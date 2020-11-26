Seyahat acentesinde korona testi

Her yeni yıl öncesi evimizi renklendiren ‘kokina çiçeklerini’ unutmayalım. Alıp evimizin en güzel köşesine koyalım.
Sanatı ‘çalışma alanlarına’ taşıyan bir sergi kapılarını açtı. Han Spaces ve Artpick organizasyonuyla hayata geçen çalışma bir ilham örneği. Han Spaces’in Levent binasında en fazla 5 kişiyle gerçekleştirilen turlara katılabilirsiniz.
Meraklısı için 2021 Astroloji Takvimleri piyasaya çıktı.
Evde ‘zeytinyağlı soğan aşı’ yapmayı deneyebilirsiniz. Tarif internette var. Üstelik acayip sağlıklı.
Belki bu sabah Nişantaşı’ndaki ‘Kruvasan İstanbul’a uğrarsınız. Kruvasanın bin bir türlü hali ile buluşma noktanız olacak.
İstanbul’un ortasındaki Kuzguncuk Bostanı’nı ziyaret etmek için ne harika bir gün.
Bugün ‘Bilişim Zirvesi 2020’ var. Bilgisayarınızdan zirveye katılabilirsiniz. www.bilisimzirvesi20.com
Günün şarkısı Cem Karaca’dan “Sakın Reddetme” olsun. “Ben bugüne kadar neden dinlemedim” diyenleriniz olacaktır.
Alın çayınızı kahvenizi en yakın parka gidip oturun. Temiz havayı içinize çekin bugün.
Neşet Ertaş ustanın eski kayıtları albüm oldu. “Bozkırın Tezenesi” albümünü halen dinlemediyseniz Hemen! Hemen! Hemen!
Ekşi mayalı domatesli kekikli ekmekle tost yaptınız mı? Yapmadıysanız bugün dener misiniz? B-A-Y-I-L-A-C-A-K-S-I-N-I-Z!
Bir uzman önerisi: Kabuk tarçın ve karanfilli ılık elma kompostosu... Sabah ve öğlen için, sağlıklı bir alternatif.
Az bile yazmışım.
Sistem çoktan kurulmuş.
Menüler çoktan hazırlanmış.
Otellerin korona paketlerinde; akşam yemeği, kahvaltı dahil konaklama ve masajda yüzde 50’ye varan indirimler var.
Üstelik fiyatlar uygun.
Örneğin Karaköy’de bir otel, iki kişi için yerli içki ve konaklama dahil 785 liralık bir menü fiyatı belirlemiş.
Gezi Parkı’nın yakınlarında bulunan bir başka otelin iki kişilik fiyatı ise 100-120 Euro civarında.
Barış Manço’dan – Çıt Çıt Twist şarkısını açıp haftaya hoplaya zıplaya başlasak mı?
Bugün hiç koronadan bahsetmeyelim. Zor olacak ama deneyelim.
Dondurma tutkunlarına ‘MUA’ adlı dondurmacıyı öneriyorum. Günlük el yapımı İtalyan dondurmasının tadı bir başka.
Evde uzun zamandır tamir bekleyen eşyanız varsa haydi iş başına!
Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.
Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.
Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:
◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.
◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.
Yaptıkları her şey mübahtır onlara göre...
“Yanlış” diye bir şey olmaz kitaplarında...
Kanatsız melektir kendileri...
Ama görmesinler bir başkasının ufak bir hatasını, anında başlarlar atıp tutmaya.
Yargı dağıtırlar.
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En ahlaklı kendisidir böylesinin...
Bugün ve hafta sonumuzun bir kısmını evde egzersize ayıralım. Dünya çapında 6 milyon abonesi olan YouTube kanalı ‘Popsugar Fitness’ ile evde egzersiz yapabilirsiniz.
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Bu akşam TRT 2’de “Bitmeyen Yürüyüş” adlı Japon yapımı bir film var. Kaliteli bir cuma akşamı geçirmenizi sağlayabilir.
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İBB Şehir Tiyatroları perdelerini kapattı. Oyunlar artık online devam edecek.
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Mutluluğu ıskalamış insanlar bizlere mutsuzluklarını empoze etmeye çalışıyor. 3 günlük bir uzak durma, yeni haftaya başlarken enerjimizi yükseltir.
¡¡¡
Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
* * *
‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
Peki kim bunun sorumluları...
◊ Şevval Şahin...
◊ Caner Karaloğlu...
◊ Aslan Gülman...
◊ Öykü Çelik...
* * *
İstanbul Boğazı’nın yanı başında yoga dersi alma fırsatımız var. Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yoga dersleri için biletler, biletix’te.
* * *
Mutfak Sanatları Akademisi’nde, kek yapımından taco’ya, börekten et pişirme tekniklerine kadar geniş bir ders programı var. Birine bugün kayıt yaptırın.
* * *
Hadi bugün sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim. “Hayır asla olmaz” demeyin. Lütfen deneyin.
* * *
Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter’in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. “Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi” deme vakti.
* * *
Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.
* * *
Çok kişinin sırf Ahmet Kaya şarkısı söylemeyi denediği için kariyeri başlamadan bitti, şaka değil...
AMA...
Deniz Seki söyler.
Hem de çok iyi söyler.
“İbo Show”da Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söyledi Deniz Seki.
“Detone oldu” dendi.
“Bu şarkıyı sen söyleyemezsin” dendi.
Bugün caz günü olsun. İlhan Erşahin’in yeni albümüne kulak verin.
Sürekli kendini anlatanlardan, sürekli kendinden söz edenlerden bir günlük uzak duralım mı? Hadi bugünlük bir deneyelim.
İş çıkışı İstiklal’in ara sokaklarında Londra’nın ara sokaklarında kaybolur gibi kaybolmaya ne dersiniz? Üstelik sendrom falan da kalmaz.
Tam tiyatroluk bir hava...
İşin ülkemizi ilgilendiren tarafı ise, o maskenin Türk bir girişimci tarafından üretildiği iddiası oldu.
Tarhan Telli başarılı bir motosiklet üreticisi olarak tanınıyor.
Pandemi döneminde maske işine girdi.
Kraliçe Elizabeth’in katıldığı törende taktığı maskeyi gören Telli, “Motosikletimize bindiremedik ama maskemizi taktırdık” diye bir açıklama yaptı.
Ancak ortada bir kanıt yok.
Tarhan Telli “ben kendi maskemi tanırım” diyor.
Polisler gelen telefon üzerine Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın beraber yaşadıkları eve gidiyor.
Ortalık dağılmış.
Yaşanan arbede ortada.
Olayın herkesin bildiği kısımlarını atlıyorum.
Evden çıkmayı başaran Sevcan Yaşar, polis refakatinde eve geri dönüyor ve köpeğini almak istediğini söylüyor.
Kapıyı açan Sermiyan Midyat, “Buyrun köpeğiniz hanımefendi... Başka, para ister misiniz ücretiniz bu mu” diyerek hakaret ediyor.
Onunla sohbet etmek, hele ki röportaj yapmak ciddi bir birikim ister.
Beğenmediği bir şey oldu mu anında bozar sizi.
Agresif sempatikliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı’nın bambaşka bir yüzünü göreceğiz artık. Tuhaf markasının yapımını üstlendiği “‘Bi’ Sorum Var” programının yüzü oldu ünlü tarihçi. YouTube’da yayınlanan programda, İlber Hoca çocuklarla bir araya geliyor ve onların merak ettikleri soruları yanıtlıyor.
İlk bölümde Ortaylı’nın karşısına oturan ufak bir kız, “Bana Atatürk’ü anlatır mısınız” dedi. İlber Hoca “Size okulda anlatmıyorlar mı” diye hafif bir sitem etse de başladı anlatmaya. 10 dakikalık ilk bölüm çok keyifliydi. Sonraki bölümlerde çocuklar, kim bilir İlber hocalarını hangi zor sorularla köşeye sıkıştıracak.
Hakaret mi eleştiri mi
İlişkilerine de uzun zamandır devam ediyorlar.
Allah bozmasın.
Bize ilişki hakkında söz söylemek düşmez.
Ama Hazar Ergüçlü’nün son açıklamasına söylenecek birkaç şey var.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla yakınlaşan Onur Ünlü’nün o görüntüleri Hazar Ergüçlü’ye sorulmuş. Güzel oyuncu “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın” demiş.
Bu işin;
Sosyal medya Asyacılar ve anti-Asyacılar diye ikiye bölündü. Seviyoruz böyle ‘çetrefilli’ olayları.
Asya haklı mı?
Ama Bahar bu duruma ne diyecek? Mert’in de suçu yok mu? E ama Volkan zaten bunu hak ediyordu...
Tartışmalar sosyal medyadan yemek masalarına kadar taştı.
“Sadakatsiz” dizisini bu kadar sevme nedenlerimizden biri “kabul etmekte zorlandığımız biz”i yansıtması olabilir mi?
Çevremizde benzer aldatma hikayelerine tanıklık ettiğimiz, belki de yaşadığımız için bu kadar çok sevmiş olabilir miyiz “Sadakatsiz”i?
Sadakatsizlik ile aldatmayı ayırabilir miyiz?
Seyahat acentesinde korona testi
Bilet alacağım demeniz yeterli, testiniz yoksa hemen oracıkta PCR testi yapıyorlar. Hijyenden söz edilemeyecek izbe bir odada sağlığımızla oynuyorlar. Karşılığında fahiş bir fiyat istiyorlar.
Burası Sıraselviler Caddesi’nin başında, Cihangir’e inen yolda bulunan bir seyahat acentesi.
Tek odalı acentenin camında Arapça yazılar var.
Düzenledikleri turlar, günlük veya haftalık kiraladıkları evlerle ilgili bilgiler yazıyor.
Altında ise bir not:
Covid19 Test...
Gözüme çarpan Covid-19 yazısını görünce, elimdeki poşetlerle dükkana daldım.
“Testi burada mı yapıyorsunuz?” diye sordum.
Dükkandaki iki masadan birinde oturan hanımefendinin cevabı netti:
“Evet.”
Biraz daha detay isteyince, başladılar anlatmaya:
“4-5 saatte sonucunuz çıkıyor, sonra da bilet satışınızı yapıyoruz.”
Testi kimin yaptığını ve fiyatını sormak için acente görevlisinin cümlesini yarıda kestim.
“Dükkana bir arkadaşımız geliyor, PCR yani sürüntü örneklerinizi alıp anlaşmalı olduğumuz yere (!) götürüyor. Testin ücreti 450 lira.”
Yani izbe bir dükkana gidip “Test yaptırmak istiyorum” diyorsunuz, kim olduğunu, nereden geldiğini bilmediğiniz biri gelip Covid-19 testi yapıyor ve yine bilmediğiniz bir yere götürüyor.
Ücret ise Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 250 liralık tavan fiyatın üstünde. 450 lira!
Osmanbey civarında dolaşan ‘Covid testi hanutçuları’ olduğunu, turistleri test yapılacak yerlere götürüp ‘komisyon’ aldıklarını duymuştum.
Ama İstanbul’un göbeğinde, Taksim’de bir acentede test yapıldığını ilk defa gördüm.
Tezgahı öyle güzel kurmuşlar ki, içeriye giren müşteriden şüphelenirlerse, “Testi biz yapmıyoruz” deyip susuyorlar.
◊ Peki Covid-19 pozitif olmayan biri o ortamda virüsü kapabilir mi?
- Evet!
◊ Test için nereden geldiğini bilmediğiniz o çubuklar daha önce başkasında kullanılmış olabilir mi?
- Evet!
◊ Sonuçlar üzerinde oynanıp pozitif kişiye negatif raporu verilebilir mi?
- O dükkanın halini gördükten sonra maalesef buna da evet!
Ne yapsın Sağlık Bakanlığı?
Ne yapsın İçişleri Bakanlığı?
Hangi biriyle başa çıksınlar?
Burada iş bizlere düşüyor.
Söylemeye bile gerek yok aslında ama hastanelerde ve Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları haricinde hiçbir yere Covid-19 testi yaptırmamak gerekiyor.
Telefonunuzu kimseye vermeyin
Korona ortalarda yokken bile, telefonuma başkası dokunsun istemezdim.
İçinden geçtiğimiz şu dönemde bu kararın ne kadar doğru olduğunu fark ettim.
Son olarak koronavirüse yakalanan ve uzun süre bu virüsle mücadele etmek zorunda kalan Irmak Ünal örneğini gördük.
Ünal, virüsü telefondan kaptığını söyledi.
Bir virüsü nereden kaptığımızı bilmemiz her zaman mümkün değil ama telefondan virüs kapmak mümkün.
İşin kötü tarafı, maske, mesafe, hijyen gibi tedbirlere alışmış olsak da ‘telefon alışverişine’ engel olmak zor.
Bir şekilde aklımızdan çıkıyor ve başkasının dokunduğu telefona dokunuyoruz.
Peki ne yapmalıyız...
◊ Telefonumuz özelimizdir, kimse dokunamaz anlayışını...
◊ Telefonumuzu illa birine vermek zorundaysak, geri alır almaz temizleme alışkanlığını...
◊ Başkasının telefonunu aldıysak ellerimizi derhal dezenfekte etme huyunu...
BENİMSEMELİYİZ.
İlber Hoca’ya bu yapılır mı!
İlber Ortaylı’nın yüzü olduğu YouTube programı “Bi Sorum Var!” tam gaz devam ediyor. Şu günlerde iyi de geliyor aslında.
Çünkü çocuklar İlber Hoca’yı köşeye sıkıştırmaktan büyük keyif alıyor.
O keyif biz izleyenlere de geçiyor. Programın son bölümünde, 7 yaşındaki Sedef, büyüyünce çalışmayacağını, ‘YouTuber’ olacağını söyledi.
Ve İlber Ortaylı’ya YouTuber Enes Batur’dan bahsetti.
E haliyle İlber Hoca tanımadı Enes’i.
Tatlı bir kahkaha patlattı İlber Ortaylı.
Vallahi izlerken ben de aynı kahkahayı patlattım.
Ve içimden dedim ki;
‘Yaaa İlber Hoca, nasıl oluyormuş her soruyu cevaplayamamak!’
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