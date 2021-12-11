Siz dert etmeyin ben hepimiz adına utandım

Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.
Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
***
Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
***
Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
***
Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.
Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.
Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.
Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...
◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.
◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...
O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.
O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.
Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...
1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.
Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.
Halk eserlerini kendi tarzında seslendiren Ahmet Aslan, bu akşam solo konseriyle Trump Sahne’de. 20.30’da başlayacak konser için planınızı yapabilirsiniz.
***
İstanbul yeni bir konser mekanı kazandı. ‘Dorock XL Venue’ müzik tutkunlarını ağırlamaya başladı. Bu akşam sahnede Pentagram, yarın ise Cem Adrian olacak.
***
Yaz için bugünden rezervasyon yaparsanız bütçenize iyilik yaparsınız. Bodrum’daki Mivara Luxury Resort sezon bitmesine rağmen dünyanın önemli ödüllerinden birini aldı. Otel artık ‘Mükemmellik Mührü’ ödülünün sahibi.
***
Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile bir çalışma yaptı ve ‘Hatıraları Tazeler’ projesini hayata geçirdi. Hatıralar kolonyalarından satın alıp katkıda bulunun.
◊ Ne zaman ayrılacaksınız?
◊ Geçen ayrılmıştınız?
◊ Ne ara barıştınız?
Geçen gün bu soruları ti’ye aldı Demet ile Oğuzhan.
Sabırla soruları dinleyip, kendi tarzlarında eğlendiler cevapları verirken.
Bazı ilişkilerin sonunu göremezsin (iyi anlamda), işte bu çiftin öyle bir ilişkisi var. Yolları uzun ama nereye bağlanır bilinmiyor, öyle uzun yani.
Arada toplumun nabzını yoklayacak ve kendi toprağının insanlarını düşündüğünü göstereceksin.
Bakınız Burcu Biricik.
Bakınız Elçin Sangu.
İki ünlü isim İstanbul’u esir alan fırtına sırasında sosyal medyalarını çok faydalı bir mevzu için kullandı. Kuryeler ile ilgili paylaşım yaparak “Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim” mesajı verdiler.
“Ne var yani bir mesaj paylaştılar da ne oldu” demeyin.
İşe yarıyor.
Evde tiyatronun mucidi Metin Zakoğlu’nu, oyunlarından birini seçerek evinize davet edebilirsiniz.
***
Genç sanatçıların eserlerine yer verecek olan “Humano Sergisi” Etiler’deki “Loft Art”ta kapılarını açtı. 2 Ocak’a kadar sergiyi gezebilirsiniz.
***
Fener-Balat Kültür Turu biletleri satılıyor. Bir arkadaşınıza hediye edip keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
***
Gibi kalıpları sık sık sosyal medyada duyuyoruz. Bu kelimeleri kullanan demek istiyor ki...
◊ Aşka düştüm...
◊ Fena halde aşığım...
◊ Herkesin aşkı var bi’ benim yok...
Bu konu gündeme gelmeye devam edecek çünkü astrologlara göre 20 Aralık “Love kıtlığı”nın başlangıcı olacakmış.
Diyorlar ki...
◊ Herkes elindekine sahip çıksın...
İlişkiniz var mı? sorusuna “İlişkim olursa haberiniz olur. Ayrıca kriterim falan yok artık. Yaşım 36” cevabını verdi.
◊ “Yani bu zamana kadar kriter aradım da ne oldu?” demek istiyor.
◊ Kriterlerime uyan herkes bir şekilde canımı sıktı diyor.
36’lıklar bunalımda...
36’lıklar kara kara düşünüyor şu an...
‘Biz de mi çıtayı düşürelim de kriter aramayalım’ diye tartışılıyor eminim.
Hakkındaki iddialar çok can sıkıcıydı ünlü ismin.
“Katıldığı bir doğum günü yemeğinde masada oturan birini bıçakladığı söyleniyordu.”
Açıkladı olanı biteni.
Olay hiç de anlatıldığı gibi değilmiş. Ortada bıçak, yaralama, darp falan yokmuş.
Ortada iftira varmış. Bu kadar kolay olmamalı ama maalesef kolay birine iftira atmak. Üstelik o isim ünlüyse daha da kolay.
◊ At iftirayı, gel gündeme
Türk mutfağı eğitimleri başlıyor. Aralarından en kapsamlı kursu seçip kayıt olabilirsiniz. 3-5 ay içinde mutfakta harikalar yaratmak elinizde.
***
Niloya ve arkadaşı Tospik’in ‘Sürpriz Yumurta Müzikali’ cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00’te çocuk seyircilerini bekliyor. Fakat bugünden bilet almanız gerekebilir.
***
SPA kış aylarında girerken ayrı bir önem taşır. Gündelik yaşamın yorgunluklarından arınmak için Address İstanbul Hotel içindeki The SPA’yı deneyin. Yeni açılan yer kampanyalarla dolu.
***
Kartalkaya’yı gastronomi ve eğlence anlamında doyurmak için yola çıkan Palazzo Lounge açıldı. Bu yeni buluşma noktasına yolunuz düşerse çok keyif alacaksınız.
Tıpkı Squid Game gibi o da Kore yapımı. 24 saatlik izlenme sayısı, Squid Game’i geride bırakmış. Yok daha iyi diziymiş de, yok ortalığı yıkıp geçecekmiş falan da...
İyi bir Kore dizisinden sonra yayına giren bir başka Kore dizisi her zaman izlenir.
Çünkü insanlar bir önceki heyecanı ararlar. Bu yüzden şans verirler. Fakat günün sonunda hayal kırıklığı garantidir.
Tıpkı uzun bir ilişkiden sonra yaşanan ilk ilişkinin dikiş tutmaması gibi.
Son zamanlarda dizi ‘alt metinleri’ seyircileri çok etkiliyor. Yani yapımcı, yönetmen, senarist tarafından açıkça belirtilmeden kavranan olayları seviyoruz biz. Bu son Kore dizisinde de var alt metinler ama Squid Game kadar düşündürücü değil.
Özetle...
Çok kişiyi ikiye bölecek bir yazıdır;
◊ Bu kadar da değişim normal mi?
◊ Değişirsem Zeynep gibi mi değişmeliyim?
Sorularını tartışmaya açacak bir yazıdır. Pazartesi akşamı ‘Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ yapıldı.
Gecenin sunucularından biri oyuncu Zeynep Koçak’tı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programından tanırsınız onu.
Tanırsınız dediğime bakmayın, tanıdığımız halinden eser yok. Gerçekten yok. Mesela kilo almış Zeynep. Çok da yakışmış ama kilo dışındaki değişim tam anlamıyla estetik mucizesi.
İstanbul’un başarılı İtalyan restoranı ‘Il Cortile’in ‘Creme Brulee’sini denemeniz lazım. Tatlı sevmeyenlerin alışkanlık değiştirmesi muhtemeldir.
***
Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk” rafınıza girmeyi hak ediyor. Renklerin anlam dünyasını keşfedecek ve gerçekliği anlamanıza rehberlik edecek bir kitap.
***
Jolly Joker Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında “Jolly Joker Private” adlı kulüp açılacak. Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı ‘private’ sahnesinin programlarını takip edin.
***
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde “Tomris” oyunu sahnelenecek. Oyunu izlerseniz çok keyif alacaksınız. Biletler Biletix’te.
Çok barışık kendisiyle. Yakın çevresi, çok komik ve neşeli olduğunu söyler hep.
Ama ‘renk’ de bir yere kadar...
Arabesk gecesi konseptli “Şarkılar Bizi Söyler” programına katılan Serttaş, simli lacivert bir ayakkabı giydi. Aslında ayakkabı mı diyelim, terlik mi, ‘babet’imsi bir şey mi... Bilemedim.
Bu tarz ayakkabıları her gördüğümde ‘umarım moda olmaz’ diye söylenirim kendi kendime ama sanırım geliyor gelmekte olan.
Fotoğraftan anladığım kadarıyla, bir de babet çorabı giymiş Serttaş. Çok kısa bir çorap olduğu için asla belli olmuyor.
Ayağımı da göstermeyeyim diye düşünmüş ve pantolonunun paçalarını uzun tutmuş. Fakat kapatamamış ayak bileğini ve son tahlilde çok ‘sakil’ bir görüntü çıkmış ortaya.
Kim bu kendisiyle dalga geçiren ‘Z’ kuşağı mensupları?
İnternetten izlemeye alıştığınız “İbrahim Selim ile Bu Gece” programını canlı seyretmeye ne dersiniz? İbrahim Selim bu akşam Zorlu PSM’de olacak.
Cıvıl cıvıl enerjisi olan insanlara destek verelim. Şarkıcı ‘Alya’yı takip edin mesela. Her hafta bir mekanda mutlaka sahneye çıkıp enerjisini bizlere kadar ulaştırıyor.
“Hope Alkazar” Nike’ın desteğiyle halka açıldı. Sosyal iyilik amacıyla açılan merkeze bir Beyoğlu turunuzda mutlaka uğramanız gerekiyor.
Nurettin Korkmaz bir sevda hikayesi daha yazmış. “Aşktan Kaçtım”, “Aşktan Yandım”, “Aşktan Bittim”; şimdi de “Aşktan Yazdım”. Kitaplardan birine başlayın, zaten devamını isteyeceksiniz.
DaDa Salon Kabarett’in haftalık programlarından kendinize birini seçin. Mesela çarşamba akşamı “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası” için bilet alabilirsiniz.
TRT 2 film kuşağı bu akşam “Eski ve Yeni” (Old and New) filmini yayınlıyor. Başlama saatini artık hepimiz biliyoruz; 22.00.
Beşiktaş’ta işiniz mi var... “Nerede soluklanayım” mı diyorsunuz? Ihlamur Kasrı’na gidip çay içerseniz “ben buraya daha önce niye gelmedim” diyebilirsiniz.
Siz dert etmeyin ben hepimiz adına utandım
Kötülük adına, vicdansızlık üzerine kurulu bir senaryo yazılsa ancak böyle olur dedim izlerken.
Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, hafta içi teve 2’deki “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”
◊ “Hayvanlara yapılan zulüm falan... Hiç o konulara girmiyorum.”
◊ “Ben seviyorum kürk giymeyi arkadaş!”
◊ “Kürk giymek bir ihtiyaçtır.”
◊ “İşkence videolarını izlemiyorum ama izlesem de giymekten vazgeçmem.”
Tüm bu saydıklarım nedeniyle Gülşah ve İpek’e hücum edebiliriz ama değmez.
Çünkü onların bu zihniyeti değişmez.
Çünkü onlar kendilerini ‘haklı’ göstermeye çalışan ‘zavallılar’ bana göre.
Hiçbir materyal daha sıcak tutmazmış da, kürk giymek ihtiyaçmış da... Ah canlarım benim!
Böyle düşünenlere boş vakitlerinde PETA adlı hayvan hakları organizasyonunu bir incelemelerini öneririm.
PETA’nın son 40 yıldır yaptıklarına detaylıca bakmalarını isterim.
“Kürk giymektense çıplak kalırım” kampanyası düzenleyip koca markalara nasıl diz çöktürdüklerini izlemelerini isterim.
Onların giymekten övündükleri, büyük paralar döküp alışveriş yaptıkları markalar artık kürk üretmiyor.
Zamanında kürk tutkusuyla bilinen Kraliçe Elizabeth bile artık gerçek kürk giymiyor.
Özetle artık hiçbir toplumda bu kürk işi makul karşılanmıyor.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar gibi kürk giyen ve üstelik bunu bir de canlı yayında savunan insanlar, görgüsüz değil de nedir?
Onlar iki fotoğraf paylaşmak için 20 hayvanın katledilmesini normal görürler.
“Aman üşümeyeyim” diye kürklerine sarılırlar.
Vicdan falan yoktur onlarda, hiç aramayın boşuna.
Bu ve bunlar gibilerin arkadaşları; sizler de tehlikedesiniz.
Kendi gösterişleri için hayvanların katline ortak olan bu insanlar fırsat bulduklarında size neler yaparlar bir düşünün...
İzlandalı çıtayı yükseltti
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan evlilik teklifi aldı. Ama nasıl aldı?Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan evlilik teklifi aldı. Ama nasıl aldı?Adam, bir yemek masasında yüzüğü uzatayım dememiş...Yolda yürürken diz çöküp evlen benimle diye haykırayım diye düşünmemiş...Ya da... Şu köprü altlarına yansıtılan yeşil ışıklarla ‘evlen benimle Dilan’ yazdırmamış...Adam “Biz Dilan’la Asya ve Avrupa’nın sembolüyüz, ben İzlandalıyım o Türk” demiş ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yani iki yakanın tam ortasında evlilik teklifi etmiş.Çıta yükseldi arkadaşlar, evlilik teklifi edecekseniz böyle yaratıcı fikirler bulun. Teklifin alt metnini böyle mantıklı açıklamalarla doldurun. Çünkü çıta gerçekten yükseldi.
Yüzde 30-35’e taksiciler memnun değil
Ender de olsa taksi bulduğum bir gün oldu hafta içi.
Genç şoförün ilk cümlesi şuydu:
“Ben eskiden asla müşterime nereye gidersin diye sormazdım, sorana kızardım. Artık ben bile soruyorum. Çünkü trafiğe girmek istemiyorum, girersem para kazanamıyorum.”
Önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanacak ama kulağıma gelene göre taksimetreye yüzde 30-35 arasında zam yapılmış.
Karardan haberi olan taksiciler bu durumdan rahatsız.
Onlara göre zam yetersiz.
Hep eleştirdik onları ama şimdi sıralayalım isteklerini, belki hak vereceğiniz bir-iki madde çıkar o istekler arasından.
◊ Trafikte beklerken dur kalk ücreti yazmasını...
◊ Kontak kapatıp müşteri beklerken yüksek bir ücret eklenmesini...
◊ İndi bindinin 30-40 lira civarında olmasını...
◊ Taksimetrelerin kilometre başına şu anki fiyattan en az yüzde 40 fazla yazmasını istiyorlar.
İstedikleri olmadığı için de şunu söylüyorlar: “Taksi sorunu, taksi bulamama problemi devam edecek.”
Yani taksicilerin büyük çoğunluğu bizlere cephe aldı.
Zam kararı açıklandıktan sonra bunu belki daha iyi anlayacağız....
Bunların hepsi yeni çıktı
Ebru Yaşar-Kurtuluş Kuş- Burak Bulut:
Kurtuluş ile Burak’ı yanına alan bence kendine iyilik yapar. Ebru Yaşar görmüş onlardaki cevheri ve “Hadi beraber şarkı yapalım” demiş. Dün çıktı yeni şarkı. Adı “İçime Ata Ata”. Klibi izleyerek dinlerseniz daha bir keyif alıyorsunuz.
Gizem:
“Hoppala günaydın Ankara” demişti Gizem bir önceki teklisinde. Şimdi “Yine Yine” adıyla bir şarkı çıkardı. Gizem, babası Mahmut Tuncer’den piyasayı tanıyor ve emin adımlarla, hiç acele etmeden sektörde yer ediniyor kendine.
Hande Yener, Tepki:
Hande’nin geçen haftaki o iddialı paylaşımlardan anlamıştık yeni bir iş geleceğini. Rap şarkıcısı Tepki ile bir araya gelen Yener yeni şarkısının adına “Olmazsan Olmaz” dedi. Şarkıda Hande’nin tarzı baki olsa da bugüne kadar alışık olduğumuz şarkılardan farkı hemen hissediyorsunuz.
İkilem:
“Kaybolurum Gülüşünde” şarkısı Spotify’da 21 milyon dinlenme rakamına sahip. Bu şarkının ekmeğini 3-5 yıl yerim diye düşünmeyen İkilem, dün yeni şarkısı “Bu Saatten Sonra”yı çıkardı piyasaya. Şarkı İkilem’in sevilen tarzından farklı değil. Bakalım benzer dinlenme sayısına kaç günde ulaşacaklar...
Ada Sanlıman:
Ada’nıın ilk single çalışması daha önce Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan’dan dinlediğimiz “O Günler” oldu. Zor şarkıyı kendi tarzında yorumlamış Ada. Caz, R&B ve soul gibi tarzları birleştirmiş. Ama “O Günler”i Özbeğen ve Bağcan gibi iki büyük isimden dinledikten sonra... Ne bileyim... Bilemedim. Karar sizin. Şans verin Ada’ya.