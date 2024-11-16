Şaşırıp gururlandım

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Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi grubun en önemli bölümü. Henüz 6 aylık bir hastane, Türkiye’de kullanılmayan teknolojiyi kullandıkları bazı bölümleri var...

Mesela yürüme zorluğu çeken hatta hiç yürüyemeyen hastaları milyon dolarlık yatırımla açtıkları bir odaya sokup orada tedaviye alıyorlar.





Yapılan işlemleri Dr. Gökhan Özkoçak anlattı.

Hastaları nasıl yürüttüklerini ve hangi robotlarla çalıştıklarını gösterdi.Parayı verdim ve aldım diye bir şey söz konusu değilmiş sektörde... O cihazı size satan ülkeler sizi önce bir incelemeye alıyor sonrasında teknolojilerini size satıyormuş.

Bu bölümdeki ‘yürüme cihazı’ onlardan biri. Daha önce bilekten kavrayan bir robot yokmuş bu robot bilekten boyuna kadar her yeri çalıştırıyor...

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Merdiven altı klinik sorunu





Merdiven altı kliniklerden şikâyet çok.

Zehirlenenler, mikrop kapanlar, yanlış işlemle ağzını yüzünü tanınmaz hale sokanları görüyoruz.

Medipol Acıbadem’in Dermatoloji merkezinde Uzm. Dr. Makbule Dündar’ın yönetiminde cilt problemlerinin çözülme şansı var.

Genellikle yüze yapılan işlemler için hastaneler tercih edilmiyor, muhtemelen fiyatlardan çekiniyor insanlar.

Ama hastaneler bakanlık onaylı ve hijyen konusunda da çok titizler.

Cilt yaşım 47





Merkezde önce cilt yaşınıza bakıyorlar. Tedaviyi de ona göre uyguluyorlar. Öyle geldim şunu yaptırayım, bunu yaptırayım yok anlayacağınız.

Sanırım hafif sakallarımdan cilt yaşım 47 çıktı. Yaşım 38 ama cilt yaşım 47.

Bu biraz üzdü tabii. Ama bu saatten sonra o yaşı aşağıya çekmek için kendimi uzmanların eline bırakacağım.

Parkinson bitiyor mu?





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Doç. Dr. Ali Zırh Türkiye’nin ilk Parkinson hastalığı ve bağımsız hareket bozuklukları merkezi olan Parmer’in başında.

Neurolab İstanbul etkinliğinde yurtdışından gelen doktorlarla birlikte bu merkezde neler yaptıklarını anlattılar.

Akıllı ses ötesi teknolojisiyle hastalıkların önüne geçmeye çalışıyorlar.

Örneklerini gösterdiler, “Elleri titreyerek tedaviye giren Parkinson hastaları iyileşerek çıkıyor” dediler.

Ali Zırh bunu “Ameliyatsız MR yardımıyla ses dalgalarının belirlenen noktalara ulaşmasıyla titremelerin önüne geçiyoruz. Müdahalemizle titremeleri engelliyoruz” diye tanımlıyor.

Kendimi zor tutuyorum

Bir anket yapılmış o ankette yaşayan en seksi Türk kadını Zeynep Bastık seçilmiş...

Yani Zeynep bile istemez böyle bir unvanı biliyorum ama pes artık. Kim yapıyor bu yarışmaları, kim düzenliyor bu anketleri, kim veriyor bu ödülleri.

Cem Özer de tatlı bir gönderme yapmış konuyla alakalı: “Ben de vaktiyle en seksi Türk erkeği seçilmiştim.”

Anlayana güzel yanıt.

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