Samuray Özgür

Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
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Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
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Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
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Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.
◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.
Açın YouTube’u ve ‘kundalini yoga’ yazın. Sabah yoganızı yapıp güne enerjik bir şekilde devam edeceksiniz.
‘Amelie Lens’ bu pazar İstanbul’da olacak. Dünyanın önde gelen kadın tekno müzik efsanelerinden olan ‘Amelie’yi dinlemek için son şanslarınız.
Küçükçiftlik Park’ta bugün bahçe tiyatrosu var. Sahnede Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh olacak ve ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu oynayacaklar.
Sokak kafelerini özlediyseniz Cihangir’e gidin bugün. Her cadde gençlerin akın ettiği kafelerle dolu.
ENKA Sanat bugün itibarıyla açık hava etkinliklerine başladı. Konser ve tiyatroların olacağı etkinliklerden birine bilet alın.
Tatil için en uygun haftaya girdik. Sakinlik seviyorsanız, hafif esen rüzgar tam aradığım şey diyorsanız hemen tatil planı yapın.
‘Scrabble’ olur ‘Monopoly’ olur ‘tavla’ olur. Siz seçin ve arkadaşlarınızla keyifli bir rekabete girin.
Maximum Uniq sahnesi bugün Emre Aydın’ı konuk ediyor. Konserin biletleri ‘Biletix’te.
Bir vale ile müşteri birbirine girdi. Kavganın sonunda valenin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Sezon başı çok uyardık.
◊ Bu sene çok daha dikkatli olmalıyız dedik.
◊ Valelere denetim gelsin, güvenlik görevlileri sıkı kontrolden geçsin, mekanlara beli silahlı müşteriler alınmasın dedik...
Olmadı, dinletemedik. Şimdi her ay bir ölüm haberi geliyor Alaçatı’dan.
Daha geçtiğimiz ay bir vale hayatını kaybetti. Üstelik mekana alınmayan bir kişinin silahından çıkan kurşunlar yüzünden.
Onun görüntüsünü çekemedi kimse, çünkü olayı gören herkes can havliyle sağa sola kaçışıyordu.
Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?
Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...
“Kibariye sen n’apıyorsun, kendine gel” dedik.
“Eşiniz Ali Küçükbalçık sizi aldatıyor, görüntüleri görmediniz mi?” diye sorduk.
Ali Küçükbalçık’ın geçmiş vukuatlarına bakınca şaşırtmamıştı bizi olan biten.
Ama Kibariye’nin tavrı çok ilginçti...
Şimdi ortaya çıktı ki, o fotoğraftaki çift Fransa’da yaşayan yani olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çiftmiş. Yani bu kez masummuş Ali Bey. E iyi de, üzerinden 2 ay geçti yahu.
Çıkıp neden yalanlamadınız?
Siz Kibariye Hanım...
Aşureler yapılıyor, mis kokular etrafta dolaşıyor. Siz de aşure yapıp komşularınıza dağıtmaya başlayabilirsiniz.
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Devrim Erbil, “İstanbul’dan Bodrum”a sergisiyle yarından itibaren Bodrum-Hebilkoyu’nda sanatseverlerle buluşacak.
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Dr. Ayça Kaya’nın sağlıklı yaşam önerilerini, Türkiye’nin ünlü şeflerinin modern tariflerini, gastronomi yazarlarının deneyimlerini paylaşacağı haftalık yemek gazetesi ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’ bu cumartesi çıkıyor.
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İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde konser haftası başladı. Bugün saat 14.00’te ‘Quartist’ AVM önünde performans sergileyecek.
Baştan beri reklam ilişkisi diye söz edilen aşk ‘güya’ bitmiş.
Dedikoduların nedeni, Can Yaman’ın Diletta’nın doğum gününe katılmaması. İşte başlığın cevabı burada gizli!
Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz, ‘ayrıldı’ söylentilerinin çıkmasına neden olursunuz.
Can ile Diletta ayrı mı? Yoksa tam gaz devam mı?
Bilmiyorum.
Ama soruyorum...
Ağustos ayının sonlarına doğru 5. Bozcaada Caz Festivali başlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivale gidip yazın son tatilini yapın.
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başladı. Yıldızlar geçidinde bu akşam sahne Evgeny Grinko’nun. Biletler mobilet.com’da.
12 mutfak aletinin yaptığı işi tek başına yapan dijital mutfak Thermomix, her mutfakta bulunması gereken teknoloji.
49. İstanbul Müzik Festivali bugün başlıyor. Açık hava mekanlarda düzenlenecek konserin açılışını Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Adres Harbiye Açıkhava Tiyatrosu.
Vestel PSM Radyo’nun başarılı programcısı Okan Aydın, bugün DJ setinin başına geçiyor. Saat 20.00’deki performans, Zorlu PSM Amfi’de.
Büyük Çin Seddi sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın ve bilgisayar başında Çin tarihini öğrenin.
Pizza vardır evet ama İtalyan pizzası diye bir gerçek de vardır. Üstelik yapmayı öğrenmek istiyorsanız bugün şanslı gününüz. EKS Mutfak Akademisi’nde İtalyan pizzası workshop’u var.
2011 senesinde Avrupa turnesinin ilk konseri için Belgrad’da sahneye çıkmıştı Amy Winehouse.
O konser Avrupa’nın dört bir yanından gelen Winehouse hayranları için kabusa döndü.
Sahnede duramıyordu ünlü şarkıcı.
Garip hareketler yaparak bir ağlıyor bir gülüyordu.
Şarkılarını okuyamıyordu.
Irmak Arıcı’nın Sakarya’daki konser görüntülerini izlerken 2011 senesine, Belgrad’a gitti aklım.
Sahnede resmen ‘durdu’ Irmak Arıcı.
-Metin Zakoğlu ile ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyunu bu akşam 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de...
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-Katlanabilir telefon dönemi başladı. Samsung’un yenisi Galaxy Z Flip 3’ü deneme fırsatını kaçırmayın. Stil severlere duyurulur.
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-‘Finesse Chef’s Kitchen’ seçkin şefleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ağustos’a kadar mutfağı başarılı şef Doğa Çitçi yönetecek. Side’deki ‘Paloma Finesse’yi keşfetmek için güzel bir bahane.
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Özetle şunları diyor;
“Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihinlerinize rahmet diliyorum. Bekçilik yapmayın, icraat yapın. Yanar döner olmayın, dik duranlara saygılı olun.”
Bu ‘manifesto’ya göre biz, kötü kalpli, kirlenmiş zihinli ve yanar döner olduk.
Peki...
Canın sağ olsun Irmak ama, tüküren sensin, kötü kalpli olan biz öyle mi?
Trafikte terör estiren sensin, kirlenmiş zihin bizler öyle mi?
Kameralar önünde başka, özel hayatında bambaşka bir Irmak olan sensin, yanar döner olan bizler öyle mi?
Yapılan bazı açıklamaların ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz.
Bakınız Deniz Akkaya’nın son açıklamaları mesela.
“Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” dedi Akkaya.
Sonra da bir paylaşım yaptı ve “Cımbızlamayın sözlerimi, videonun tamamını izleyin” dedi.
İzledim elbette.
Benim için önemli olan cümle “Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” cümlesiydi.
Bunun öncesi, sonrası hiç önemli değil.
Allen Hulsey, DJ kabininde kanun, saz ve elektro gitarla unutulmaz performanslar sergiliyor. Her cuma ve cumartesi Bodrum Galia’da Allen’ı dinleyin...
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Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinin bugünkü konuğu Melike Şahin. “Tutuşmuş Beraber” şarkısıyla adını duyuran ismi kaçırmayın...
Uluslararası üne sahip Şef Fatih Tutak’ın restoranı TURK Fatih Tutak, Now Bomonti’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Sıradanlıktan sıkılanlar mutlaka bugün uğramalı...
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Cumartesi planını bugünden yapın. Genç isim Can Aydın, cumartesi akşamı 21.30’da Etiler Scarlet’te sahneye çıkacak.
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Semaver Kumpanya’nın rekortmen oyunu ‘Cimri’, bu akşam Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda.
İstanbul’da iyi tapas yapan bir yer var. Kuruçeşme’deki ‘The Steeve’de Latin akşamı keyfi yapın.
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Diğeri genç. 30 yaşında. Şu dönemin ünlülerinin hayat mücadelesi gibi bir dertleri olmadığı için hayat tecrübesi konusunda sıkıntıları var.
Erkan Özerman’ın Edis’i azarladığı ödül törenindeydim.
Tören, katılımcıların kaçmaması için teknede yapıldı. ‘Yook öyle ödül alıp kaçmak’ dediler yani.
Fakat organizasyon ekibi ünlü isimlere torpil yaptı.
Tekne açılmadan, Hande Yener, Edis, Hande Ünsal gibi isimlerin ödülleri dağıtıldı.
Ödülünü ilk alan isimlerden biriydi Edis.
BBC’nin fantastik suç dizisi “The Watch” bu akşamdan itibaren 2’nci sezonuyla BBC First ekranlarında yayında...
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Turkcell Yıldızlı Geceler Konser serisi bu akşam son buluyor. Sahneyi Ebru Yaşar kapatacak. Biletler biletix’te...
RNB-POP’un genç ismi Güneş yeni teklisini çıkardı. “Dikenlerinle” adlı şarkıyı dinleyin...
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Onca çocuğun ve velinin hayatını riske atmaya hakları yok.
Dileğim bu yasağın sadece öğretmenlerle sınırlı kalmamasıdır.
Bakın gece hayatı yavaş yavaş hareketlendi.
Restoranlar, kafeler, canlı müzik mekanları dolmaya başladı.
TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer çok değerli bir açıklama yaptı. “Aşı zorunluluğu gelsin” dedi.
Başta Kaya Bey ve diğer işletmecilere çok açık çağrımdır; ‘Mekanlarınızda sahneye çıkan, çıkacak olan sanatçılara ve ekiplerine de aşı kartı sorun.’
◊ Yok öyle hem para kazanayım hem aşı olmayayım demek.
◊ Yok öyle ben şarkımı söylerim ama aşımı olmam diye düşünmek.
Samuray Özgür
Uzun zamandır böyle radikal değişim görmemiştim. “Arka Sokaklar”ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın paylaştığı fotoğrafa o yüzden çok tutuldum.
“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.
Özgür Ozan...
◊ Saçlarını uzatmış...
◊ Samuray topuzu yapmış...
◊ Bağrını açmış...
◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...
Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.
Yaşın falan hiç önemi yok.
Bu saatten sonra bir dönem projesi çok yakışır ‘Komiser Hüsnü’ye.
“Samuray Hüsnü”, “Viking Hüsnü”, “İmparator Hüsnü" diye farklı farklı isimlerle anılabilir artık.
Gençlik Oyunları
Belediyelerin gençlerle ilgilenmeleri, onlara enerjilerini atacakları imkanlar tanımaları çok önemli bir mevzu.
Başakşehir Belediyesi bunu en iyi yapanlardan.
Genç Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu önderliğinde “Başakşehir Gençlik Oyunları”nı başlatmışlardı, şimdi ismini “İstanbul Gençlik Oyunları” diye değiştirmişler ve Türkiye’de benzeri olmayan bir formata sokmuşlar.
Aslında ufak çaplı ‘gençlik olimpiyatları’ düzenlemeyi kafalarına koymuşlar.
Artık sadece Başakşehirli gençler değil, İstanbullu gençler yarışacak.
İstanbul’un 25 ilçesindeki 100 bin genç, 17 farklı branşta okulları ve kendileri adına ter dökecek.
Futbol, basketbol, voleybol gibi alışık olduğumuz spor dallarının yanında, drone ve e-spor yarışmaları da yapılacak.
◊ Gençler heyecanlı.
◊ Gençler gece gündüz oyunlara hazırlanıyor.
◊ Rekabet duygusu şimdiden sardı hepsini.
Okulların açılmasıyla birlikte başlayacak olan “İstanbul Gençlik Oyunları” 8 ay boyunca devam edecek ve birincilere ödülleri büyük bir törenle verilecek.
Neden ‘iyi’ler
Simge Sağın:
Enerjisini kontrollü kullanıyor. Gelen tekliflerin hepsini kabul etse her gün konser verir ama o duruyor, doğru zamanda doğru yerde olmayı seviyor. Bir yanı Sezen Aksu, bir yanı Nükhet Duru yani.
Tuğba Yurt:
Nasıl oldu bilmiyorum ama her müzik listesinde, her akustik gecesinde,
her mekanda Tuğba
var artık. Güzel yönetiyor ‘markasını’. Pandemi sonrasının en umut
verici isimlerinden.
Ece Mumay:
“Bir bakayım bugün ne paylaşmış, nasıl dans etmiş, hangi şarkıyı söylemiş” dediklerimizden Ece Mumay. Enerjisi kilometrelerce öteden sarıp sarmalıyor.
Gülşen:
“Sen neredeydin” dedirtiyor. Uzun bir sessizliğin ardından resmen damga vurdu sektöre. Üstelik daha yeni albümü çıkmadan yaptı bunu.
Bir de çıkınca görün
neler olacak...
Hiç sekmez
◊ “Bir süre görüşmeyelim” dedikten sonra “tamam” cevabı alanın “sen de dünden razıymışsın” demesi...
◊ “Çok yemeyeceğim” diye masaya oturan kişinin masanın yarısını yemesi...
◊ “Bildiklerimi anlatacağım” diyen kişinin aslında hiçbir şey bilmiyor oluşu...
◊ “Pazartesi diyete başlıyorum” açıklaması yapanın o diyeti salı günü bozması...
◊ “Gözlerimi dinlendiriyorum” diyenin aslında uyuyor olması...
Hiç mi sekmez arkadaş...