Sahnede vokaline şarkı söyleten kim?

Şimdi Linet konuşuluyor:
“İsrail’i Eurovision’da temsil edecek.”
Yapmayın!
Eurovision bizin kırmızı çizgimizdir.
Sanatçılarımızın başka ülke adına yarışmaması lazım.
Çünkü o sahneye çıkmak milli formayı giymek gibidir.
Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.
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MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.
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Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.
Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.
O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.
Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?
Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?
Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?
Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.
İyi kokteyl deyince akla gelen yerlerden biridir ‘Kült’. Ortaköy Feriye’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Manzara da lezzetler de çok iyi.
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İstanbul Sanat ve Antika Fuarı bugün özel gösterim, yarın ise herkes için açılıyor. Adres Lütfi Kırdar Kongre Merkezi.
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Haftanın bir gününü tiyatroya ayırın. ‘DasDas’ farklı oyunları izlemek isteyenler için haftalık tiyatro programlarını sık sık yeniliyor. Programlarına göz atın.
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Feriköy’ün o meşhur organik pazarı Akasya AVM’ye geliyor. Artık AVM’nin en alt katında haftanın bir günü organik pazar kurulacak.
◊ Gerçek hayatta çizdiğin profil sahnedekiyle örtüşmeyebilir.
◊ Gerçek hayatta yaparsan eleştirileceğin bir hareket, sahnede alkışlanabilir.
Adı üstünde şov dünyası bu gerçek hayatla kıyaslanması abesle iştigaldir.
Edis ile Zeynep Bastık geçen ay, sahne ve gerçek hayat ayrımını yapamayanlar tarafından çok sert eleştirilere maruz kaldı.
◊ Sen evlisin Zeynep...
◊ Kendine gel Zeynep...
◊ Ayıp değil mi Zeynep...
◊ Kuryeci madem Tarkan’ı gördü neden bir ‘öz çekim’ yapmadı?
◊ Kurye adrese giderken Tarkan’a gittiğini bilmiyor muydu?
◊ O nasıl bir rezidans ki kurye güvenlikten geçmeden, resepsiyona geldiği daireyi söylemeden pat diye Tarkan’ın dairesine çıktı?
E Gonca haklı
Gonca Vuslateri film setinden dönerken çektirdiği bu kareyi paylaştı. Uyurken çekilen fotoğrafta Türk bayrağı detayı dikkat çekiyor.
Öğrencilerden biri “Hadise ile popülerliğiniz arttı. Ne hissediyorsunuz?” diye sorunca, o güler yüzlü, o sempatik, o anlayışlı Kaan Yıldırım gitti bambaşka bir Kaan geldi.
Soruya cevap vermeden sahneyi terk etti genç oyuncu.
Şimdi sorular şu:
◊ Ne yani yaşadığı ilişkiden utanıyor mu...
◊ Yoksa Hadise ile popülerliğinin arttığına inanmıyor mu...
Ya da...
Programın Oğuz Altay isimli yorumcusu, Fenerbahçe taraftarlarına, tüm camiaya canlı yayında “hırsız” dedi.
Öyle kin ve nefret doluydu ki o sözü söylerken.
İzlemeden anlaşılmaz.
Haklı olarak karşısındaki yorumcular çileden çıktı.
Önce masadaki bardaklar fırlatıldı, sonra klasik görüntüler yaşandı.
“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” ya, Oğuz Altay da ayağa kalkıp karşısındaki yorumcunun üzerine yürüdü.
Tepki alınca, olaylar büyüyünce de bir ‘özür patlattı’. “Programın getirdiği adrenalinden dolayı o sözleri kullandım, moderatörümüz Ertem Şener’den ve Fenerbahçe camiasından özür diliyorum” dedi.
Karavan tutkunları bugünden 5-7 Kasım için plan yapsın. ‘4x4 Dünyası Off-road Karavan Kampı’ Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda karavan severleri bir araya getirecek.
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Le Meridien Bodrum Beach Resort’te bulunan Vitalica Wellness’ta yarın ‘Biohacking&Bootcamp’ başlıyor. Gücünüzü kullanmayı öğrenmek ve sağlıklı yaşamak için bu kampa katılın.
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The Ritz-Carlton İstanbul, şehrin en yaratıcı partisine hazırlanıyor. ‘Alice in Carltonland’ temalı kostüm partisi, bu akşam 22.00’de başlayacak.
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Üsküdar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı bugünden kutluyor. Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş konseri saat 19.00’da Harem Meydanı’nda.
Korel’e bir zamanlar oynadığı “Binbir Gece” dizisi üzerinden yüklendi ve “Sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun. Bu saçma diziler zamanında izlendi. Şimdi o kadın oyuncu çıkmış ahkam kesiyor” dedi.
İyi ama Bergüzar Korel’in oynadığı o dizi gerçek hayatta çok kez karşımıza çıkan olaylarla örülüydü.
Kimse “Böyle şeyler yaşanmıyor” diyemez.
Yaşandı, yaşanıyor ve maalesef yaşanacak.
“Squid Game”e gelince...
Tamamen kurgu.
Üstüne “bir süredir aşk yok hayatımda” demiş. “Aşkı bulamıyorum ama arıyorum” demiş.
Hatta “Aşk dediğin şey kavuşamamaktır” falan gibi beylik laflar etmiş. Ya gel de gülme...
Evet evet aşk kavuşamamaktır tamam, hadi öyle olsun senin için ama...
Kimse niye sormamış “E İrem Derici?” diye? Niye ısrar etmemişler “Siz bu kadınla birlikte değil miydiniz” diye?
İleride bu röportajını ‘keşke yapmasaydım’ diye hatırlayacaktır Cem Belevi...
Çünkü yaşattığı travma sonrası bir özür dilemesi ya da yaşadığı güzel günlere ithafen bir selam çakması gerekirdi İrem’e...
Sanatçı selam vermek zorunda mıdır?
Haftaya burç yorumlarınızı okuyarak ve sizi neler beklediğini görerek devam edin. Herkesin güvendiği bir burç yorumcusu ya da astrolog muhakkak vardır.
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Bu akşam 20.30 için plan yapın. “Tomris” adlı tiyatro oyunu Trump Sahne’de olacak.
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TRT 2 sinema kuşağında bugün “Fırtınadan Sonra” (After the Storm) olacak. Hafta içi için biraz geç saatte, 22.00’de ama fırsat bulursanız kaçırmayın.
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Milli Saraylar’a bağlı Ihlamur Kasrı’nda çay içmeye gidin. İstanbul’un tarihi ve yeşil yerlerinden olan Ihlamur Kasrı çok keyif veriyor.
Perşembe akşamı Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da baş başa yemek yediler.
Zorunlu bir yemeğe gittiğim mekanda sohbet eder gibi gözüküp telefona indirdiğim ‘Exxen’ uygulamasından Fenerbahçe’nin Antwerp maçını da izliyordum.
Moraller bozuldu, alacığımız maçı verdik derken, Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...
İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.
Şimdi sormaya hakkınız var...
◊ “Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.
Halen aşıya destek kampanyalarına devam ediyor.
İyi de yapıyor. Katıldığı bir programda kendisini eleştirenlere çok güzel cevap verdi ünlü isim...
Aynı firmanın ürettiği bir cinsel güç artırıcı hapın adını vererek, “Bu şirket eğer bir yere çip koyacak olsa o ilacın içine koyar, aşıya değil” dedi.
E çok doğru... Sonra da, “Biz birbirimizin buzdolabından hap alan insanlarız, şimdi bu insanlar kalkmışlar aşının içinde ne var diye soruyorlar” dedi.
E bu da çok doğru.
Haklı yahu adam.
25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
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Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
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Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Özetle Tarkan çok sağlam dönüyor.
Bugün gözünüze mutlaka çarpacaktır... Trendyol ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı Megastar. Önce reklam filmlerinde oynayacak, hemen ardından farkındalık projelerinin yüzü olacak.
Peki merak edilen şu:
Ne kadara imza attı Tarkan?
Hemen söyleyeyim...
Tarkan Trendyol’dan tam 15 milyon TL alacak.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
Tarihi yarımadanın büyüleyici güzelliği eşliğinde yemek için adres Rahmi Koç Müzesi’ndeki ‘Halat by Divan’ olmalı.
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Anadolu’nun birçok yöresindeki türkülere olan hakimiyetiyle önemli bir sanatçıdır Ahmet Aslan. Bugün solo konseri olacak. Trump Sahne’deki konser saati 20.30.
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Türkiye Yapay Zeka Haftası başladı. Online etkinlik 22 Ekim’e kadar devam edecek. ‘www.turkiye.ai’ sayfasını ziyaret edin.
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DasDas’ta “Tiyatro Haftası” başladı. Programınıza uygun bir oyunu seçin ve bu hafta tiyatroya gidin.
Sahnede vokaline şarkı söyleten kim?
Hande Yener bir süredir polemiğe girmiyordu. Ama dayanamadı ve basın mensuplarının sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle ilgili soruya, “Sahnede giydiklerimiz bir illüzyon. Önemli olan iyi şarkı söylemek. Ben diğerleri gibi şarkılarımı vokalistlerime söyletmiyorum” dedi.
Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.
Aksi halde sırf sataşmak için sataşınca, böyle başı sonu belli olmayan iddialar ortaya çıkıyor.
Klavye Delikanlıları Birliği (KDB)
Birilerinin bir kara kaplı defteri var.
O defterin ilk maddesinde Cem Yılmaz yazıyor.
Acil durumda Cem’e edilecek hakaretler, küfürler başlıklı. İkinci maddesi kesinlikle Aleyna Tilki’yle alakalı. Paylaşılan pozlar sonrası Aleyna’ya sallanacak sözler başlıklı.
Üçüncü sırada net Pınar Altuğ var...
Ve başlık şöyle: Pınar Hanım eğer bizim zevkimize uygun olmayan bir paylaşım yaparsa yaşça küçük eşine ve anneliğine sallıyoruz.
Bire bir hayata geçiriliyor bu kara kaplı defterde yazanlar.
Son olarak Cem Yılmaz kendisine edilen hakaretlere dayanamadı ve “nasıl üzülmeyeyim, nasıl takmayayım” dedi. Aleyna Tilki’nin paylaştığı son fotoğrafa hakaretler yağdı... O da “Ben küfür edemiyorum, siz edin” diye takipçilerine seslendi. “Sonunda birini döveceğim” diye de ekledi.
Yok mu bunun bir çözümü.
◊ Canı sıkılanın küfür ettiği...
◊ ‘Yumurta’ hesapların arkasına gizlenip milleti kışkırtanların ortalıkta gezindiği...
◊ Bilmem kaçıncı hesabıyla (fake hesap) tehditler savuranların olduğu...
Bir sosyal medya ‘cehennemi’ var şu an.
Bu özenle seçilmiş ‘Klavye Delikanlıları Birliği’ eğer işlerini sonlandırmazsa yakındır bizim ünlülerden birinin ‘gemileri yakması’.
‘Toksik’lik tam bu noktada başlıyor
◊ Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında...
◊ Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ilişkisinde...
◊ Ve Halit Ergenç’le Bergüzar Korel’in evliliklerinde bir problem arıyoruz.
Garip geliyor kimilerine...
◊ Asla bu kadar düzgün gidemez bir ilişki...
◊ Dışarıdan böyle düzgün gözüken hikayenin içi acıklıdır...
◊ Bu kadar kibar, bu kadar sevecen olunamaz...
◊ Birbirlerinden nefret ettiklerine eminim...
Diyenler var, gerçekten var.
İşte ‘toksik’ ilişkiye bakış açımızı, tam da burada sorgulamaya başlamak lazım.
Çünkü öyle zehirli beyinler var ki, bırakın kendi hayatlarında mutlu olmayı başkalarının yarattığı mucizelere bile inanmıyorlar.
İnanmak istemiyorlar.
O yüzden ‘toksik ilişkilerle sarılı etrafımız’ demeden önce bu yukarıda saydığım üç ismi bir dost sohbetinde yorumlayalım.
Eğer sizin ve dostlarınızın cevabı, “Gayet normal, ne güzel işte mutlular” oluyorsa o zaman siz ve etrafınızdakiler ‘toksik’ değilsiniz.
Sanki
◊ Tan Taşçı’nın Harbiye’deki konser sayısı 15-16’ya çıksa sanki onlar da kapalı gişe olacak gibi.
◊ Demet Şener eski eşiyle iş ortaklığını da bitirmiş, sanki sırada Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın ortaklığının bitmesi var gibi.
◊ AKM sanki Avrupa ve dünyadaki benzerlerine önemli bir fark atacak gibi.
◊ Mustafa Ceceli’nin doğum günü kutlamasındaki pasta sanki yılın en iddialı pastası olacak gibi.