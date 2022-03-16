Seyircisi kadınlar

Gazetede her sabah kahvaltımızı hazırlayan Betül dün sabah bende bir ‘ışık’ yaktı. İlk kez günaydın demeden önce “Bugün Bergen filmine gideceğim” dedi.
Bu ilginin farkındaydım, özellikle hafta sonu dikkatimi çekmişti.
Sinema salonlarının önünde ‘Bergen’ kuyruğu vardı.
Kuyruktakiler de ağırlıklı olarak kadındı. Film 2 haftada, 2 milyon 650 bin kişi tarafından izlendi.
Bunun net bir oranı yok ama filmi izleyenlerin yüzde 70’inden fazlası kadınlar. Hani, ‘yemin ederim ama ispatlayamam’ derler ya öyle işte. Hayatlarının bir döneminde şiddete uğramış, belki halen uğrayan ama sessiz kalan ya da erkek şiddetinin her an kapılarını çalabileceğinin farkında olan kadınların sesi oldu Bergen’in hayat hikayesi.
Hem kısa sürede yakalanan bu izleyicisi başarısı, hem de filmin hemen hemen herkes tarafından beğenilmesi bu günlerde tek bir kişinin canını sıkıyordur...
O da Serenay Sarıkaya.
SERENAY SARIKAYA PİŞMANDIR DİYENLER?
Daha film proje aşamasındayken birçok kişinin ismi geçmişti Bergen rolü için. En çok konuşulan, role en yakın olan isim Serenay Sarıkaya’ydı...
Ha oldu ha olacak derken nedense, vazgeçti Serenay projeden.
Şimdi pişmandır.
‘Keşke kabul etseydim’ diyordur.
Farah Zeynep Abdullah hem kariyerinde çok önemli bir işe imza attı hem de filmin ortak yapımcısı olarak çok para kazandı.
Peki Serenay neden kabul etmedi “Bergen” filmini?
Acaba diyorum, ‘çok bilen menajer’ kurbanı mı oldu?
◊ Bu iş tutmaz...
◊ Senin kariyerini aşağıya çeker...
◊ Siyasi tartışmaların içine sürüklenirsin...
◊ Zaten “Alice Müzikali” var, bu yoğunlukta filme vakit ayıramazsın diyerek Serenay’ın aklını mı çeldiler?
Hiç olmaz demeyin...
Çok örneğini gördük.
Bazı menajerler sanki ünlü olan kendileriymiş gibi, başrolü kendileri oynayacakmışçasına, vakit, zaman, kariyer kendilerine aitmişçesine davranıyor.
Hani ‘kraldan çok kralcı’ derler ya... Öyle işte.
O yüzden de insan sormadan edemiyor... Neden?
Tan’ın hedefinde Zeynep Bastık mı var
Tan son günlerdeki furyaya katıldı ve Yıldız Tilbe’yi eleştirdi. Hızını alamadı ve bir tweet daha attı.O tweet’te meslektaşlarını hedef aldı.
“Canlı akustik kayıtmış gibi koltuğa sandalyeye oturup eline mikrofonu alıp önceden aranje edilmiş şarkılara YouTube klibi çekiyorlar ve hiçbir işe yaramıyor. Solistlerin samimi ve anlık kayıtlar sunması lazım” dedi.
Yani YouTube’daki akustik videoları beğenmediğini söyledi.
Attığı tweet’i bir daha okuyunca hemen kimin hedefte olduğu anlaşılıyor.
O isim vermedi ama hedefinde açık açık Zeynep Bastık vardı.
Çünkü son zamanlarda akustik deyince o akla geliyor.
Tan, Zeynep Bastık gibi akustik videolar çekenlere “benim gibi yapın” demek istiyor aslında.
“Benim konser kayıtlarım gibi doğal kayıtlar yayınlayın” diyor.
◊ Cesur değilsiniz ‘cesur olun’ diyor.
◊ Samimiyet eksik ‘samimi olun’ diyor.
Tan’ın akustik performansına laf yok. Çok iyi yapıyor işini...
Ama Zeynep de başarılı akustik performanslarıyla, böylesine bir eleştiriyi hak etmiyor gibi.
Yıldız’a tepkiler azalmıyor, azalmayacak
Yıldız Tilbe’nin sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı ‘tatsız’ açıklamaya tepkiler dinmedi.
Her gün bir sanatçı Yıldız’a sitemini belirtiyor. Her geçen gün bir işletme ünlü sanatçıya “Sana artık kapılarımız kapalı” diyor.
Ajda Pekkan, Başak Dizer, Gonca Vuslateri, Ceylan Ertem, Leman Sam gibi isimler çok sert tepki gösterdiler Yıldız Tilbe’ye...
Tabii bir de ‘çok kızdırmamak lazım Yıldız Hanım’ı. Yarın öbür gün bir beste verir, iki söz yazar’ diye hiç ses etmeyen ‘sözde hayvanseverler’ de var. İstanbul Barosu, Bursa Barosu, hayvan hakları dernekleri de Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mesela Kıbrıs Merit Hotel, Yıldız Tilbe’yi süresiz olarak konser listesinden çıkardığını açıkladı. Açıklamayı otelin sahibi Murat Tibuk yaptı.
Ve nedense Murat Tibuk’a ve oteline bir sosyal medya saldırısı başladı.
◊ Sen önce oteline çekidüzen ver...
◊ Hizmet kaliteniz çok düşük, ona bakın asıl falan diyenler oldu.
E iyi de ne alakası var... Örnek olması lazım otelin hareketi. Onların yaptığını Yıldız’ın sürekli sahne aldığı işletmeler de yapmalı.Bir süre çıkartmamalılar onu sahneye.Bu onun ekmeğiyle oynamak falan değildir.
Aksine ‘uyarı’dır.
Çünkü Yıldız Tilbe ve onun gibiler toplumun damarına basmamayı ancak böyle tecrübeler sonrası öğrenebilirler.
Seyircisi kadınlar
Gazetede her sabah kahvaltımızı hazırlayan Betül dün sabah bende bir ‘ışık’ yaktı. İlk kez günaydın demeden önce “Bugün Bergen filmine gideceğim” dedi.
Bu ilginin farkındaydım, özellikle hafta sonu dikkatimi çekmişti.
Sinema salonlarının önünde ‘Bergen’ kuyruğu vardı.
Kuyruktakiler de ağırlıklı olarak kadındı. Film 2 haftada, 2 milyon 650 bin kişi tarafından izlendi.
Bunun net bir oranı yok ama filmi izleyenlerin yüzde 70’inden fazlası kadınlar. Hani, ‘yemin ederim ama ispatlayamam’ derler ya öyle işte. Hayatlarının bir döneminde şiddete uğramış, belki halen uğrayan ama sessiz kalan ya da erkek şiddetinin her an kapılarını çalabileceğinin farkında olan kadınların sesi oldu Bergen’in hayat hikayesi.
Hem kısa sürede yakalanan bu izleyicisi başarısı, hem de filmin hemen hemen herkes tarafından beğenilmesi bu günlerde tek bir kişinin canını sıkıyordur...
O da Serenay Sarıkaya.
SERENAY SARIKAYA PİŞMANDIR DİYENLER?
Daha film proje aşamasındayken birçok kişinin ismi geçmişti Bergen rolü için. En çok konuşulan, role en yakın olan isim Serenay Sarıkaya’ydı...
Ha oldu ha olacak derken nedense, vazgeçti Serenay projeden.
Şimdi pişmandır.
‘Keşke kabul etseydim’ diyordur.
Farah Zeynep Abdullah hem kariyerinde çok önemli bir işe imza attı hem de filmin ortak yapımcısı olarak çok para kazandı.
Peki Serenay neden kabul etmedi “Bergen” filmini?
Acaba diyorum, ‘çok bilen menajer’ kurbanı mı oldu?
◊ Bu iş tutmaz...
◊ Senin kariyerini aşağıya çeker...
◊ Siyasi tartışmaların içine sürüklenirsin...
◊ Zaten “Alice Müzikali” var, bu yoğunlukta filme vakit ayıramazsın diyerek Serenay’ın aklını mı çeldiler?
Hiç olmaz demeyin...
Çok örneğini gördük.
Bazı menajerler sanki ünlü olan kendileriymiş gibi, başrolü kendileri oynayacakmışçasına, vakit, zaman, kariyer kendilerine aitmişçesine davranıyor.
Hani ‘kraldan çok kralcı’ derler ya... Öyle işte.
O yüzden de insan sormadan edemiyor... Neden?
Tan’ın hedefinde Zeynep Bastık mı var
Tan son günlerdeki furyaya katıldı ve Yıldız Tilbe’yi eleştirdi. Hızını alamadı ve bir tweet daha attı.O tweet’te meslektaşlarını hedef aldı.
“Canlı akustik kayıtmış gibi koltuğa sandalyeye oturup eline mikrofonu alıp önceden aranje edilmiş şarkılara YouTube klibi çekiyorlar ve hiçbir işe yaramıyor. Solistlerin samimi ve anlık kayıtlar sunması lazım” dedi.
Yani YouTube’daki akustik videoları beğenmediğini söyledi.
Attığı tweet’i bir daha okuyunca hemen kimin hedefte olduğu anlaşılıyor.
O isim vermedi ama hedefinde açık açık Zeynep Bastık vardı.
Çünkü son zamanlarda akustik deyince o akla geliyor.
Tan, Zeynep Bastık gibi akustik videolar çekenlere “benim gibi yapın” demek istiyor aslında.
“Benim konser kayıtlarım gibi doğal kayıtlar yayınlayın” diyor.
◊ Cesur değilsiniz ‘cesur olun’ diyor.
◊ Samimiyet eksik ‘samimi olun’ diyor.
Tan’ın akustik performansına laf yok. Çok iyi yapıyor işini...
Ama Zeynep de başarılı akustik performanslarıyla, böylesine bir eleştiriyi hak etmiyor gibi.
Yıldız’a tepkiler azalmıyor, azalmayacak
Yıldız Tilbe’nin sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı ‘tatsız’ açıklamaya tepkiler dinmedi.
Her gün bir sanatçı Yıldız’a sitemini belirtiyor. Her geçen gün bir işletme ünlü sanatçıya “Sana artık kapılarımız kapalı” diyor.
Ajda Pekkan, Başak Dizer, Gonca Vuslateri, Ceylan Ertem, Leman Sam gibi isimler çok sert tepki gösterdiler Yıldız Tilbe’ye...
Tabii bir de ‘çok kızdırmamak lazım Yıldız Hanım’ı. Yarın öbür gün bir beste verir, iki söz yazar’ diye hiç ses etmeyen ‘sözde hayvanseverler’ de var. İstanbul Barosu, Bursa Barosu, hayvan hakları dernekleri de Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mesela Kıbrıs Merit Hotel, Yıldız Tilbe’yi süresiz olarak konser listesinden çıkardığını açıkladı. Açıklamayı otelin sahibi Murat Tibuk yaptı.
Ve nedense Murat Tibuk’a ve oteline bir sosyal medya saldırısı başladı.
◊ Sen önce oteline çekidüzen ver...
◊ Hizmet kaliteniz çok düşük, ona bakın asıl falan diyenler oldu.
E iyi de ne alakası var... Örnek olması lazım otelin hareketi. Onların yaptığını Yıldız’ın sürekli sahne aldığı işletmeler de yapmalı.Bir süre çıkartmamalılar onu sahneye.Bu onun ekmeğiyle oynamak falan değildir.
Aksine ‘uyarı’dır.
Çünkü Yıldız Tilbe ve onun gibiler toplumun damarına basmamayı ancak böyle tecrübeler sonrası öğrenebilirler.