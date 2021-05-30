Sapanca’dan Antalya’ya

Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
***
Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.
Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
***
Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
***
Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.
“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.
Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
***
Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.
Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
***
Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.
Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
***
Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.
Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...
‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...
Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.
Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.
Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.
Öyle bir heyecan yani...
Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...
Ama dönüş vakti geldi sanki.
Yemek yerken ‘çok güzel, çok lezzetli’ gibi düşünceleri aklınızdan atın. Bu düşünceler yemeği hızlı ve çok yememize neden oluyor.
Kirkor Sahakoğlu’nun ‘Zamansız’ adlı kişisel sergisi bugün kapılarını açıyor. Galeri 77’deki sergi online da gezilebilecek.
Bir Türk kahvesi sonrası arkadaşınıza fal baktırsanıza bugün.
BTS gençlerin en sevdiği müzik gruplarından biri. Yeni şarkıları ‘Butter’ı dinleyin.
Hotel Caeli dünyanın en iyi otelleri arasında gösteriliyor. Eceabat’taki otele hafta sonu için rezervasyon yapabilirsiniz.
Polisiye tutkunları ‘Riga’nın Köpekleri’ kitabını bugün sipariş versinler. Kurt Wallender’in macerası çok heyecan verici.
Alışveriş yapmak mutluluk veriyor. 2021 plaj modası kataloglarına bakın. Belki beğendiğiniz bir şeyler olur.
Bodrumculara müjde! Göltürkbükü’ndeki Divan Otel baştan aşağıya yenilendi ve sezon açıldı.
‘Çizgi Film Gurmeleri’ bugün itibarıyla Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında başlıyor. Çocuklarınızla seyredin.
Bugün dışarı çıkıp elektrikli scooter turu yapılmaz mı? Yapılır.
İtalyan sanatçı Gian Maria Tosatti’nin enstalasyon sergisi bugün Tarlabaşı’nın tam ortasında yer alan bir binada açılıyor.
Kalben ‘Şanssız Mücadeleci’ diye bir şarkı çıkardı. Ama ne şarkı! Bugün muhakkak dinleyiniz efendim.
21.30’da TRT 2’yi açın. Film kuşağında ‘Marie Curie’ var. Ünlü fizikçinin hayatını keşfe çıkacaksınız.
Yeni dünya düzeninde insan odaklı olmak çok önemli. Dr. Melik Karabıyıkoğlu’nun ‘Müşteriyi Yakalamak’ kitabı sadece iş insanlarını değil herkesi ilgilendiriyor.
◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡
◊ Ortada bir kimlik ‘araklaması’ var...
◊ Ortada sahte itibar yüklemesi var...
◊ Ortada başkasının emeğinin üzerine ‘çökmek’ var....
Var da var...
Sene 2007...
‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
****
‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
***
‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
***
Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
***
20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.
İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.
Ben bu iki sektörden birinde olsaydım, pandemi sonrası yapacağım ilk şey meslektaşları toplayıp yeni bir dernek kurmak olurdu.
Hani yaza çize kıllarını kıpırdatamadığımız müzik sektörü temsilcileri var ya...
Hani müzisyenlerin aidat falan ödediği...
Hani telif haklarının toplandığı yerler...
İşte onun yerine yeni bir oluşum mesela.
Çok iyi olmaz mı?
Her gün ‘5 ceviz, 5 badem’ yiyelim. Fazlasına gerek yok. Uzmanlar bu sayının yeterli olduğu görüşünde.
***
Nefes egzersizi, güne enerjik başlatıp gece yatarken rahat uyumamızı sağlıyor. Hadi burundan nefes alıp ağızdan vererek egzersize başlayın.
***
‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’, Devlet Tiyatroları tarafından haziran ayı itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programa şimdiden bakıp biletlerinizi alın.
Ufak bir tükenmişlik hissettim.
Neden biliyor musunuz?
‘La Casa De Papel’ yüzünden...
Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.
Çekimler tamamlandı.
Yakında yeni seriyi izleriz.
Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.
Neyse...
Geçen seneyi değil ama önceki senenin yaz sezonundaki fiyatlarını çok iyi biliyordum.
Bu sene öğrendiğim fiyatlar tüm bildiklerimi unutturdu.
Yeni bir sayfa açtırdı bana.
Canımı sıktı.
Diyelim sezonda 1 aylık müstakil bir ev kiralamak istiyorsunuz.
Tercihiniz de lüksten yana oldu...
Lokasyon olarak, Cennet Koyu’nu seçerseniz 5+1 villa için aylık 800 bin lira, Yalıkavak’ı seçerseniz 6+1 için aylık 600-700 bin lira, Türkbükü’nde 3+2 bir villa için ise aylık 350-400 bin lira ödemeniz gerekiyor.
“Lüks olmasın, uyumadan uyumaya geleceğim” diyenler için eskiden günlüğü 400-500 liraya tutulan dairelerden artık eser yok.
“Yeni nesil çok başarılı müzisyenler var. Hazırladığım ‘best of’ta onlara el vereceğim” dedi...
Gençlerle ‘best of’ işi ilginç.
“Ee ne var, bu yeni mi sanki” ya da “Tutmaz bu iş geç” diyebilirsiniz.
Ama illa mesleğe yıllarını vermiş isimlerin şarkılarını yine aynı seviyedeki isimler mi seslendirecek?
Sadece Deniz Seki için değil best of hazırlığındaki diğer isimler için de düşündüm.
‘Yeni nesil müzisyenlerden kimler bu işin hakkını verir’ diye kafa patlattım.
Irmak Arıcı: Düetlerin aranılan ismi olmaya aday. Şimdiden birçok isim onunla düet yaptı. Spotify, Apple Music gibi platformlarda olmayan şarkılar YouTube’da en çok dinlenenler arasında.
Kim Bu Reyhan
Sapanca’dan Antalya’ya
Bir otel, kafalardaki Antalya Kemer algısını değiştirebilir mi? Bir otel, “Bodrum mu Antalya mı” diye kıyaslatabilir mi?
Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Ama bazı yerler var ki fark yaratıyor.
Türk turizmine büyük katkı sağlıyor.
İşte öyle yerleri gördükçe, duydukça, deneyimledikçe yazacağım.
Onlardan birindeydim geçtiğimiz günlerde.
Kemer’deki NG Phaselis Bay’dan bahsediyorum.
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Sapanca’daki otellerinden sonra Antalya’da eski bir oteli satın alıp baştan yaratmış.
“Pandemi döneminde şu kadar harcadı”, “Yatırım maliyeti ile dudak uçuklattı” falan demeyeceğim. O işleri ekonomicilere bırakıyorum.
Ama Phaselis Bay nokta atışı bir lokasyonda, nokta atışı bir hizmet sunmak için kurulmuş. Pandemi nedeniyle otelde sadece Türk ve Ukraynalı müşteriler vardı. Resmen akın etmiş Ukraynalılar otele.
Kimseye soru sormadan “Neden burası?” diye düşündüm.
Ve şu sonuçları çıkardım:
◊ Antalya’da bulunan üç koydan birine kurulmuş otel. Resmen dikine uzanan dağların arasında uyanıyorsunuz sabahları.
◊ Antalya’nın denize en yakın oteli olmuş. Bu da deniz sevenler için tercih sebebi.
◊ Otel çok büyük. Ama yorucu değil.
◊ Sessizlik isteyenler için ‘sessiz havuz’ ve deniz kıyıları alternatifi var.
◊ İtalyan, Türk, steak, Uzak Doğu ve balık restoranlarındaki mutfak şefleri işinin ustaları...
◊ Otel, aile geleneği ile yönetiliyor. Hem de son derece ‘mütevazı’ olan bir ailenin geleneğiyle. E durum böyle olunca misafirler kendilerini rahat hissediyor.
Haziran ayında yüzde 98 doluluk var otelde. Ama Ruslar, Türkiye’ye gelmeye başlayınca ortalık karışacak. Temmuz ve ağustos aylarında da Phaselis’e büyük talep olacak.
Özel jetle Kemer’e
Erkan Güral, isteyen misafirleri özel araçlarla evlerinden alıp özel jete bindireceklerini ve otellerine getireceklerini anlattı.
Üstelik dünyanın neresinden olursa olsun.
E şimdi bu hizmet karşısında gel de şımarma...
Bodrum’da aldığın keyfi başka bir yerde alacaksın deseler ‘bak işine’ derdim.
Ama büyük konuşmamak gerekiyormuş.
Sola bakma dönemi bitti
Restoran ve kafeler açılınca dikkat edin.
Şöyle göz ucuyla diğer masaları kontrol edin.
Menünün sağına mı bakanlar fazla, yoksa soluna mı?
Menüde sola bakmak, ben istediğimi yerim fiyatı beni hiç ilgilendirmiyor; sağa bakmak, yiyeceğim tamam ama fiyatına da bir bakayım anlamına geliyor.
Eskiden menünün soluna bakanlar artık gözlerini önce sağ tarafa çeviriyor.
Eskisi gibi ‘onu getir, şunu da getir’ dönemi bitti.
En son restoranlar açıkken bunu yapanlar vardı.
Sanırım önümüzdeki süreçte sayıları daha da artacak.
Birçok kişi parasını kontrollü harcayacak artık.
Aşk Sıla’yı kör mü ediyor
İlker Kaleli ile ilişkiye başlayan Sıla, Burçin Terzioğlu’nun yakın arkadaşı Sinem Kobal’ı Instagram’da silmiş. Neden böyle bir şey yapar bir insan?
Ya biz 2000’li yıllarda lise, üniversite okuyanlar bu çilenin büyüğünü çektik.
◊ ICQ’da arkadaşsın, sil.
◊ Kantinde sana neden ‘patso’ ısmarladı, yeme!
◊ Serviste onunla konuşmuşsun, konuşma!
Yani bezdik.
Üstelik bunu yapan Sıla yahu...
E Sıla, sen yazdığın şarkı sözlerinde “kadın ruhundan anlıyorum” mesajı veriyordun...
Durup dururken, üstelik ilişkinin başında bu sahiplenme, bu dominantlık neden?
Aslında aklıma gelen bir ihtimal daha var. Ya Sıla bu hareketleri yapmak ‘zorunda’ kaldıysa?
İlker Kaleli, “Burçin Terzioğlu ve arkadaşlarıyla eski diyaloğum yok, ben zamanında onları çok kırdım zaten. Sil gitsin” demiş olabilir mi?
Olabilir olabilir...
Normal mi bilmiyorum...
◊ Hiç Friends izlemedim.
◊ Game of Thrones’a başlamadım.
◊ Avatar’a göz ucuyla bile bakmadım.
◊ Stranger Things’i hiç sevmedim.
◊ Westworld izlerken 3’üncü bölümden öteye geçmedim.
◊ Seinfeld bana hiç akıcı gelmedi.
◊ The Handmaid’s Tale’ın ilk sezonunu 1 senede bitirdim.