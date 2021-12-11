Siz dert etmeyin ben hepimiz adına utandım

Meslektaşını, kendisinden daha başarılı ya da henüz daha az başarılı birini alkışlamak herkesin harcı değil.

Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.

Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...

“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.

◊ İki isim de şarkı söylüyor...

◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...

◊ Üstelik kulvarları da aynı...

Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.

