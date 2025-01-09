Resmen güzellemiş

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Ben bu kadarını tahmin etmezdim ama adam resmen online bahsi güzelliyor.

Sorular soruyorlar ona, “Casino mu yoksa online mı?” diyorlar. O da başlıyor anlatmaya. “Tabii ki online” falan diyor.

Ama sayısız video var bu konularla alakalı. Bu işin önüne geçmek için çok uğraş veriliyor artık, savaş açıldı bu işle alakası olanlara.

Kerimcan Durmaz en son örneği mesela.

Gitmiş konsere çıkmış, gerçekten bilmiyor olabilir neye bulaştığını.

Bilmek zorunda mıdır kime, neden, ne için konser verdiğini, orası tartışılır.

Ama siz siz olun, tırnağınızı bile bulaştırmayın bu işe.

Batuhan gibi gönül vermeyin mesela. Çünkü en ufak bir videodan bile çoluk çocuk hemen etkileniyor günümüzde.

KAÇIN KAÇIN

Kuzey Kore’de boşanmak ve sosisli yemek yasaklanmış.

Ülkenin lideri Kim Jong-un, Batı kültürünü bastırmak için başlatmış sosisli yasağını. Boşanmayı da anti-sosyalist bir eylem olarak kabul ediyormuş.

Ya haydi sosisliyi geçtim, yemezsin olur biter. Sıkarsın dişini. Zaten sağlıksız bir yemek. Ama boşanmayı yasaklamak nedir be arkadaş? Ne yapacaklar aynı evde düşman olarak mı yaşayacaklar?

Hayır bir de Kim Jong-un evli. Tamam tamam şimdi oldu. Bence eşiyle arası bozuldu, kadın boşanmak istedi, o da sabaha böyle bir yasa çıkardı.

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Hakaretin kalitelisi olmaz

Son zamanlardaki en ilginç tartışmaydı otobüste yaşanan antropoloji temalı tartışma...

Yaşını almış bir beyefendi, otobüs şoförüne “Seni Neandertal seni. Homo Sapien gibi aramızda geziyorsun, ara form” dedi.

Ya gel de gülme...

Sonra otobüs şoförüne “Efendim size ‘ilk insan’ demek istedi” diye açıklamışlar.

Şoför de “Ben ne dediğini bilmiyorum ama o kadar eski değilim, 12 yıldır bu işi yapıyorum” demiş.

Çok iyi çok. Şahane ülkeyiz.

Bu yaşanan olay için seviyeli bir tartışma yazmışlar.

Hakaretin seviyelisi olmaz, bu çok net.

Tanımadığı birine ortalık yerde bu ilginç hakaretleri eden amca kim bilir yakınlarına neler diyordur... Neler çektiriyordur...

Bir lamba vakası

Cem Yılmaz evine 43 bin liralık bir lamba siparişi vermiş Beymen’den.

Lamba kırık gelmiş. Tam çıldırmalık bir olay.

Neyse, sitem etti Yılmaz haklı olarak. “43 bin lira için markasına 43 milyonluk zarar verenleri tebrik ediyorum” diye imalı da bir açıklama yaptı.

Muhtemelen hem o ürünü üreten hem de satan firma kısa bir kriz yaşadı ve ünlü isme ulaştılar. Sonrasında o paylaşımını kaldırdı çünkü Cem Yılmaz.

Benim anladığım; en başta ürünü satın alanın Cem Yılmaz olduğunu bilseler işler değişecekti. Ekstra özen göstereceklerdi.

Yahu olur mu? Çok ayıp değil mi? Kim alırsa alsın, kaldı ki o kadar para ödenmiş, zaten özen gösterilmesi gerekmiyor mu?

Ben üretici firmaya, hatta ürünü satan firmaya da bir şey demiyorum. Beymen kırık ürün satacak değil çünkü. Bence sorun net kargo firmasında.

Tekrar söylüyorum, mağazadan kırık ürün çıkmaz. Kargocular almışlar, atmışlar işte sağa sola koliyi belli.

Biz bunu mağdur Cem Yılmaz olduğu için duyduk.

Kim bilir her gün benzer kaç olay yaşanıyor işini sevmeyerek yapanlar yüzünden!

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Yüzde 60 fazla

Fiyat algımızın koptuğu alanlardan biri taksimetre ücretleri. Birçoğumuz uygulama üzerinden ödemeyi yapıp geçiyoruz.

Ama ödenen paralar hiç az değil.

Artık en kısa mesafe zaten 100 lira.

Yapılan son toplantıda Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yüzde 60 zam talep etmiş. Yani 200 liraya yaklaşmasını istiyorlar o 100 liralık ücretin.

O artınca kilometre başına alınan ücret de artacak. Günün sonunda bizler artık ortalama bir yere 400-450 liraya gitmiş olacağız. Dönüşü söylemiyorum.

Bana çok iddialı bir istek gibi geldi yüzde 60. Umarım bir orta yol bulunur.

En son zam zaten temmuz ayında yapıldı.

6 ayda bir zam mı olur?