Sensin ‘beka’ sorunu Oytun!

Ben geçen hafta bir yazı yazdım. “Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan her konuştuğunda vergi alınsa” dedim... Hatta ‘konuşma yasağı getirilse’ dedim.

E nasıl demeyeyim, her hafta akla mantığa aykırı açıklamalar yapıyor. ‘Türklere Covid bulaşmaz’ diye girdi hayatımıza, çıkmadı bir daha.

Hafta sonu Türker Akıncı’nın sunduğu Beyaz TV’deki ‘Daha Neler’ programında bana sallamış.

Diyor ki; ‘Kimsin lan sen... Hadi oradan. Keşke Orkun hiç yazı yazmasa.”

Sonra da ‘Türkiye’deki bazı gazeteciler beka sorunudur’ diyor. Vallahi neşem yerine geldi o bana sallarken.

Bol bol güldüm sayesinde.

‘Orkun kim ki bana CV’sini yollasın’ diyor. Hocammm hocam... Sadece ben değil, tüm Türkiye sizin nasıl profesör olduğunuzu merak ediyor.

Siz koyun o CV’nizi, diplomanızı ortaya önce.

Ülkece böyle açıklamaları neden yaptığınızı da çok iyi biliyoruz. Bir merakınız var ve bu merak uğruna her şeyi göze alıyorsunuz.

E ağzınızdan ‘akıl hastası bir ailenin çocuğuyum’ açıklamanız var yahu sizin.

Pes artık! İnsan ailesine böyle bir cümle nasıl kurar ey hocam. Ailesiyle ilgili bunları söyleyen bize neler demez...

Yol verdim gitti size artık...

Daha da yazmam.

Kadın tam bir ‘trol’

Icardi’nin belalısı Wanda Nara, İstanbul’a gelmiş. Ödül alacakmış.

Sizce geldiği tarih falan çok manidar değil mi?

Ben hiç şaşırmam yarın öbür gün Fenerbahçe formasıyla poz verirse Wanda...

Geçen hafta bir YouTube programında gördüm, Arjantinlilerle röportaj yaparken konu Wanda Nara’ya geliyor. Arjantinliler resmen ‘ay ay ay bıktık onlardan, normal değil o kadın’ diyor.

Demek ki sorun büyükmüş. Kıtalararası bir problemmiş Wanda...

Neyse ‘yılın kadını ödülü’ alacakmış İstanbul’da.

Ona o ödülü verenleri de sevgiyle kucaklıyorum...

Kaostan besleniyorlar

Son dönemlerde yasa dışı bahisle ilgili operasyonlar ve bunlarla ilgili yapılan haberler artınca sandık ki bunlar susacak. Korkacak ve kaçacak.

Yok tam tersi oldu. Bir şekilde sosyal medyadan, bir şekilde telefonlardan size ulaşmaya devam ediyorlar.

Üstelik dur durak bilmiyorlar. Telefonlarımızı nasıl olduysa öğrenmişler, saat bilmeden arıyorlar.

Bilmem ne ‘bet’ten arıyorum diyerek darlıyorlar.

Belki bu arayanlara da bir önlem almak ve tespit etmek gerekiyor. Biz 3 saniyeden sonra kapatıyoruz telefonu suratlarına ama kananlar elbette vardır.

Çok açık söylüyorum dolandırılırsınız!.. Oltaya geliyorsunuz.

O yüzden lütfen bu yasa dışı bahisle ilgili tedbir alın...

Telefonda isimlerini duyunca hiç kibarlık yapmadan suratlarına kapatın...

Belki böyle böyle vazgeçerler arayıp mesaj atmaktan!’

Herkes oldu ‘kar’ uzmanı

Altay karı, Karadeniz dalı, ultra kar bulutu, bıttırı bızdık kar fırtınası...

Şaka değil bunları yazıyorlar bazı sosyal medya siteleri.

‘Yok’ diyor uzmanlar böyle tanımlar... Ama anlamıyor çakma fenomen hesaplar.

Sırf ilgi çekmek adına zırvalarını sıralamaya devam ediyorlar. Bu meteoroloji olaylarında çok ince eleyip sık dokumak lazım...

İşin uzmanlarını takip etmek ve başkalarına kanmamak lazım.

Profesörler bağırıyorlar inanmayın diye.

Ama yok...

Neyse...

Şunu gördük hiç değilse bu sefer... Her iki taraf da kendilerine düşen dersi almış.

Hatırlayın geçtiğimiz senelerde bir anda bastırmıştı kar ve yollarda perişan olmuştu İstanbullular.

Bu sefer görmedik bu görüntüleri. Herkes uyarıları dikkate aldı ve İstanbul’da trafik yüzde 20’lere düştü.

Demek ki ‘bize bir şey olmaz’ mantığıyla hareket etmezsek sorunsuz atlatabiliyormuşuz böyle şeyleri...