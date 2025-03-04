Rap müzik kirli mi

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Kulaklar pas tuttu da artık ne gelirse kabulümüz mü diyoruz?

Havlayanlar, miyavlayanlar, tıslayanlar arttıkça bizler de mi kirlendik acaba?

Ece Seçkin de girmiş son günlerdeki tartışmaya.

“Rap adı altında yapılan bu saçmalıklar Türkiye’de rap’in adını kirletti, rezilleştik” demiş.

Doğru da söylüyor.

Hayko Cepkin de benzer şeyleri söylemişti geçtiğimiz günlerde...

Ece gibi, Hayko gibi isimlerin aslında canı sıkılıyor ortalığa böyle kötü işler saçılınca.

Vallahi elden bir şey de gelmez bu saatten sonra.

Dönem böyle.

Bir süre dinlenecek böyle müzikler, sonra hooop çöp kutusuna... Ama parayı kazanan kazandığıyla kalacak orası da ayrı.

Gına geldi

Bıkmadık mı Dilan ve Engin Polat’tan?

Sosyal medyada bir görüntü çıktı ortaya.

Dilan’ın paylaşımından alınmış.

Arkadaşlarıyla evde oturuyor Polat Ailesi.

Ama bir garip haldeler.

Zaten o görüntülerden sonra uyuşturucu madde kullanmaktan gözaltına alınıp serbest bırakıldılar.

Peki sonra ne oldu?

Sosyal medya hesabını kapattı Dilan Polat ve kısa süre sonra açtı.

“Boşanma kararı aldık, uzaklara gidiyorum” dedi.

Ya ahahahahaha!

Bir insan her saniyesini sosyal medyada yaşarsa, başına gelenlerden de şikâyet etmeyecek kimse kusura bakmasın.

Sabah uyan telefon, öğlen olsun telefon, gece yatakta telefon.

Bu neyin görgüsüzlüğü anlamak mümkün değil.

İstediği kadar hesabından paylaşım yapıp ağlasın zırlasın, kimseye geçmez samimiyeti artık.

Çocuk gibi aynı hata defalarca yapılmaz.

Zaten yapılırsa onun adı hata olmaz!

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Bizde İzzet onlarda Elon

Elon Musk’ın 14’üncü çocuğu dünyaya gelmiş.

Kabaca bir hesap yapmışlar, 32 milyar dolar servet düşüyormuş çocuk başına.

Sonra düşündüm dedim ki Türkiye’de kim rakip olabilir Musk’a?

Tabii ki İzzet Yıldızhan.

Onun da 9 çocuğu var. Ama serveti o kadar değildir, ona eminim.

Ha bana sorarsanız hangisinin çocuğu olmak isterdin diye, tabii ki Elon Musk derdim ona da eminim.

Basın cezayı

Bazı suçların ağır cezası olmalı. Bu dünyanın birçok yerinde böyle zaten.

Trafik cezalarına düzenleme geliyormuş.

Bayıldım habere.

Mesela alkollü araç kullananlar en az 36 en fazla 144 gün cezaevinde kalacakmış artık. Mis gibi...

50 bin lira cezası olacakmış alkollü direksiyon başına geçmenin.

Drift yapanları, makas atanları görüyoruz yollarda.

Onlara da artık geçmiş olsun 80 bin lira ödeyecek driftçiler.

Makasçılar ise 50 bin lira. O yüzden çekin gönderin emniyete, yolda o magandalara rastlarsanız.

Bu ceza sistemi bir an önce yürürlüğe girerse bakın nasıl azalacak yollardaki teröristler göreceksiniz.

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Bu moda nereden çıktı?

Bu moda nereden çıktı? Neden herkese aynı soru?

Önüne gelene ‘hayatınız film olsa kim oynasın istersiniz’ diye soruyor meslektaşlarımız.

Sanırım bu Bergen, Serenay Sarıkaya ve Farah Zeynep üçgeninden sonra çıktı.

İşin garibi çoğu da izlenmiyor. Önüne gelenin hayatı film olursa izlenmez tabii.

Bence birine böyle sormak ‘artık bu işte süreniz doldu’ demekle aynı. Canı sıkılıyordur bu soruya maruz kalanlar...

Herkesin hayatı film olmaz ve yaş almış insanlara da bu soru sorulmaz.