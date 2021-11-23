Simli, lacivert, bilek gösteren erkek ayakkabısı

İstanbul’un başarılı İtalyan restoranı ‘Il Cortile’in ‘Creme Brulee’sini denemeniz lazım. Tatlı sevmeyenlerin alışkanlık değiştirmesi muhtemeldir.
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Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk” rafınıza girmeyi hak ediyor. Renklerin anlam dünyasını keşfedecek ve gerçekliği anlamanıza rehberlik edecek bir kitap.
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Jolly Joker Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında “Jolly Joker Private” adlı kulüp açılacak. Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı ‘private’ sahnesinin programlarını takip edin.
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Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde “Tomris” oyunu sahnelenecek. Oyunu izlerseniz çok keyif alacaksınız. Biletler Biletix’te.
İnternetten izlemeye alıştığınız “İbrahim Selim ile Bu Gece” programını canlı seyretmeye ne dersiniz? İbrahim Selim bu akşam Zorlu PSM’de olacak.
Cıvıl cıvıl enerjisi olan insanlara destek verelim. Şarkıcı ‘Alya’yı takip edin mesela. Her hafta bir mekanda mutlaka sahneye çıkıp enerjisini bizlere kadar ulaştırıyor.
“Hope Alkazar” Nike’ın desteğiyle halka açıldı. Sosyal iyilik amacıyla açılan merkeze bir Beyoğlu turunuzda mutlaka uğramanız gerekiyor.
Nurettin Korkmaz bir sevda hikayesi daha yazmış. “Aşktan Kaçtım”, “Aşktan Yandım”, “Aşktan Bittim”; şimdi de “Aşktan Yazdım”. Kitaplardan birine başlayın, zaten devamını isteyeceksiniz.
DaDa Salon Kabarett’in haftalık programlarından kendinize birini seçin. Mesela çarşamba akşamı “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası” için bilet alabilirsiniz.
TRT 2 film kuşağı bu akşam “Eski ve Yeni” (Old and New) filmini yayınlıyor. Başlama saatini artık hepimiz biliyoruz; 22.00.
Beşiktaş’ta işiniz mi var... “Nerede soluklanayım” mı diyorsunuz? Ihlamur Kasrı’na gidip çay içerseniz “ben buraya daha önce niye gelmedim” diyebilirsiniz.
40 kategorideki adaylar tek tek değerlendirildi, jüri kendi oylarını da kullanarak bu yılın birincilerini belirledi.
Bu yılki jüride, oyuncular Demet Akbağ ve Nurgül Yeşilçay, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hale Soygazi, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, ünlü popçu İzel ve yapımcı Yağmur Ünal, Kelebek Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, röportajlarıyla ses getiren Hakan Gence, Kelebek yazarlarından Savaş Özbey, Onur Baştürk ve ben vardık.
Benim için bu işlerde kritik aşamalar vardır.
- Oylama başlangıcı...
- İkinci tur oylamaya geçiş...
- Jüri toplantısı...
Zuhal Olcay aynı kıyafeti 3-4 kez giymek lazım sözüne cevap Simge Sağın’dan geldi.
“Sahnede giydiğini bir daha giymek profesyonelce değil” dedi Simge.
Simge, ya Zuhal Olcay’ın sözlerini tam anlamamış ya da kendine yöneltilen soruyu geçiştirmek için hızlıca bir cevap vermiş.
◊ Yahu sen geçen sene giydiğin kıyafeti bu sene tekrar giysen...
◊ Onun altına üstüne ufak eklemler yapsan...
◊ Kol kısmını kessen, dekolteyi değiştirsen...
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen “Al Gözüm Seyreyle” sergisi bugünden itibaren Galeri Selvin Nişantaşı’nda gezilebilir.
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Dijital müzik platformlarına göz attınız mı? Bugün yeni şarkıların piyasaya çıkma günü. Günlük 1 saatinizi müzik seçimine ayırabilirsiniz.
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Sapanca tıpkı İğneada tarzında bungalov otellerle dolmuş. Doğa içinde kafa dinlemek için bugünden plan yapın.
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Swissotel The Bosphorus’un Gabbro adlı mekanı yeni sezonu açtı. Canlı müzik sahnesinde bu akşam Jabbar var.
Ara tatilde çocuklarınızı ihmal etmeyin. Maksimum Uniq bugün ‘Dans ve Hareket Atölyesi’ ile ‘Kitap Temelli Ebeveyn’ atölyeleri düzenleyecek.
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Akaretler’deki W Hotel, akşamları yemek ve müzik için alternatifler sunuyor. Programlarına bir göz atmakta fayda var.
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Dronemarket Akademi’de MEB onaylı İHA-1 eğitimleri var. Kasım ayında hafta sonları devam eden etkinliklere katılıp bu eğlenceli işi öğrenin.
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Çin restoranı deyince Shang Palace akla gelir. Mekan, Shangri-La Bosphorus’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
◊ Pozitifliğin yanında keyif gözyaşı dökmek istiyorsanız...
◊ “İşte şu neşenin birazı bile bize yeter” diyeceğiniz bir itici güç arıyorsanız...
İnternette Küçükçekmece’deki bir okulun teneffüsünde yaşananları izleyin. Ben o 45 saniyelik videoya kalbimi bıraktım.
Yaşları 7 ila 9 arasında olan ilkokul öğrencileri teneffüsteyken, okulun bahçesindeki hoparlörlerden bangır bangır Sefo’nun “Bilmem mi” şarkısı çalıyor.
Çocukları görmeniz lazım.
Şarkıya hep bir ağızdan eşlik edip dans ediyorlar.
Videoyu tekrar tekrar izlemek gelecek içinizden.
Magazinciler gecenin bir yarısı Kaan Yıldırım’ı kız arkadaşıyla görüntüleyip, soru sormak istemiş.
Ama adı bundan sonra hep “Kaan Yıldırım’ın şoförü” olarak kalacak kişi onları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Şoförlük mesleğini her önüne gelene verirseniz olacağı budur. Bu önemli işi yapmak için sadece araba kullanmayı bilmek yetmiyor. Burada iki nokta mühim bana göre...
◊ Kaan Yıldırım’ın şoförü kraldan çok kralcı mı?
◊ Yoksa yaşanan her şey Kaan Bey’in talimatı mı?
İlk sözüm Kaan Yıldırım’a...
Eğer size soru sorulmasını istemiyorsanız, sorulduğu zaman gerekli sabrı gösteremiyorsanız, bu işi yapmayacaksınız.
Yerleşin bir sahil kasabasına, keyfinize bakın.
Bir diğer sözüm ise Kaan Yıldırım’ın şoförüne...
Nadide bir sesi var Tan’ın.
Bunun kanıtını bu sene Harbiye Açıkhava’da gördük. Pazar akşamı, Tan’ın 16’ncı ve son konserine gittim.
Önemli bir gündü. O gün sahneye çıkarak Tarkan’ın 15 konserlik Harbiye rekorunu kırdı Tan.
Aylar süren konser maratonu yormuş Tan’ı, çok hastaydı.
Sağlıkçılar kapıda bekliyor, Tan’ı sahneye hazırlamak için çaba harcıyorlardı. Konserin ilk bölümünde belliydi o rahatsızlık.
Fakat ikinci bölüm bambaşka bir Tan çıktı sahneye. Hiç belli etmedi hastalığını. Çok saygılıydı seyircisine.
2.5 saatlik konserin her dakikasında büyük bir minnetle baktı onu izlemeye gelenlere. Kolay iş değil, arka arkaya verilen konserlerde Harbiye gibi büyük bir alanı herkes dolduramaz.
Sanırım bu işin büyüsü, Tan’ın sahnede, kendi yazdığı şarkılar dışında başka bir şarkı söylememesi. Aslında buna gerek duymama ‘keyfi’.
Çocukların ilk ara tatili başladı. Maksimum Uniq, sahnesini bu hafta çocuklara ayırmış. Bu sabah çocuk tiyatrosuyla başlayan eğlence, matematik oyunları ve dil gelişim atölyesi gibi etkinliklerle devam edecek.
Türkiye-Kore kardeşlik hikayesini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler bugün Galata Kulesi’nde olacak. Galata’daki ‘videomapping’ gösterisi bu akşam 20:00’de. Beyoğlu turu yaparken uğrayın.
Tolga Çevik ile Tolgshow gülmek isteyenler için iyi bir seçenek. Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ndeki gösteri için halen bilet bulabilirsiniz.
Çocuklarınızla bugünden hafta sonu planı yapmanız gerekebilir. Animasyon dizisi “Kukuli”, 20 Kasım’da Trump Sahne’de, 21 Kasım’da ise Moi Sahne’de çocukları bekleyecek.
DasDas’ın haftalık etkinlik listesine göz attınız mı? Tiyatro sahnesinde bugün “Zengin Mutfağı”, yarın ise “Vahşet Tanrısı” var.
Museum of Illusions
Ama öncesinde yaşadığınız sarsıntı canınızı sıkmaya yetiyor. Öyle kolay gülüp geçemiyorsunuz.
Flash TV’de yayınlanan programın daimi konuklarından biri olan Bahar Candan’ı kandırmak istemiş yapım ekibi ve canlı yayına ‘güya’ Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı bağlamışlar.
Telefona bağlanan kişi, bakan Elvan’ın taklidini yaptı ve bakanlıkta Candan’a görev vermek istediğini falan anlattı.
Bu saf kızcağız da “elimi taşın altına koymaya hazırım sayın bakanım” dedi.
Vay be...
Zeka dolu, inanılmaz yaratıcılık barındıran şu televizyonculuk şakasına bakar mısınız?
Espri tamam, gülmek eğlenmek çok hoş ama böyle değil.
9 yaşında bir çocuk şu dönemde bunu dert edip, “Anne neden kimse birbirine mektup yazmıyor” diye soruyorsa tek bir şey söylerim Tuba’ya; ‘Ne güzel, ne duyarlı bir çocuk yetiştirmişsin.’
Neden yazmıyor söyleyeyim ben...
◊ İki kelimeyi bir araya getirme yetisi çok azaldı...
◊ Türkçe dağarcığı denen tanım bazı gençlerde kalmadı...
◊ Kağıdı unutan çok kişi var. Onlar için ‘beyaz sayfa’ tablette açtıkları ‘word’ ekranı...
◊ ‘Whatsapp’tan sesli mesaj göndermek varken mektup yazmak da neymiş’ diyenlerle dolu etraf...
Pritt ve TOÇEV çocuklar için işbirliği yaptı. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında katılımcılardan 7 farklı hayvan şablonunda figürler oluşturmaları istendi. Her paylaşım için de TOÇEV’e bağış yapıldı. Yapılan paylaşımlara göz atmak isterseniz, sosyal medya hesaplarını karıştırın.
***
Oya Başar ve Ebru Kural “Plastik Aşklar” oyunuyla bu akşam 20:30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Herkes bu oyunda kendinden bir parça bulacak.
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Şimdi ellerimiz cebinizde sonbaharı yaşamanın tam zamanı! Hadi gün batmadan bir doğa yürüyüşüne çıkalım...
***
Hiç olmamış, anlamsız, basit, yakışıksız bir video çıkmış ortaya.
Haliyle çok tepki geldi YouTuber’a.
O da gelen tepkiler sonrasında videoyu yayından kaldırdı ve bir açıklama yaptı.
YouTube’un en eski isimlerinden biri Orkun Işıtmak. Yani neyin izleneceğini çok iyi bilen biri ama maalesef neyin tepki çekeceğini bilen biri değil.
Son dönemdeki “amaaan çekeyim gitsin, tepki gelirse daha çok izlenirim” furyasına kaptırmış kendini.
Çok eleştirilince, hakkında soruşturma açılacağı konuşulmaya başlanınca videoyu kaldırdı ve bir de açıklama yaptı Orkun.
Herkes Bülent Ersoy’un hayatı belgesel olacak diye konuşurken onlar Bülent Ersoy’a ulaşmış ve işin aslını sormuş.
İşin aslını sormak önemlidir.
Magazin Masası ekibi bunu iyi yapıyor.
Ersoy “Benim hayatım için 2 buçuk milyon dolar nedir ki? Ben neler yaşadım, o yüzden daha fazlasını istedim, cevap bekliyorum” demiş.
Çok net bir şey var ki o da herkesin hayatının belgesel olmayacağı.
Peki Bülent Ersoy’un olur mu? Mis gibi olur.
Eve alacağınız ufak tablolar ruh halinizi değiştirecek. Hemen internetten sipariş verip dekorasyon işine el atın.
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Dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve kafanız karışıksa HuaweiMateBook 14s ön satışa açıldı. Yazmayı önemseyenler için kaçırılmaması gereken bir bilgisayar olmuş.
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Başarılı komedyenden olan Mesut Süre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahneye çıkıyor. Eğlenmek, gülmek istiyorsanız bugün bilet alın.
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Şekersiz tatlı olur mu? Olur... EKS Mutfak Akademisi’nde bugün workshop ile işin detaylarını öğrenebilirsiniz. Biletix’ten bilet alın.
Oysa herkesi imrendirecek tecrübeleri var. Taklit eden değil taklit edilen isimler onlar oysa.
Mesela Gülden Karaböcek.
Bir dönem herkes onu konuşur, herkes onu dinlemek isterdi.
Son zamanlarda canlı müzik yapan mekanlarda birkaç kez sahneye çıktı.
Zamanında Çakıl Gazinosu’nda Zeki Müren’e şarkı söyleyen, onunla beraber düet yapan biri için son dönemin eğlence hayatına ayak uydurmak zor iş.
Gülden Hanım 68 yaşına bastı geçen hafta sonu.
Öyle böyle takmamış kafayı ‘burç’ konusuna. Kızının Akrep burcu olmasını istemiyor.
Ben anlamadım bunu, hatta “olur mu öyle saçma şey” diye düşünürken, bir bilene sordum.
Kelebek’in astroloji yazarı Aygül Aydın’ı aradım...
Meğer haklıymış Özge.
İnsanlar 1-2 günün hesabını yapıp “az daha kalayım hastanede, yeter ki Akrep burcu doğmasın çocuğum” falan diyormuş.
Anlamlandıramadığım için üzerine basa basa ‘neden’ diye sordum Aygül Aydın’a;
“Akrep kadını önce hayatı yorar sonra da bir güzel kendini yorar, tutkusu çok fazladır. Yani üzülür Akrep kadını, üzüldüklerini de teker teker içine atar” dedi.
Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.
Simli, lacivert, bilek gösteren erkek ayakkabısı
Eğer Bülent Serttaş’ın ayakkabılarını görmediyseniz, lütfen dikkatlice bakın fotoğrafa. Bir süre esiri olacak, bu kareyi unutamayacaksınız. Bülent Serttaş renkli biri.
Çok barışık kendisiyle. Yakın çevresi, çok komik ve neşeli olduğunu söyler hep.
Ama ‘renk’ de bir yere kadar...
Arabesk gecesi konseptli “Şarkılar Bizi Söyler” programına katılan Serttaş, simli lacivert bir ayakkabı giydi. Aslında ayakkabı mı diyelim, terlik mi, ‘babet’imsi bir şey mi... Bilemedim.
Bu tarz ayakkabıları her gördüğümde ‘umarım moda olmaz’ diye söylenirim kendi kendime ama sanırım geliyor gelmekte olan.
Fotoğraftan anladığım kadarıyla, bir de babet çorabı giymiş Serttaş. Çok kısa bir çorap olduğu için asla belli olmuyor.
Ayağımı da göstermeyeyim diye düşünmüş ve pantolonunun paçalarını uzun tutmuş. Fakat kapatamamış ayak bileğini ve son tahlilde çok ‘sakil’ bir görüntü çıkmış ortaya.
Kim bu kendisiyle dalga geçiren ‘Z’ kuşağı mensupları?
Daha önce ‘Z’ kuşağının hepsi çöp demişti Okan Bayülgen.
Benzer söylemlerine devam ediyor, takmış onları kafaya.
Şimdi de “Z kuşağından hazzetmiyorum.
Bir bölümünü seviyorum ama bir bölümüyle de ölünceye kadar kafa bulmak istiyorum” dedi.
Bir kesim gerçekten fırtına gibi geliyor, fazla zekiler ama bir kesim var ki, gel de Okan’a hak verme dedirtiyor insana.
İşte Okan Bayülgen’in hazzetmemekte haklı olduğu o profil...
◊ Daha 20’li yaşlarda sırf hava atmak için şoförleri olur.
◊ Kazaya falan karıştıklarında polisi beklemeden ortadan kaybolurlar.
◊ Şoförlerini basın mensuplarının üzerine saldırtırlar.
◊ Eğer şoförleri yoksa alkollü araç kullanmak en büyük hobileridir.
◊ Gittikleri mekanda kendilerini belli etmek için yüksek sesle konuşur, iddialı saçmalıklar yaparlar.
◊ Birbirlerine mutlaka ‘aşko’ diye hitap ederler.
Aşko aşağı, aşko yukarı, böyle bir döngü başlar masada.
Bakınız Ala Tokel...
Bu ‘fenomen’ kızımız şoförüyle bir trafik kazasına karıştı.
Daha doğrusu bir araca çarptılar ve ortadan toz olmak istediler.
Ama basın mensupları onları görüntüleyince klasik sahne yaşandı, şoför gazetecilerin üzerine yürüdü.
Sonra ‘fenomen’ arkadaşımız telefonuna sarıldı ve erkek arkadaşını yanına çağırarak olay yerinden kaçtı.
‘Bugün var, yarın olmayacağı muhtemel’ bu isimler, “Benim tanıdıklarım var, bana bir şey olmaz”, “Trafikte kaza yapıp kaçarım, kimse bir şey demez”, “Alkollü de olsam polisler beni tanır” sanıyor...
...
Böyle düşündüğünüz sürece ‘alay edilen Z kuşağı’ olacaksınız.
Elçin Sangu gibilerden...
Elçin Sangu, “İnşallah sektörden silinir dediğim, sokakta görsem yolumu değiştireceğim, nasıl bu kadar para kazandıklarını anlayamadığım insanlar var” dedi.
Kızıp, eleştiriyorlar Sangu’yu bu açıklamaları yüzünden.
◊ Talihsiz açıklama diyorlar.
◊ Elçin’e yakışmadı diyorlar.
İyi de neden?
Hepimizin yok mu böyle isyanları?
Selam vermek istemediği meslektaşları, arkadaşları?
Var.
Kadın haklı.
İçinde tutamamış ve söylemiş hissettiklerini. Söyleyen Elçin olduğu için garip geliyor insanlara.
Çünkü Elçin son derece sakin, asla agresiflik beklenmeyen, güleryüzlü, sempatik bir tip.
◊ Korkmayacaksın Elçin Sangu gibilerden. Korkulması gerekenler ‘herkesle iyi geçinen tiplerdir.’
◊ Mümkünse eğer, arkadaş olacaksın Elçin Sangu gibilerle.
Asıl sohbet edilmemesi gerekenler arkandan atıp tutan ama seni görünce ‘canımmmm nasılsın’ diye sarılan tiplerdir.
Çok merak!
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni gecesinde...
◊ Sakiler hangi yeni ‘cover’ şarkısını söyleyecek?
◊ Tuğba Yurt hepimizin marş gibi söylediği “Benim O” şarkısını nasıl yorumlayacak?
◊ Ece Mumay kalabalık dansçı kadrosuyla nasıl bir koreografi hazırladı?
◊ Edis sahneye çıkıp salonu nasıl coşturacak?
◊ Sefo “Bilmem mi?” şarkısını söylerken o meşhur dansını yapacak mı?
Çok merak ediyorum.
Füsunkâr
Bazı kelimeler için zihnimizde hep bir yer vardır. O kelimeler kulağa çarpınca bir daha çıkmamak üzere zihnimize yerleşiverir.
‘Füsunkâr’ mesela.
Gülben Ergen’in son şarkısı ‘Ciğerparem’i dinlerken fark ettim. Şebnem Sungur’un yazdığı dizelerde geçiyordu ‘füsunkâr.’ Bu kelimeyi bol bol kullanın.
Sohbetlerinizden ‘füsunkâr’ı eksik etmeyin çünkü ‘büyülü’ anlamına gelen ‘füsunkâr’ kelimesini söylemesi de duyması da iyi geliyor insana.
Mesela...
◊ Füsunkâr arkadaşlar bulun.
◊ Füsunkâr bir sevgiliniz olsun.
◊ Füsunkâr seyahatler yapın.
◊ Füsunkâr iş arkadaşlarınıza sıkı sıkıya sarılın.
Özetle ‘füsunkâr’ bir hayatınız olsun.