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Gerçekten rönesans tablosu gibi. Onlarca erkek bir havuza girmiş, kimi yatıyor kimi suda duruyor ama neredeyse hepsi ağlıyor...

Görüntüler yurtdışındaki bir inziva kampındanmış.

O kampa katılan erkekler, havuza girip hep birlikte ağlamak için 10 bin dolar yani yaklaşık 330 bin lira para ödemiş.

Ortaya da işte böyle tablo gibi görüntüler çıkmış.







Arkadaşlar ne yapıyorsunuz?

Yazık yahu!

Böyle dolandırıcılar sadece ülkemizde değil, her yerde var işte...

Biri geliyor “Odun kırın küfrederek” diyor, öbürü kulağına “Bu kadar güçlü olamazsın, olmaaa ve rahatlaaa” diye bağırıyor, diğeri de “Erkek erkeğe havuza girip bağıra çağıra ağlayın” diyor...

Ağlayan hemcinslerime kötü bir haberim var: Dolandırıldınız!

Hiçbir derdinizden, tasanızdan arınmadınız.

Aksine rezil rüsva oldunuz dünyaya...

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Ne yaptı adam acaba?

Aleyna Kalaycıoğlu adında bir sosyal medya ünlüsü var. Ya da Survivor ünlüsü diyelim, bilemedim.

Bir dizi oyuncusu olan Doğukan Güngör’le görüntülenmiş. Banane kiminle ne yaptı etti, ben girmem öyle işlere. Yazmam öyle yazılar... Ama o kadar komik şeyler izledim ki.

Diyor ki kızcağız; “Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Bu saatten sonra onunla arkadaş bile değiliz.” Ahahahahaha!

Bakın zekânın parıltısı bile çok önemlidir. Olmazsa o parıltı işte böyle saçmalıyorsunuz ve dalga malzemesi oluyorsunuz.

Tabii bir de işin şu tarafı var; çocuk ne yaptı da kız böylesine jet hızıyla nefret etti ondan?

Vallahi masalara meze olacak konu bu...

Bir günde kendinden nefret ettirebilmek de muazzam bir yetenektir çünkü...

Kilo terörü

Seni sabah görüyor, günaydın demeden önce “Çok kilo aldın haberin olsun” diyor...

Bak bak... Lafa bak!

Bir de ‘haberin olsun’ diye ekliyor. İnsan bilmez mi kilo alıp almadığını? Ben zaten biliyorum aldığımı. Vereceğim elbet. Sen ne karışıyorsun?

Belki moralim bozuk?

Belki kötü bir dönemden geçiyorum?

Belki bir hastalıkla mücadele ediyorum?

Belki canım bu sıralar yemek istiyor?

Bu net bir kıskançlık ve açık bir davranış bozukluğudur...

O yüzden günaydın demeden önce (ya da sonra fark etmez) “Çok kilo almışsın” diyenlere çekinmeden yapıştırın cevabı...

O cevap; “Sana neeee!” olsun.

E be cahil

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İzmir’de çekilmiş o görüntü.Seyrettim. Çokça da canım sıkıldı. İki tatilci, kıyıya yaklaşan dev bir orkinos balığını çakıyla yakalamaya çalışıyor.

O tatilcilerden biri çakısını defalarca saplıyor hayvana... Balığın çektiği işkence suda çırpınmasından belli oluyor...

O sırada tepki gösterenlere videoyu çeken kişi cevap veriyor ve “Av bu av, böyle öldürülür zaten” diyor.

E be cahiller!

E be görmemişler!

Yıllar boyu belgesel kanallarında orkinos avcılığının nasıl yapıldığını seyrettim ben.

Bir bölüm dahi de izlemediniz mi?

Öyle değerli balıklardır ki onlar, derilerine zarar gelmemesi gerekir. Yani sizin dediğiniz gibi böyle öldürülmez onlar.

Nerede gördünüz siz balığın bıçaklandığını? Ben ilk kez Türkiye’de gördüm.

Siz vicdanınızla baş başa kalın... Varsa eğer...

Küçüğüm

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Unutulmaz “Ben Ölürsem” ve diğer birçok hafızalara kazınan şarkıların sahibi Ozan Ünlü, şimdi de Sezen Aksu’nun “Küçüğüm” şarkısını yorumlamış. Öyle sıradan bir yorum olmamış. Kendi sesini, kendi duygusunu katmış Ozan o şarkıya...

Üstelik 3 yıl harcamış şarkının prodüksiyonuna...

Cover şarkılar orijinallerinin tadını her zaman vermezler. Öyle şahsına münhasır yapmak lazımdır ki, işte o zaman dillerden düşmez şarkılar...

Ozan başarmış bunu. Ben duyduğum günden beri düşürmüyorum dilimden Ozan Ünlü’nün “Küçüğüm” yorumunu. Büyük alkış ona!