Tarkan’a bunu yapan hayat

İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
***
Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
***
Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Bazılarında konuşmacı, bazılarında sinsi bir dinleyici oldum.
Pandemi falan unutup, lunaparktaki bir çocuk gibi önüme gelen her odaya dalıp dalıp çıktım resmen.
Clubhouse, kullanıcılara sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunuyor. İster bir oda açıp arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, isterseniz de açılmış odalara girip dinleyici ya da konuşmacı oluyorsunuz.
Bir süre sonra ‘elek’ görevi görecek bu uygulama.
Instagram veya YouTube’da milyonların takip ettiği isimler burada o şansı bulamayacaklar.
Hatta bence ‘rezil olacaklar’.
İşte o yüzdendir buraya ‘er meydanı’ demem...
Yani gösterecek çok şeyi olan ama konuşacak iki kelimesi bulunmayanlar uzak durmalı Clubhouse’dan.
Yasaklardan sonra ‘doğa’ çok iyi geliyor.
Hadi bir parka gidelim, alalım kitabımızı, uzanalım çimlere...
***
Dünya mutfaklarını keşfedin. Bunun için Şef İsmet Saz’ın Bronco adlı sokak lezzetleri restoranını ziyaret edebilirsiniz.
***
Eski giysilerden yeni şeyler üretin. Yaratıcılığımızı bugünlerde kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız...
Kültür Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Türkiye’de çekilmesine karar verilen filmin setini hafta içi Bakan Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.
Statham ve Ritchie ile kısa bir sohbet eden Ersoy’a, Jason Statham “bugüne kadar böyle bir coğrafyada bulunmadığını, çok misafirperver olduğumuzu ve döner dönmez tüm dostlarına Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğini” söylemiş.
Başrol oyuncusundan yönetmenine, teknik ekipten temizlik kadrosuna kadar herkes mutlu yani.
Hatta bu mutluluk onların set süresini de uzattı.
Daha kısa sürede tamamlanması planlanan çekimler, ekibin keyfi yerinde olunca bir hafta sarkmış.
Böyle önemli isimlerin çekeceği bir filmde set merkezinin Türkiye olması çok mühim bir mesele.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sete kadar gidip oyuncularla sohbet etmesi de aynı derecede önemli.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
‘Yolum Uzun’ Kezzo ve Eypio’nun dün çıkan yeni şarkısı. 5 yıldız benden...
“Sağlıklı mı sağlıksız mı” sorusunun cevabını arayan, ezber bozan bir kitap Robert L. Shewfelt’in “İşlenmiş Gıda Yanılgısı” kitabı. Hafta sonu bitirilebilir.
Akşam yemeğine kadar evdeki malzemelerden kendinize ‘takı’ yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yarım saat ip atlarsanız ‘kilonuza göre değişiyor ama’ ortalama 400 kalori yakabilirsiniz...
***
Kahvenin kokusunu tarihiyle keşfetmek için bu akşam ‘Kahve: efsunlu içeceğin yolculuğu’ etkinliği var. Biletler, biletix’te...
***
Akşam için şimdiden not alın. Saat 20.30’da TRT 2’ de ‘Yasak Şehir Konseri Carmina Burana’ var. Asla kaçmaz.
***
Tarihi Kuzguncuk Fırını’na yolunuzu ne yapın edin düşürün bugün. Navigasyonumuz tabii ki ekmeklerin kokusu olacak...
Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
Bir villada yaşıyorsunuz;
Havuzunuz var.
Bahçeniz var.
Önünüz alabildiğine yeşillik yani.
Kira?
Yok yok ne kirası?
Bedava. Yaşadığınız sitede güvenlik üst düzey.
Çocuklara bu sıra eğlence çok. “Bencilin Bahçesi” adlı oyun saat 16.00’da online gösterilecek. Biletler biletix’te.
Günlük sebze ihtiyacı için... Fırında kızarmış balkabaklı ve pancarlı kinoa salatası yapalım.
Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışın. Ailevi konuları ertelemeyin!
O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Sosyal medyada görünce açıp izledim. Midem bulandı.
Adam bildiğin Bağdat Caddesi’nde ‘dört ayak üzerinde’ yürüyor. Yetmiyor ‘hav’lıyor.
İnsanların önünden geçiyor, ağaçların dibine gidip ‘tuvaletini yapıyormuş’ gibi ayağını kaldırıyor falan.
Öyle iğrenç yani.Bir insan neden böyle bir şey yapar? Amaç ‘tık’ almak, YouTube kanalının abone sayısını yükseltmek evet. Ama böyle mi olur bu iş kardeşim?
Hiç mi araştırmadın, hiç mi bakmadın bu dünyada işler nasıl yürüyor diye.
Niye kötüleri örnek aldın.
¡¡¡
Bu saatten sonra Barış ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz artık. İzleyenlerde açtığı o yara kapanmaz.
Güne yumurta ile başlayın ama 2-3 yumurtayı geçmesin. Tıpkı yeşil çay gibi abartmamak gerekiyor.
Aceleniz var ve kahvaltı yapmadan dışarı çıktınız. Beşiktaş, Kadıköy ya da Bostancı’dan vapura bineceksiniz simit almayı ihmal etmeyin. Sıcak olsun.
Ordulular ne şanslı. “Ulugöl Tabiat Parkı”na gitmeyeniniz varsa hafta sonu için plan yapabilirsiniz belki...
Anlatması da zor inanın
Ama deneyeceğim...
Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...
Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:
“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”
Pardon ama yuh!
Bu normal bir açıklama mı?
Bu zihniyet kötü...
Tarkan’a bunu yapan hayat
Fark ettiniz mi Tarkan’daki değişimi? Önceden ayda bir hatta iki ayda bir Instagram hesabından fotoğraf paylaşıyordu. Artık öyle aktif kullanıyor ki platformu, neredeyse 2 günde bir paylaşım yapıyor.
Son 15 günde 4, ocak ayı içerisinde de 13 paylaşımı var Tarkan’ın.
Belli ki sıkılmış o da.
Belli ki hayranlarıyla etkileşime girmeyi özlemiş.
Bazen gülümserken ‘selfie’ yapıp atıyor.
Bazen de sahnedeki anılarını paylaşıyor. Tabii ki her paylaşımı haber oluyor.
Çünkü alışık değiliz.
Bu işten en çok da Tarkan hayranları memnun. Önceden Tarkan’a hasret kalan sosyal medya kullanıcıları şimdi ne zaman açsalar Tarkan ile karşılaşıyorlar.
İtirazımız yok, daha çok görelim tabii ki megastarımızı.
Ama cuma günü gördüklerim biraz düşündürdü beni.
Tiktok’u gezerken karşıma Tarkan çıktı.
Evet, Tarkan Tiktok hesabı açmış. Henüz hiç gönderisi yok. Kimseyi takip de etmiyor. Ama onaylı hesabı orada öylece duruyor. Korkarım bizler biraz daha evlerde kapalı kalırsak, Tarkan Tiktok paylaşımlarına başlayacak.
İşte buna hazır mıyız... Bilemedim.
Not: Tarkan’a bunları yaptıran hayat bize neler yaptırmaz...
Haftanın iki polemiği
Geçen haftanın iki polemiği vardı. İlki oyuncu Burcu Özberk’in “Evlenmeden anne olabilirim” açıklaması.
Bir diğeri ise İpek Tuzcuoğlu’nun “Sosyal medyaya gereğinden fazla önem veriyoruz, sektörde takipçi sayısına göre rol dağıtılıyor” açıklaması.
Burcu Özberk’in açıklamasını doğru bulanlar kadar tepki gösterenler de oldu haliyle.
Beraber yaşamak başka, evlenmeden çocuk sahibi olmak başka bir olay.
Çünkü çocuk büyürken bir babaya ihtiyacı olacak. İstenmeyen olaylar sonrası böyle bir durum ortaya çıkarsa tabii ki bir çocuk yalnız büyütülebilir.
Ama bilinçli şekilde bunu planlamak bana da çok doğru gelmiyor açıkçası.
İpek Tuzcuoğlu’nun isyanına gelince: Takipçisi çok olmayan hatta hiç olmayan dev isimler var.
Örneğin Haluk Bilginer:
184 bin takipçisi olan Bilginer tüm rollerin aranılan oyuncusu son dönemde.
Örneğin Şener Şen:
Instagram hesabı bile yok.
Ama Şener Şen o.
Her rolün altından kalkmaya hazır bir isim.
Örneğin Şevket Çoruh:
Çok iyi oyuncu. 400 bin civarında takipçisi var.
Örneğin Nejat İşler:
Aktif kullandığı ‘onaylı’ bir hesabı yok İşler’in.
Ama birçok kişinin ‘en iyi erkek oyuncu sıralamasında’ ilk üçünde olduğuna eminim.
Gelelim kadın oyunculara...
Beren Saat, Burçin Terzioğlu, Demet Evgar gibi aranılan oyuncuların milyonları geçen takipçileri var. Zaten çok aktif kullanıyorlar bu isimler sosyal medyalarını.
Bu tabloya göre erkek oyuncularda sosyal medya etkisine çok bakılmıyor.
Ama kadın oyuncularda sanki durum biraz farklı.
O yüzden İpek Tuzcuoğlu’na hak verip vermemek size kalmış.
Bakın bizi neler bekliyor
Pandemi bitti, tedbirler kalktı diyelim.
Biz de özlediğimiz sokaklara, restoran ve kafelere kavuştuk.
Gittik Yeniköy’e, sahilde kısa bir yürüyüş sonrası bir şeyler yiyip müzik dinlemek istedik.
Ama o da ne; en sevdiğimiz mekan yok artık. Batmış.
***
Tamam dedik, Bebek’e doğru ilerleyelim. Daha çok gençlerin takıldığı o meşhur kafede bir hamburger yer, sohbet ederiz.
“Aman tanrım!
E iyi de burası pandemi öncesi açıktı. Kapanmış.”
***
Her şeyi boş verip Asmalımescit’te sallanmaya gidiyorsunuz. Sağınız solunuz daha önce görmediğiniz mekanlarla dolu. Etraf bir garip. Neyse diyerek müdavimi olduğunuz yere doğru ilerliyorsunuz. Sokağa girdiğinizde durup kapıdaki o koskoca yazıyı okuyorsunuz.
“Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.”
Orası da gitmiş.
Üstelik yılların mekanıydı.
***
Mekan isimleri vermedim. Ama semt ve o semtin ünlü mekanlarının yaşadığımız sürece dayanamayıp iflas ettikleri gerçek. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada durum böyle. Bunu, her şey düzelip sokaklara tekrar çıktıktan sonra daha iyi anlayacağız.
Cemiyetin ünlü isminin kazası
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Ahu Tuğbay hafta içi talihsiz bir kaza geçirdi.
Bebek’te, teknesinden inerken düştü ve yüzünü betona çarptı. İlk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı ve Ahu Hanım’ı hastaneye götürdü.
Burada ciddi bir tehlike var. Çünkü iddiaya göre o iskele uzun süredir harabe halde.
O yüzden de Ahu Tuğbay’ın kaptanı tekneyi durduramadı ve iskeleye çarptı.
Peki bu iskelenin yapılması için ne olması gerekiyor?
Birinin düşüp daha ağır yaralanması mı?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle