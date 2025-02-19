Rahat bırakın kardeşim

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Ya ne alakası var!

Tüm bunlar Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrolünü paylaştıkları filmden sonra konuşulmaya başlandı. İddialı sahneler varmış o filmde. E Hande’nin sevgilisi Hakan, Barış’ın da eşi Gupse Özay olunca onlara “Neler hissetiniz” diye soruyorlar.

Sanatçı şarkısını söylerken dans eder, gözler gerçek hayattaki sevgilisine çevrilir.

Tiyatrocu sahnede rol gereği partneriyle yakınlaşır, hemen “Ayıp, edep yahu” denir.

Bırakınız lütfen.

Bakın arkadaşlar işlerini yapıyor insanlar.

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Rol ne gerektiriyorsa kendi kuralları çerçevesinde yapacaklar tabii ki.

Hayatlarındaki insanlar onlara bir şey dememiş ki sorunsuz ilerliyor her şey.

Size ne!

Her gün rezil oluyoruz

Amerikalı bir YouTuber IShowSpeed. 32 milyon takipçisi var. Yani o mecrada bilinen bir abimiz...

Turabi’nin erişim yasağı getirilen o saçma “Wine Me Dine Me” şarkısını dinlemiş.

E haliyle inanamamış, ne gördüklerine ne de duyduklarına.

Videoyu izlerken, “Kim bu adam? Neden bahsediyor? Türkiye’den mi bu” diyor ünlü YouTuber.

Vallahi ne güzel tanıtıyorsunuz caaanım ülkemizi. Helal sana Turabi! Sen şimdi “32 milyonluk bir YouTuber bile şarkımı aldı video konusu yaptı” diye düşünebilirsin ama kazın ayağı aslında hiç öyle değil biliyor musun?

İyi olmuş!

Böyle basitleşme olur mu?

Bu kadar kolay mı isim yapmak, konuşulmak?

Ya bu kadar kolay olmamalı para kazanmak!

Bakın bir kız var. Adı Merve Taşkın. Daha önce sayısız olaya karıştı bu kız, hatırlıyorum.

En son Sevgililer Günü’nde 400 bin lira karşılığında, biriyle o günü geçirebileceğini duyurdu sosyal medyasından.

Gözaltına alındı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. İyi de oldu orası ayrı. Şimdi de yaşadıklarını anlatmış.

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“Yanıma İranlı kızları getirdiler, hepsi pavyondan toplanmıştı” dedi.

“Türk Türk’e bunu niye yapar diye benimle dalga geçtiler” dedi.

“Savcı çok güler yüzlüydü ama sağ gösterip sol vurdu” falan diye saçmaladı.

Telefonuna el konulduğu için yaşadığı şaşkınlığı falan belirtti.

Son olarak da “Ağladım” diye bitirmiş açıklamalarını.

Yahu para karşılığı bir gün geçirmek de nedir?

Çok üzülüyorum...

Para bu kadar mı almış akıllarını başlarından?

Kusura bakmayın ama böyle olaylarda bu insanları sarsmak şart.

Gözaltı olur, ifade olur bilemem.

Çünkü bunlar para kazanmanın bu kadar kolay olduğunu empoze edip, ufacık zihinleri kirletmeye çok müsait tipler.

Sizlere dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir döneminde ihtiyaç yok, olmayacak da!

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Konuştukça para ödese

Keşke Prof. Dr. Oytun Erbaş’a konuşma yasağı getirilse. Konuştukça vergi falan ödese beyefendi.

Yeni gördüm demiş ki “Altın almak, para biriktirmek bunlar gerizekâlı şeyler. Boş ver, yaşa gitsin. Çocuğuna miras bırakma, kendi kazansın.”

Ya içtiği sularda bir şey var ya da evine alışveriş yaptığı market ona komplo kurup ürünlerin üzerine bir şeyler sıkıyor.

Başka bir açıklama yok.

Ben çok sıkıldım bu adamın açıklamalarını dinlemekten çünkü.