Saygısızlık mı tutumluluk mu

Ne güzel bir atasözü değil mi: “Balık baştan kokar.”“Kaan Yıldırım’ın şoförü gazetecilere saldırdı” haberini görünce aklıma geldi.

Magazinciler gecenin bir yarısı Kaan Yıldırım’ı kız arkadaşıyla görüntüleyip, soru sormak istemiş.

Ama adı bundan sonra hep “Kaan Yıldırım’ın şoförü” olarak kalacak kişi onları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Şoförlük mesleğini her önüne gelene verirseniz olacağı budur. Bu önemli işi yapmak için sadece araba kullanmayı bilmek yetmiyor. Burada iki nokta mühim bana göre...

◊ Kaan Yıldırım’ın şoförü kraldan çok kralcı mı?

◊ Yoksa yaşanan her şey Kaan Bey’in talimatı mı?

İlk sözüm Kaan Yıldırım’a...

Eğer size soru sorulmasını istemiyorsanız, sorulduğu zaman gerekli sabrı gösteremiyorsanız, bu işi yapmayacaksınız.

Yerleşin bir sahil kasabasına, keyfinize bakın.

Bir diğer sözüm ise Kaan Yıldırım’ın şoförüne...