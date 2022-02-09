Para göstermek ayıp değil miydi?

O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
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Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
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Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
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Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.
Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;
◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle
◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı
Sonra ilerledi tartışma;
◊ Ana arter sana balı
◊ Ara arter bana bağlı
◊ Kavgaları...
Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.
Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.
Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.
∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...
Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?
Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
***
Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.
Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
***
Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.
Four Seaons Hotel Bosphorus kışın tadını çıkartacağınız yerlerden biri. AQUA adlı restoranlarında çok farklı isimlerle canlı müzik ve kaliteli yemek sunuyorlar. Programlarına bakın.
***
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezon ilk konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında sat 20.30’da.
Hem doğa yürüyüşü, hem masaj, hem de oksijen dolu bir hafta sonu planı yapın bugünden. ‘NG Sapanca’ tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
***
◊ Herkes nasıl iç içe...
◊ Herkes nasıl dip dibe...
◊ Herkes birbirinin Instagram paylaşımına kafasını sokup etkileşim alma derdinde...
Sonuçta yeni dönemin bu popüler meslek grubunun olmazsa olmazlarındandır ‘dağa gitmek’.
Sonraki maddeler sırasıyla...
◊ Dubai seyahati...
◊ Business uçak bileti fotoğrafı...
Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları” bugün Zorlu PSM’de.
***
Ortaköy Feriye yenilenen mekanlarıyla kahveden yemeğe her türlü seçeneği sunuyor. Akşam yemeğine gidebilirsiniz.
Terrazza Italia, İtalya mutfağı deyince akla gelen ilk yerlerden oldu. Tatlılarını denemek için uğrayın mekana.
***
Para göstermek ayıp değil miydi?
Hani eskiden parayı masa altında sayanlar vardı...
Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
Hemen ardından bir saat ve onun 40 milyonluk satış fiyatını gösteren bir fotoğraf daha geldi.
Eleştirilince, “Hesabım çalındı arkadaşlar” hamlesi yaptı Reynmen ama yemedi kimse.
Neyse...
Bu paylaşım sonrası sorulacak tek bir soru var:
“Neden?”
Bu yerinde soruyu soranlar da oldu sosyal medyadan.
Fakat Reynmen hayranları, para kendilerininmiş gibi eleştirmeye başladı “Neden?” diye soranları.
Körkütük hayran olmayın kimseye.
Millet bağırıyor “elektrik faturası” diye, “doğalgaz” diye...
Siz de hayranı olduğunuz biri parasını gözünüze sokuyor diye seviniyorsunuz öyle mi?
Ben size bu hareketin ne anlama geldiğini ve bunu kimlerin yaptığını maddeler halinde sıralayayım;
◊ Görgüsüzlüktür. Parayı sonradan bulanlar yapar.
◊ Cahilliktir. Para paylaşınca prim yapacağını sananlar yapar.
◊ Arsızlıktır. Para göstermenin ayıp olduğunu bilmeyen yapar.
◊ Caka satmaktır. Canı sıkılıp, yapacak bir işi olmayanlar yapar.
Hülasa, ayıptır be kardeşim.
Yapma...
Ne acaba bu ‘Cemiyet Gazinosu’ işi?
Cem Belevi’nin yeni bir projesi var. Adı ‘Cemiyet Gazinosu’.
Çok güzel gizem yarattılar...
Öyle alttan alttan, öyle sessiz, öyle stratejik ilerliyor ki proje, ben halen ne olduğunu çözemedim.
◊ 11 Şubat’ı bekleyin!
◊ Cemiyet Gazinosu kapılarını açıyor!
◊ İlk fragmanımız yayında!
Gibi paylaşımlarla reklam falan yapıyorlar.
Muhtemelen bir albüm projesi. Bizi eskilere götürecek bir albüm projesi hatta.
Ama cuma günü;
◊ Gerçekten ‘Cemiyet’ adında bir gazino açılırsa...
◊ “Cemiyet Gazinosu” diye bir film vizyona girerse...
Ya da...
◊ 8 bölümlük bir mini dizi dijital platformda yerini alırsa...
Hiç şaşırmayacağım.
İşte öyle bir bilinmezlik içindeyim.
Menüye mutlaka bakın
Yoksa bir yuduma 1000 TL ödersiniz
Adisyon, İstanbul’un en lüks restoranlarından biri olan Novikov’dan.
Art arda açılan yeni mekanlarla İstanbul’un en pahalı yeri haline gelen Kuruçeşme’de, Mandarin Oriental Hotel’in içinde yer alıyor Novikov.
◊ Fiyatlarının pahalı olmasını anlarım.
◊ Herkese masa verilmemesine “tamam” derim.
Ama bir ‘shot tekila’ için 1000 TL almaya “yok artık”, “pes” demekten başka bir lafım olamaz.
Bir shot yahu! Bir yudum yani.
Düşünsenize bir yudum içiyorsunuz ve 1000 lira ödeyip mekandan çıkıyorsunuz.
Bu kadarı fazla.
Bu kadarı dolar ve euro kazanan için bile fazla.
Bu turistlere de fazla. Bu var ya bu... Nereden bakarsanız bakın çok fazla!