?

Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Yasaklardan sonra ‘doğa’ çok iyi geliyor.
Hadi bir parka gidelim, alalım kitabımızı, uzanalım çimlere...
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Dünya mutfaklarını keşfedin. Bunun için Şef İsmet Saz’ın Bronco adlı sokak lezzetleri restoranını ziyaret edebilirsiniz.
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Eski giysilerden yeni şeyler üretin. Yaratıcılığımızı bugünlerde kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız...
Kültür Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Türkiye’de çekilmesine karar verilen filmin setini hafta içi Bakan Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.
Statham ve Ritchie ile kısa bir sohbet eden Ersoy’a, Jason Statham “bugüne kadar böyle bir coğrafyada bulunmadığını, çok misafirperver olduğumuzu ve döner dönmez tüm dostlarına Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğini” söylemiş.
Başrol oyuncusundan yönetmenine, teknik ekipten temizlik kadrosuna kadar herkes mutlu yani.
Hatta bu mutluluk onların set süresini de uzattı.
Daha kısa sürede tamamlanması planlanan çekimler, ekibin keyfi yerinde olunca bir hafta sarkmış.
Böyle önemli isimlerin çekeceği bir filmde set merkezinin Türkiye olması çok mühim bir mesele.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sete kadar gidip oyuncularla sohbet etmesi de aynı derecede önemli.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
‘Yolum Uzun’ Kezzo ve Eypio’nun dün çıkan yeni şarkısı. 5 yıldız benden...
“Sağlıklı mı sağlıksız mı” sorusunun cevabını arayan, ezber bozan bir kitap Robert L. Shewfelt’in “İşlenmiş Gıda Yanılgısı” kitabı. Hafta sonu bitirilebilir.
Akşam yemeğine kadar evdeki malzemelerden kendinize ‘takı’ yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yarım saat ip atlarsanız ‘kilonuza göre değişiyor ama’ ortalama 400 kalori yakabilirsiniz...
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Kahvenin kokusunu tarihiyle keşfetmek için bu akşam ‘Kahve: efsunlu içeceğin yolculuğu’ etkinliği var. Biletler, biletix’te...
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Akşam için şimdiden not alın. Saat 20.30’da TRT 2’ de ‘Yasak Şehir Konseri Carmina Burana’ var. Asla kaçmaz.
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Tarihi Kuzguncuk Fırını’na yolunuzu ne yapın edin düşürün bugün. Navigasyonumuz tabii ki ekmeklerin kokusu olacak...
Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
Bir villada yaşıyorsunuz;
Havuzunuz var.
Bahçeniz var.
Önünüz alabildiğine yeşillik yani.
Kira?
Yok yok ne kirası?
Bedava. Yaşadığınız sitede güvenlik üst düzey.
Çocuklara bu sıra eğlence çok. “Bencilin Bahçesi” adlı oyun saat 16.00’da online gösterilecek. Biletler biletix’te.
Günlük sebze ihtiyacı için... Fırında kızarmış balkabaklı ve pancarlı kinoa salatası yapalım.
Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışın. Ailevi konuları ertelemeyin!
O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Sosyal medyada görünce açıp izledim. Midem bulandı.
Adam bildiğin Bağdat Caddesi’nde ‘dört ayak üzerinde’ yürüyor. Yetmiyor ‘hav’lıyor.
İnsanların önünden geçiyor, ağaçların dibine gidip ‘tuvaletini yapıyormuş’ gibi ayağını kaldırıyor falan.
Öyle iğrenç yani.Bir insan neden böyle bir şey yapar? Amaç ‘tık’ almak, YouTube kanalının abone sayısını yükseltmek evet. Ama böyle mi olur bu iş kardeşim?
Hiç mi araştırmadın, hiç mi bakmadın bu dünyada işler nasıl yürüyor diye.
Niye kötüleri örnek aldın.
¡¡¡
Bu saatten sonra Barış ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz artık. İzleyenlerde açtığı o yara kapanmaz.
Güne yumurta ile başlayın ama 2-3 yumurtayı geçmesin. Tıpkı yeşil çay gibi abartmamak gerekiyor.
Aceleniz var ve kahvaltı yapmadan dışarı çıktınız. Beşiktaş, Kadıköy ya da Bostancı’dan vapura bineceksiniz simit almayı ihmal etmeyin. Sıcak olsun.
Ordulular ne şanslı. “Ulugöl Tabiat Parkı”na gitmeyeniniz varsa hafta sonu için plan yapabilirsiniz belki...
Anlatması da zor inanın
Ama deneyeceğim...
Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...
Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:
“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”
Pardon ama yuh!
Bu normal bir açıklama mı?
Bu zihniyet kötü...
Olayımızın üç kahramanı var.
Üç başarılı kadın kahraman...
Işın Karaca, Tuğba Özerk ve Merve Boluğur...
Önce Işın Karaca çıktı ortaya ve albüm çıkaracak olan Merve Boluğur’a ‘ bir sen eksiktin güzel kız’ dedi. (Dikkatinizi çekerim buradaki ‘güzel kız’ tamamen dalga geçme anlamıyla kullanılıyor.)
Neyse, birkaç günlük sessizliğin ardından Merve Boluğur’un; “Işın’ın derdi benim zayıf olmam, o zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Kilo vermek için kapı kapı dolaşıyordu” dediği iddia edildi.
İşte tam bu noktada Tuğba Özerk topa girdi ve “Işın Karaca’nın kilosunun değil sesinin altında ezilirsin güzel kız!” dedi.
Tarçınlı, zencefilli, az yağlı sıcak süt ile güne başlayalım mı? Bağışıklığı daha iyi ne sağlam tutar ki...
***
Bugün “Gülümse Günebakan” adlı tiyatro oyunu var. Online sergilenecek masala çocuğunuzla evden katılabilirsiniz.
***
Ne kadar uzun zaman oldu aile büyüklerini aramayalı değil mi? Bugün uzun uzun telefon görüşmeleri yapalım...
***
Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı çıkıp temiz havayı içimize çekiyor, yarım saat yürüyoruz. Bugün bunu atlamayalım.
TikTok platformu çıkaracağı albüm için Ferhat Göçer ile yetenek avına çıktı. Göçer’in seçtiği bir şarkısına düet yapacak kullanıcılar arasından 10 kişi albüm için tercih edilecek.
Doğal bir arı ürünü olan ‘polen’ bağışıklık için öneriliyor. Yetişkinler günde 2-4 tatlı kaşığı tüketebilirler.
Babalar ve Çocukları temasıyla düzenlenen Ahmet Turgut Fotoğraf Kupası için başvurular başladı. ‘photocup.com’ adresine girebilirsiniz.
Müteşekkir mi müteşekkil mi? Her ikisi de doğru ama anlamları farklı. Bu tür kafa karıştıran kelimeler için Instagram’da “TDK Türkçe Sözlük” hesabını takip edin.
İşin ciddiyetinin farkına varmak lazım. O yüzden bugün kısa bir zamanımızı “Türkiye’de Suyun Geleceği” araştırması yapmaya ayıralım.
Bence çocuğunuzla bile seyredebilirsiniz. Online düzenlenecek “Disneyland Sanal Gezisi”nde ünlü parkın tarihi anlatılacak. Biletler ‘biletix’te.
Test yaptırıp toplanmak serbest mi?
İyi ki doğdun Belçim Bilgin.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
◊ “Virüs mutasyon geçirdi, artık çift maske takın” söylentileri dolaşırken...
Siz ne yaptınız yahu öyle?
Aralarında Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun da olduğu arkadaş grubunu toplayan Belçim Bilgin, bir otelin restoranını kapatıp doğum günü partisi verdi.
Tepkilerin önüne geçmek için de “Hepimiz testimizi yaptırdık, öyle toplandık” dedi. Bu mu yani?
- O zaman biz de sabah test yaptıralım, akşam 20-30 kişi bir masa etrafında bir araya gelelim.
- Sabah test yaptıranlar, akşam restoranlarda serbestçe yemek yesinler.
- Hatta sabah test yaptırmak şartıyla sinemalara falan gidelim.
Bizler mümkün olduğunca kurallara uyacağız, sizler gönlünüzce partileyeceksiniz.
Pardon ama ayrıcalığınız ne?
Üstelik bir de o partiden fotoğraflar paylaşıyorsunuz.
Bu güven nereden geliyor?
Aslında ne ayrıcalıkları ne de güvendikleri birileri var.
‘Umursamazlıkları’ ve koca bir ‘cahil cesaretleri’ var.
“Toplanalım kim ne diyecek?” diyorlar...
◊ Amaaaan bıktık evde otur otur” diyorlar...
Paylaştıkları fotoğrafları görenler ne der, ne düşünür hiç sallamıyorlar.
Ne güzel hayat.
Ama bu ‘güzel hayatın’ onlara para cezası olarak bir geri dönüşü elbet olacaktır.
◊ Onlara ceza koyar mı, öder geçerler” diyeceksiniz değil mi?
O da doğru...
Akşam olsa da bir ‘Clubhouse’lasak
Birçok kullanıcı bu durumda. Herkes işini gücünü bir an önce bitirip, evindeki en sevdiği koltuğa oturmayı ve akşam saatlerinde hareketlenen Clubhouse odalarına girmeyi bekliyor. Çok sardı bu yeni nesil iletişim tarzı.
Acayip şeyler yaşanıyor odalarda. Örneğin geçtiğimiz akşam bir odanın yönetimi, diğer kullanıcılar tarafından ele geçirildi.
Ortalık karıştı. Neyse ki ertesi gün isyan bastırıldı ve her şey normale döndü. Başka bir odada ise bir hanımefendi, eski sevgilisiyle karşılaştı.
Sadece onunla karşılaşsa iyi, eski sevgilisinin yeni flörtünü de odada yakalayınca ‘pusuya yattı’, bekledi.
Kendisine söz hakkı verilince (uygulamada konuşmak için moderatörlerin size izin vermesi gerekiyor) başladı bağırıp çağırmaya.
Hem kıza, hem erkeğe öyle laflar söyledi ki... Günün sonunda üçü de rezil oldu!
Bu hayatın içinden olayların canlı canlı yaşandığı Clubhouse, yeniden güçlenmeye başlayan Twitter’ın da tahtını sarstı.
Sohbet odalarından çıkanlar Twitter’a girdiklerinde bir boşluk hissediyor, yetmiyor Twitter onlara.
Diğer tarafta bir oda içinde fikrini sesli söylemek, tartışmak çok daha cazip geliyor.
Artık Twitter’ın yeni hamlesi ne olur bilemem ama böyle giderse ciddi kullanıcı kaybı yaşayacak, orası net.
Bir garip hikaye
Cem Yılmaz’ın paylaştığı bir videoyu Serenay Sarıkaya’nın beğenmesi, barıştıkları şeklinde yorumlandı.
Dedikodular, Sarıkaya’nın açıklamasıyla son buldu.
Oyuncu, “Bir like’tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Görüşmüyoruz ama küs değiliz” dedi.
Bunlar çok normal şeyler, evet.
Bir like’tan mevzu büyütülmemeli, haklı.
Görüşülmez ama küs de kalınmaz bazen, doğru.
Doğru ama her ilişki için geçerli değil bunlar.
Şöyle düşünelim...
- Serenay Sarıkaya bir sevgilisi olduğunda, Cem Yılmaz’ın paylaşımlarını beğenmeye devam edecek mi?
- Ya da Cem Yılmaz yeni bir ilişkiye başladığında Serenay’ı stalk’lamaya devam edip göndermeler yapacak mı?
- O zaman da diyecekler mi “Büyütmeyin bunları, alt tarafı bir like” diye?
Çok göz önünde olduklarından, Serenay’ın hayatına giren adam da, Yılmaz’ın hayatına girecek olan kadın da bu hareketlere darılıp gücenecek ve iki ismin bağını tamamen koparmaya çalışacaklar.
Maalesef böyle bu.
Yani bazı isimler arasında bir ‘like’tan öyle hikayeler çıkar ki... Roman olur roman!
Uzak durması gerekenler
Duygu Özaslan: Uzak durması gerek Clubhouse’dan. Eğer dayanamayıp dalarsa odalara, platformun ‘eğlence kaynağına’ dönüşebilir.
Şevval Şahin: Görüntü olarak sadece profil fotoğrafı var uygulamada. O yüzden Şevval Şahin sevmeyecektir burayı. Bu iyi haber.
Murat Övüç: Girmesini hiç tercih etmem ama oldu da girdi diyelim... Seviyenin yerlerde olduğu birkaç oda var, belki oraların aranılan ismi olabilir.
Şeyma Subaşı: Clubhouse’a üye olursa, büyük bir boşluğa düşer. Olmaz yani. Yapamaz.
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