Şimdi yandın Özer Arkun

Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
Şimdi yandın Özer Arkun
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Şimdi ise 35 yıla kadar hapsi isteniyor Özer Arkun’un.Kız arkadaşını darp ederken fırlattığı bardak ise silah olarak kabul edildi.Fail aynı mahalleden olunca hemen kafalar kuma gömülüyor bizde.
Bir kadını yaralamaktan yargılanacak olan kişiye bu desteği verenler, sahnelerini açanlar, “o yapmaz, o vurmaz”, “eğer yaptıysa da vardır bir sebebi” diyenler, soruyorum size, şimdi içiniz rahat mı?
“Bize ne, biz kazandığımız paraya bakarız” diyorsanız eğer, eyvallah...
Pes pes pes
Metrobüstesiniz...
Ya da metro hatta otobüs, fark etmez. Bir anda yanınızdaki maskesini çıkarıp bağıra bağıra şarkı söylüyor.
Ne olur tepkiniz?
Ya da banka kuyruğundasınız.
Sıranızın gelmesini beklerken kuyruktakilerden biri, maskesiz bir şekilde başlıyor dans edip şarkı söylemeye.
Bu anlamsız hareketler TikTok adlı sosyal medya platformunda başlatılan yeni bir akıma ait.
Kalabalıkta olmak şart, bu akımı gerçekleştirmek için.
Tabii, maskesiz olmak da.
İlk izlediğim görüntüde, metrobüsteki delikanlı maskesini indirip hem herkesin sağlığını tehlikeye atıyor hem de kafa şişiriyor.
Ses desen yok, sempatiklik desen sıfır...
Elle tutulur hiçbir şeyi yok.
Ama ‘TIK’ı var...
Diğer görüntüde ise başrolde yine genç bir arkadaşımız var.
Yaşlıların bulunduğu bir kalabalığa giren bu kişi, hoplayıp zıplıyor arada da şarkı söylemeye çalışıyor.
Maskesi var ama kolunda!
Tıklanma uğruna bu sorumsuzluğu yapan, kural tanımayan, saygı bilmeyen bu gençlere dur demek gerekmiyor mu artık? Sadece bu ‘korona dansları” değil tabii onlarca benzer soytarılık var TikTok’ta.
Arabada sol ayağı kaldırıp video çekmek moda...
Yolda yürürken yabancıların elini tutmak, öpmek moda...
Yaşlılarımızla akıllarınca dalga geçmeye çalışmak moda... Yemek servisi yaparken türlü şebeklikler moda...
Hay modanız
batsın yahu!
Baklavanın moru olur mu?
Fotoğrafı görünce, “Mor baklava mı olur” deyip 45 yıllık baklavacı (bakın tatlıcı demiyorum) Nadir Güllü’yü aradım. Hemen konuya girdim. “Abi mor baklava olur mu?” dedim.
“Bir kere görüntüden kaybediyor mor baklava. Her şeyin bir usulü var. Bakın bunun yağı önemli, tuzu önemli, unu önemli. ‘Bir hammadde bulduk haydi baklava yapalım’ demekle olmaz bu işler” cevabını aldım.
Sebzelerden yapılan mor baklavayı şeker hastalarının yiyebileceği söyleniyor. Sordum “doğru mu” diye... İtiraz geldi Nadir Bey’den: “Şeker hastaları yiyebilir’ diyemeyiz çünkü bahsi geçen mor baklavada az da olsa şeker var. Bu proje ilk bize geldi, inceledik ama şeker hastalarına uygundur diyemedik.”
Ama Nadir Güllü şunu da söylemeden edemiyor:
“Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza destek olmamız lazım. Bu zorlu süreçte ayakta kalmak için, işçi çıkartmamak için bir şeyler yapmak istiyorlar. Mutlaka doğru tarafları da var yaptıkları işlerin.”
Konuşma sonrası bende oluşan kanaat:
Baklavanın moru kırmızısı pembesi olmaz, olamaz, olmamalı...
Meğer ne zormuş
Meğer nasıl bağlıymışız. Ne kadar zormuş onsuz olmak.
Nasıl boşluğa düşürüyormuş insanı onu görememek... Telefonumdan bahsediyorum. Meslek nedeniyle ayrı bir bağım var telefonumla tabii ama bu kadarını ben bile beklemiyordum.
Geçtiğimiz hafta sonu ufak bir kaza sonucu telefonum kırıldı.
Ekran paramparça...
Telefon açık ama asla dokunamıyorum. O geceyi bir şekilde atlattım.Ama sonraki gün adeta bir işkenceydi.
Sıkı bir Apple Watch ve AirPods (kulaklık) kullanıcısıyım. İlk kez ne işe yaradıklarını bu kadar net anladım bu aksesuvarların.
Önce arayan herkese saatten cevap vermeyi keşfettim. Sonra baktım bu olacak gibi değil, konuştuklarımı herkes duyuyor, hemen kulaklığa geçtim ve gelen aramalara saatle cevap verdim. Kulaklık sayesinde ise uzun uzun konuştum. Tam bu kusursuz sisteme alışıyordum ki, yeni bir telefon alarak eski düzenime döndüm. Ama günlerdir tekrar tekrar söylüyorum, ne zormuş telefonsuzluk.
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