‘Şşşt sakin ol’mak lazım

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Doğukan soruyor şimdi Zeynep’e; “Hiç mi saygın yok bana. Neden sahneni benim söylediğim şarkılarla bitiriyorsun” diye...

Öyle bir konu ki; tartışmaya değer mi değmez mi, arada kalıyor insan.

O şarkılardan biri “Sakin Ol”, diğeri de “Ben Adam Olmam”.

Yani herkesin çıkıp sahnesinde söyleyebileceği iki şarkı. Kimseye ait, kimseyle anılan şarkılar değil.

Zeynep’in o şarkı listesini hazırlarken, “Doğukan benden sonra çıkıyor, bu şarkıları da o söylüyor, en iyisi atayım bunları” diye düşüneceğini sanmam.

Sahne öncesi koşturmacasında bunlar çok kolay gözden kaçabilecek durumlar.

Buradaki talihsizlik konserini o şarkılarla bitirmesi ve hemen sonrasında Doğukan’ın çıkması olmuş.

Ayrıca illa birilerine kızacaksak...

Konser öncesi şarkı listesi hazırlanırken onu görüp uyarmayan ekibine bir iki söz söylemek lazım. (Varsa tabii.)

Ekip bunun için vardır.

◊ Uyarır...

◊ “Bence olmaz” der...

◊ “Değiştirsek mi?” diye sorar...

Yani, ‘şşş sakin ol’mak lazım kısaca.

Bunlar çok dert edilecek mevzular değil.

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“Satürn transiti yedim”

Geçtiğimiz günlerde Kelebek astroloji yazarı Aygül Aydın ile karşılaştık. Oturmuş sohbet ederken başka masadan genç bir kız geldi yanımıza.

Aynen şu sözlerle girdi cümleye:

“Aygül Hanım, doktorum ve İzmirliyim. 10’uncu evreden Satürn transiti yedim.”

Ben tabii şok...

Transiti bilirim ama Satürn transiti ne oluyor diye garip sorular dönüyor kafamda.

Neyse devam etti:

“Satürn döngüsü sırasında astrolojik hareketlere ilgim arttı. Yediğim transit beni sarstı. Sorgulama evresine geçtim.”

Ben dediklerinin hiçbirini anlamadım.

Tabii bizim Aygül anladı. Başladı anlatmaya.

Fakat doktor arkadaşımızın moral yerlerde. Yediği transit perişan etmiş onu, hiçbir şeye, mesleğine bile inancı, tahammülü kalmamış.

Fena depresyonda.

Astrolojiye inanın...

Fakat bu kadar da hayatınızın tepesine koyup, böylesine depresyona girecek

kadar bağlamayın kendinizi.

“Araplar para bırakıyor”

Sordum bir restoranın işletmecisine; “Çok Arap müşteriniz var, Türk müşterileriniz size kızıyor mu?” diye.

“Sorma abi” dedi; “10 yıllık müşterilerimizden bizi terk edenler oldu, gelmiyorlar artık, kızgınlar bize.”

E tabii dayanamayıp “Niye bunu göze alıyorsunuz?” dedim.

Meğer çok para bırakıyormuş Arap turistler.

İçki içmeyenler bile en büyük, en pahalı deniz ürünlerini söylüyormuş masaya.

Aralarından içki içenlerin bıraktıkları hesap zaten restoranın bir gününü kurtarıyormuş.

◊ Yani bir tarafta para (çok gerekli)...

◊ Diğer tarafta müdavim müşteriyi kaybetmeyi göze alma...

Kim haklı kim değil, ben çıkamadım işin içinden.

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Hayatınızda bulunması gereken insan tipleri

◊ Füsunkâr (büyülü): Biri olsun ve mutlaka ona sen çok ‘füsunkâr’sın deyin.

◊ ‘İyi ki varsın’cı: Muhakkak bir kişi de ‘iyi ki varsın’cınız olsun. Vallahi moral depolatıyorlar.

◊ Egosu tavan: Böyle insanlardan da birer adet gereklidir. Ne olmamanız gerektiğine örnektirler.

◊ Kibir abidesi: Çok samimi olmayın ama arada gözlemleyin bu tipleri.

◊ İyi aile babası-iyi aile annesi: Böyle bir çift arkadaşınız olmak zorunda ki yarın öbür gün alacağınız kararlarda sizi ittirsin.

◊ Flörtöz: Eğlenceli tiplerdir. O yüzden hayatınızda bulunmaları elzemdir.

◊ İsyankâr: Arada kafanızı dağıtacak olan arkadaş tipidir isyankârlar. Size ‘şükretmenin’ gerekliliğini hissettirirler.

◊ Agresif: Sinirlenmek, birilerine saydırmak istediğinizde arayın ve buluşun agresif arkadaşınızla. Sizin adınıza sinirlensin, kızsın, bağırıp çağırsın.

◊ Sesi güzel: Gerekirse hiçbir ortak noktanız olmasın, gerekirse sürekli tatlı tatlı atışın. Onun Allah vergisi bir yeteneği var; ‘sesi’. Hayatınızda bulunsun ve neşenize neşe katsın sesiyle.