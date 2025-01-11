Tekelleşme meselesi

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İncemeye, haksız rekabet iddiaları yol açmıştı. Rekabet Kurumu duruma el attı ve soruşturma başlattı.Ondan sonra da bambaşka tartışmalar çıktı ortaya.Ayşe Barım’ın yönettiği menajerlik şirketi o tartışmaların odağında. Doğal olarak Barım da öyle.“Sektörü tekelleştirdi” diyorlar. Hatta bazı oyuncular da tartışmalara katıldı ve açıklama üzerine açıklama yapmaya başladı.Hiç aksini iddia etmeyin, sektörde tekelleşme var!Hiç çıkıp da dayanışma hikâyeleri falan anlatmayın bana, sektörde isim kayırmaca fazlasıyla var.

Her şey çıksın ortaya

Ayşe Barım açıklama yapmış. “Hedefe konuldum” demiş.

Serenay Sarıkaya da bir röportaj vermiş.

“Ahlâksızlık yapıldı” diyor o da. Evet kişilerle ilgili ortaya atılan iddialar hem çok çirkin hem asıl tartışılması gereken konuyu engelliyor.

O yüzden sektörü tekelleştiren menajerlik şirketlerinin yanında olan oyuncuların da sessiz kalmaması lazım.

Çünkü çoğu kişinin önünü kesen, ekmeğiyle oynayan, işlerine balta vuranların yanında olmak onlara yakışmaz.

Çoğu filmde ve dizide aynı oyuncular yok mu, var.

“Arz-talep meselesi, size ne” diyenler var.

Arz-talep konusunu tartışırız.

Ama pek öyle değil sanki sanki.

Eğer öyle olsaydı, 2024 senesinde yayınlanan 62 diziden 38’i ekrana veda etmezdi.

Demek ki izleyici de sıkılmış bu işten.

Dijital platformlardaki tutmayan dizilerin devamının ısrarla çekilmesini hiç saymıyorum bile!

Kadına şiddet

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Bakınız...

Nasıl ki “Kadının beyanı esastır” kalıbı bizi uçuruma sürüklüyorsa, her olaydan sonra “Kadına şiddet” demek de aynı şekilde başımızı derde sokabilir.

Bu tekelleşme olayında da ‘kadına şiddet’ diyerek olayı kapatmaya çalışanlar var.

Yaşanan bir olaydan sonra, herhangi bir olay olabilir bu, “Kadına şiddet vaaaar” diyerek toplumun algısıyla oynamaya çalışıyorlar.

Böyle olunca bazı konuların üzeri hemen kapanıyor.

Olmaz...

Bu doğru değil.

Bu yanlış.

Herkesin bir kendine gelip algı operasyonlarına kapatması lazım kafasını.

Reality şov

Fark ettiniz değil mi liseli gibi takılıyor Galatasaraylı futbolcu Icardi.

Bize ne senin Wanda Nara’yla ilişkinden?

Farkındasınız değil mi tam bir ergen gibi yaşıyor Wanda Nara. Bize ne senin şimdi kiminle birlikte olduğundan, kiminle olmadığından...

Mesela bir futbolcunun sadece iyi oynuyor olması onun sürekli özel hayatıyla gündeme gelmesine bir sebep midir? Hiçbir şey demiyor mu koca kulüp ona, aklım almıyor.

Bir de Icardi’nin kızıyla olan bazı görüntüleri çıktı ortaya.

Tavşan avına çıkarıp o tavşanı kızına kestirmiş.

Hayda...

Yani kafalar yanmış.

Wanda dağıttı adamı.

Bence çıksınlar bir reality şov yapsınlar.

Kesinlikle reyting rekorları kırarlar.

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Para her şeyi bozuyor

Sefo ile Reynmen tartışıyor.

Reynmen’i biliyorsunuz, garip bir karaktere sahip.

İsmiyle falan dalga geçti aklınca Sefo’nun.

İki eski arkadaşmış onlar. Beraber şarkı yapmışlar. O dönem ismi bilinmeyen Sefo’ya şarkının da, klibin de parasını ödetmiş Reynmen. Sonra gelir elde edilmiş o şarkıdan.

Ama parasını ödememiş Reynmen. Olay da haliyle davaya dönmüş.

Bir insanı hele ki eski bir arkadaşı, “Takipçi sayın şuydu, isminin anlamı bu” gibi sözlerle vurmaya çalışmak çok çirkin.

Öde kardeşim adamın parasını...