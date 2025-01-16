Suskunluğunu bozdu

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Açıklama yaptı sonunda Mert Demir.

“Yaşadığım şeyin adı aşk” dedi.

Yetmedi, mesleğine laf edenlere de bir şeyler söyledi.

“Ben gençliğimi stüdyolarda harcadım” dedi.

Şimdi bazen susmak gerekir.

Bazen erkeklerin de beyanı esastır. O yüzden aksi ispat edilene kadar reklamdı, oydu buydu ithamlarını bir kenara mı koysak...

İrdelenecek başka konular, araştırılacak sektörel başka iddialar var çünkü.

Onlarla beraber bu da ortaya çıkarsa amenna, konuşmaya devam ederiz.

Ama artık iki kişinin aşkını irdelemek biraz kabak tadı verdi sanki. Ne dersiniz?

Sen ne yapıyorsun Uzak Şehir!

Her salı sabahı hem şaşırıyorum hem gururlanıyorum.

Çünkü Kanal D’nin “Uzak Şehir” dizisi her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor.

Artık maç reytinglerini yakalıyor dizi.

Sanırım şu son yılın en çok sevilen dizisi oldu.

Bunda çok fazla etken var.

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Oya gibi işlenmiş evlerin olduğu Midyat’ta, oya gibi işlenen bir senaryoya tanıklık ediyoruz hepimiz.

Kusursuz oyunculuklar görüyoruz her hafta.

Aileden, uzak akrabalardan ya da eşten dosttan duyulan hikâyeleri görüyoruz ekranda.

Her hafta üzerine koyarak başarısını devam ettirecek “Uzak Şehir” dizisi.

Görürsünüz, daha çok konuşacağız başarısını.

Herkese fenomen dersek

Herkese fenomen dememek, herkesi bir yerlere taşımamak gerekiyor.

Mesela bakın ben geçtiğimiz günlerde “Kandıralı Ferdi diye biri varmış, üniversitelere gidip şarkı söylüyor” demiştim.

Gözaltına alınıp bırakıldı Kandıralı. Meğer geçmişte işlediği bir suç varmış.

Sonra ‘Yakışıklı Güvenlik’ adıyla meşhur olan birinden bahsetmiştik.

O da Türkiye’nin köklü üniversitelerinde öğrencilerin karşısına çıkıyormuştu. Onu da konuşmuştuk.

Hatırlarsınız ‘Var Böyle Tipler’i. Dolandırıcılıktan gözaltındalar şu anda ve geçtiğimiz gün çıktıkları duruşmada “Biz dolandırıcı değiliz” demişler.

Kim bilir onlar da zamanında ne söyleşiler yaptılar, ne fikirler verdiler, kimlere örnek olmaya çalıştılar...

Yaptıkları savunma gerçekten de tam ‘var böyle tipler’ denilecek bir savunma.

Direkt mazlumu oynama, direkt saf ayağına yatma ve daha bir sürü hikâye...

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Lütfen ama lütfen dikkat edelim kimlere fenomen dediğimize, kimleri örnek olarak gördüğümüze, kimleri idol aldığımıza, takip ettiğimize.

Bakın sonra hem o karşı taraftaki isimler aldıkları gazla böyle işlere kalkışıyor hem de onları seven, takip edenler hayal kırıklığına uğruyor.

Mahalle kavgası

Ben anlamıyorum, insanlar akıllanmıyor mu? Benim hiç aklıma yatmıyor, popülerlik bu kadar mı mühim?

“Rezil olursam olayım ama konuşulayım”cılık bu kadar mı ön planda bu dönemde?

Mehmet Ali Erbil ile ayrıldığı sevgilisi Gülseren Ceylan bir TikTok canlı yayınında karşı karşıya gelmiş.

Eski sevgili delirmiş Erbil’in yanında başka bir kadın görünce yayına katılıp ağza alınmayacak, hele ki bir erkeğe söylenmeyecek bir sürü şey söylemiş.

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Bu kadar göz önünde yaşanmasa, bu kadar işleri çirkinleştirmeseler keşke...

Adamın çoluğu çocuğu var, aynı şekilde hanımefendinin de yarın öbür gün çoluğu çocuğu olacak.

Hiç mi düşünmüyorsunuz yarınınızı?

Tespit kraliçesi

Tespit kraliçesi derim ben Hülya Avşar’a.

Son günlerde çok konuşulan “oyuncular, menajerlik şirketleri, önü kesilenler” konusuyla ilgili açıklama yapmış.

“Güçlü olan güçsüzü yer, bu her zaman böyle olmuştur” demiş.

Vallahi imza, kaşe, mühür.

Yıllardır böyle gelmiş ve gitmiş o sektörde düzen.

Maalesef kimse de ses çıkarmamış.

Kabullenilmiş bir çaresizlik varmış aslında.

Ses çıkaranlar da iş yapmışlar tabii ki ama istedikleri düzeyde değil.

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O yüzdendir ki çok eminim, zaman gelecek geçecek, Ayşe Barım olmazsa Ayça Tarım çıkacak ve o domine edecek sektörü.

Güçlü bugün nasıl yiyorsa güçsüzü, yarın da yiyecek maalesef.

Artık daha dikkat edecektir

Kerimcan Durmaz cezaevinde. Nedeni de yasa dışı bahis oynatan bir şirketin düzenlediği etkinlikte konser vermesi.

Sevin sevmeyin, destekleyin desteklemeyin oralar çok ayrı mevzular.

Ama bazen dikkatli olmak gerekiyor.

Bence Kerimcan da dikkatsizliğinin bedelini çekiyor şu anda.

Muhtemelen çıkacaktır cezaevinden.

Ve muhtemelen bundan sonra sahneye çıktığı her yere dikkat edecektir.

Çünkü bazen kazanılan para, çekilen derdin yanında solda sıfır kalıyor böyle.

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Kaldı ki yasa dışı bahis son günlerin en gündem konularından biri. Özellikle gençlerin belası, sanal uyuşturucu. O yüzden aman dikkat, çok dikkat!