Şişt siz mesleksizler

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Vallahi hiçbirini görmedim, sadece birkaç arkadaşım bahsetti.

Bakın şimdi, demek istediğim şu...

- İşini hakkıyla yapan bir sürü influencer var, onlara laf yok!

- Onlar bu dünyanın renkleri, iyi ki de varlar!

- Onları takip etmek de bizler için büyük keyif!

AMA!

- Mekânlara gidip “Şu kadar takipçim var, bedava yemek yiyeceğim” diyenler...

- Markaları tehdit edip bedava ürün isteyenler...

- İstedikleri olmayınca saçma paylaşımlarla terör estirenler...

- Tüm hayatlarını 5 kuruş para harcamadan milletin sırtından sürdürmeye çalışanlar...

İşte onlar kendilerine meslek edinmeli dedim.

Çünkü bu influencer’lık dediğin iş, önce çakı gibi zekâ gerektirir... Olayları görme, okuma becerisi

gerektirir.

Bunları yapamayanlar, yetenekleri olmayanlar hiç boşa konuşmasınlar.

Sinek vızıltısı gibi geliyor çünkü.

Çok üzücü

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Beyoğlu’nda bir otelin terasındaki bara müşteri olarak giden kızlar, yan masadan gelen şampanyayı kabul etmemiş.

Hesabı isteyip kalkarlarken mekân sahibi önlerini kesip “Oturun şampanya gönderen adamlarla, ne olacak ki? Hesabı zaten az verdiniz. Yollamam sizi” demiş.

Artık pes!

Mekân sahibi misin, yoksa başka bir işle mi uğraşıyorsun?

Bir müşteriye bunları yapmak nasıl bir

cesaret?

Bu zihniyettekiler olduğu sürece kadın olmak zor, gerçekten çok zor.

Bakalım ne olacak, bu işletme kapalı kalmaya devam edecek mi...

Alaçatı notları

Alaçatı’da gözüme çarpan şunlar oldu...

◊ Lokal yerler, yani genellikle yaz-kış açık olan mekânlar iş yapmaya devam ediyor.

◊ Kalitesiyle son birkaç yıla damga vuran kulüplerin hâlâ iyi müşteri kitlesi var.

◊ Bir anlık hevesle açılan yeni mekânlar maalesef sinek avlıyor.

◊ Daha belli edip söylemiyorlar ama şimdiden batan sayısız işletme var.

◊ Aynı devamlılık Çeşme’nin yıllardır açık olan plajları için de geçerli. Onlarda da oturacak yer bulmak zor.

El ele denize

Gel de gözlerin dolmasın. Gel de “Helal be” deme.

Şu devirde yıllardır birlikte olup hâlâ el ele denize atlıyorsanız, ben de ayakta alkışlarım sizi.

Milletin birbirine tahammül edemediği dönemlerdeyiz çünkü. Tüm bu sözlerim Kenan Doğulu ve Beren Saat için.

Gördüm fotoğraflarını.

Tutuşup el ele hooop atlıyorlar denize.

Allah nasip etsin, tabii ki her isteyene yahu!

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Vargas’ın varsa

Ne maçtı yahu!

Filenin Sultanları dün Çin’i kıran kırana bir maç sonnuda yenip yarı finale yükseldi olimpiyatlarda.

Vargas çok büyük bir sporcu.

Resmen tarih yazdı yine maçta.

Senin Vargas’ın varsa sırtın asla yere gelmez.

Vargas iyi günündeyse, keyiften dört köşe olursun.

Vargas o topa iyi vurursa, olimpiyat şampiyonluğu bile az gelir.

Darısı yarı finalin, sonra da finalin başına!

Helal olsun size kızlar.

Gururdan ağlattınız bizi...