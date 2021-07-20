Şeyma nafaka almayı bıraktı

Bodrum’da gündüz partileri başlıyor. ‘Folie Restaurant & Sea’nin geniş alanında gündüzden başlayıp akşama kadar sürecek partiler için yerinizi ayırtın.
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Gündoğan’daki Mivara Luxury Resort müzikli geceler başladı. Yarın sahnede genç isim Pınar Arpınar olacak. Rezervasyon şart.
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Topkapı Sarayı tarifinden esinlenen Karaköy Güllüoğlu ‘yaz baklavası’ yaptı. Denemediyseniz bayram sofranızda yerini acilen almalı.
Küs olduğunuz biri varsa bayramını kutlayın. İlk adımı siz atıp barışın.
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Bodrum’da olanlar Türkbükü’nde yeni açılan ‘Galia Sea Food’a giderlerse çok farklı bir deneyim yaşayacaklar. Mekan hem tasarımı hem de yemek ve müzikleriyle bir adım önde.
Alaçatı Jolly Joker’de bayramın ilk günü Yeni Türkü-Cem Adrian ve Emir Can İğrek sahnede olacak.
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Türkiye’nin ilk açık hava heykel parkı bugün açılıyor. Loft Art Sculptville adı verilen park Bodrum Loft’ta.
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Evgeny Grinko yaz turnesi kapsamında bugün Marmaris Amfi Tiyatro’da olacak. Rus müzisyenin konserine gidebilirsiniz.
Apple Music, “Yaz Notaları” listesini güncelledi. Tatil hiç bitmesin diyenlerdenseniz, başa sarıp sarıp dinleyin.
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◊ İyi bir sahne şovunun olması...
◊ Sanatçının sesiyle sahnesini ‘ağlatması’...
◊ Kendi tarzı dışındaki şarkılardan birkaç tane ‘patlatması’...
◊ “Ne bitmek tükenmek bilmez enerjisi varmış” diye fısıltılara neden olması...
◊ Dinlemeye gelenlerin heyecanını saniyesinde anlaması...
◊ İlk konseriymiş gibi heyecanla o sahnede yerini alması...
Gibi ufak ama önemli detaylar gerekir.
Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
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İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
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Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
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Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
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Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
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Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
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The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
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Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
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Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Şeyma nafaka almayı bıraktı
Acun Ilıcalı’yla röportaj yapmak için sözleşmiştik ama günü kararlaştırmamıştık. Her gün tetikte bekledim. Durup durup telefona baktım. Çünkü Ilıcalı her an “Hadi” diyebilirdi. Öyle de oldu. Geçen hafta telefonuma bir mesaj geldi. Aynen şöyle yazıyordu: “Gece Çeşme’ye gidiyorum, orada buluşabiliriz.” Hemen hazırlandım ve gecenin bir yarısı Ilıcalı’nın yeni uçağıyla İzmir’e uçtuk. Son dönemde özel hayatında çok mutlu Acun Ilıcalı. Yüzü gülüyor. Bu da haliyle iş hayatına yansıyor. E biz de hem özel hayatını hem iş hayatını konuştuk.
◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...
- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.
◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?
- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.
◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?
- Çok iyi harçlık verirlerdi. Çok sevilirdim. Ama annemle babam istediğim her şeyi aldığı için bayram harçlıklarımla ekstra bir şey yapmadım.
ALL-STAR İÇİN DAHA KİMSEYE TEKLİF GÖTÜRMEDİK
◊ Gelelim bugüne... “Survivor” bu sene tatmin etti mi sizi?
- Fazlasıyla. Bütün “Survivor” tarihinin en yüksek oyları geldi. Çok heyecanlı bir seneydi, birinciyi kimse tahmin edemedi. Bizim tüm tahminler çöktü.
◊ Peki seneye?
- All-star geliyor. Son zamanlarda bazı isimler hakkında “All-star’ı reddetti” tarzında haberler çıkıyor ama biz daha kimseye teklif götürmedik.
◊ Demet Akalın’ın “Survivor” sevdasıyla ilgili bir yazı yazdım geçenlerde. Bence Akalın bugün “hadi” dese iki ayrı “Survivor” takımı çıkarır. Her sene birkaç yarışmacıyla ‘kanka’ oluyor...
- Okudum o yazını. Bence Demet Akalın “Survivor” fan listesinin 1 numarasıdır. Yaşıyor, hep içinde oluyor yarışmanın. Amatör bir bakış açısıyla çok güzel yorumlar yapıyor.
◊ Ben sizi 4 yıldır tanıyorum. Son 2 yıldır çok mutlu olduğunuzu görüyorum. Sebebi Çağla Altunkaya mı?
- Öyleyim. Çağla’yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz.
◊ Peki ya Çağla’dan öncesi?
- İş hayatımdaki aşırı yoğunluk, özel hayatımda hep problem yarattı. Özel hayatta başarısızlıklar yaşadım. Ama bu sefer her şey çok güzel.
MAÇLAR İÇİN BÜYÜK DELİLİK YAPACAĞIM
◊ İşlere dönelim. Exxen nasıl gidiyor?
- Büyük hayallerle başladık Exxen’e ve hayalleri büyütmeye devam ediyoruz. 1 milyon aboneye dayandık. Çok mutluluk verici bir sayı bu.
◊ Hedef Netflix’i geçmek mi?
- Netflix bizim dostumuz. Aramızda tatlı bir rekabet var. Geçersek mutlu oluruz. Birincilik, ikincilik fark etmez.
◊ UEFA maçları artık Exxen’de yayınlanacak. Nasıl bir stratejiniz var?
- Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım.
◊ Patron çıldırdı...
- (Gülüyor) Aynen... Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim.
◊ Exxen’de en çok izlediğim program Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar”ı. Açıkçası ben her bölümde Acun Ilıcalı ne zaman çıkacak diye bekliyorum...
- Valla güzel olur ama davet etmedi henüz beni. (Gülüyor)
◊ Nasıl biri Hasan?
- Milyonda bir bulunabilecek insanlardan. Messi, Ronaldo neyse seviyesi oralar. Hasan’ı bir tavsiye üzerine seyrettiğimde onu bilen pek fazla kişi yoktu. İzler izlemez “Bana Hasan’ı bulun” dedim. Hasan’la telefonda konuşup “Neredesin?” diye sordum. “Ankara’dayım” dedi. “Dalaman Havaalanı’na geçeceğim, sana da uçağımı yolluyorum. Orada buluşalım” dedim. Hasan şaşkın tabii... “Tamam abi” dedi ve gece 02.30’da Dalaman’da buluştuk. Bana karşı büyük sempatisi olduğunu gördüm. Hasan’ı transfer etmem 1.5 dakika sürdü. İşin Türk filmi tarafı burada ortaya çıkıyor. Meğer Hasan yıllar önce bizde çalışmış. Ayrılırken babasının rahatsızlığı nedeniyle ben Hasan’a jest yapmışım. Bunu unutmamış. O kadar vefalı ki, bu dönemde zor bulduğumuz bir şey.
DOMİNİK’TE PLAJ VE RESTORAN AÇIYORUM
◊ Dominik’te işletmeciliğe adım attığınızı duydum...
- Kendi çalışanlarımızı mutlu etme projemiz o. Orada şu an 1300 kişiyiz. Sıcağın altında ter döken kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için sürekli projeler üretiyoruz. Dominik’in en güzel plajını açıp Acun Medya çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz.
◊ Bu resmen hayallerde olacak bir şey, değil mi?
- Gurbette o kadar ter döken çalışma arkadaşlarımın bu işin kaymağını da yemelerini istiyorum.
ŞEYMA DURUMU İYİ OLDUĞU ANDA NAFAKA ALMAYI BIRAKTI
◊ Eski eşiniz Şeyma Subaşı gündemden hiç düşmüyor. Sevgilisiyle ayrılması haber, barışması ayrı haber. Siz neresindesiniz bu olayların?
- Olanlardan bilgim oluyor. Şeyma’yla çok iyi iki arkadaşız. Çocuğumuz var. Açık söyleyeyim, hatalarımdan kaynaklanan özel hayattaki başarısızlıkların faturasını ilk olarak kendime kestim. Bunun sonuçlarını da göğüslemek zorundayım. Bende şu yok: “İlişki yaşadık bitti, bir daha görüşmeyelim.” Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum.
◊ Şeyma Subaşı hakkında son çıkan ayrılık haberlerinin ardından sizin ona İbiza’dan ev tuttuğunuz söylendi...
- Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza’dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında. Bizim aramızda “Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı” diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana “Şu an paraya ihtiyacım yok” dedi. Zaten onun kafasında “Acun’dan şu kadar para alayım” diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır.
◊ Bildiğim kadarıyla nafaka rekortmenisiniz. Zeynep Hanım’a verdiğiniz nafakayı da biliyoruz...
- Bu bana mutluluk veriyor. Çocuklarımın annelerine sağlayacağım iyi ortam, aslında çocuklarıma sağladığım ortamdır.
SAATİM ARTIK 800 BİN EURO
◊ Saatiniz dikkatimi çekti. Bu o meşhur saat mi?
- Bu saat benim için çok doğru bir yatırım oldu. Roberto Mancini adına sınırlı sayıda üretilmiş bir saat bu. Firma kime satacağını seçiyor. İtalya şampiyon olunca saatin değeri de arttı. Şu anda 800 bin Euro civarında. Satacak olsam çok mutlu olurdum ama asla öyle bir düşüncem yok.
MASTERCHEF’İN SİHRİ ÜÇ ŞEF
◊ “Masterchef”ten bahsetmeden olmaz. Sihri ne bu programın?
- “Masterchef” daha önce Türkiye’de denendi, tutmadı. Başka yemek programları denendi, tutmadı. Biz bence çok doğru üç şef bulduk. Bu kadar zirvede olan üç ismin bizim programımızda yer almaları beni çok mutlu ediyor.
“Masterchef”in sihri üç şefimiz.
MESUT ÖZİL KONUSUNDA RİSK ALDIM
◊ Bir Fenerbahçeli olarak Mesut Özil transferinde önemli rol oynadınız ama aslında risk de aldınız bana göre...
- Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut’un Fenerbahçe’ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut’la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye’ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak.
DISNEYLAND HAVUZU KURUYORUM
◊ Dominik’te açacağınız beach ve restoran dışarıya açık olacak mı?
- Olacak, evet. Oradan ne kazanırsak... Kafamız o konuda rahat. Çok dert etmiyoruz para kazanma konusunu. Karayip kumunda La Romana’da efsane bir yer yakaladık. Kısa sürede tamamlanacak ve hizmete açılacak. Dominik’te başka bir dünya kurmaya karar verdim. Eve Disneyland havuzu yapıyorum. Tanıdığım tanımadığım bütün çocuklar gelsin ve saatlerce havuzda oynasınlar istiyorum.
◊ Ufak bir “Survivor” parkuru da olacak o zaman?
- Yok, ufak olmayacak. Bayağı büyük bir havuz yapacağım.