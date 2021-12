Siz dert etmeyin ben hepimiz adına utandım

“Ankara’dan Abim Geldi”, “Sensiz Olmaz”, “Ellerimde Çiçekler” gibi şarkıları seslendiren Grup Gündoğarken, bu akşam Trump Sahne’de sevenleriyle buluşuyor.

İnternetten izlemeye alıştığınız “İbrahim Selim ile Bu Gece” programını canlı seyretmeye ne dersiniz? İbrahim Selim bu akşam Zorlu PSM’de olacak.

Cıvıl cıvıl enerjisi olan insanlara destek verelim. Şarkıcı ‘Alya’yı takip edin mesela. Her hafta bir mekanda mutlaka sahneye çıkıp enerjisini bizlere kadar ulaştırıyor.

“Hope Alkazar” Nike’ın desteğiyle halka açıldı. Sosyal iyilik amacıyla açılan merkeze bir Beyoğlu turunuzda mutlaka uğramanız gerekiyor.

Nurettin Korkmaz bir sevda hikayesi daha yazmış. “Aşktan Kaçtım”, “Aşktan Yandım”, “Aşktan Bittim”; şimdi de “Aşktan Yazdım”. Kitaplardan birine başlayın, zaten devamını isteyeceksiniz.

DaDa Salon Kabarett’in haftalık programlarından kendinize birini seçin. Mesela çarşamba akşamı “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası” için bilet alabilirsiniz.

TRT 2 film kuşağı bu akşam “Eski ve Yeni” (Old and New) filmini yayınlıyor. Başlama saatini artık hepimiz biliyoruz; 22.00.

Beşiktaş’ta işiniz mi var... “Nerede soluklanayım” mı diyorsunuz? Ihlamur Kasrı’na gidip çay içerseniz “ben buraya daha önce niye gelmedim” diyebilirsiniz.