Ritüeller işe yarayacak mı?

Haberin Devamı

◊ Masa altından 12 adet üzüm yiyenler...

◊ 108 kere çan çalanlar...

◊ Antik Yunan’da yapıldığı iddia edildiği gibi kapıya soğan asanlar...

◊ Elinde bavulla tam saatler 00.00’ı gösterdiğinde yola, yürümeye çıkanlar...

Bu yaptığınız şeyler, umduğunuzu bulmanıza yardım edecek mi çok merak ediyorum.

Çünkü kızmayın ama ben inanmıyorum.

Sen yan gel yat sonra 1-2 ritüelle tüm istediklerin kucağına gelsin...

Ama bu yıl özellikle masa altından 12 üzüm yeme muhabbeti gündem oldu.

Ben de ilk kez duydum bunu.

Yapanlarla irtibatta kalalım lütfen.

Bakalım yeni yıl neler getirecek onlara. İşe yararsa seneye 24 üzüm yeme sözü veriyorum.

Ah üniversite öğrencileri ahhh

Ah bizim şu liyakatsızlık merakımız...

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Ege Üniversitesi’ne TikTtok’ta adını ‘yakışıklı güvenlik’ diye duyuran biri konuk olmuştu.

Kelepçeyi öperek dans falan etmişti.

Şimdi de adını yine internette duyuran ‘Kandıralı Ferdi’ Kocaeli Üniversitesi’ne konuk olmuş...

Bu Kandıralı Ferdi’nin bir numarası yok...

Sözde şarkı söylüyor ama sözleri falan karıştırarak söylüyor.

Ses desen zaten yok.

Peki kim bunları üniversitelere gönderiyor?

O üniversiteler böyle tipleri nasıl kabul edebiliyor?

Hiç yazık değil mi oradaki öğrencilere, öğretmenlere.

Biri de çıkıp ‘bu ne kardeşim’ diye itiraz etmiyor mu?

İnanılır gibi değil...

Maymun mu?

Haberin Devamı

Feyza Civelek eski sevgilisi için “zaten maymun suratlının biriydi iyi ki ayrılmışım çok çirkindi” demiş.

Hahahahaha...

Yani seyrederken çok şaşırdım.

Allah eski sevgilinin de hayırlısını versin işte.

Böyle denir mi?

Böyle konuşulur mu gidenin ardından.

Demezler mi o kadar vakit neden geçirdin o zaman diye.

Bu lafı söyleyen eminim bela olmuştur zamanında o maymun dediği kişiye.

Çilenin büyüğünü çektirmiştir.

Başka bir açıklaması yok çünkü.

Hiçbir sağlıklı insan böyle bir açıklama yapmaz.

Ve en önemlisi ayıp etmiştir Feyza Hanım...

Açılmaz eski konular

Katıldığı bir programda ‘Hadise mi Gülşen mi?’ diye sordular eski basketbolcu İbrahim Kutluay’a.

O da “Gülşen tabii ki. Bana çok şarkı yazdı” dedi.

“Zamanında Demet Akalın’a şarkı verdi Gülşen, o şarkılar da doğal olarak sitemli sözler vardı” demek istedi diyenler var.

Eğer öyleyse eski ilişkisiyle inceden dalga geçmiş.

Yok eğer diğer türlüyse ve başka bir şey ima ediyorsa Gülşen’le alakalı, çok ayıp!

Kadının bir hayatı var çocuğu var. Hiç söylenir mi böyle laflar...

E biri öyle konuşunca ister istemez kafada böyle sorular da oluşuyor.

Çünkü iyi bilirim hemcinslerimin zihin yapısını ben...

Neyse...