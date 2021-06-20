Resmen kendini kovdurdu

İstanbul ve Ankara’nın yakın yerlerine turlar düzenlenmeye başladı. İnternetten araştırıp görmediğiniz bir yer için bilet alın.
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Mask Beach’e bugün giderseniz, 90’lar ve 2000’ler partisiyle karşılaşacaksınız. DJ setinin başında Hakan Küfündür var.
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“Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneği”, bir aşk, rekabet ve cinayet hikayesi. Ece Gamze Atıcı imzalı kitabı keyifle okuyacaksınız.
Saat 22.00’de TRT 2’de Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Rüyası konseri var. Üstelik canlı!
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Seda Akipek’in yeni kitabı “Püf Çiçeğim” raflarda. Çocuklar için ideal bir hikaye.
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BeautyEurasia yani Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı kapılarını açtı. Bugün son günü. Kadınlar biraz kafa dağıtmak için ziyaret edebilir.
Evde yemek yapmaktan yorulduk. Bugün bir ev yapımı hamburgerciye uğrayın...
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Masterpiece Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da bugün ‘baykuş şeklinde saksı yapma’ atölyesi var. Evinizi renklendirin...
EKS Mutfak Akademisi, 8 haftalık bir eğitime başlıyor. ‘Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi’ için biletix’ten bilet alın...
Milli maç günü geldi. Açık alanda izlemek isterseniz Zorlu PSM’deki amfide maçı seyredebilirsiniz.
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Murat Germen’in “Masal” adlı kişisel sergisinin bugün son günü. Bomontiada ALT’ta ücretsiz olan sergiyi gezin.
“Ne ararsan var” sloganıyla hizmet veren nalburdayim.com babalar gününe sürprizler hazırlamış. ‘Usta babalar’ için hediye arayanlar siteye bir bakabilir.
Eğlenme adabını bilen gençler geliyor artık, diyorlardı...
Eğlenene dik dik bakan, yalnız olanı rahatsız eden tiplerden arındırıldı, diyorlardı...
Doğruymuş.
Değişmiş Türkbükü. Güzelleşmiş.
Gençlik enerjisi gelmiş...
Türkbükü’ndeki adresim No:81 Otel ve onun Daze adındaki restoranı oldu.
Bulunduğu konum itibarıyla rekabetin tam ortasında No:81.
Kamp yapmayı denemediyseniz mutlaka bir kamp planı yapın. Düşündüğünüz kadar konforsuz olmayacak göreceksiniz...
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Madem yaz geldi, tatil beldelerinde lahmacun sezonu açıldı. Bugün en sevdiğimiz lahmacuncudan sipariş verelim...
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İstanbul’da fotoğraf turuna çıkın. Cep telefonunuzla bile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz...
Sen hiç Datça bademi yedin mi...
“Bizim domatesler ne ki, sen İtalya’dakini gör”, DEME.
Sen Karacasöğüt Köyü’nün domatesini tattın mı?
Biz kendi ülkemizin hazinelerini görmüyoruz...
Söz konusu ‘biz’ olunca kötü!
Başka ülkede tadılan lezzetler olunca ‘aaaa müthiş!’
Hayır efendim...
Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.
İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.
Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.
Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...
Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
Neyse konumuza dönelim...
Pandemi ile başlayan Podcast fırtınası devam ediyor. Dijital platformlardaki Podcast arşivi çok arttı. Bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Normal sütü bir kenara bırakıp badem ya da Hindistan cevizi sütü kullanın. Üstelik süt ile yapılan her yemeğe çok iyi uyum sağlıyor.
Ankara’da Çiçek Festivali başladı. Bugün ikinci günü. Kentpark AVM’nin açık otoparkındaki festivale gidin.
Aydınlılar bugün çok eğlenecek. ‘Miracle Beach Club’da Heijan & Muti, Uzi gibi rap’çiler konser verecek. Başlangıç saati 18.00.
Öğlen boş vaktiniz varsa Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesine 1 saatinizi ayırın. Biletler Biletix’te.
Enginarı süslemek sizin elinizde. Üzerine deniz ürünleri koyup yemeyi deneyebilirsiniz mesela.
Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
◊ Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.
◊ Adamın son dizisindeki performansı da iyi.
◊ Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.
◊ Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.
◊ Tam çok üstüne gittik diyordum ki...
Yine yaptı yapacağını.
TV8’de bir ödül gecesi düzenlendi.
Bebek, Kireçburnu ya da Salacak sahile gidip 45 dakika yürüyün. Sonrasında yeni açılan kahvecilerde keyif yapmak serbest.
Melisa, çarkıfelek otu, tarçın, karabiber ve kakule. Buyurun size özel bir ‘detoks çayı’ tarifi.
Zorlu PSM açık havada stand-up gösterisi var. ‘Tuz Biber’ adlı gösteri için saat 18.00’de PSM’de olun.
Alaçatı’da 5’inci senesinde olan ‘Limon Köyiçi’ bu sezona damga vuracak gibi. Alaçatı ziyaretçileri programlarına eklesinler.
Folie Restaurant&Sea alışılmış ‘beach’ konseptini değiştirmek için sezona başladı. Bodrum Mett Hotel içindeki mekanda sabahtan günbatımına kadar vakit geçirebiliyorsunuz.
Hocapaşa Mevlevileri’nin
Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Bu öne çekiş, bu olağanüstü kabine kararı bana ister istemez ‘acaba’ dedirtti...
Diyorum ki
ACABA...
∆ 21.00’de kapanma kararı verilen mekanlarla ilgili yeni bir saat düzenlemesi mi gelecek?
∆ Tam da Euro 2020’den bir gün önce yapılacak kabine toplantı-sından sonra, milli takımımızın maçlarını topluca seyredebilecek miyiz?
∆ Acaba müzisyenler için bir acil eylem planı mı
Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
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Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Resmen kendini kovdurdu
Başarılı bir oyunculuk kariyeri nasıl büyük yara alır? Merak ediyorsanız Erkan Petekkaya’ya bakın.
◊ Oyunculuğundan çok sosyal medyasından savurduğu hakaretlerle nasıl gündeme gelir biri? İlginizi çekiyorsa, Petekkaya’yı takip edin.
◊ Bir kişi etrafındakileri nasıl kısa sürede mutsuz eder?
Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyorsanız, Erkan Bey’i inceleyin.
“Kırmızı Oda” dizisinde iyi işler yapıyordu Erkan Petekkaya. Ama diziye veda etti. Şaşırdık mı? Hayır.
Çok iyi biliyorum ki eğer Petekkaya o son skandalına imza atmasaydı, yeni sezonda da “Kırmızı Oda” kadrosunda olmaya devam edecekti.
Ama sosyal medya hesabından sağa sola hakaretler yağdırınca dizide ipi çekildi.
Peki tüm bu olan biten sonrasında kim kazandı, kim kaybetti?
Erkan Petekkaya’nın kaybettiğine yemin edebilirim ama henüz kanıtlayamam...
Bekleyip görelim...
Daha çok aşı fotoğrafı lazım
İlk başlarda kızıyordum aşı olurken fotoğraf paylaşanlara.
Ama zamanla bu durumun gerekliliğini anladım.
Neden biliyor musunuz?
◊ Halen çevremde aşı hakkı olup da aşıdan kaçanlar var.
◊ Halen aşıyla vücuda çip yerleştirildiğine inananlar var.
◊ “Sahneler açılsın, ilk konserimden önce aşımı yaptırım” diye şuursuzca konuşan arkadaşlarım var.
◊ “Dur bir bekle, bir diziyle anlaşayım, sete başlamadan söz olacağım aşımı” lakırtısı edenler var.
◊ “Antikorluyum” yalanına sığınıp “aşı olmayacağım” diyenler var.
O yüzden bol bol aşı fotoğrafı paylaşın.
Belki yüzleri kızarır da aşı olmaya karar verirler!
Büyük yazar ruhsal sıkıntıda
Orhan Pamuk, hafta içinde magazincilerin röportaj isteklerini “psikolojik olarak zor durumdayım” diye geri çevirdi. Aslında ilk başta kulağa bahane gibi gelse de...
Haklı sanırım Pamuk.
Çünkü aynı diyalog sırasında çelişkili cevapları var Orhan Pamuk’un...
İlk başta “sizinle konuşmayacağım çünkü siz olayı magazinleştiriyorsunuz” diyor. Zaten bu beyin yakan bir cevap. “Onlar magazinci Orhan Bey. Elbet magazinleştirecekler olayı. Ne olsun isterdiniz ki başka?”
Sonra da muhabirlere “psikolojik olarak zor durumdayım” demiş.
Orhan Pamuk, eğer 1-2 cümle kurup, sohbet etseydi bir ‘win-win’ durumu olacaktı.
Ama bu söylediği birbirinden anlamsız sözlerden sonra işler değişti. Ne diyeyim ki...
Orhan Pamuk’a bile bunu yapan hayat...
Güvenli tatil istekleri arttı
Turizm sektörü için haziran ayı can sıkıcı geçti.
Ama temmuz ve ağustos ayında çok talep var tatil bölgelerine.
İzmir, Antalya, Muğla uzun zaman sonra nefes alacak. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil.
Çünkü pandemi, tatilcilerin alışkanlıklarını da değiştirdi.
Divan Otel Türkbükü Genel Müdürü Savaş Türkay ile konuştum. Onlar kış dönemini tadilatla geçirmişler.
Otelin odaları baştan aşağı yenilenmiş.
Ortak alanlar ‘pandemi’ şartlarına göre düzenlenmiş.
Zaten rezervasyon için arayanların yarısından fazlası ‘ne önlem aldınız’ sorusuyla konuşmalarına başlıyormuş.
Ama şöyle bir düşününce, kapanma dönemlerini kim ‘Divan’ gibi geçirdi sorusu geldi aklıma.
Zaman yok demeyin vardı...
Fırsat bulamadık hiç demeyin çünkü fazlasıyla fırsatınız oldu.
Şu süreci müşteriye olan saygısından ‘yenilenerek’ geçiren oteller meyvelerini bu sezon sonuna kadar toplayacak.
Baksanıza, bazı misafirler özel şezlong ve günlerce dışarı çıkmayacakları geniş odalar istiyormuş.
Odaya hiç temizlik çalışanı girmeme şartı da cabası.
Bunların hepsi otellere göre makul istekler. Çünkü onlar bu sene her şeyi dozunda sunmaya çalışıyor.
Lüks mü? Dozunda...
Eğlence mi? Dozunda...
Sessizlik mi? Dozunda...
Seda Sayan gibi...
◊ Önce deyip sonra demedim dersen...
◊ “Aaa aslında ben onu demeyecektim ya” diye savunma yaparsan...
◊ “Konuşma diliyle yazı dili farklı. Bak şimdi işin aslı...” diye çok bilmişlik sergilersen...
◊ İftira atmakla yanlış açıklamayı karıştırırsan...
Yani Seda Sayan gibi yaparsan, ne güvenilirliğin kalır ne inandırıcılığın.