Saygısızlık mı tutumluluk mu

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen “Al Gözüm Seyreyle” sergisi bugünden itibaren Galeri Selvin Nişantaşı’nda gezilebilir.
***
Dijital müzik platformlarına göz attınız mı? Bugün yeni şarkıların piyasaya çıkma günü. Günlük 1 saatinizi müzik seçimine ayırabilirsiniz.
***
Sapanca tıpkı İğneada tarzında bungalov otellerle dolmuş. Doğa içinde kafa dinlemek için bugünden plan yapın.
***
Swissotel The Bosphorus’un Gabbro adlı mekanı yeni sezonu açtı. Canlı müzik sahnesinde bu akşam Jabbar var.
◊ Pozitifliğin yanında keyif gözyaşı dökmek istiyorsanız...
◊ “İşte şu neşenin birazı bile bize yeter” diyeceğiniz bir itici güç arıyorsanız...
İnternette Küçükçekmece’deki bir okulun teneffüsünde yaşananları izleyin. Ben o 45 saniyelik videoya kalbimi bıraktım.
Yaşları 7 ila 9 arasında olan ilkokul öğrencileri teneffüsteyken, okulun bahçesindeki hoparlörlerden bangır bangır Sefo’nun “Bilmem mi” şarkısı çalıyor.
Çocukları görmeniz lazım.
Şarkıya hep bir ağızdan eşlik edip dans ediyorlar.
Videoyu tekrar tekrar izlemek gelecek içinizden.
Ara tatilde çocuklarınızı ihmal etmeyin. Maksimum Uniq bugün ‘Dans ve Hareket Atölyesi’ ile ‘Kitap Temelli Ebeveyn’ atölyeleri düzenleyecek.
***
Akaretler’deki W Hotel, akşamları yemek ve müzik için alternatifler sunuyor. Programlarına bir göz atmakta fayda var.
***
Dronemarket Akademi’de MEB onaylı İHA-1 eğitimleri var. Kasım ayında hafta sonları devam eden etkinliklere katılıp bu eğlenceli işi öğrenin.
***
Çin restoranı deyince Shang Palace akla gelir. Mekan, Shangri-La Bosphorus’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
Magazinciler gecenin bir yarısı Kaan Yıldırım’ı kız arkadaşıyla görüntüleyip, soru sormak istemiş.
Ama adı bundan sonra hep “Kaan Yıldırım’ın şoförü” olarak kalacak kişi onları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Şoförlük mesleğini her önüne gelene verirseniz olacağı budur. Bu önemli işi yapmak için sadece araba kullanmayı bilmek yetmiyor. Burada iki nokta mühim bana göre...
◊ Kaan Yıldırım’ın şoförü kraldan çok kralcı mı?
◊ Yoksa yaşanan her şey Kaan Bey’in talimatı mı?
İlk sözüm Kaan Yıldırım’a...
Eğer size soru sorulmasını istemiyorsanız, sorulduğu zaman gerekli sabrı gösteremiyorsanız, bu işi yapmayacaksınız.
Yerleşin bir sahil kasabasına, keyfinize bakın.
Bir diğer sözüm ise Kaan Yıldırım’ın şoförüne...
Nadide bir sesi var Tan’ın.
Bunun kanıtını bu sene Harbiye Açıkhava’da gördük. Pazar akşamı, Tan’ın 16’ncı ve son konserine gittim.
Önemli bir gündü. O gün sahneye çıkarak Tarkan’ın 15 konserlik Harbiye rekorunu kırdı Tan.
Aylar süren konser maratonu yormuş Tan’ı, çok hastaydı.
Sağlıkçılar kapıda bekliyor, Tan’ı sahneye hazırlamak için çaba harcıyorlardı. Konserin ilk bölümünde belliydi o rahatsızlık.
Fakat ikinci bölüm bambaşka bir Tan çıktı sahneye. Hiç belli etmedi hastalığını. Çok saygılıydı seyircisine.
2.5 saatlik konserin her dakikasında büyük bir minnetle baktı onu izlemeye gelenlere. Kolay iş değil, arka arkaya verilen konserlerde Harbiye gibi büyük bir alanı herkes dolduramaz.
Sanırım bu işin büyüsü, Tan’ın sahnede, kendi yazdığı şarkılar dışında başka bir şarkı söylememesi. Aslında buna gerek duymama ‘keyfi’.
Çocukların ilk ara tatili başladı. Maksimum Uniq, sahnesini bu hafta çocuklara ayırmış. Bu sabah çocuk tiyatrosuyla başlayan eğlence, matematik oyunları ve dil gelişim atölyesi gibi etkinliklerle devam edecek.
Türkiye-Kore kardeşlik hikayesini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler bugün Galata Kulesi’nde olacak. Galata’daki ‘videomapping’ gösterisi bu akşam 20:00’de. Beyoğlu turu yaparken uğrayın.
Tolga Çevik ile Tolgshow gülmek isteyenler için iyi bir seçenek. Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ndeki gösteri için halen bilet bulabilirsiniz.
Çocuklarınızla bugünden hafta sonu planı yapmanız gerekebilir. Animasyon dizisi “Kukuli”, 20 Kasım’da Trump Sahne’de, 21 Kasım’da ise Moi Sahne’de çocukları bekleyecek.
DasDas’ın haftalık etkinlik listesine göz attınız mı? Tiyatro sahnesinde bugün “Zengin Mutfağı”, yarın ise “Vahşet Tanrısı” var.
Museum of Illusions
Ama öncesinde yaşadığınız sarsıntı canınızı sıkmaya yetiyor. Öyle kolay gülüp geçemiyorsunuz.
Flash TV’de yayınlanan programın daimi konuklarından biri olan Bahar Candan’ı kandırmak istemiş yapım ekibi ve canlı yayına ‘güya’ Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı bağlamışlar.
Telefona bağlanan kişi, bakan Elvan’ın taklidini yaptı ve bakanlıkta Candan’a görev vermek istediğini falan anlattı.
Bu saf kızcağız da “elimi taşın altına koymaya hazırım sayın bakanım” dedi.
Vay be...
Zeka dolu, inanılmaz yaratıcılık barındıran şu televizyonculuk şakasına bakar mısınız?
Espri tamam, gülmek eğlenmek çok hoş ama böyle değil.
9 yaşında bir çocuk şu dönemde bunu dert edip, “Anne neden kimse birbirine mektup yazmıyor” diye soruyorsa tek bir şey söylerim Tuba’ya; ‘Ne güzel, ne duyarlı bir çocuk yetiştirmişsin.’
Neden yazmıyor söyleyeyim ben...
◊ İki kelimeyi bir araya getirme yetisi çok azaldı...
◊ Türkçe dağarcığı denen tanım bazı gençlerde kalmadı...
◊ Kağıdı unutan çok kişi var. Onlar için ‘beyaz sayfa’ tablette açtıkları ‘word’ ekranı...
◊ ‘Whatsapp’tan sesli mesaj göndermek varken mektup yazmak da neymiş’ diyenlerle dolu etraf...
Pritt ve TOÇEV çocuklar için işbirliği yaptı. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında katılımcılardan 7 farklı hayvan şablonunda figürler oluşturmaları istendi. Her paylaşım için de TOÇEV’e bağış yapıldı. Yapılan paylaşımlara göz atmak isterseniz, sosyal medya hesaplarını karıştırın.
***
Oya Başar ve Ebru Kural “Plastik Aşklar” oyunuyla bu akşam 20:30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Herkes bu oyunda kendinden bir parça bulacak.
***
Şimdi ellerimiz cebinizde sonbaharı yaşamanın tam zamanı! Hadi gün batmadan bir doğa yürüyüşüne çıkalım...
***
Hiç olmamış, anlamsız, basit, yakışıksız bir video çıkmış ortaya.
Haliyle çok tepki geldi YouTuber’a.
O da gelen tepkiler sonrasında videoyu yayından kaldırdı ve bir açıklama yaptı.
YouTube’un en eski isimlerinden biri Orkun Işıtmak. Yani neyin izleneceğini çok iyi bilen biri ama maalesef neyin tepki çekeceğini bilen biri değil.
Son dönemdeki “amaaan çekeyim gitsin, tepki gelirse daha çok izlenirim” furyasına kaptırmış kendini.
Çok eleştirilince, hakkında soruşturma açılacağı konuşulmaya başlanınca videoyu kaldırdı ve bir de açıklama yaptı Orkun.
Herkes Bülent Ersoy’un hayatı belgesel olacak diye konuşurken onlar Bülent Ersoy’a ulaşmış ve işin aslını sormuş.
İşin aslını sormak önemlidir.
Magazin Masası ekibi bunu iyi yapıyor.
Ersoy “Benim hayatım için 2 buçuk milyon dolar nedir ki? Ben neler yaşadım, o yüzden daha fazlasını istedim, cevap bekliyorum” demiş.
Çok net bir şey var ki o da herkesin hayatının belgesel olmayacağı.
Peki Bülent Ersoy’un olur mu? Mis gibi olur.
Eve alacağınız ufak tablolar ruh halinizi değiştirecek. Hemen internetten sipariş verip dekorasyon işine el atın.
***
Dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve kafanız karışıksa HuaweiMateBook 14s ön satışa açıldı. Yazmayı önemseyenler için kaçırılmaması gereken bir bilgisayar olmuş.
***
Başarılı komedyenden olan Mesut Süre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahneye çıkıyor. Eğlenmek, gülmek istiyorsanız bugün bilet alın.
***
Şekersiz tatlı olur mu? Olur... EKS Mutfak Akademisi’nde bugün workshop ile işin detaylarını öğrenebilirsiniz. Biletix’ten bilet alın.
Oysa herkesi imrendirecek tecrübeleri var. Taklit eden değil taklit edilen isimler onlar oysa.
Mesela Gülden Karaböcek.
Bir dönem herkes onu konuşur, herkes onu dinlemek isterdi.
Son zamanlarda canlı müzik yapan mekanlarda birkaç kez sahneye çıktı.
Zamanında Çakıl Gazinosu’nda Zeki Müren’e şarkı söyleyen, onunla beraber düet yapan biri için son dönemin eğlence hayatına ayak uydurmak zor iş.
Gülden Hanım 68 yaşına bastı geçen hafta sonu.
Öyle böyle takmamış kafayı ‘burç’ konusuna. Kızının Akrep burcu olmasını istemiyor.
Ben anlamadım bunu, hatta “olur mu öyle saçma şey” diye düşünürken, bir bilene sordum.
Kelebek’in astroloji yazarı Aygül Aydın’ı aradım...
Meğer haklıymış Özge.
İnsanlar 1-2 günün hesabını yapıp “az daha kalayım hastanede, yeter ki Akrep burcu doğmasın çocuğum” falan diyormuş.
Anlamlandıramadığım için üzerine basa basa ‘neden’ diye sordum Aygül Aydın’a;
“Akrep kadını önce hayatı yorar sonra da bir güzel kendini yorar, tutkusu çok fazladır. Yani üzülür Akrep kadını, üzüldüklerini de teker teker içine atar” dedi.
Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.
Şimdi Linet konuşuluyor:
“İsrail’i Eurovision’da temsil edecek.”
Yapmayın!
Eurovision bizin kırmızı çizgimizdir.
Sanatçılarımızın başka ülke adına yarışmaması lazım.
Çünkü o sahneye çıkmak milli formayı giymek gibidir.
Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.
***
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.
***
MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.
***
Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.
İyi kokteyl deyince akla gelen yerlerden biridir ‘Kült’. Ortaköy Feriye’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Manzara da lezzetler de çok iyi.
***
İstanbul Sanat ve Antika Fuarı bugün özel gösterim, yarın ise herkes için açılıyor. Adres Lütfi Kırdar Kongre Merkezi.
***
Haftanın bir gününü tiyatroya ayırın. ‘DasDas’ farklı oyunları izlemek isteyenler için haftalık tiyatro programlarını sık sık yeniliyor. Programlarına göz atın.
***
Feriköy’ün o meşhur organik pazarı Akasya AVM’ye geliyor. Artık AVM’nin en alt katında haftanın bir günü organik pazar kurulacak.
Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.
O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.
Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?
Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?
Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?
Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.
Saygısızlık mı tutumluluk mu
Sahnede aynı kıyafeti giyme meselesine her gün yeni biri daha ekleniyor.
Zuhal Olcay aynı kıyafeti 3-4 kez giymek lazım sözüne cevap Simge Sağın’dan geldi.
“Sahnede giydiğini bir daha giymek profesyonelce değil” dedi Simge.
Simge, ya Zuhal Olcay’ın sözlerini tam anlamamış ya da kendine yöneltilen soruyu geçiştirmek için hızlıca bir cevap vermiş.
◊ Yahu sen geçen sene giydiğin kıyafeti bu sene tekrar giysen...
◊ Onun altına üstüne ufak eklemler yapsan...
◊ Kol kısmını kessen, dekolteyi değiştirsen...
Bunu kimse anlamaz ki...
“Aa Simge bu kıyafeti geçtiğimiz aylardaki sahnesinde de giymişti, çok ayıp çok!” demez ki kimse.
Simge “seyirciye saygısızlık” penceresinden bakmış bu olaya.
Öyle bir pencereden bakılırsa hak verirsiniz ama o pencere yanlış pencere.
Günümüzde kimse böyle detaylara takılmıyor.
Siz sahnede yapın şovunuzu, söyleyin şarkınızı, keyif verin seyircilerinize...
Gerisi lafügüzaf.
Günün saatine göre şarkılar
Royal Society Science dergisi günün saatlerine göre hangi müziklerin dinlendiğini araştırmış ve sonuçları açıklamış.
O liste şöyle...
06.00-12.00 arası:
Robbie Williams - Supreme
12.00-20.00 arası:
Rihanna - Only Girl (In The World)
20.00-23.00 arası:
Dans edilebilen ve yüksek tempolu müzikler...
23.00-04.00 arası:
Sigur Ros – Svefn-g-englar
04.00-06.00 arası:
Sigur Ros’un şarkısından daha hafif bir müzik...
Bu 5 saat diliminin hepsine uyan ve günün her anı dinlenebilecek şarkı ise 1983 yılında The Police’in Every Breath You Take olmuş.
Öyle hızlıca yapılan bir araştırma değil bu.
Üzerinde çalışılmış, analizler yapılmış ve bu sonuçlar çıkmış.
Gayet mantıklı bir liste.
Gelin bu listeyi bizim şarkılara uyarlayalım... Bana hak vermezseniz, itiraz kapınız sonuna kadar açık efendim;
06.00-12.00 arası:
Edis - Arıyorum
12.00-20.00 arası:
Sezen Aksu – Ne Yapayım Şimdi Ben
20.00-23.00 arası:
Sefo – Bilmem mi?
23.00-04.00 arası:
Gamze Aksoy – Nerde Yedin Paraları
04.00–06.00 arası:
Düş Sokağı Sakinleri – Gayret Et Güzelim
Bu listeyi bir gün deneyin.
Uyanınca enerji toplayacak, öğlen işyerinizde veya yolda seyahat ederken sakinlik denizine açılacak, akşamları sabahki enerjinize kavuşacak, “Nerde Yedin Paraları” şarkısıyla hoplayıp zıplayacak ve Düş Sokağı Sakinleri’nin o huzur verici sesiyle uykuya hazırlık yapacaksınız.
Tarkan’a 5 milyon TL
Yılbaşında sahneye çıkacak sanatçıların ücretlerini konuşup, tartışma dönemine girdik. Öyle komik, öyle uçuk fiyatlar konuşuluyor ki insanın canı sıkılıyor.
Biri kalkmış ve işkembe-i kübradan sallamış.
Yok Özcan Deniz 1 milyon, yok efendim Ziynet Sali 400 bin
Hadise 800 bin...
Bunlar doğru değil.
Listelerde geçen tek bir ismin alacağı ücret doğru, o da Tarkan... Sen kendini 2 yıl boyunca Almanya’ya kaparsan, merak uyandırıp, beklentiyi yükseltirsen işte böyle fiyatını da uçurursun.
31 Aralık gecesi yurtdışında sahneye çıkacak olan Tarkan 5 milyon TL kazanacak.
Hem yurtdışında olması, hem de o ismin Tarkan olması nedeniyle o fiyata hiç şaşırmam.
Aldatma sinyali
Diyorlar ki...
Erkek eğer aldatacaksa önceden sinyal verirmiş. Bunu diyen kişisel gelişim profesörleri, ilişki doçentleri, sevgililik ordinaryüsleri falan...
Size ‘gizli’ bir bilgi vereyim mi...
◊ Vicdansızlık gerektiren aldatma eylemini yapacak kadın da erkek de olsa sinyal vermez...
◊ Zaten belirti gösteriyorsa yakalanmak için yapıyordur...
◊ Akşam yemekte önce çorbayı kaşıklarsa aldatıyordur, pilava dalarsa aldatmıyordur...
◊ Sofradan erken kalkarsa başka sevgilisi vardır...
◊ Gece salonda uyuyorsa kafasında ilişkimizi bitirmiştir...
Geçiniz bunları.
Bu işlerin sinyali, ayak sesleri, göz kırpması olmaz.