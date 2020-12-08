Tanıdınız mı bu yüzleri?

Haydi salı günümüz ‘Türk kahvesi’ ile başlasın...
Atıştırmanın sağlıklısı olur mu diyenler için ‘Sağlıklı Atıştırmalar Atölyesi’ internette sizi bekliyor...
Kolesterol tehlikesine karşı ‘ceviz’ yemeyi bugün de unutmayalım lütfen.
Bugün yanımızda su şişesiyle gezelim. Böylece günde 2 litre suyu rahatça içeriz.
İstanbul’un sokakları ‘İstanbul the Lights’ projesi ile renklenmeye başladı. 3 Ocak’a kadar rengarenk İstanbul’un bol bol fotoğrafını çekin.
Haydi biraz mutlu edelim kendimizi. ‘El yapımı çilekli pralinler’ için Instagram hesabı; ‘hermosachocolate’.
Dünya Sağlık Örgütü haftada
Rutinler yaratıcılığı öldürür, evinizi düzenlemeye ne dersiniz?
Bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilirsiniz. Faydalı olmak güzeldir.
“Türkiye’de aç sokak hayvanı kalmayacak” sloganıyla yola çıktılar. “Pawguard” adlı Instagram hesabını takip edin, ödüllük işler yapıyorlar.
Haklıydık da...
Maske takmıyor, üstelik bu umursamaz tavrını tüm eleştirilere rağmen sürdürüyor falan dedik.
Amaaa... Bir dakika!
Eleştiri dediğinizin de bir sınırı olmalı.
Açıyorum televizyonu, ilk duyduğum cümle;
‘Psikolojik sorunları olan Merve Boluğur...’
Bakın ‘iddia’ falan denmiyor.
İktisat fakültesinde okuyor ama müziğe olan tutkusunu bastıramıyordu. Arkadaş ortamlarında hep şarkı söylüyor, çok beğeniliyordu.
Alkışlara o dönem alışmaya başladı.
Aynı günlerde babası vefat ettiğinde sene de 1963’tü...
Eğitimini yarıda bıraktı.
‘Madem okuyamıyorum müzikle ilgileneceğim’ dedi ve hayatını müziğe adadı.
Aslında onu dinleyen herkes ‘bambaşka bir ses’ doğduğunun farkındaydı.
Bir orkestra kurdu ve ekibiyle 10 yıl boyunca çeşitli mekanlarda konserler verdi. Sahnesine gelenleri eğlendiriyor, gittiği her yerde kendine hayran bir kitle yaratıyordu.
1977 yılında ilk ‘
Bugün ve yarın sabaha ‘Gülden Karaböcek–Şaka yaptım’ şarkısıyla başlayın. Kıpır kıpır yapacak sizi...
‘Fujibas’ adlı uygulamayı indirin ve uygulamadaki ‘evde kal’ seçeneğine tıklayın. Yükleyeceğiniz karantina fotoğraflarından yaratacağınız ücretsiz bir foto kitabınız olsun.
Bugün ‘lüfer’ alıp evdekilere bir balık ziyafeti verebilirsiniz. Tam zamanı lüferin!
Canınız balık istemediyse, evde ‘burger’ yapmayı deneyebilirsiniz. Üstelik şöyle, siyah bir aktif karbon ekmeğine ne dersiniz?
Salata yapacaksak mutlaka ‘turp’ ekleyelim. Üstelik hafif limon ve tuzla turp öyle lezzetli oluyor ki...
Yılbaşı sofranız için ‘hindi’ seçeneklerine şimdiden bir göz atın derim. Bu sene erken tükenebilir.
Madem evdeyiz uzanın koltuğa biraz tembellik yapın bugün. Film önerim
Melih Kibar’ın unutulmaz şarkılarını usta isimler yorumlamaya devam ediyor. Sırada Murat Dalkılıç var. “Bu Gece” adlı şarkı tüm dijital platformlarda.
Yılın uygulaması seçilen “Wakeout” ile evde kolay egzersiz yapabilirsiniz.
Evdekilerin garip bakışlarına aldırmayın. Haydi açtığımız şarkılarla dans edelim...
Güne nasıl başlarsak öyle devam eder.
Kivi mevsimindeyiz. Serotonin salgılamada yardımcı olan kiviyi soframıza alalım.
Yeşilay Dergisi’nin kapağı 100’üncü yıllarına özel her ay bir ünlü tarafından tasarlanıyor. Yılın son sayısının kapağı Nil Karaibrahimgil’e ait
Kanyon AVM’de “Yeni Yıl Hediye Pazarı” kuruldu. 31 Aralık’a kadar açık.
Sabancı Müzesi, “Yılbaşı Pazarı”na ev sahipliği yapıyor. Üstelik mağazaya online olarak ulaşmak da mümkün.
Meyhaneler de artık mezelerini evlere gönderiyor. “Bir de mezeyle uğraşamam” diyenlerdenseniz bu tam sizlik...
◊ “X’in sahnesi çok başarılı, ‘Z’ restoranında çıkıyor, oraya gidelim.”
◊ “2 günlüğüne şehir dışında bir otele gidelim, orada gireriz yeni yıla.”
◊ “Mahmut’la Tuğba çiftinin hindileri çok iyi. Nereden söylüyorlar bilmiyorum ama gel yılbaşı gecesi onlarla olalım.”
◊ “Arkadaşlar mekan kapatıyormuş, bizi de davet ettiler. Gitsek mi?”
Planlar planlar yani.
Ama bu sene her şey değişti.
Evdeyiz. Üstelik misafir de kabul etmemeliyiz.
“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.
Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.
Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...
CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.
Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.
Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “
Yazdım geçtim gibi bir düşünceye kapılmadan, fikri takip sonucu 2 gün sonra başka bir başlıkla çıktı köşemiz:
“390 TL’ye yasak delinir”
Türlü oyunlarla yasağı delen otellerin, müşteri çekmek için uyguladıkları düşük fiyat politikasının altını çizdik bu sefer.
Son olarak da “Dost değil korona meclisi” yazısıyla İstanbul’un göbeğinde bazı sanatçıların otel restoranlarında sahneye çıktığını, bu programlara dışarıdan müşteri kabul edildiğini ortaya çıkardık.
Son yazının çıktığı gün İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni genelgesini yayımladı ve otellerin oyununa son verdi.
Anlayacağınız uğraştık.
Takipçisi olduk.
Eğer mümkünse telefonunuz sürekli yanınızda olmasın. Biraz uzağa koyun ve paniklemeyin, sesini zaten duyarsınız.
¡¡¡
Son günlerin en soğuk havasında sıkı giyinip yapılacak bir sabah yürüyüşü moral depolatacaktır.
¡¡¡
Bal ve cevizi birlikte yerseniz gün boyu kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
Battaniye altında hiç Erkin Koray dinlediniz mi? İnanın tam havası bugün!
¡¡¡
Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin Instagram hesabına göz atmanızı çok isterim. Sokak hayvanları için gece gündüz çalışıyorlar.
“Enerji emen tipler” var ya hani... Bu hafta onlardan uzak durma haftamız olsun.
Enerji veren arkadaşlar seçelim.
“Yeni Yıl Köyü” Zorlu Center’da açıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gezilebilir...
Nalan Miri Sözer’in “Hayat 40’ta Başlar” kitabı İngilizce baskısı ile de raflardaki yerini aldı. Yaşı dert edenlere duyurulur. Etmeyin, okuyun.
Deneyimli bir okul öncesi öğretmeninin kaleminden çıkan “Bir Öğretmenin Mutfağından” kitabı, evde çocuklarıyla kalan ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde...
İstanbul’un en lüks mekanları da artık evlere servis yarışının içinde. Peki kimler nasıl hizmet veriyor, hangi restorandan ne söylemek lazım:
Paper Moonİstanbul’un en havalı mekanlarından olan Paper Moon saat 20.00’ye kadar menüsünü gel-al hizmetine açtı.
Özel bir menüsü olan restoranı arayıp siparişinizi hazırlatabilir ve gidip teslim alabilirsiniz.
Pizza benim için ‘margarita’ demektir. Ve Paper Moon’un pizzası bir başkadır.
Margarita sevmiyorsanız ıspanak, mozzarella ve trüf yağlı olan pizzayı deneyin.
Lucca
Lucca lezzetleri yeni kurulan ‘Fuudy’ adlı bir uygulama aracılığıyla evinize kadar geliyor.
Sahnedeki isimler;
Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca...
Tarih ise 27 Kasım Cuma...
Mecidiyeköy’deki Fairmont İstanbul otelinin içinde bulunan “Aila” adlı restorandan eğlence videoları geldi telefonuma.
Eğlenenleri otel müşterisi sandım ama değillerdi.
Üstelik fasıl ekibi çağırıp gönüllerince eğlenen o kişilerden bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
“Black Friday’ geldi çattı. Büyük indirimler var. Ama siz mağaza mağaza gezmek yerine internetten alışveriş yapabilirsiniz.
Tahinli Truffle Çikolata siparişi verirseniz faklı bir lezzet deneyimleyeceksiniz.
Nasıl güzel değil mi... brownies.com.tr sitesinden bu ‘brownie’leri sipariş edip hafta sonu sofralarınızı renklendirin.
Arı sütü ile balın birlikte tüketilmesinin faydaları saymakla bitmiyor. Eta Bal’ın sahibi Ahmet Bağran Aksoy’un bal ile ilgili yazılarına bir göz atın bugün.
Her yeni yıl öncesi evimizi renklendiren ‘kokina çiçeklerini’ unutmayalım. Alıp evimizin en güzel köşesine koyalım.
Sanatı ‘çalışma alanlarına’ taşıyan bir sergi kapılarını açtı. Han Spaces ve Artpick organizasyonuyla hayata geçen çalışma bir ilham örneği. Han Spaces’in Levent binasında en fazla 5 kişiyle gerçekleştirilen turlara katılabilirsiniz.
Meraklısı için 2021 Astroloji Takvimleri piyasaya çıktı.
Evde ‘zeytinyağlı soğan aşı’ yapmayı deneyebilirsiniz. Tarif internette var. Üstelik acayip sağlıklı.
Burası Sıraselviler Caddesi’nin başında, Cihangir’e inen yolda bulunan bir seyahat acentesi.
Tek odalı acentenin camında Arapça yazılar var.
Düzenledikleri turlar, günlük veya haftalık kiraladıkları evlerle ilgili bilgiler yazıyor.
Altında ise bir not:
Covid19 Test...
Gözüme çarpan Covid-19 yazısını görünce, elimdeki poşetlerle dükkana daldım.
“Testi burada mı yapıyorsunuz?” diye sordum.
Belki bu sabah Nişantaşı’ndaki ‘Kruvasan İstanbul’a uğrarsınız. Kruvasanın bin bir türlü hali ile buluşma noktanız olacak.
İstanbul’un ortasındaki Kuzguncuk Bostanı’nı ziyaret etmek için ne harika bir gün.
Bugün ‘Bilişim Zirvesi 2020’ var. Bilgisayarınızdan zirveye katılabilirsiniz. www.bilisimzirvesi20.com
Günün şarkısı Cem Karaca’dan “Sakın Reddetme” olsun. “Ben bugüne kadar neden dinlemedim” diyenleriniz olacaktır.
Alın çayınızı kahvenizi en yakın parka gidip oturun. Temiz havayı içinize çekin bugün.
Neşet Ertaş ustanın eski kayıtları albüm oldu. “Bozkırın Tezenesi” albümünü halen dinlemediyseniz Hemen! Hemen! Hemen!
Ekşi mayalı domatesli kekikli ekmekle tost yaptınız mı? Yapmadıysanız bugün dener misiniz? B-A-Y-I-L-A-C-A-K-S-I-N-I-Z!
Bir uzman önerisi: Kabuk tarçın ve karanfilli ılık elma kompostosu... Sabah ve öğlen için, sağlıklı bir alternatif.
Tanıdınız mı bu yüzleri?
Öyle sevimliydi ki Dora, bir cani tarafından yere vurula vurula katledildi.
Nero çok hareketli diye kurşunların hedefi oldu. Kont havlıyor diye vuruldu.
Hatay’da bir ‘ruh hastası’, Goldi isimli köpeği yaraladığı için gözaltına alındı. Serbest kalınca ilk işi Goldi’yi öldürmek oldu.
Sütlaç adlı kedi evinin neşesiydi, pompalı tüfekle aldılar canını.
Sisi, yavruları Paşa ve Tosun ile birlikte çöp konteynerinde bir poşet içinde ölü bulundu.
Son olarak Diyarbakır’dan geldi vahşet haberi. ‘Büyü yapmak için’ bir kedinin ayaklarını kesmişlerdi.
Öldü dün...
Ne istersin senden güçsüz bir canlıdan?
Havlaması rahatsız etmez seni, bahane bulma. Senin yüksek sesle konuşman da bazen bizi rahatsız ediyor.
Miyavlaması canını sıkmaz, uydurma. Bazen senin karnından konuşman da bizim canımızı sıkıyor.
Kucağına atlaması, yalaması iğrenilecek bir şey değil, abartma. Bazen senin de toplum içinde yaptığın hareketler bizim midemizi bulandırıyor.
Sucuk yedi diye tekmelenmez hayvan, hadi oradan. Eğer çalmak diyeceksek adına, onun çaldığı altı üstü bir dilim sucuk. Bazen sen de çalıyorsun karşındakinin vaktini, umutlarını, parasını, kariyerini. Bazen de hayatını!
Yani bu yüzler tanıdık.
Bazıları şimdi yaşam savaşı veriyor.
Çoğu ise göçtü gitti başka diyarlara.
Bizden kurtuldukları için mutlular belki...
Bu yüzler tanıdık.
Hiç unutmayalım bu yüzleri.
Sesleri çıkmıyor, dertlerini bize anlatamıyorlar diye yaşam haklarını aldık ellerinden.
Bu yüzler çok tanıdık...
İnsanlığımızdan utanmamızı sağlayacak bir tablo bu.
Sözde adamların sözde gurur tablosu.
Bu yüzler öyle tanıdık ki;
Her baktığımda 1.5 yaşındaki kedim ‘Tomris’i görüyorum.
Benimle bu günleri severek geçirdiği için minnet duyduğum Tomris’i.
Sonra evin içinde onu arıyor, bulunca sıkıştırıp öpüyorum. Hadi diyorum, Tomris hadi...
Gidelim buralardan.
Ben seninle bir hayatı paylaşmaktan çok mutluyum. Ya sen?”
Alkışlar Trabzon Emniyeti’ne
Bu sloganı bulan Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nü tebrik etmek lazım.
Trabzonlulara öyle güzel seslenmişler ki...
“En ucuz trafik cezası 108 TL. Cezaya vereceğiniz para ile 2 kilo hamsiyi yanında tüm olmazsa olmazlarıyla alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ceza yemeyin hamsi yiyin” diyorlar.
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’i, İstanbul’da Trafik Şube’nin başında olduğu zamanlardan tanırım. Vakfıkebir ekmeğinin fiyatını bilecek kadar halktan...
“Ceza yerine hamsi yiyin, yazık cebinizden çıkacak ceza parasına” diyecek kadar babacan. Karadeniz insanı devletini dinler.
Hamsi satışlarında patlama, ceza oranlarında düşüş olacağına eminim.
Anne mantısını buldum
Mantı, yapılması zor ama ulaşılması en kolay yemeklerimizden. Her mahallede iki tane, her caddede beş tane, her semtte sayısız mantıcı var artık.
Mantıcı istilasına uğrayan semtlerin başında da Cihangir geliyor.
Ama onca mantıcı arasından ‘Cihangir Mantıcısı’ sıyrılmayı başarmış. Çünkü fabrikasyon değiller. Çünkü işin başında Ankara’dan İstanbul’a gelen ve işi çok iyi bilen Kumru Hanım var.
Çünkü kadın emeğine güvenen Kumru Hanım dükkanında sadece kadınları çalıştırıyor.
Bir yanda mantı açan çalışanlar, bir yandan da zeytinyağlıları ve etli ev yemeklerini hazırlıyor.
“Şimdi kapalıdır gidemem, eve söylesem de gelene kadar soğur” diyorsanız, güzel günler için bir köşeye not edin burayı.
Bize ‘Lilith’ ile gelme
Bakın biz bir şeyi atlıyoruz;
Biz uzağız öyle mitolojik olaylara.
Lilith, ‘şeytanın ortağı olayları’ falan ters bize.
Lilith, kötülüklerin anası diyenlere; ‘hadi oradan’ deriz biz.
“Lilith ölümsüzdür, binlerce erkek çocuğu vardır” diyenle “He he başka?” diye mavra yaparız.
“Lilith kadın-erkek eşitliği için savaşıyor, ilk feminist o” deyince birisi; “Yahu ne alakası var feminizm ile Lilith’in!” deriz. Bir “Supernatural” havasında başlayan “9 Kere Leyla” adlı filmi sonuna kadar ve evet tek seferde seyrettim.
Bana kalan; Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Fırat Tanış’ın muhteşem oyunculukları... Ve...
Hikayeleri ayrı bir dizi ya da film yapılabilecek iki sağlık çalışanı oldu. Gerisi koca bir olmamışlık. Üzgünüm. Sevmedim.
Puanım: 10 üzerinden 4.7
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