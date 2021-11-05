Sahnede vokaline şarkı söyleten kim?

Raffles Hotel İstanbul, Türkiye’nin 1’nci, dünyanın en iyi 3’üncü oteli seçildi. Üstelik bu işte söz sahibi bir dergi tarafından. Fırsatınız olursa Raffles’ın restoranlarına ve kafelerine bir uğrayın.

Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.

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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.

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MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.

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Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.

