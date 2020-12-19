Sana ne be sana neeeee

Kahvaltı dansına ne dersiniz?
Bir şeyler hazırlarken hareket etmeyi ihmal etmeyelim olur mu?
Zaten sokağa çıkmak yasak, fırına gitmeye üşensek bugün, bol otlu bir kahvaltı yapsak? Mis gibi olmaz mı?
Pijamayı çıkarın üstünüzden.
Güzelce giyinin, evde de olsanız giyinin.
Yarım saatlik bir cuma koşusuna çıkalım. Mutlaka havaya uygun kıyafetler seçelim.
O çok sevdiğimiz kafeye uğrayıp en beğendiğimiz kahveyi alıp yürürken yudumlayalım mı?
“Kahvaltı yapmıyorum” diyenlerdenseniz doktorlar bu dönemde kahvaltının öneminin altını çiziyor.
Evinden çıkarken eline bir market poşeti alıp yasağı ihlal edenler var. Görürseniz şikayet edin.
Kadıköy sokakları renklendi. Dev heykeller, rengarenk süslemeler moral veriyor. Belki kısa bir yürüyüş fena olmaz.
Alarm ertelemek gün içinde kendimizi yorgun hissettiriyor. Alarm ertelemeyelim.
YouTube’un ‘late night’ programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi online seyretmek için bilet alabilirsiniz.
Tamam dedim “geçmiş olsunnnn”...
Tüm gün o “DM” (Direkt mesaj) kutusunu düşündüm durdum.
O “DM” ki şimdi bin pişmandır.
O telefon ki gelen bildirimlere dayanamayıp ömrünü tamamlamıştır.
O İrem ki “Nereden yazdım böyle bir mesajı” diye kafasını duvarlara vurmuştur.
Öyle de olmuş.
İrem Derici gelen mesajlar ve arkadaşlık istekleri karşısında şoke olmuş.
Sabah kahvaltısı için peynirli, otlu omlet yapabiliriz. Ekmekten uzak duralım bugün.
Erkan Oğur’un açtığı müzik okulunda dersler online devam ediyor. Bağlama, kopuz, kanun... Geç demeyin, bence girip bir inceleyin.
Her güne özel bir müzik listesi yapıp, sabahlara kendi listenizle başlamaya ne dersiniz?
Yılbaşı sofrası için ‘MSA’ yardıma koşmuş. Yılbaşı pastası ya da etler ve pişirme teknikleri derslerine evinizden katılabilirsiniz.
Omzuna yaslanıp ağlarsın...
İçinden çıkamadığın durumlarda fikrini alırsın...
Dara düştüğünde ilk ona koşarsın...
Varlığını hep arkanda hissedersin...
Ama Hadise’nin öyle bir ablası var ki...
Allah düşmanımın başına vermesin.
¡¡¡
Ya siz kardeşsiniz.
Dışarıda kısa bir yürüyüşe ne dersiniz?
Yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Eğer evdeysek, Şevval Sam’dan bir tango eşliğinde ev sporu yapabiliriz. Şarkımızın adı “Bozcaada”.
Bugün çay tercihimiz yine yeşil çay olsun.
Ama unutmayın günde en fazla 2 fincan!
Ama sonra “Acun Ilıcalı açıkladı” başlığıyla çıkan haberleri gördüm.
Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformu Exxen’de yayınlanacak içeriklerin yıllık bütçesinin 900 milyon TL olduğunu söylemiş.
Bu işte bir yanlışlık mı var diye Acun Ilıcalı’yı aradım.
Yokmuş.
Doğruymuş.
Fazlası varmış azı yokmuş.
ÜYELİK ÜCRETİ
-Bir mum şömine efekti yaratır mı? Yaratıyormuş. El yapımı Feu du Ciel mumlarında kullanılan çıra, yakıldığı ortamda sesiyle yanan şömine hissiyatı veriyor.
-Yemek yapmaya uzaksak “doğru pişirme tekniklerini” mutlaka inceleyelim. Uzmanlar uyarıyor; yanlış pişen besinler vitamin değerini kaybediyor!
-Tam “sahlep” havası. Üstelik uzun süre tok tutuyor.
Peki nereye gidiyor bu “ben eğlenirimciler?”
Mevsim kış olunca en popüler lokasyonlar da Uludağ ve Kartalkaya...
Tabii fiyatlar da o “popülerliğe” göre belirlenmiş.
Mesela Kartalkaya’da izole bir oda tutmak istediniz.
Hatta yılbaşından bir gün önce, 30 Aralık Çarşamba günü otelime gireyim, 3 Ocak Pazar günü de çıkarım, 4 gün bana yeter dediniz.
Ama öyle sıradan bir oda tutmak da istemiyorsunuz.
Malum virüs tehlikesi tepemizde...
İşte bunun için ödemeniz gereken tutar 4 gün için 307 bin 800 TL...
Dün akşam çok ağır yemek yediyseniz bugün bol posalı beslenmek gerek. Kırmızı pancar, zeytin ve bir ot salatası şahaneeee bir seçenek...
Hiç “rebetiko” dinlediniz mi? “Stelios Kazantzidis”ten “Arapines” adlı eseri açın biraz da ses verin... Kendinizi dans ederken bulacaksınız.
Bugün şöyle güzel bir kış çorbası mı yapsak? Mesela “zerdeçallı tavuk suyu çorbası...” Misss...
“Molino Cucina” seçeceğiniz taze makarna ve sosunu kapınıza kadar getiriyor.
Şu şımartma kutularına bakar mısınız...
Pasta ve tatlı dünyasının kraliçesi,
Haydi Kalamış Parkı’na. İKSV tarafından parka yerleştirilen dans platformunda istediğiniz müzikle gönlünüzce dans edebilirsiniz...
Atasay yeni nesil bilekliklerinde ‘yapay zeka’ teknolojisini kullanmış. Ortaya çıkan ürünler ilginç...
Hafta sonu öncesi alışveriş kalabalığına girmemek için eksiklerimizi bugünden tamamlayabiliriz...
‘Kahkaha Yogası’na başlamaya ne dersiniz? Çok iyi gelmez mi? Eğitmen Melis Pitelon’un sosyal medya hesaplarında tüm bilgiler var.
Ne nefretmiş...
Ne doluymuşsun meğer Gülşah Saraçoğlu...
Ne sinirliymişsin...
Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına dalıp ortalığı dağıtmasını dehşet içinde seyrettim.
Gülşah Hanım daha önce de beyefendinin evini basıp ortalığı dağıtmış.
Anlaşılan birleştirici değil dağıtıcı bir yapıya sahip ünlü modacı.
Kısık sesle gün boyu caz dinleyip üzerimizde bırakacağı etkiyi gözlemleyelim. Benden size Apple Music’ten bir caz listesi önerisi “100 Best of Jazz”.
Yılbaşı gecesi evdeyiz.
Haydi bugün kendimizi mutlu hissettirecek ‘stil’ önerilerine bir göz atalım.
Hediye almak da vermek de mutlu eder.
Bu sıralar internet siteleri yılbaşı için hediye önerileriyle dolu.
“MSA’nın restoranı” diye bir gerçek var. Onlar da artık gel-al seçeneğiyle sofralarınıza geliyor.
Güzel haber.
Haydi salı günümüz ‘Türk kahvesi’ ile başlasın...
Atıştırmanın sağlıklısı olur mu diyenler için ‘Sağlıklı Atıştırmalar Atölyesi’ internette sizi bekliyor...
Kolesterol tehlikesine karşı ‘ceviz’ yemeyi bugün de unutmayalım lütfen.
Bugün yanımızda su şişesiyle gezelim. Böylece günde 2 litre suyu rahatça içeriz.
İstanbul’un sokakları ‘İstanbul the Lights’ projesi ile renklenmeye başladı. 3 Ocak’a kadar rengarenk İstanbul’un bol bol fotoğrafını çekin.
Haydi biraz mutlu edelim kendimizi. ‘El yapımı çilekli pralinler’ için Instagram hesabı; ‘hermosachocolate’.
Dünya Sağlık Örgütü haftada
Nero çok hareketli diye kurşunların hedefi oldu. Kont havlıyor diye vuruldu.
Hatay’da bir ‘ruh hastası’, Goldi isimli köpeği yaraladığı için gözaltına alındı. Serbest kalınca ilk işi Goldi’yi öldürmek oldu.
Sütlaç adlı kedi evinin neşesiydi, pompalı tüfekle aldılar canını.
Sisi, yavruları Paşa ve Tosun ile birlikte çöp konteynerinde bir poşet içinde ölü bulundu.
Son olarak Diyarbakır’dan geldi vahşet haberi. ‘Büyü yapmak için’ bir kedinin ayaklarını kesmişlerdi.
Öldü dün...
Ne istersin senden güçsüz bir canlıdan?
Rutinler yaratıcılığı öldürür, evinizi düzenlemeye ne dersiniz?
Bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilirsiniz. Faydalı olmak güzeldir.
“Türkiye’de aç sokak hayvanı kalmayacak” sloganıyla yola çıktılar. “Pawguard” adlı Instagram hesabını takip edin, ödüllük işler yapıyorlar.
Haklıydık da...
Maske takmıyor, üstelik bu umursamaz tavrını tüm eleştirilere rağmen sürdürüyor falan dedik.
Amaaa... Bir dakika!
Eleştiri dediğinizin de bir sınırı olmalı.
Açıyorum televizyonu, ilk duyduğum cümle;
‘Psikolojik sorunları olan Merve Boluğur...’
Bakın ‘iddia’ falan denmiyor.
Sana ne be sana neeeee
Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla çok konuşuldu.
Sebebi de fotoğraftaki makyajıydı.
O paylaşımı gören sosyal medya tacizcileri hemen geçtiler klavyelerinin başına, başladılar nefretlerini akıtmaya;
“O nasıl tip sen kaç yaşındasın...”
“O yaşta bu makyaj hiç yakışıyor mu...”
“Koca kadın gibi olmuşsun tühhh yazıklar olsun...”
“17 yaşında makyaj yapaMAZSIN!”
Ya sana ne?
Ne yani, göz önünde olan biri istediği makyajı yapamıyor mu?
Kıyafetini klavye delikanlılarına göre mi seçmesi gerekiyor?
Aslında sorun çok derinlerde.
Sorun psikolojik.
Bu acımasız eleştirileri yapanlar ne eleştirdikleri kişinin yaşını düşünürler,
ne ailesini...
Bu hakaretleri edenler ne onun değerlerini göz önünde bulundururlar ne de işini gücünü.
Tek amaçları var onların;
Kendi mutsuzluklarını empoze etmek...
Bakın sevgili sosyal medya yaratıkları!
Bir kadın makyaj da yapar hatta o makyajı bazen fazla da kaçırır.SANA NE!
Giydiği elbise bazen açık da olabilir...
Bazen fazla kapalı da...
KİME NE!
Bazen kilo da almış olabilir...
Bazen çok zayıflamış da...
BİZE NE!
Bi çıkın be hayatımızdan...
İşinize bakın.
Bi yok olun ne olur.
Kendi mutsuzluğunuzla baş başa kalın.
Instagram hırsızlarına dikkat
Birkaç fenomen var...
Takipçi sayıları 15-20 milyonlara dayanmış. Öyle popülerler yani.
Ne iş yaparlar bilmiyorum. İçerik üretirler mi derseniz? HAYIR.
Önerileri değerli, yorumları kaliteli mi derseniz? HAYIR.
Bir şeyler öğretiyor, bir iki de olsa izleyen bir şeyler kapıyor mu derseniz? HAYIR.
Peki ne yapıyor bu isimler?
Instagram’dan çekiliş yaptıklarını söyleyip parayı veren kişilerin takipçi sayılarını artırıyorlar.
Eğer sağlam takipçi sayınız olsun istiyorsanız bu kişilere 20-30 bin lira ödemeniz gerekiyor.
Siz takipçi kazanıyorsunuz, onlar da sizden topladıkları paralarla, cep telefonu, tablet, saat, tam altın hatta bazen araba çekilişi yapıyorlar! (İddiaları yaptıkları yönünde...)
Çekilişe katılmak için bir numaralı şartları, kendilerine para veren sosyal medya hesaplarının takip edilmesi.
Siz çekilişe katılanlar...
Hanginiz büyük ödülü kazandı bugüne kadar bir kişi çıksın ortaya...
Ya siz takipçi satın alıp bu kişilere binlerce lira verenler...
Hanginize gelen takipçiler halen sizi takip etmeye devam ediyor bir kişi söylesin bana... Kaç kişi istediği hizmeti aldı?
Ya da şöyle sorayım, kaç kişi dolandırılmadı? Söylesin...
Bu sözde fenomenler, yaptıkları çekilişlerde haftada 1 milyon TL kazanıyorlar.
Hatta bazen daha da fazlası. Şimdi gelelim işin farklı bir boyutuna.
Yasal mı yaptıkları?
Asla değil.
Ne vergi ödüyorlar ne başka bir şey. Bu yasa dışı çekiliş yapan dolandırıcılara aman kanmayın...
Korona korkusu servet harcattı
Biz buna karavan mı desek?
Ev mi?
Yoksa özel jet ya da yat mı bilemedim. Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey’nin karavan merakı biliniyordu. Ancak bu kadar gösterişli karavanları tercih etmiyordu.
Hatta özel tatillerinde de karavan kullanmıyordu dünya starı.
Ama bu kez işler biraz değişti.
Korona korkusu anlaşılan onun da alışkanlıklarını değiştirmiş. Kızıyla yılbaşı tatili için dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Aspen’e giden Mariah Carey aylık 2 milyon TL civarında kiralanan bir karavan tercih etti. Karavanın her noktası özel dizayn edilmiş. 2 yatak odası... Tam donanımlı mutfak... 3 banyo...
Devasa bir yaşam alanı var.
Karavanlarını bir yılbaşı ağacı gibi süsleyip yola koyulan anne kıza özendik... Cidden canımız çekti.
Fena mı olurdu şöyle bir karavanla, Palandöken’e gitsek...
Erciyes’e çıksak...
Sarıkamış’ta kristal karları seyretsek...Müge Boz: “Ya uzaylılar kaçırırsa”
Oyuncu Müge Boz’un katıldığı bir instagram canlı yayınını seyrettim.
Belli ki karantina mağduru...Belli ki pandemi yaralısı... Besbelli ki bu zorlu süreç kafasını çok karıştırmış.
En büyük korkusunun uzaylılar olduğunu söyleyen Müge Boz, “Ya bir gün beni kaçırırlarsa diye düşünmeden duramıyorum” dedi.
Hatta öyle bir endişe ki, bunu dillendire dillendire eşine de bulaştırmış. Artık ailecek korkuyorlar uzaylılardan.
Yani evlerinin civarına şöyle ışıklı bir drone ile yaklaşmaya kalkanın vay haline.
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