Sensin atom bombası

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Geçen gün yine Zeki Müren hakkında konuşmuş. Öyle böyle konuşmamış;

∆ Zeki Müren aile hayatımızı etkiledi.

∆ Kötü örnek oldu herkese.

∆ Zeki Müren Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır.

∆ Şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır.

Ya yok artık!

Bazı isimler özeldir, , Zeki Müren de o isimlerden biridir.

Ne demek ‘o bir atom bombasıdır.’

Aksine Türkiye’nin en özel seslerinden biridir.

Bize ne özel hayatından!

Nasıl bir yaranız var Özdemir Bey, Zeki Müren ile de böyle acımasızca konuşup sevenlerinin canını sıkıyorsunuz?

Bunu artık çözün!

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir yazı gönderip başıboş köpeklerin toplanması talimatını verdi.

Bu talimat bazı belediyelerin başıboş köpekleri sokaklardan alıp tedavi ettirilip tekrar sokağa bırakılmasının öğrenilmesinden sonra gönderildi belediyelere.

Önemli nokta şu o talimatlarda...

‘2028’e kadar size süre tanınmadı. Köpekleri hemen toplayacaksınız, toplamazsanız köpek başı 71 bin lira ceza ödeyeceksiniz.’

Bu iş böyle olmaz.

Bakın bazı belediyeler kraldan çok kralcılık yapıyor...

Daha yeni görmedik mi köpeklerin kepçelerle gömüldüğünü, küreklerle dövüldüğünü!

Çözüm, ‘toplayın’ talimatıyla değil 'yaşayacakları dört dörtlük yerler yapın ve oralarda küçük dostlarımıza çok iyi bakın" talimatı olmalı.

Bu iş ne olacak, sonu nereye varacak bilmiyorum.

Sadece tek şey biliyorum, sokaktaki canlarımızın sevgiye, bakıma, hoşgörüye ihtiyacı var!

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Liderlerin yeni şarkısı

Malezya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesini ziyareti sonrası birkaç fotoğraf karesi paylaştı.

O fotoğraflara da bir şarkı ekledi.

İrem Derici’den Kalbimin Tek Sahibine...

Başbakan Enver İbrahim nasıl buldu bu şarkıyı?

Kim söyledi ona?

Ya da sıkı bir dinleyicisi miydi acaba İrem’in?

Sözlerin anlamını nasıl keşfetti? Vallahi çok merak ediyorum...

Bence bu paylaşım sadece Malezya ve Türkiye’de değil birçok ülkede haber olmuştur.

Yarın öbür gün şarkının dinlenme sayısını 5’e 10’a katlanabilir Malezya Başbakanı sayesinde.

Tayyip Erdoğan'la Malezya Başbakanı Anwar İbrahim'in otomobil içindeki şakalaşmaları, İrem Derici'nin şarkısı, gergin siyasi gündemde ilaç gibi geldi.

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Kremlin’de çıktı ortaya

Türkiye’nin ‘gezen oyuncusu’ Burak Özçivit, Kremlin’de ortaya çıkmış.

Bir baktım oturduğu koltukta dans ediyor.

Fonda orkestra zamanında oynadığı “Kara Sevda” dizisinin müziğini çalıyor o da coştukça coşuyor.

Ama izlemeniz lazım.

İzleyince kafanızda birkaç soru uyanıyor çünkü!

Mesela, ‘acaba ne kadar para aldı da böyle coşuyor’ diyorsunuz.

‘Oynarken kesin hangi milyon dolarlık arabayı alsam bu seyahatten sonra’ diye düşünüyorsunuz.

Ayağa da kalkardım ama biraz daha para lazım diye içinden mırıldandığına emin oluyorsunuz.

Ben hep söylüyorum güzel damar yakaladı Özçivit.

Ben olsam artık diziydi, filmdi vallahi billahi yapmam.

Böyle devam ederim hayatıma.

İnanın daha çok kazanıyordur böyle ve kesinlikle daha az yoruluyordur.

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Bunu normalleştirmeyin

TikTok’ta çıktılar ortaya. Kız 19, adam 50 yaşında.

Adları Fadime ile Ethem.

Mutluluk pozları veriyorlar, kimse bize karışamaz diyorlar.

Kız da ‘ben zorla evlendirilmedim mutluyum’ diyor.

Adam desen baştan sona çirkinlik kokuyor.

Bunu sakın normalleştirmeyin!

"18’i geçti kız kendi kararını verir" demeyin!

Buna müdahale edin!

Yaş farkına kimse karışmasın diyoruz tamam!

Ama 18-19-20 yaşlarındaki kızlar için geçerli değil bu.

Siz ne derseniz deyin onlar daha çocuk.

Ve ben hiç sağlıklı düşündüğünü sanmıyorum Fadime isimli bu çocuğun.