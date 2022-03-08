Hafta sonu Bebek’teki Momo adlı mekan türbanlı müşterilerini içeriye almadı. O kargaşayı da videoya çekmişler. Bir garson, kapıda müşterilerin önünü kesmiş ve “türbanlı alamıyoruz” diyor.
Nedenini soran müşterilere ise “burası özel mülk, kıyafet kuralımız var” açıklamasını yapıyor.
Tam ‘yapmışlardır, almamışlardır’ diyordum ki mekandan bir açıklama geldi. Son derece tatmin edici bir açıklama yaptı Momo...
“Evet bizim kıyafet kuralımız var ama bu kural terlik, şort, eşofmandan öteye geçmez, geçemez” dediler.
Yani olan bitenden garsonu sorumlu tuttular.
◊ Belli ki o garson kuralları kafasına göre koymuş.
◊ Kural koyduğu yetmemiş gönlünce uygulamış.
◊ Kendi ‘dar’ görüşünü insanlara göstermek istemiş.
◊ Tatmin olmuş ‘türbanlı alamıyoruz’ deyince.
Biri o arkadaşa, ‘sene olmuş bilmem kaç...’la başlayan üç beş cümle kursun hemen.
Milletin kılığıyla kıyafetiyle uğraşmaması gerektiğini anlatsın acilen.
Biri kulağına eğilip ‘sen kimsin!’ diye fısıldasın.
Bu ambargo hiç yakışmadı
İrem Derici, bir programda Selami Şahin’in ‘Sefam Olsun’ şarkısını söyledi.
Program tanıtımlarında İrem’in şarkısını söylediğini gören Selami Şahin ve oğlu Lider Şahin hemen bir ihtarname çekip “İrem, Selami Şahin şarkılarını okuyamaz” demişler.
Nedeni de İrem’in, Lider Şahin ile olan geçmişi...
O Selami Şahin ki...
◊ Şarkıları bu topraklarda yaşayan herkes tarafından ezbere bilinir.
◊ “Aa bunu da mı Selami Şahin yazmış” diye masalarda sık sık sohbeti geçer.
◊ “Adam ne şarkı yapmış arkadaş” diye övgülere layık görülür.
◊ Şarkılarını konserlerinde okumayan sanatçı da yok denecek kadar azdır.
O yüzden bu ambargo hiç yakışmadı Selami Şahin’e.
Ne oğlu ne de eşi Selami Şahin’den habersiz, ondan onay almadan böyle bir işe kalkışabilir.
Bırakın artık Allah aşkına...
◊ Bu neyin savaşı?
◊ Neyin egosu?
◊ Neyin kıskançlığı?
‘Z’ kuşağı var Selami Bey. Ve onlar sizin şarkılarınıza bizim kuşak kadar hakim değiller.
O yüzden İremler, Ayşeler, Zeynepler okumalı sizin şarkılarınızı ki, namınız yürümeye devam etsin.
Ex’ten intikam alma şekli
Belli ki İrem Derici’nin eksi sevgilisi Lider Şahin, ellerini ovuşturuyor şimdi, kahkaha atarak izliyor olan biteni.
Kendince intikam aldığını sanıyor ex’inden.
Cezalandırdığını düşünüyor.
Bir zafer kazanmış hissiyle dolaşıyor...
Kaldı mı böyle intikam şekli?
Hadi diyelim kaldı.
Kim kazandı şimdi bu hikayede? Lider’in kazanmadığı kesin.
Farah hata mı etti?
Çok belliydi bir tartışma çıkacağı.
Fitili kimin ateşleyeceğini bilmiyorduk sadece.
Mahsun Kırmızıgül yaptı o çıkışı ve “bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkılarını onun gibi asla söyleyemezsiniz” diyerek Farah Zeynep Abdullah’ın filmde Bergen şarkılarını kendi sesiyle söylemesini eleştirdi.
Önemli bir noktayı görmezden gelmiş Mahsun Kırmızıgül:
Emek...
Farah, Bergen şarkılarını söylemek için haftalarca stüdyoya gitti.
◊ Aman güzel olsun...
◊ Aman milletin diline düşmeyelim...
◊ Aman Bergen’e yakışanı yapalım diye uğraşan koca bir ekip vardı arkasında.
Bergen’in şarkılarını söylemek zor iş.
O yüzden kimse dört dörtlük bir performans beklemedi Farah’tan.
‘Kurtaracak’ kadar söylesin yeter dediler ama o ‘kurtaracak kadardan’ fazlasını yaptı.
Çok geçmişe gitmeye gerek yok, daha birkaç sene önce Timuçin Esen, Müslüm Gürses’in filminde şarkıları kendisi seslendirdi.
Çok beğenildi. ‘Müslüm gibi okumuş helal olsun’ dendi.
O zaman kimse çıkıp eleştirmedi Timuçin’i.
Kusura bakmayın ama Bergen şarkılarını seslendiren Farah’ın da eleştirilecek bir tarafı yok bence.
Sene olmuş bilmem kaç...
Hafta sonu Bebek’teki Momo adlı mekan türbanlı müşterilerini içeriye almadı. O kargaşayı da videoya çekmişler. Bir garson, kapıda müşterilerin önünü kesmiş ve “türbanlı alamıyoruz” diyor.
Nedenini soran müşterilere ise “burası özel mülk, kıyafet kuralımız var” açıklamasını yapıyor.
Tam ‘yapmışlardır, almamışlardır’ diyordum ki mekandan bir açıklama geldi. Son derece tatmin edici bir açıklama yaptı Momo...
“Evet bizim kıyafet kuralımız var ama bu kural terlik, şort, eşofmandan öteye geçmez, geçemez” dediler.
Yani olan bitenden garsonu sorumlu tuttular.
◊ Belli ki o garson kuralları kafasına göre koymuş.
◊ Kural koyduğu yetmemiş gönlünce uygulamış.
◊ Kendi ‘dar’ görüşünü insanlara göstermek istemiş.
◊ Tatmin olmuş ‘türbanlı alamıyoruz’ deyince.
Biri o arkadaşa, ‘sene olmuş bilmem kaç...’la başlayan üç beş cümle kursun hemen.
Milletin kılığıyla kıyafetiyle uğraşmaması gerektiğini anlatsın acilen.
Biri kulağına eğilip ‘sen kimsin!’ diye fısıldasın.
Bu ambargo hiç yakışmadı
İrem Derici, bir programda Selami Şahin’in ‘Sefam Olsun’ şarkısını söyledi.
Program tanıtımlarında İrem’in şarkısını söylediğini gören Selami Şahin ve oğlu Lider Şahin hemen bir ihtarname çekip “İrem, Selami Şahin şarkılarını okuyamaz” demişler.
Nedeni de İrem’in, Lider Şahin ile olan geçmişi...
O Selami Şahin ki...
◊ Şarkıları bu topraklarda yaşayan herkes tarafından ezbere bilinir.
◊ “Aa bunu da mı Selami Şahin yazmış” diye masalarda sık sık sohbeti geçer.
◊ “Adam ne şarkı yapmış arkadaş” diye övgülere layık görülür.
◊ Şarkılarını konserlerinde okumayan sanatçı da yok denecek kadar azdır.
O yüzden bu ambargo hiç yakışmadı Selami Şahin’e.
Ne oğlu ne de eşi Selami Şahin’den habersiz, ondan onay almadan böyle bir işe kalkışabilir.
Bırakın artık Allah aşkına...
◊ Bu neyin savaşı?
◊ Neyin egosu?
◊ Neyin kıskançlığı?
‘Z’ kuşağı var Selami Bey. Ve onlar sizin şarkılarınıza bizim kuşak kadar hakim değiller.
O yüzden İremler, Ayşeler, Zeynepler okumalı sizin şarkılarınızı ki, namınız yürümeye devam etsin.
Ex’ten intikam alma şekli
Belli ki İrem Derici’nin eksi sevgilisi Lider Şahin, ellerini ovuşturuyor şimdi, kahkaha atarak izliyor olan biteni.
Kendince intikam aldığını sanıyor ex’inden.
Cezalandırdığını düşünüyor.
Bir zafer kazanmış hissiyle dolaşıyor...
Kaldı mı böyle intikam şekli?
Hadi diyelim kaldı.
Kim kazandı şimdi bu hikayede? Lider’in kazanmadığı kesin.
Farah hata mı etti?
Çok belliydi bir tartışma çıkacağı.
Fitili kimin ateşleyeceğini bilmiyorduk sadece.
Mahsun Kırmızıgül yaptı o çıkışı ve “bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkılarını onun gibi asla söyleyemezsiniz” diyerek Farah Zeynep Abdullah’ın filmde Bergen şarkılarını kendi sesiyle söylemesini eleştirdi.
Önemli bir noktayı görmezden gelmiş Mahsun Kırmızıgül:
Emek...
Farah, Bergen şarkılarını söylemek için haftalarca stüdyoya gitti.
◊ Aman güzel olsun...
◊ Aman milletin diline düşmeyelim...
◊ Aman Bergen’e yakışanı yapalım diye uğraşan koca bir ekip vardı arkasında.
Bergen’in şarkılarını söylemek zor iş.
O yüzden kimse dört dörtlük bir performans beklemedi Farah’tan.
‘Kurtaracak’ kadar söylesin yeter dediler ama o ‘kurtaracak kadardan’ fazlasını yaptı.
Çok geçmişe gitmeye gerek yok, daha birkaç sene önce Timuçin Esen, Müslüm Gürses’in filminde şarkıları kendisi seslendirdi.
Çok beğenildi. ‘Müslüm gibi okumuş helal olsun’ dendi.
O zaman kimse çıkıp eleştirmedi Timuçin’i.
Kusura bakmayın ama Bergen şarkılarını seslendiren Farah’ın da eleştirilecek bir tarafı yok bence.