Şaşkınlık içindeyim

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Sosyal medyada ‘Yakışıklı Güvenlik’ adıyla duymuşsunuzdur Muhammet Sürmeli’yi...

Hiç izlemedim, ne yapar ne eder. Bir alışveriş merkezinde güvenlik olarak çalışıyormuş. Ve TikTok’ta kelepçeyle falan dans ederek duyurmuş ismini.

Şimdi meselenin en önemli kısmına geliyorum işin. Bu arkadaş Ege Üniversitesi’nde söyleşiye katılmış.

Şaka değil. Bir baktım ne anlatıyor diye...

Almış eline kelepçeyi, garip hareketler yapıyor. “Tık tık kelepçeye vurun, sonra öpücük atın” diyor.

Haydaaaa... Bak sen şu eğitime! Üniversite yahu burası, üniversite!

Bu vasıfsız arkadaş nasıl olur da Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından birinde sahneye çıkıp söyleşi yapabilir, aklım almıyor. Tek özelliği ‘yakışıklı olmak’ olan -ki bu tamamen sosyal medyaya göre, bana göre doğru değil çünkü- biri çıkıp o sahnede ne anlatabilir?

Yazık.

Böyle tipleri hadi sosyal medyada meşhur ediyorsunuz anladım ama bari öğrencilerin karşısına çıkarmayın.

Dansçı güvenlik arkadaşımız belli ki utanmamış, siz utanın bari...

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O merkez açıldı!





Geçen ay gidip ziyaret etmiştim Medipol Hastanesi’nin Acıbadem’de açılan son hastanesini.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi diye geçen merkezin en önemli özelliklerinden biri ‘VIP’ hizmet verip son teknoloji cihazlarla donatılmış olması.

Mecburen tekrar gittim, çünkü ‘Kozmetik Dermatoloji ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ hizmete açıldı. Uzm. Dr. Makbule Dündar’ın başında olduğu merkezin açılışına grubun işletme direktörü Özer Koca da katıldı.

Ben bu işi sonuna kadar destekleyenlerdenim. Çünkü çok kişinin sağda solda gittikleri kontrolsüz güzellik merkezlerinde hayatlarının karardığını görüyorum.

Medipol’ün merkezinde tüm ihtiyaçlar bir katta toplanmış, başka yerde olmayan cihazlar var ve işlemler titizlikle yapılıyor.

En kısa zamanda baştan aşağıya bir yenilenme için Makbule Hoca’nın kapısını çalacağım. Tabii randevu alabilirsem...

Yazık ediyorsun

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Nejat İşler yine Beyoğlu’nda yerlere düşmüş. Abartı falan yok cümlelerimde. Bildiğiniz yerde sürünüyor, arkadaşları da onu kaldırmaya çalışıyor.

Sonra o kraldan çok kralcı arkadaşları kameralara falan saldırıyor. E be kendini bilmezler! Siz kimsiniz yahu?

Millete saldırıp görüntü alınmasını engelleyebileceğinizi mi sanıyorsunuz bu devirde!

Siz böyle zorbalık yapacağınıza arkadaşınıza sahip çıkın önce.

Adım adım kendini bitiriyor Nejat İşler çünkü.

Böyle giderse birkaç seneye ne dizi, ne film ne de tiyatrosu kalır. Ancak Beyoğlu’nda böyle görüntüleri olur kendisinin...

Merak edilen şarkı sözleri

Google, 2024’ün en merak edilen ve en çok aratılan şarkı sözlerini açıklamış.

Listeye Kanal D’nin “İnci Taneleri” dizisi damga vurmuş resmen.

Listenin tepesinde “Dilber” ve “Gemileri Yakarım” şarkıları var. Sonra Zeynep Bastık’ın “Lan” şarkısı, hemen arkasında ise Altın Kelebek’te ‘en iyi çıkış yapan şarkıcı’ ödülünü alan Emre Fel’in “Sana El Pençe Durmam” şarkısı yer alıyor.

Google’ın arama trendleri Türkiye kullanıcılarının neyi merak ettiğini açık açık yansıtıyor.

Şarkı sözleri kategorisi de müzik zevkimizi ortaya koyuyor.

Liste tam benlik, hiç şaşırtmadı beni...

Arabeski de var, oyun havası da, rap şarkıları da...

Bizler zaten bu türlerin bir karışımıyız.