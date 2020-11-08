‘Sadakatsiz’i neden çok sevdik?

Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
‘Sadakatsiz’i neden çok sevdik?
Sadakatsiz dizisi son bölümüyle yine gündeme damga vurdu. Dizide Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya, kendisini aldatan eşinden intikam almak için onun en yakın arkadaşıyla birlikte oldu.
Sosyal medya Asyacılar ve anti-Asyacılar diye ikiye bölündü. Seviyoruz böyle ‘çetrefilli’ olayları.
Asya haklı mı?
Ama Bahar bu duruma ne diyecek? Mert’in de suçu yok mu? E ama Volkan zaten bunu hak ediyordu...
Tartışmalar sosyal medyadan yemek masalarına kadar taştı.
“Sadakatsiz” dizisini bu kadar sevme nedenlerimizden biri “kabul etmekte zorlandığımız biz”i yansıtması olabilir mi?
Çevremizde benzer aldatma hikayelerine tanıklık ettiğimiz, belki de yaşadığımız için bu kadar çok sevmiş olabilir miyiz “Sadakatsiz”i?
Sadakatsizlik ile aldatmayı ayırabilir miyiz?
Yapılan bazı araştırmalara göre, büyük bir kesim sadakatsizlik ile aldatmayı ayrı tutup, sadakatsizliği daha kabul edilebilir buluyormuş. Partnerinize yakalanmadığınız sürece sadakatsiz, yakalandığınızda aldatmış oluyormuşsunuz.
Kısacası sadakatsizlik kişisel bir sorun olarak kabul ediliyormuş.
Ta ki ilişkisel soruna yani aldatmaya dönene kadar.
“O öyle bu böyle”, “bu kişisel diğeri ilişkisel” gibi konulara girmeye gerek yok.
Sadakatsizlik de bence aldatmadır.
Aldatmak zaten sadakatsizliktir.
Sadakatsizliğin sonu muhakkak yasak bir ilişki ile tamamlanır.
O yüzden aldatmak ile sadakatsizliği birbirinden ayırmaya hiç gerek yok.
Brand Week başlıyor
Her sene ilgiyle takip ettiğimiz, konuşmacıların açıklanmasını merakla beklediğimiz bir etkinlik Brand Week.
Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen pazarlama, iletişim ve yaratıcılık liderlerini bir araya getiren ‘ufuk açıcı’ bir organizasyon.
Bu yıl ilk kez online olarak düzenlenecek Brand Week, 9 Kasım’da (yarın) başlayıp 13 Kasım’a kadar devam edecek.
Birbirinden önemli isimler ‘geleceğe dair akıllardaki soruların cevaplarını bulmak için’ ekranın diğer tarafında olacak.
Etkinlikte herkesin ilgisini çekecek bir bölüm mutlaka var.
Mesela;
Güzellik deyince akla neden sadece kadınlar üzerine kurulu bir sektör geliyor?
Bu sorunun cevabını, erkeklere bu dünyanın kapılarını açan ve erkek cildinin kendine özgü yapısından yola çıkarak özel ürünler yaratan dünyaca ünlü bir girişimci verecek.
Algoritmaların internet kullanıcılarının duygularını ve niyetlerini nasıl anladığını bir başka isim anlatacak. Pandemi sürecinin teknoloji dünyasına neler kattığını, neleri yok ettiğini sektörün devleri tartışacak. Kısacası evde olduğumuz şu günlerde Brand Week bizlere çok iyi gelecek.
Son günlerin en yüz güldüren programı
İntihar ederek yaşamına son veren ünlü şef ve yazar Anthony Bourdain’ın ardından “Onun gibisi bir daha gelmez” diyenlerdendim.
Yeri halen başkadır ama denk geldiğim bir belgesel, Bourdain tarzı program boşluğunu tamamen doldurdu bende.
1996 yılında yayınlanan “Everybody Loves Raymond”un yapımcısı ve yazarı olarak tanınan Amerikalı Philip Rosenthal’ın sunduğu “Somebody Feed Phil” adlı yapım öyle güzel ki...
İzlerken etrafa pozitif enerji saçıyor, her bölüm sonrası bir doz mutluluk alıyorsunuz.
Bunun en büyük nedeni, programın sunucusu Phil’in sempatik hareketleri ve eşsiz mimikleri.
Uzun süredir başka ülkeleri gezmeyi unuttuğumuz, sokaklarında kaybolup yerel lezzetlerini tatmaya hasret kaldığımız için midir bilemem ama Phil ile şehirleri keşfederken bir aksiyon filmindeymiş gibi heyecanlanıyor, romantik komedi izlermişçesine içim kıpır kıpır oluyor.
Phil’i takip edin.
Hatta jenerik müziğini sakın atlamayın.
Çünkü kaliteli bir yapımla karşılaşacağınız o müzikten çok belli oluyor.
Canlı müzik saatleri
Açıklanan son karar ile artık mekanlar 22.00’de kapılarını kapatıyor. Bu nedenle bazı işletmeler canlı müzik saatini erkene aldı. Tutar mı tutmaz mı tartışmaları devam ediyor. Ama farklı bir konsept oluşuyor sanki. Sanki bu kötü günler geçtikten sonra da erken müzik yapmak normalimiz olacak. Bunu isteyen bir kitle hep vardı. Gece dışarıda olmak istemeyenler...
Ertesi gün işi gücü olanlar erken müzik işini çok sevecek.
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