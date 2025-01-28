Tekellik, menajerlik, oyuncular

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Önce menajer Ayşe Barım gözaltına alındı, sonra oyuncular ifadeye çağrıldı.

Belli ki daha da genişleyecek bu soruşturma, daha çok oyuncu çağrılacak ifadeye.

Benim duyduğuma göre bahsi geçen dosya çok ama çok kalın... Sektörde tekelleşme var evet.

Hülya Avşar, “Büyük balık küçük balığı yer, bu hep böyle olmuştur ve böyle de olmaya devam edecektir” demişti.

Ama umuyorum bu son yaşananlar sektörün kabuk değiştirmesine yol açacak.

Kimileri buna sektör kirini pasını atacak da diyebilir.

Her görüşe saygı duyuyorum.

Hassas kalpler

Bazı durumlarda ekstra hassas davranmak gerekir.

Bir kar merkezinden paylaşım yapmış Nazlı Sabancı. Tepkiler gelince de silmiş apar topar.

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Ya bunu önceden anlamak çok mu zor? Tepki çekeceğini anlamaz mı insan? Daha yangın faciasının üzerinden 1 hafta bile geçmemişken kar tatilinden neşeli, keyifli bir paylaşım yapılır mı hiç?

Ben şunu öğrendim...

Siz o konuşanlara, “İçimiz yanıyor” diyenlere, “Nefessiz kaldım” yazanlara falan çok inanmayın.

Çünkü yapmaları gerektiği için yapıyorlar o açıklamaları.

Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar hayatlarına.

Yani ateş düştüğü yeri ve hassas kalpleri yakıyor gerçekten.

Şeytansınız siz!

Bir grup çakal (ki çakal lafı inanın çok az kalır), sosyal medyada örgütlenip yangın faciasında hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin telefonlarına ulaşmış.

Sonra da onlara mesajlar atmış, o da yetmemiş arayıp alay etmişler.

Dinledim o konuşmaları, dinlemez olaydım.

Arıyorlar, “Kızınızın arkadaşıyım” diyorlar.

Acılı anne “O küçücüktü, sen nasıl arkadaşısın ki?” diyor.

Bu vicdansız da başlıyor küfretmeye, gülmeye!

Neyse ki 24 saat geçmeden yakalandılar.

Şimdi tek dileğim atılacakları o hapishaneden çıkamasınlar.

Ölenlerin arkasından böyle vicdansızca dalga geçmek nasıl bir şeymiş görsünler.

Bakın böyleleri ıslah olacak tipler değil.

Bunlara aslında hiçbir ceza fayda etmeyecek, bunlar hep aynı kafada kalacaklar.

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Yabancı hakem

Bir süredir önemli maçlardaki ‘VAR’ hakemi yabancı.

Fenerbahçe; “Kritik maçlarda orta hakemler de yabancı olsun” önerisini getirdi

Avrupa’da ne düşünüyorlar acaba hakkımızda?

O yabancı hakemler sohbetlerinde neler diyor acaba?

Eminim ki “Türkiye’de futbol büyük sıkıntı. Kendi hakemlerine güvenmiyorlar ya da kaliteli hakemleri yok, o yüzden bize muhtaçlar” diyorlardır.

İşte sırf bu yüzden, sırf oralarda hakkımızda böyle konuşmasınlar diye ben istemiyorum yabancı hakem.

Onun yerine bizim hakemlerimize, maçları adaletli yönetmeyi öğretmeliyiz.

Belki kuralları en baştan okutmalıyız.

Yapılacak ne varsa yapmalıyız.

Ocakbaşı bizim kültürümüz

Kültürümüzün değişmez bir parçası ocakbaşı. Fark ettiyseniz pandemi sonrası birçok yeni ocakbaşı açıldı.

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Onların en yenilerinden biri de Yeşilköy sahilinde açıldı.

Adı Müstakil Ocakbaşı.

İçeride hem gastronomi var hem de tasarım yani sanat var. Çünkü ünlü şef ve ünlü bir mimarla çalışılmış.

Mekânın işletmecisi Fener Barlık, Müstakil Ocakbaşı’nda menüyü ünlü şef Murat Bozok’a emanet etmiş.

O bölge ocakbaşı konusunda zayıftı. Artık işler değişecek anlaşılan.